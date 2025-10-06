Три старейшие кондитерские фабрики России

Первыми конфетами в России были цукаты - фрукты, сваренные в мёде, а позже - в сахаре. Вслед за ними появились и леденцы. При Петре I в страну начали приезжать иностранные мастера-кондитеры. Они готовили по собственным рецептам, но в основном для своих заведений или по частным заказам - массового производства тогда ещё не было.

Всё изменилось в XIX веке, когда в России стали появляться первые кондитерские фабрики. Эти производства радовали сладкоежек карамелью, шоколадом, мармеладом и другими лакомствами. Некоторые из них давно закрылись и забыты, но есть и те, кто до сих пор хранит вкус и традиции.

В этой статье я хочу рассказать о трёх старейших кондитерских фабриках России и их дореволюционном пути - от маленьких лавок до известных на всю страну производств.

Фабрика Абрикосова. Фабрика "Бабаевский"

В XVIII веке в селе Троицком Чембарского уезда Пензенской губернии жил крепостной крестьянин Степан Николаев. Он регулярно готовил к барскому столу разные сладкие изыски. Особенно удавалась ему пастила из яблок и абрикосов, которые росли в саду помещика. Молва о талантливом кондитере дошла до Москвы, и тогда барыня Анна Петровна, поняв, что держать такого мастера в крепостных несправедливо, отпустила его, даже дав немного денег на дорогу.

От желающих приобрести лакомства не было отбоя. Семья регулярно получала заказы от господ на разные торжества и званные ужины. С каждым разом заказов становилось всё больше. Вся Москва говорила о его великолепных сладостях. В дальнейшем Степан открыл бакалейную лавку, стал купцом и получил право на организацию торгового дома.

И уже к началу XIX века он накопил достаточно средств, чтобы выкупиться из крепости сам и выкупить свою семью.

Когда вся семья переехала в Москву, Степан Николаев в 1804 году открыл маленькую лавку. Работали в ней все: сам Степан, жена Фекла, дочь Дарья, сыновья Иван и Василий. Они обслуживали званые вечера, чиновничьи балы, купеческие свадьбы. Особенно удалось угодить игумену Ново-Спасского монастыря. Ему так понравились абрикосовая пастила и мармелад, что он благословил производство и подарил икону. В возрасте 75 лет Степан Николаев записался в купцы Семёновской слободы и открыл бакалейную лавку, получив высочайшее дозволение на открытие Торгового дома. После его смерти в 1812 году дело перешло в руки старшего сына, 22-летнего Ивана Степанова. Сначала всё шло как нельзя лучше, но к середине XIX века фирма пришла в упадок. Её пришлось закрыть, а имущество продать за долги. Старший сын Алексей и со своей женой Агриппиной

Старший сын Ивана, Алексей Иванович, работавший главным бухгалтером, в 1849 году решил открыть небольшую кондитерскую, чтобы помочь семье, пережившей тяжёлые времена. Благодаря его усилиям Иван Степанович смог частично восстановить дело. После смерти Ивана Степановича предприятие перешло к Алексею. Он превратил небольшую мастерскую в целую сеть кондитерских, чайных и кофеен, став "шоколадным королем России". Магазин «Товарищества А.И. Абрикосова Сыновей» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, 1900 год

В 1873 году Алексей Иванович получил разрешение установить на фабрике паровой двигатель мощностью 12 лошадиных сил. Это позволило превратить мастерскую в крупнейшее механизированное кондитерское предприятие Москвы, выпускавшее более 500 тонн продукции в год на сумму 325 тысяч рублей. Ассортимент насчитывал около 230 наименований, в том числе любимые «Раковые шейки» и «Гусиные лапки». Продукция поставлялась в Москву, Санкт-Петербург, Одессу, Киев, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Выставочный павильон «Товарищество А.И. Абрикосова сыновей».

В 1899 году товарищество «Абрикосов А.И. и сыновья» получило почётное звание Поставщика Двора Его Императорского Величества. Коробки для конфет и пастилы

Покупатели ценили не только вкус, но и оригинальную рекламу и интересную упаковку. Металлические, деревянные, бархатные коробочки, плетёные корзинки и стеклянные банки часто сохранялись как сувениры и находили применение в быту. К праздникам на фабрике выпускали специальные наборы, в фантики вкладывали открытки, бумажные игрушки, мозаики и головоломки. Именно Абрикосову приписывают появление в России шоколадных зайцев и дедов морозов, завернутых в фольгу. Рекламный плакат, информирующий покупателей о пополнении ассортимента кондитерской фабрики Абрикосовых

После революции фабрику национализировали и переименовали в "Бабаевский" в честь героя Гражданской войны Петра Бабаева. После реставрации фабрика изменила свой цвет Но как выяснилось, исторический цвет фабрики именно зеленый: может, не совсем такого оттенка, но точно не красный. В мае 2020 года Мосгорнаследие рассказало, что к концу года дом Абрикосовых отреставрируют, и подчеркнуло, что здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения и находится в собственности ООО «Кондитерский концерн Бабаевский».

Торговый дом Леновых. Фабрика "РотФронт"

В 1826 году мещанин Сергей Леонов открыл небольшую домашнюю кондитерскую по изготовлению карамели. Она располагалась в районе старой Москвы, на улице Малая Болвановка, ныне 2-й Новокузнецкий переулок. В первые годы мастерская перерабатывала около 80 килограммов сахара в день. Леденцы продавались на гуляньях и ярмарках, постепенно завоёвывая популярность среди москвичей. Купец Леонов

В 1886 году дело перешло к внуку Сергея Леонова, Георгию, и его энергичной и амбициозной жене Екатерине Сергеевне. Семья решила развивать производство. Они скупили соседние участки и возвели на них новые здания, оборудовав их современными машинами для выпуска кондитерских изделий. К середине 1890-х годов фабрика заметно выросла. Появилось электрическое освещение, установили динамо-машину постоянного тока, приводимую в движение паровым двигателем. Штат рабочих увеличился с семидесяти до двухсот человек. В этот период предприятие получило новое название — «Товарищество на паях паровой фабрики шоколада, карамели и конфет».

