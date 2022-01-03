Актёрские новогодние байки









Какой уважающий себя артист 31 января не облачался в красный костюм и не играл Деда Мороза? Ниже, представляю подборку лучших (на мой взгляд) актёрских баек от «профессионалов от Нового Года».

«ЗАБОЛЕЛ ВАШ ДЕДУШКА»



Коронных киноролей у Романа Филиппова, пожалуй, две. Это звероподобный уголовник Никола Питерский из «Джентльменов удачи» («Караул! Хулиганы зрения лишают!») и громила в ресторане «Плакучая ива» из «Бриллиантовой руки», тот самый, который приглашал героев Андрея Миронова и Юрия Никулина на Колыму и приставал к ним с серьезным вопросом: «Почему Володька усы сбрил?»

А вот он в роли Деда Мороза Говорят, после елок к нему выстраивались длиннющие очереди, как в советских магазинах за колбасой. Детишки хотели услышать личное поздравление, а взрослые – выпить с главным Дедом Морозом страны на брудершафт. Самым известным кремлевским Дедом Морозом много лет подряд был актер Малого театра Роман Филиппов.А вот он в роли Деда МорозаГоворят, после елок к нему выстраивались длиннющие очереди, как в советских магазинах за колбасой. Детишки хотели услышать личное поздравление, а взрослые – выпить с главным Дедом Морозом страны на брудершафт. Неудивительно, что на елках, особенно первого января, актер бывал необыкновенно весел и устраивал для коллег уморительные импровизации. Фонограмма могла вещать что угодно: например, про очередной съезд партии, а Филиппов поверх репродукторов орал задорные, не всегда цензурные частушки: «Наше поле рядом с вашим, наше колосистее, ваши девки посисястей, наши – по…тей». Снегурочке Филиппова надо было быть готовой ко всему. Дед Мороз запросто мог подкрасться сзади со словами: «А мы вот сейчас возьмем Снегурочку за ж...», громко рассмеяться и продолжить играть сказку. Зрители этого, разумеется, не слышали, фонограмма вещала только благообразные, заранее записанные тексты. А однажды Роман Филиппов хорошо отметил Новый год и пришел первого января на елку в разобранном состоянии. Дети настроения артиста не учли, стали его дергать и приставать: «Дедушка, а ты принес нам подарки? Дедушка, а почему ты молчишь?». – Заболел ваш дедушка…, – грустно пробасил Филиппов, сел на пенек и не вставал до конца елки. Главный Дед Мороз страны мог себе это позволить.









«КТО Я, ДЕТИ?»



Дед Мороз со стажем Николай Цвигун не является профессиональным артистом, но в волшебного деда с целью приработка под Новый Год превращается уже лет пятнадцать.



КОНСЕРВЫ НА ГОА



- Один мой знакомый должен был работать на утреннике в школе, - рассказал Цвигун, - По сценарию он должен был представиться ребятишкам словами: «Я седовлас и краснонос. Кто я дети?». Школьники хором отвечали: «Дед Мороз!». Но однажды он все перепутал и сказал: «Я краснонос и седовлас. Кто я дети?». Естественно, тут же нашелся отрок, который подобрал подходящее в рифму слово.



- Свой самый запоминающийся Новый год я отмечал в Индии, на Гоа - рассказывает Народный артист России Борис Клюев. Светило солнце, и мы, российские артисты, справляли праздник у воды. Привезли из Москвы водку, консервы, все это открыли в двенадцать по Москве. Это было самое экзотическое и... самое невкусное застолье. Но весьма оригинальное. С тех пор каждый Новый год я встречаю на даче с самыми близкими людьми и друзьями. В бане. Затем в программе - купание в снегу. Потом ракеты, петарды - все как полагается. Ну, а затем - шампанское и застолье. ЁЛКА БЕЗ ОФИЦИОЗА



- Однажды нам с Эдуардом Успенским предложили сделать сценарий очередной Кремлевской елки - Пповествует известный писатель и сценарист Александр Курляндский. - А в те застойные годы все елки зажигал не меньше чем залп "Авроры". Кроме того, в представлении обязательно должны были принимать участие революционные матросы, космонавты и другие культовые персонажи. Мы же насытили свой сценарий пиратами, роботами и Змеем Горынычем! И главным героем был мальчик, которому не нравилось наше время: не было в нем никаких приключений. Поэтому мы отправляли его в путешествие по временам и сказкам. Вот с таким сценарием мы и пришли в ВЦСПС накануне новогодних праздников. Когда худсовет прослушал наш текст, то все пришли в ужас. Нам заявили: "Советским детям не может быть скучно!" - "Почему?" - "Потому что у них все есть: и бесплатное образование, и школы, и Дворцы пионеров, и "Артек"! Вы отдаете себе отчет, где вы собираетесь шутить? В Георгиевском зале! Рядом Верховный Совет, в зал может войти Брежнев, а там пираты..."



