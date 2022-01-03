Актёрские новогодние байки

Какой уважающий себя артист 31 января не облачался в красный костюм и не играл Деда Мороза?
Ниже, представляю подборку лучших (на мой взгляд) актёрских баек от «профессионалов от Нового Года».
«ЗАБОЛЕЛ ВАШ ДЕДУШКА»
Самым известным кремлевским Дедом Морозом много лет подряд был актер Малого театра Роман Филиппов. Коронных киноролей у Романа Филиппова, пожалуй, две. Это звероподобный уголовник Никола Питерский из «Джентльменов удачи» («Караул! Хулиганы зрения лишают!») и громила в ресторане «Плакучая ива» из «Бриллиантовой руки», тот самый, который приглашал героев Андрея Миронова и Юрия Никулина на Колыму и приставал к ним с серьезным вопросом: «Почему Володька усы сбрил?»
А вот он в роли Деда МорозаГоворят, после елок к нему выстраивались длиннющие очереди, как в советских магазинах за колбасой. Детишки хотели услышать личное поздравление, а взрослые – выпить с главным Дедом Морозом страны на брудершафт.
А вот он в роли Деда МорозаГоворят, после елок к нему выстраивались длиннющие очереди, как в советских магазинах за колбасой. Детишки хотели услышать личное поздравление, а взрослые – выпить с главным Дедом Морозом страны на брудершафт.
Неудивительно, что на елках, особенно первого января, актер бывал необыкновенно весел и устраивал для коллег уморительные импровизации. Фонограмма могла вещать что угодно: например, про очередной съезд партии, а Филиппов поверх репродукторов орал задорные, не всегда цензурные частушки: «Наше поле рядом с вашим, наше колосистее, ваши девки посисястей, наши – по…тей».
Снегурочке Филиппова надо было быть готовой ко всему. Дед Мороз запросто мог подкрасться сзади со словами: «А мы вот сейчас возьмем Снегурочку за ж...», громко рассмеяться и продолжить играть сказку. Зрители этого, разумеется, не слышали, фонограмма вещала только благообразные, заранее записанные тексты.
А однажды Роман Филиппов хорошо отметил Новый год и пришел первого января на елку в разобранном состоянии. Дети настроения артиста не учли, стали его дергать и приставать: «Дедушка, а ты принес нам подарки? Дедушка, а почему ты молчишь?».
– Заболел ваш дедушка…, – грустно пробасил Филиппов, сел на пенек и не вставал до конца елки. Главный Дед Мороз страны мог себе это позволить.
«КТО Я, ДЕТИ?»
Дед Мороз со стажем Николай Цвигун не является профессиональным артистом, но в волшебного деда с целью приработка под Новый Год превращается уже лет пятнадцать.
- Один мой знакомый должен был работать на утреннике в школе, - рассказал Цвигун, - По сценарию он должен был представиться ребятишкам словами: «Я седовлас и краснонос. Кто я дети?». Школьники хором отвечали: «Дед Мороз!». Но однажды он все перепутал и сказал: «Я краснонос и седовлас. Кто я дети?». Естественно, тут же нашелся отрок, который подобрал подходящее в рифму слово.
КОНСЕРВЫ НА ГОА
КОНСЕРВЫ НА ГОА
- Свой самый запоминающийся Новый год я отмечал в Индии, на Гоа - рассказывает Народный артист России Борис Клюев. Светило солнце, и мы, российские артисты, справляли праздник у воды. Привезли из Москвы водку, консервы, все это открыли в двенадцать по Москве. Это было самое экзотическое и... самое невкусное застолье. Но весьма оригинальное. С тех пор каждый Новый год я встречаю на даче с самыми близкими людьми и друзьями. В бане. Затем в программе - купание в снегу. Потом ракеты, петарды - все как полагается. Ну, а затем - шампанское и застолье.
ЁЛКА БЕЗ ОФИЦИОЗА
- Однажды нам с Эдуардом Успенским предложили сделать сценарий очередной Кремлевской елки - Пповествует известный писатель и сценарист Александр Курляндский. - А в те застойные годы все елки зажигал не меньше чем залп "Авроры". Кроме того, в представлении обязательно должны были принимать участие революционные матросы, космонавты и другие культовые персонажи. Мы же насытили свой сценарий пиратами, роботами и Змеем Горынычем! И главным героем был мальчик, которому не нравилось наше время: не было в нем никаких приключений. Поэтому мы отправляли его в путешествие по временам и сказкам.
