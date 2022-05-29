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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Продолжу выкладывать фото с мест проведения Спецоперации. Все фото взяты из разных каналов телеграм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Охотники за бандеровцамиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Подразделение "Отважные"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Работаем, братьяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Сотрудники спецназа и военнослужащие России в Мариуполе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5V из прошлогоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Батальон СомалиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Батальон СомалиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Батальон СомалиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Батальон Сомали, награждение бойцовНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Богини войны и их владелец, на утро после того, как всю ночь 30 марта отбивали попытку прорыва на ХерсонНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Боец батальона Спарта и котикНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Боец батальона Спарта и котикНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Боец батальона Спарта и котикНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Бои южнее Изюма идут в лесном массивеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Бойцы ДНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Большие потери в артиллерии вынуждают ВСУ ставить в строй орудия, которые в несколько раз старше государства Украина.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Братья работают по Азовстали. Española.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Бывшие позиции ВСУ в районе посёлка Троицкое.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5В Кемерово на акции «Сад памяти» создали геоглиф в форме буквы Z из тысячи сосновых саженцев, площадью около 1 гектара.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5В Мариуполе запитаны первые социальные объекты – Министерство угля и энергетики ДНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5В Мариуполе запитаны первые социальные объекты – Министерство угля и энергетики ДНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5В Мариуполе запитаны первые социальные объекты – Министерство угля и энергетики ДНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5В Харьковской области десять военнослужаших Центра специального назначения Росгвардии награждены орденами Мужества.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Знаменитый "Вагнер"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Военнослужащие подразделения СпН Вооруженных сил России в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России. Группировка «О».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Военнослужащий подразделения СпН Вооруженных сил после награждения с орденом Мужества.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Военнослужащий подразделения СпН вооружённых сил России на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Военнослужащий подразделения СпН Вооруженных сил РоссииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Военнослужащий подразделения СпН Росгвардии с именным РПО-А.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Встретили Дядю Сашу (Сладков - военкор)Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Гумпомощь в РубежноеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Гумпомощь в РубежноеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Гумпомощь в РубежноеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Гумпомощь в РубежноеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Для наших сухопутных - они Герои! Да и для нас тоже!

 

Солдаты и офицеры союзных войск в сложнейших условиях действуют четко, грамотно и смело. В отличие от надуманных «героев» незалежной, которых пиарит команда Арестовича.

Один только эпизод, весьма характерный. Прислал мой коллега, фронтовой журналист и писатель Сергей Бережной:

«Харьковская область, район Русской Лозовой. Время – майские праздники. Эта бригада спецназа заходила первой на рассвете 24-го февраля. Бросали на самые опасные участки, и они блестяще выполняли задачу. Мы были рядышком с первых дней, но встретились только вчера, да и то на несколько часов – отвозили из города обратно на позиции.

Командир разведгруппы, офицер, совсем юный, худющий и жилистый, наш земляк из соседней области. Зовут Александр. Сын старшего офицера, отмотавшего Афган и две чеченские, теперь сражающегося на Донбассе.

На днях они отражали атаку за атакой накаченных наркотой нациков. Оставшийся танк загнали в укрытие, наказав сержанту не высовываться, пока не получит приказ.

Он ждал, когда позицию засыпали снарядами и минами. Он ждал, когда накрыли взвод «градом». Он ждал до тех пор, пока укры не подошли на бросок гранаты, и тогда нарушил приказ.

Задраив люк и выключив рацию, сержант приказал сам себе: «Вперёд!». Выскочив из укрытия на озимые, он за несколько минут сжег два танка и три бээмпэ, и вернулся обратно.

Изумрудная зелень, испятнанная красным – кровь от разорванных тел, и пять факелов с чёрными клубами. Это не сюр – это страшный оскал войны. Она знает три краски: чёрную, красную и белую – цвет бинтов.

Сержант за нарушение приказа получил втык, но всё равно еще дважды его танк вырывался из укрытия и давил, давил, давил, потому что к исходу дня закончились боеприпасы.

Они дрались в окружении, дрались, когда уже не осталось сил. Дрались, когда драться уже было нечем. Даже получив приказ на отход, они всё равно дрались. Ночью они вышли к своим, вынеся всех раненых. И никто не считал их героями, что они совершили подвиг. Нет, это была рутинная солдатская работа.

Саша так и сказал: «Отработали, немного устали, вот отдохнём чуток и завтра опять на работу».

Александр – значит Защитник. Они все Александры земли Русской. Храни их Господь!

Расстались с ним за Стрелечье. Он уходил, прихрамывая и забросив за спину рюкзак. Отец короткими затяжками добивал сигарету. Вечерело. Прямо на озимые легли мины, вздыбив землю. Чёрное с зеленым. Война взяла в руки кисть. Господи, пусть у неё не хватит краски».

Вот она, суровая правда войны. И таких ребят в воюющей группировке союзных войск – большинство.

Специальная военная операция продолжается.

Геннадий АлехинНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Ещё один именной. Несущий смерть нацбатам.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Запуск БПЛАНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Именной ZНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Инженеры Росгвардии в Харьковской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Кадры ударов артиллерии ДНР по украинским позициямНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Кадры ударов артиллерии ДНР по украинским позициямНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Кадры ударов артиллерии ДНР по украинским позициямНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Колонну с пленными украинскими вояками сопровождает боевой вертолёт.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки «О».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки «О».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Мариуполь. Говорят, этот танк сняли с постамента меткомбината им. Ильича. Но это, конечно, скорее всего байка.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5МариупольНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Мста нащелкала орешков А орешки не простые,А орешки те - взрывныеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5На место гибели Антона Волошина и Игоря Корнелюка. 2 журналиста, погибших 17 июня 2014 г. группа ВГТРКНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5На отдыхеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5На полигонеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Навоевались. 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Российские штурмовики Су-25СМ в ходе операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Российские штурмовики Су-25СМ в ходе операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Российские штурмовики Су-25СМ в ходе операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Российские штурмовики Су-25СМ в ходе операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Российские штурмовики Су-25СМ в ходе операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Российские штурмовики Су-25СМ в ходе операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5РСЗО «Град» НМ ДНР ведет обстрел «Азовстали» фактически в упорНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5СаперыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации,ч.5Снайпер подразделения Вооруженных сил с 12,7-мм винтовкой АСВК. 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