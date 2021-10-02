Интересно разбирать старые вырезки... Вот перечитала вырезку из Подмосковной газеты Орехово-Зуевского района от 1994 года к 49-й годовщине Великой Отечественной войны. решила поделиться...

НОЧНОЙ БАНКЕТ

В НОЧЬ с 8 на 9 мая представители верховного о германской армии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Это произошло в помещении офицерской столовой инженерного училища в пригороде Берлина, Карлхорсте. После подписания акта состоялось самое первое празднование Дня Победы, которое началось в два часа ночи. Праздновали победители.

Ещё до начала банкета было ясно, что нужного количества однотипных солидных стульев в здании училища нет, поэтому было решено привезти мебель из здания рейхканцелярии, — и солиднее, и немцам кое-что напомнит. Оттуда же привезли посуду, а также знаменитый 120-метровый ковер, по которому гитлеровские сановники обычно шли на прием или на совещание к фюреру. Когда после подписания акта маршал Г. К. Жуков пригласил союзников и журналистов «закусить чем тыл послал», эти слова его, как вспоминал генерал-лейтенант Ф. М. Боков, не были ошибкой или неточностью. Жуков дал приказ, чтобы ни одна бутылка вина, ни один грамм продуктов на праздничном столе не были трофейными.

Поэтому хозяйственникам и военторгу было сложно полностью подобрать необходимый ассортимент на базах, и недостающие продукты, по большей части деликатесы, пришлось присылать самолетом из Москвы.

За час между окончанием церемонии подписания акта о безоговорочной капитуляции. и началом банкета красноармейцы, обслуживающие праздник, сумели превратить столовую в фешенебельный ресторанный зал. На столах, накрытых белоснежными, накрахмаленными скатертями, стояли запотевшие бутылки со «Столичной», с армянским коньяком, винами из Грузин и Крыма, многочисленные графины и графинчики. Поросята, осетрина, черная игра и другие традиционно русские деликатесы, зелень, фрукты — то есть все, о чем можно было прочитать в довоенном издании книги «Кулинария», украшало стол.

Когда стол был уже накрыт, возникла проблема: а чем же кормить делегацию германского командования, которая расположилась в другом помещении. «Не красной же икрой их кормить», — сказал начальник административно-хозяйственного управления отдела штаба 5-й армии майор Б. Р. Райхельд. Решили посоветоваться с Жуковым и Вышинским. Вышинский ответил: «Решайте сами», а Жуков сказал: «Не будем мелочиться, — кормите их всем, что подготовлено для банкета. И обязательно подавайте на тарелках с вензелями имперской канцелярии. Дайте без ограничения и напитки. Пусть запивают свое поражение...».

В два часа ночи торжественный банкет начался. Сначала были короткие официальные речи и тосты, а потом вечер пошел по неформальным рельсам: под духовой оркестр пели песни, потом собравшиеся, пошли в пляс. Тряхнул стариной и сам Г.К. Жуков, а французский генерал Делатр де Тассиньи так притопывал, что, как шутили потом армейские хозяйственники, «всю пыль из него выбил».

Банкет длился до семи утра, но еще раньше бдительные хозяйственники заметили, что зарубежные журналисты норовят при отъезде прихватить с собой со стола бутылку-другую «Столичной». Сообщили Жукову. Георгий Константинович спросил майора Райхельда, достаточно ли осталось продуктов, а затем сказал: «Подготовьте для каждого по пакету с водкой, икрой и папиросами «Казбек», но только для союзников!»

Так праздновали День Победы победители, праздновали сорок девять лет назад...

Не у каждого из нас получится так здорово отметить сегодняшний день, дорого купить армянский коньяк, слишком дороговаты нынче и поросята с черной икрой, но праздник остается праздником, так что давайте праздновать, ведь это особый праздник...