Вот с таким сценарием мы и пришли в ВЦСПС накануне новогодних праздников. Когда худсовет прослушал наш текст, то все пришли в ужас. Нам заявили: "Советским детям не может быть скучно!" - "Почему?" - "Потому что у них все есть: и бесплатное образование, и школы, и Дворцы пионеров, и "Артек"! Вы отдаете себе отчет, где вы собираетесь шутить? В Георгиевском зале! Рядом Верховный Совет, в зал может войти Брежнев, а там пираты..."
Так или иначе, но сценарий мы отстояли. Елка прошла с большим успехом. Все тогда было в новинку, потому что делалось без привычного официоза.
МЕСТЬ "ПАРТИЗАНА"
МЕСТЬ "ПАРТИЗАНА"
— В 1963 году я перешёл из Центрального детского театра в Театр имени Ленинского комсомола — вспоминает Народный артист СССР Лев Дуров. — И мое знакомство с ним началось с забавной истории.
Ведёт меня Эфрос представлять директору театра Анатолию Андреевичу Колеватову. Идем за кулисами. Нас встречает актер Саша Покровский в нарочито рваной рубахе и с нагримированными кровоподтёками на лице.
— Лёвочка,— говорит он,— мы очень рады, что ты к нам приходишь. Правда, правда — все рады. Анатолий Васильевич, я задержу Лёву на минутку. Он мне очень нужен. А потом сам провожу его к Анатолию Андреевичу.
И Эфрос уходит.
— Лёва,— говорит мне Покровский,— сейчас идёт детский спектакль. Я партизан. Немцы только что допрашивали меня, пытали. Исщипали, сволочи, всего. Сейчас я им отомщу и провожу тебя. А-а! Вот они сейчас получат, смотри.
Освещается сцена. Немецкий штаб. За столом сидят эсэсовцы в черной форме с черепами и повязками на рукавах со свастикой: Михаил Державин, Всеволод Ларионов и Леонид Каневский. Покровский прижимается к кулисе и тихо, но очень целенаправленно начинает шептать:
— Немцы, немцы, среди вас еврей... Слышите, немцы, среди вас еврей.
Каневский начинает трястись от хохота и сползать под стол. Два других эсэсовца надвигают фуражки на глаза и начинают подвывать. А Саша упорно продолжает:
— Немцы, немцы, у вас под столом еврей... Немцы, под столом еврей.
Все «фашисты» и за столом, и под столом всхлипывают, хрюкают, скулят... Ларионов сквозь зубы цедит:
— Закройте занавес, закройте... не могу!!! Занавес пошёл. Заседание штаба не состоялось.
— Всё,— сказал Саша,— отомстил я немецко-фашистским палачам. Пойдём к Анатолию Андреевичу. Только ни ему, ни Эфросу ни слова, а то они мне такое устроят!.. Пойдём.
НУ, ... ТВОЮ МАТЬ!
Про пьяных Дедов Морозов и некрасивых снегурочек сложены десятки анекдотов и баек. Константин Райкин рассказывал, что однажды Снегурочка выглядела настолько пугающе, что при ее появлении и звуках сиплого голоса мальчик в первом ряду расплакался и закричал на весь зал: «Мама, я боюсь!». А еще один случай перерос в популярный анекдот: Дед Мороз спросил девочку, подготовила ли она стишок, девочка ответила: «Нет, дедушка». «Ну, … твою мать!», – выругался Дед Мороз прямо в микрофон. И родители, и дети были, естественно, в шоке.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО АКТЁРА
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО АКТЁРА
Новогодние ёлки и как подобается по две-три сказочки на дню, а ещё интермедии в фойе. Ну и про чёс в кабаках не забываем, з/п ни чета столичным.
Спектакль "Карлсон", сцена с ворами.
А ежли помните, то по книге один из грабителей являлся племяшем домомучительницы. Так вот по партитуре тётушка успокаивает своего родственника после встречи с самым лучшим в мире привидением с мотором.
Хватает его за грудки и произносит:
— Мальчик мой, не дрожи, я с тобой.
Ну и в запаре на дцатом спектакле актриса делает оговорку в словах "не дрожи" (перепутала буквы "ж" и "ч")
Новогодняя история от театрального режиссера Андрея Житинкина
Как известно, существует огромное количество баек про новогодние спектакли и «халтурки». В одном театре (как говорят, это был театр им. Моссовета, но не точно) 1 января играли сказку «Пчёлка».
Я думаю, рассказывать о состоянии артистов смысла нет - спектакль игрался утром, и некоторые артисты выходили на сцену прямо из-за праздничного стола. Сказка волшебная и красочная - эльфы, гномы и множество чудес, но радовались только дети. И актёры и родители предпочли бы крепко спать и «отходить» от весёлой новогодней ночи. В середине спектакля была сцена, в которой главная героиня - Пчёлка, была на краю гибели, а гномы должны были ей помочь.