МЕСТЬ "ПАРТИЗАНА"



Так или иначе, но сценарий мы отстояли. Елка прошла с большим успехом. Все тогда было в новинку, потому что делалось без привычного официоза. — В 1963 году я перешёл из Центрального детского театра в Театр имени Ленинского комсомола — вспоминает Народный артист СССР Лев Дуров. — И мое знакомство с ним началось с забавной истории. Ведёт меня Эфрос представлять директору театра Анатолию Андреевичу Колеватову. Идем за кулисами. Нас встречает актер Саша Покровский в нарочито рваной рубахе и с нагримированными кровоподтёками на лице. — Лёвочка,— говорит он,— мы очень рады, что ты к нам приходишь. Правда, правда — все рады. Анатолий Васильевич, я задержу Лёву на минутку. Он мне очень нужен. А потом сам провожу его к Анатолию Андреевичу. И Эфрос уходит. — Лёва,— говорит мне Покровский,— сейчас идёт детский спектакль. Я партизан. Немцы только что допрашивали меня, пытали. Исщипали, сволочи, всего. Сейчас я им отомщу и провожу тебя. А-а! Вот они сейчас получат, смотри. Освещается сцена. Немецкий штаб. За столом сидят эсэсовцы в черной форме с черепами и повязками на рукавах со свастикой: Михаил Державин, Всеволод Ларионов и Леонид Каневский. Покровский прижимается к кулисе и тихо, но очень целенаправленно начинает шептать: — Немцы, немцы, среди вас еврей... Слышите, немцы, среди вас еврей. Каневский начинает трястись от хохота и сползать под стол. Два других эсэсовца надвигают фуражки на глаза и начинают подвывать. А Саша упорно продолжает: — Немцы, немцы, у вас под столом еврей... Немцы, под столом еврей. Все «фашисты» и за столом, и под столом всхлипывают, хрюкают, скулят... Ларионов сквозь зубы цедит: — Закройте занавес, закройте... не могу!!! Занавес пошёл. Заседание штаба не состоялось. — Всё,— сказал Саша,— отомстил я немецко-фашистским палачам. Пойдём к Анатолию Андреевичу. Только ни ему, ни Эфросу ни слова, а то они мне такое устроят!.. Пойдём. НУ, ... ТВОЮ МАТЬ!







ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО АКТЁРА



Про пьяных Дедов Морозов и некрасивых снегурочек сложены десятки анекдотов и баек. Константин Райкин рассказывал, что однажды Снегурочка выглядела настолько пугающе, что при ее появлении и звуках сиплого голоса мальчик в первом ряду расплакался и закричал на весь зал: «Мама, я боюсь!». А еще один случай перерос в популярный анекдот: Дед Мороз спросил девочку, подготовила ли она стишок, девочка ответила: «Нет, дедушка». «Ну, … твою мать!», – выругался Дед Мороз прямо в микрофон. И родители, и дети были, естественно, в шоке. Новогодние ёлки и как подобается по две-три сказочки на дню, а ещё интермедии в фойе. Ну и про чёс в кабаках не забываем, з/п ни чета столичным. Спектакль "Карлсон", сцена с ворами. А ежли помните, то по книге один из грабителей являлся племяшем домомучительницы. Так вот по партитуре тётушка успокаивает своего родственника после встречи с самым лучшим в мире привидением с мотором. Хватает его за грудки и произносит: — Мальчик мой, не дрожи, я с тобой.





Ну и в запаре на дцатом спектакле актриса делает оговорку в словах "не дрожи" (перепутала буквы "ж" и "ч") ПЧЁЛКА





Новогодняя история от театрального режиссера Андрея Житинкина

Как известно, существует огромное количество баек про новогодние спектакли и «халтурки». В одном театре (как говорят, это был театр им. Моссовета, но не точно) 1 января играли сказку «Пчёлка».

Я думаю, рассказывать о состоянии артистов смысла нет - спектакль игрался утром, и некоторые артисты выходили на сцену прямо из-за праздничного стола. Сказка волшебная и красочная - эльфы, гномы и множество чудес, но радовались только дети. И актёры и родители предпочли бы крепко спать и «отходить» от весёлой новогодней ночи. В середине спектакля была сцена, в которой главная героиня - Пчёлка, была на краю гибели, а гномы должны были ей помочь.

