Продолжу выкладывать фото с мест проведения Спецоперации. Все фото взяты из разных каналов телеграм.Охотники за бандеровцамиПодразделение "Отважные"Работаем, братьяСотрудники спецназа и военнослужащие России в Мариуполе.V из прошлогоБатальон СомалиБатальон СомалиБатальон СомалиБатальон Сомали, награждение бойцовБогини войны и их владелец, на утро после того, как всю ночь 30 марта отбивали попытку прорыва на ХерсонБоец батальона Спарта и котикБоец батальона Спарта и котикБоец батальона Спарта и котикБои южнее Изюма идут в лесном массивеБойцы ДНРБольшие потери в артиллерии вынуждают ВСУ ставить в строй орудия, которые в несколько раз старше государства Украина.Братья работают по Азовстали. Española.Бывшие позиции ВСУ в районе посёлка Троицкое.В Кемерово на акции «Сад памяти» создали геоглиф в форме буквы Z из тысячи сосновых саженцев, площадью около 1 гектара.В Мариуполе запитаны первые социальные объекты – Министерство угля и энергетики ДНРВ Мариуполе запитаны первые социальные объекты – Министерство угля и энергетики ДНРВ Мариуполе запитаны первые социальные объекты – Министерство угля и энергетики ДНРВ Харьковской области десять военнослужаших Центра специального назначения Росгвардии награждены орденами Мужества.
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Солдаты и офицеры союзных войск в сложнейших условиях действуют четко, грамотно и смело. В отличие от надуманных «героев» незалежной, которых пиарит команда Арестовича.
Один только эпизод, весьма характерный. Прислал мой коллега, фронтовой журналист и писатель Сергей Бережной:
«Харьковская область, район Русской Лозовой. Время – майские праздники. Эта бригада спецназа заходила первой на рассвете 24-го февраля. Бросали на самые опасные участки, и они блестяще выполняли задачу. Мы были рядышком с первых дней, но встретились только вчера, да и то на несколько часов – отвозили из города обратно на позиции.
Командир разведгруппы, офицер, совсем юный, худющий и жилистый, наш земляк из соседней области. Зовут Александр. Сын старшего офицера, отмотавшего Афган и две чеченские, теперь сражающегося на Донбассе.
На днях они отражали атаку за атакой накаченных наркотой нациков. Оставшийся танк загнали в укрытие, наказав сержанту не высовываться, пока не получит приказ.
Он ждал, когда позицию засыпали снарядами и минами. Он ждал, когда накрыли взвод «градом». Он ждал до тех пор, пока укры не подошли на бросок гранаты, и тогда нарушил приказ.
Задраив люк и выключив рацию, сержант приказал сам себе: «Вперёд!». Выскочив из укрытия на озимые, он за несколько минут сжег два танка и три бээмпэ, и вернулся обратно.
Изумрудная зелень, испятнанная красным – кровь от разорванных тел, и пять факелов с чёрными клубами. Это не сюр – это страшный оскал войны. Она знает три краски: чёрную, красную и белую – цвет бинтов.
Сержант за нарушение приказа получил втык, но всё равно еще дважды его танк вырывался из укрытия и давил, давил, давил, потому что к исходу дня закончились боеприпасы.
Они дрались в окружении, дрались, когда уже не осталось сил. Дрались, когда драться уже было нечем. Даже получив приказ на отход, они всё равно дрались. Ночью они вышли к своим, вынеся всех раненых. И никто не считал их героями, что они совершили подвиг. Нет, это была рутинная солдатская работа.
Саша так и сказал: «Отработали, немного устали, вот отдохнём чуток и завтра опять на работу».
Александр – значит Защитник. Они все Александры земли Русской. Храни их Господь!
Расстались с ним за Стрелечье. Он уходил, прихрамывая и забросив за спину рюкзак. Отец короткими затяжками добивал сигарету. Вечерело. Прямо на озимые легли мины, вздыбив землю. Чёрное с зеленым. Война взяла в руки кисть. Господи, пусть у неё не хватит краски».
Вот она, суровая правда войны. И таких ребят в воюющей группировке союзных войск – большинство.
Специальная военная операция продолжается.
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