Представьте себе картину! В середине сцены лежит умирающая Пчёлка, вокруг неё становятся гномы, наклоняются к ней и один говорит: «Нужно спасать Пчёлку! Давайте подышим на неё!» (Согреем дыханием и она оживёт). Гномы переглядываются и начинают громко и дружно дышать на актрису.
Как рассказывают, Пчёлка не смогла выдержать чудного аромата новогодних напитков и начала шептать коллегам: «Хватит!», но гномам стало весело и они не прекращали дышать. Родители начали смеяться, ведь 1 января фраза: «Давайте подышим на неё!» обретает иной смысл. В итоге, Пчёлка ожила и спектакль продолжился, но пошёл интереснее и живее. Главное, детям понравилось.
МИМО МАВЗОЛЕЯ НА... КУРЬИХ НОЖКАХ!
В один из предновогодних дней Дуров с товарищем разделились - играли Ёлки в разных местах, но в Кремле должны были выступать вместе. Лев Константинович еле успел, забежал за кулисы, а товарища нет! Уже пора начинать, все актёры готовы и в костюмах, а того всё нет. Вдруг, за кулисы входят мужчины в форме и волокут под руки товарища Льва Константиновича.
Как рассказывал Дуров, это надо было видеть. Здоровый мужик в длиннополом пальто, из под которого виднелись....петушиные лапы с огромными когтями. Оказалось, что товарищ на одной из ёлок играл петуха, на следующую (кремлёвскую) ёлку он категорически опаздывал и решил не переодевать костюм, а накинуть пальто поверх костюма и добежать так. Путь его лежал через Красную площадь. Из-за когтей на лапах он не мог нормально бежать, поэтому передвигался прыжками.
И вот представьте: через Красную площадь скачет мужик в длинном пальто и с петушиными лапами. Его повязали и, естественно, не поверили, что он спешит на Ёлку в Кремль. Мольбами и просьбами он уговорил начальника отпустить его и удостовериться у других артистов, что он не шпион. Начальник пришёл за кулисы Кремля лично, взяв с собой подопечных и «шпиона». Лев Дуров лично доказывал блюстителям порядка, что его товарищ - артист. В итоге, начальник выдал такую фразу: «Хорошо, я верю, что он не шпион. Но что он бежал в куриных ногах мимо усыпальницы вождя мирового пролетариата, этого я ему простить не могу!» Вот такая история.
ВОСПОМИНАНИЯ ДУРОВА ЕЩЁ ОБ ОДНОМ ПРАЗДНИКЕ...
- В Колонном зале я работал на елке Медведем. Как сейчас помню, вместо Деда Мороза главным почему-то был Владимир Ильич Ленин. Снегурочка, значит, с подарками и зверюшками, а Ленин, стало быть, с добрыми идеями. И вот в конце каждого представления Снегурочка, обращаясь в зал, вызывала детей почитать стихи о Ленине. Детишки выскакивали, разумеется, подготовленные, с которыми репетировали день и ночь.
И вот однажды спецдетишки что-то замешкались, и Снегурочка взяла мальчика из первого ряда: он громче всех кричал "хочу" и тянул руку. "Мальчик, ты будешь читать стихи о Ленине?" "О Ленине, о Ленине!" - кричит мальчик, подпрыгивая от нетерпения. "Ну читай".
Мальчик встал посреди сцены и продекламировал:
По улице шел зеленый крокодильчик
И вдруг обосрался...
У директора Колонного зала, ответственных работников и у дедушки Ленина случился паралич. Мальчику в гробовой тишине всучили плюшевого медведя и усадили на место. Но самое страшное началось потом. Дядька, который привел мальчика на елку, стал делать вид, что это не его мальчик. А мальчик вдруг понял, что он совершил страшное преступление. И у обоих был такой вид, что не крокодильчик, а они обосрались. На лице дядьки читалось, что он уже подбирает место своего будущего жительства - Колыму или Магадан. А мальчик, наверное, думал, где же он теперь окажется - в детдоме или в тюрьме малолетних преступников.
ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ!
ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ!
В 1987-м великий вождь мирового пролетариата едва не сорвал представление на Тамани.
«В местный Дом культуры мы привезли спектакль «Аленький цветочек», - вспоминает Вячеслав Кремнев. - ДК поразил нас своим масштабом и богатством. Закулисье было буквально нашпиговано хитроумными механизмами. Нажатием на кнопочку менялись декорации, освещение и так далее. Такого шика мы не наблюдали ни в одном краснодарском театре и озирались вокруг, не скрывая восхищения и отчасти зависти.