Представьте себе картину! В середине сцены лежит умирающая Пчёлка, вокруг неё становятся гномы, наклоняются к ней и один говорит: «Нужно спасать Пчёлку! Давайте подышим на неё!» (Согреем дыханием и она оживёт). Гномы переглядываются и начинают громко и дружно дышать на актрису.

Как рассказывают, Пчёлка не смогла выдержать чудного аромата новогодних напитков и начала шептать коллегам: «Хватит!», но гномам стало весело и они не прекращали дышать. Родители начали смеяться, ведь 1 января фраза: «Давайте подышим на неё!» обретает иной смысл. В итоге, Пчёлка ожила и спектакль продолжился, но пошёл интереснее и живее. Главное, детям понравилось.

МИМО МАВЗОЛЕЯ НА... КУРЬИХ НОЖКАХ!





В один из предновогодних дней Дуров с товарищем разделились - играли Ёлки в разных местах, но в Кремле должны были выступать вместе. Лев Константинович еле успел, забежал за кулисы, а товарища нет! Уже пора начинать, все актёры готовы и в костюмах, а того всё нет. Вдруг, за кулисы входят мужчины в форме и волокут под руки товарища Льва Константиновича.

Как рассказывал Дуров, это надо было видеть. Здоровый мужик в длиннополом пальто, из под которого виднелись....петушиные лапы с огромными когтями. Оказалось, что товарищ на одной из ёлок играл петуха, на следующую (кремлёвскую) ёлку он категорически опаздывал и решил не переодевать костюм, а накинуть пальто поверх костюма и добежать так. Путь его лежал через Красную площадь. Из-за когтей на лапах он не мог нормально бежать, поэтому передвигался прыжками.

И вот представьте: через Красную площадь скачет мужик в длинном пальто и с петушиными лапами. Его повязали и, естественно, не поверили, что он спешит на Ёлку в Кремль. Мольбами и просьбами он уговорил начальника отпустить его и удостовериться у других артистов, что он не шпион. Начальник пришёл за кулисы Кремля лично, взяв с собой подопечных и «шпиона». Лев Дуров лично доказывал блюстителям порядка, что его товарищ - артист. В итоге, начальник выдал такую фразу: «Хорошо, я верю, что он не шпион. Но что он бежал в куриных ногах мимо усыпальницы вождя мирового пролетариата, этого я ему простить не могу!» Вот такая история.

ВОСПОМИНАНИЯ ДУРОВА ЕЩЁ ОБ ОДНОМ ПРАЗДНИКЕ...





- В Колонном зале я работал на елке Медведем. Как сейчас помню, вместо Деда Мороза главным почему-то был Владимир Ильич Ленин. Снегурочка, значит, с подарками и зверюшками, а Ленин, стало быть, с добрыми идеями. И вот в конце каждого представления Снегурочка, обращаясь в зал, вызывала детей почитать стихи о Ленине. Детишки выскакивали, разумеется, подготовленные, с которыми репетировали день и ночь.

И вот однажды спецдетишки что-то замешкались, и Снегурочка взяла мальчика из первого ряда: он громче всех кричал "хочу" и тянул руку. "Мальчик, ты будешь читать стихи о Ленине?" "О Ленине, о Ленине!" - кричит мальчик, подпрыгивая от нетерпения. "Ну читай".

Мальчик встал посреди сцены и продекламировал:





По улице шел зеленый крокодильчик

И вдруг обосрался...









ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ!



У директора Колонного зала, ответственных работников и у дедушки Ленина случился паралич. Мальчику в гробовой тишине всучили плюшевого медведя и усадили на место. Но самое страшное началось потом. Дядька, который привел мальчика на елку, стал делать вид, что это не его мальчик. А мальчик вдруг понял, что он совершил страшное преступление. И у обоих был такой вид, что не крокодильчик, а они обосрались. На лице дядьки читалось, что он уже подбирает место своего будущего жительства - Колыму или Магадан. А мальчик, наверное, думал, где же он теперь окажется - в детдоме или в тюрьме малолетних преступников.

В 1987-м великий вождь мирового пролетариата едва не сорвал представление на Тамани.

«В местный Дом культуры мы привезли спектакль «Аленький цветочек», - вспоминает Вячеслав Кремнев. - ДК поразил нас своим масштабом и богатством. Закулисье было буквально нашпиговано хитроумными механизмами. Нажатием на кнопочку менялись декорации, освещение и так далее. Такого шика мы не наблюдали ни в одном краснодарском театре и озирались вокруг, не скрывая восхищения и отчасти зависти.

