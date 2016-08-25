Король бокса и солдат Отечества

В первые дни Великой Отечественной войны абсолютный чемпион СССР по боксу Николай Королев ушел добровольцем на фронт. В составе Бригады особого назначения он вел с нацистами «бои без правил».

В 1936 и 1937 годах стал абсолютным чемпионом СССР. в 40-м году стал курсантом военной авиационной школы, летал на истребителях. Случилось так, что авиация не стала его судьбой: тренировочный прыжок с парашютом однажды обернулся серьёзной травмой ноги. Тем не менее 15 июня 1941 года он вновь стал победителем, на этот раз первого Абсолютного чемпионата Москвы. Ровно через неделю началась война. Вместе с другими спортсменами – добровольцами прямо со стадиона «Динамо» он отправился в учебный центр Бригады особого назначения.