В 1896 году семейное производство одержало победу на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Ильинских торговых рядах. А в 1900 году оно получило статус «Торгового дома Леновых». К этому времени продукция фабрики была хорошо известна по всей Москве. Упаковка для конфет

В начале XX века, особенно в годы Первой мировой войны, объёмы производства резко возросли. Ассортимент стал более разнообразным: карамель, конфеты, мармелад, шоколад. В 1911 году «Торговый дом Леновых» получил высшую награду — Гран-при — на Всемирной выставке в Риме, что подтвердило высокое качество московских сладостей.

На 1912 год на фабрике работало 185 человек, а годовой оборот достигал 445 тысяч рублей.

В сентябре 1917 года наследники семьи продали фабрику Центросоюзу за 1 миллион 800 тысяч рублей. Вскоре она начала работу под названием «Кондитерская фабрика Московского союза потребительских обществ», а в ноябре 1918 года была национализирована. В 1931 году фабрику посетил лидер немецких коммунистов Эрнст Тельман. Его вдохновляющая речь о немецких братьях-коммунистах, «ротфронтовцах», произвела сильное впечатление на руководство предприятия. В декабре того же года фабрику переименовали. С этого момента она стала называться «Рот Фронт».

Во время Великой Отечественной войны производство перепрофилировали под нужды фронта. Работники «Рот Фронта» чинили пушки, тушили зажигалки, ухаживали за ранеными в госпиталях. После войны фабрика не раз работала над гос. заказами, например, к «Олимпиаде-80».

А в 1971 году «Рот Фронт» объединилась с кондитерской фабрикой имени Марата. Так появился кондитерский комбинат «Рот Фронт». В 1990-х он вошел в состав «Объединенных кондитеров», а в 2014 часть территории фабрики отдали под жилищную застройку.

Сейчас на «Рот Фронт» производят более 200 видов сладостей. Некоторые бренды 1950-1960-х годов популярны до сих пор. Это «Батончики РОТ ФРОНТ», «Осенний вальс», «Птичье молоко», «Москвичка», «Коровка». А еще на фабрике работает музей «Рот Фронт», где можно узнать об истории компании, посмотреть на производство и даже продегустировать его изделия.



Кондитерская Эйнема. Фабрика «Красный Октябрь»

Фердинанд Эйнем родился 15 февраля 1826 года в немецком городке Бад-Бельциг, в семье пастора. Детство его прошло в строгой пуританской среде — он воспитывался в духе христианской морали и дисциплины. В 1836 году произошёл случай, определивший всю дальнейшую жизнь Эйнема. Согласно семейной легенде, его отец, пастор Карл Эйнем, строго наказал десятилетнего сына за найденную в кармане шоколадную конфету. Именно тогда юный Фердинанд решил, что не станет священником — он посвятит себя шоколаду.

В 1846 году Фердинанд Теодор фон Эйнем приехал в Москву с твёрдым намерением открыть собственное кондитерское дело. Благодаря связям он вскоре занялся производством пилёного сахара и сиропов. В 1851 году он открыл лавку на Арбате, отличавшуюся от прочих тем, что здесь впервые в Москве начали продавать твёрдый шоколад, как в Европе.

В обход более известных фирм, таких как «Абрикосов», Эйнем получил трёхлетний контракт на поставку сладостей для армии, участвовавшей в Крымской войне. Исполнив контракт добросовестно, он заслужил безупречную репутацию, о чём писали московские газеты, подчёркивая честность и аккуратность немецкого предпринимателя.

В 1867 году Эйнем приобрёл дом на Софийской набережной и разместил там свою фабрику, оборудованную паровой машиной и котлом. В этом же году он познакомился с талантливым предпринимателем Юлиусом Гейсом, который после смерти Эйнема стал во главе предприятия. Здание кондитерской фабрики «Эйнемъ» в 1900-х годах

К началу XX века «Эйнем. Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений» имело бисквитный, шоколадный, халвичный и другие цеха. Продукция продавалась в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

В 1913 году предприятие получило звание поставщика Двора Его Императорского Величества.

Во время Первой мировой войны на средства фабрики на фронт был отправлен вагон с печеньем, а при фабриках в Москве и Симферополе были организованы лазареты для раненых.

На фабрике создавались уникальные рецепты конфет, шоколада, печенья, вафель, мармелада и пряников. Выпускались лакомства для дам, детей и даже специальный «мужской» шоколад - его обёртки украшались охотничьими сюжетами. Среди популярных изобретений фабрики - конфеты с шоколадным кремом «Ну-ка, отними» и «Мишка косолапый», которые выпускаются до сих пор. Реклама конфеты "Ну-ка отними"

Фантики и коробки оформляли выдающиеся художники Михаил Врубель и Александр Бенуа. По заказу Эйнема композитор Карл Фельдман написал несколько музыкальных произведений - «Шоколадный вальс», «Танец какао», «Вальс-монпасье» и «Кекс-галоп». Чтобы получить ноты этих «сладких» мелодий, нужно было собрать определённое количество этикеток.

После революции предприятие было национализировано, а в 1922 году товарищество «Эйнем» переименовали в «Красный Октябрь». Сегодня она выглядит вот так.