И вот началось наше представление. Аленушка зовет чудище: «Покажись, хоть на минуточку!» «Не могу!» «Ну почему?» «Стра-а-ашен я… Безобра-а-азен я…» В этот момент световик должен был приглушить общий свет и направить мощный луч на страшное чудище. Но черт его попутал, нажал не те кнопки!

Свет погас, что-то заскрипело, и при словах: «Стра-шен я» на сцену выехал вдруг… огромный бюст Ленина! Актер, сокрытый темнотой, оторопело произнес заученную реплику: «Так смотри же… и прощай… любовь моя». После чего Ленин, эффектно подсвеченный прожектором, плавно уехал.

Тишина воцарилась гробовая. Сказать, что актеры остолбенели - значит преуменьшить пережитый стресс. Зрители тоже растерялись. Но несколько человек среагировало четко. Вскочили с салютами. Их примеру последовал весь зал. Дальше представление пошло по утвержденному сценарию. Световик и дирекция ДК сделали вид, что ничего не произошло. Нашу труппу это вполне устроило».



НОЖКИ ДЕДА-МОРОЗА...





Ещё про один интересный случай, поведал известный актёр и режиссёр, Заслуженный артист России Борис Афроимович Львович

- Однажды на елке ко мне подошла девочка и спросила: "Дедушка, а у тебя ножки ледяные?"

Я поднял подол шубы. "Живые!" - закричала девочка, потом прижалась ко мне и сказала:





АКСЕЛЕРАЦИЯ



"Дедушка Мороз, я тебя так люблю, так люблю..."

Александр Жигалкин и Эдуард Радзюкевич - современные Деды Морозы, которые устраивают на Воробьевых горах лучшую елку в Москве:

- Дети меняются в сторону плохой акселерации. Злые они стали. Однажды подошел мальчик и спрашивает: "Ты Дед Мороз?"

"Дед Мороз", - добродушно отвечаю я.

"Дед Мороз - х... тебе в нос". А мальчик такой хороший, маленький.

А то еще как-то к Снегурочке, которую играла повидавшая виды артистка, подошла девочка и спросила: "Снегурочка, а Кощей, который тебя утащил, он как мужик-то ничего?" Бедному Кощею дети регулярно предлагают проколоть яйцо. Про Бабу Ягу кричат: "Мочи ее!" - и выбрасывают средний палец руки вверх с воплями: "Фак ю!"

А елочные террористы! Они ходят на каждое представление, выучивают его наизусть и потом мешают, орут и рассказывают залу все наши обманки и придумки...

«РЕБЁНКА НЕ ОБМАНЕШЬ»





Вспоминает Владимир Этуш:

- Играли мы как-то под Новый год спектакль «Два веронца». И вот выхожу я на сцену в костюме, в гриме, говорю свой монолог. А передо мной, прямо у сцены, стоит мальчик. Положил свою мордочку на рампу, смотрит на меня нежными глазами. И вдруг тихо говорит: «Педерастик».

В тот же миг текст вылетел у меня из головы. Но это было секундное помутнение. Я строго посмотрел на мальчика и продолжил. Он понял мой взгляд, но через какое-то время повторил, обращаясь ко мне: «Педерастик». Мальчик настаивал.

Это слышал не только я один, но и мой партнер по спектаклю. И когда я вышел в кулисы, он мне сказал: «Ребенка не обманешь».



ПИСАЮЩАЯ СНЕГУРОЧКА





Георгий Сукасян, обладатель уникального голоса, со студенческих лет подрабатывал Дедом Морозом. Вот его история:

— Однажды мы со Снегурочкой приехали в одну семью. А Снегурочка моя имела одну особенность — она часто хотела писать. Мы вышли из машины, и она сказала, что обязательно должна сделать это.

«Подожди, сейчас придем, и сходишь в туалет», — сказал я ей.

«Неудобно как-то».

«Ну тогда садись здесь, за машину, а я постерегу».

И мы пошли к детям. Дверь открыла женщина, и вид у нее был очень суровый. «Проходите», — сказала она нам, ну как будто мы враги, видно было, что она не очень довольна нашим визитом. Но все-таки пустила — постепенно обстановка разрядилась, мы поиграли с детьми и все были в восторге.

Выходим, садимся в машину, звонок из нашей службы: «Что вы там натворили?» «Да, ничего, все в порядке, дети довольны.» «Дети довольны? Чем? Что видели из окна писающую Снегурочку?!».