И вот началось наше представление. Аленушка зовет чудище: «Покажись, хоть на минуточку!» «Не могу!» «Ну почему?» «Стра-а-ашен я… Безобра-а-азен я…» В этот момент световик должен был приглушить общий свет и направить мощный луч на страшное чудище. Но черт его попутал, нажал не те кнопки!
Свет погас, что-то заскрипело, и при словах: «Стра-шен я» на сцену выехал вдруг… огромный бюст Ленина! Актер, сокрытый темнотой, оторопело произнес заученную реплику: «Так смотри же… и прощай… любовь моя». После чего Ленин, эффектно подсвеченный прожектором, плавно уехал.
Тишина воцарилась гробовая. Сказать, что актеры остолбенели - значит преуменьшить пережитый стресс. Зрители тоже растерялись. Но несколько человек среагировало четко. Вскочили с салютами. Их примеру последовал весь зал. Дальше представление пошло по утвержденному сценарию. Световик и дирекция ДК сделали вид, что ничего не произошло. Нашу труппу это вполне устроило».
НОЖКИ ДЕДА-МОРОЗА...
Ещё про один интересный случай, поведал известный актёр и режиссёр, Заслуженный артист России Борис Афроимович Львович
- Однажды на елке ко мне подошла девочка и спросила: "Дедушка, а у тебя ножки ледяные?"
Я поднял подол шубы. "Живые!" - закричала девочка, потом прижалась ко мне и сказала:
"Дедушка Мороз, я тебя так люблю, так люблю..."
АКСЕЛЕРАЦИЯ
АКСЕЛЕРАЦИЯ
Александр Жигалкин и Эдуард Радзюкевич - современные Деды Морозы, которые устраивают на Воробьевых горах лучшую елку в Москве:
- Дети меняются в сторону плохой акселерации. Злые они стали. Однажды подошел мальчик и спрашивает: "Ты Дед Мороз?"
"Дед Мороз", - добродушно отвечаю я.
"Дед Мороз - х... тебе в нос". А мальчик такой хороший, маленький.
А то еще как-то к Снегурочке, которую играла повидавшая виды артистка, подошла девочка и спросила: "Снегурочка, а Кощей, который тебя утащил, он как мужик-то ничего?" Бедному Кощею дети регулярно предлагают проколоть яйцо. Про Бабу Ягу кричат: "Мочи ее!" - и выбрасывают средний палец руки вверх с воплями: "Фак ю!"
А елочные террористы! Они ходят на каждое представление, выучивают его наизусть и потом мешают, орут и рассказывают залу все наши обманки и придумки...
«РЕБЁНКА НЕ ОБМАНЕШЬ»
Вспоминает Владимир Этуш:
- Играли мы как-то под Новый год спектакль «Два веронца». И вот выхожу я на сцену в костюме, в гриме, говорю свой монолог. А передо мной, прямо у сцены, стоит мальчик. Положил свою мордочку на рампу, смотрит на меня нежными глазами. И вдруг тихо говорит: «Педерастик».
В тот же миг текст вылетел у меня из головы. Но это было секундное помутнение. Я строго посмотрел на мальчика и продолжил. Он понял мой взгляд, но через какое-то время повторил, обращаясь ко мне: «Педерастик». Мальчик настаивал.
Это слышал не только я один, но и мой партнер по спектаклю. И когда я вышел в кулисы, он мне сказал: «Ребенка не обманешь».
ПИСАЮЩАЯ СНЕГУРОЧКА
Георгий Сукасян, обладатель уникального голоса, со студенческих лет подрабатывал Дедом Морозом. Вот его история:
— Однажды мы со Снегурочкой приехали в одну семью. А Снегурочка моя имела одну особенность — она часто хотела писать. Мы вышли из машины, и она сказала, что обязательно должна сделать это.
«Подожди, сейчас придем, и сходишь в туалет», — сказал я ей.
«Неудобно как-то».
«Ну тогда садись здесь, за машину, а я постерегу».
И мы пошли к детям. Дверь открыла женщина, и вид у нее был очень суровый. «Проходите», — сказала она нам, ну как будто мы враги, видно было, что она не очень довольна нашим визитом. Но все-таки пустила — постепенно обстановка разрядилась, мы поиграли с детьми и все были в восторге.
Выходим, садимся в машину, звонок из нашей службы: «Что вы там натворили?» «Да, ничего, все в порядке, дети довольны.» «Дети довольны? Чем? Что видели из окна писающую Снегурочку?!».
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