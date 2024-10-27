28 октября — День создания армейской авиации

История армейской авиации отсчитывается с 28 октября 1948 года. В этот день в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами Ми-1. Считается, что именно это событие положило начало созданию армейской авиации как отдельного вида войск. На тот момент вертолет был абсолютно новым видом военной техники.

Поэтому изначально вертолетная авиация имела только вспомогательные функции. В ее задачи входили разведка, перевозка грузов, доставка почты, корректировка огня и поддержание связи на поле боя.

Ближе к 1970-м годам вертолеты стали уже самостоятельным средством огневой поддержки войск с воздуха. Наиболее полно свой потенциал армейская авиация раскрыла в ходе военных операций в Афганистане, Таджикистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках.

В конце 1990 года армейская авиация была преобразована в авиацию сухопутных войск. С конца 2002 года она находилась в составе Военно-воздушных сил (ВВС) России. А с 2015 года в результате объединения с войсками противовоздушной обороны вошла в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Сегодня армейская авиация выступает как одно из основных средств достижения целей в вооруженных конфликтах. На ее вооружении состоят авиационные комплексы Ка-52, Ми-35, Ми-28н, Ми-8, оснащенные современным радиоэлектронным оборудованием и закрытыми средствами связи. Эти боевые машины активно задействованы в специальной военной операции (СВО) на Украине, где они проявили себя как эффективное средство поражения танков, бронетехники и огневых точек противника.

Многоцелевое семейство Ми-8/17 – это самые массовые двухдвигательные вертолеты в мире. Всего построено более 12 тысяч машин в различных вариациях. Этот вертолет применяется в гражданских и военных целях более чем в 50 странах. Ми-8 предназначены для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут использоваться для спасательных операций, а также нести вооружение. В армейской авиации Ми-8 представлен широким набором модификаций, в том числе специализированной арктической версией Ми-8АМТШ-ВА. Современные модификации Ми-8 могут оснащаться вооружением, аналогичным боевому вертолету Ми-24.

Ми-26: царь-вертолет

Ми-26, разработанный более 40 лет назад, до сих пор остается крупнейшим в мире серийным транспортником среди вертолетов. Машина может принять на борт 82 десантника, 60 носилок с ранеными или 20 тонн груза. Кроме того, Ми-26 способен переносить негабаритные грузы на внешней подвеске, например транспортировать еще один такой же вертолет. Максимальная скорость Ми-26 – 295 км/ч, дальность полета при полной загрузке − 475 км. Боевое крещение машина приняла в 1984 году в Афганистане. В различных модификациях на сегодняшний день выпущено более трехсот единиц Ми-26. Вертолет широко применяется в армейской авиации. Транспортными задачами роль вертолета не ограничивается. На базе Ми-26 создаются машины для радиоборьбы, топливозаправщики, пункты управления, противолодочные, пожарные и медицинские варианты. Новейшая модификация Ми-26Т2В отличается повышенной безопасностью, получила современную начинку и возможность автопилотирования в сложных условиях.

Ми-28Н: «Ночной охотник» для армии

Ударный Ми-28Н «Ночной охотник», применяющийся с 2009 года, предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника и малоскоростных воздушных целей в любое время суток. В числе основных преимуществ машины не только маневренность и возможность круглосуточного применения, но и повышенная огневая мощь. «Ночной охотник» обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. В числе преимуществ вертолета – устойчивость к боевым повреждениям, что достигается за счет применения новейших материалов и конструктивных решений. Лопасти несущего винта Ми-28Н сделаны из композиционных материалов, что позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов. Конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива. Ми-28Н стал одним из первых российских боевых вертолетов, оборудованных современными средствами связи и цифровым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

Главное отличие учебной версии Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика – командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на «Ночных охотниках». Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

Ка-52: ударный «Аллигатор»

Ка-52 – разведывательно-ударный вертолет соосной схемы, у которого пара основных винтов вращается параллельно в разные стороны, а рулевой винт отсутствует. Это придает машине компактность и маневренность, что, например, оказывается очень важным при посадке на небольшие площадки или полетах при сильном боковом ветре. Другой особенностью «Аллигатора» является то, что экипаж сидит рядом в одной кабине, а не друг за другом, как в других ударных машинах. Ка-52 способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя, а также выполнять разведывательную и командную функции. С ноября 2011 года они успешно эксплуатируются в российских ВВС. По состоянию на сегодняшний день в Российской армии «служат» более 110 вертолетов Ка-52.

Боевое крещение Ка-52 прошел во время сирийской операции. В частности, как сообщалось, «Аллигаторы» активно применялись при освобождении Пальмиры. По словам специалистов, сирийская операция подтвердила подавляющее большинство заявленных характеристик Ка-52. Минобороны России уже в 2020 году планирует заключить контракт на закупку 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52М.

Ми-24 и Ми-35М: многоцелевые родственники

Многоцелевой военно-транспортный вертолет Ми-24 стал первым отечественным вертолетом, специально предназначенным для боевых действий. Конструкция оказалась настолько удачной, что сейчас это одна из самых востребованных машин на мировом рынке, высокая эффективность которой многократно доказана в условиях боевых действий. Вертолет оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Транспортно-боевой вертолет Ми-35М является глубокой модификацией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки личного состава с вооружением, транспортировки до трех раненых с поля боя, а также грузов внутри кабины или на внешней подвеске.

Вертолеты типа Ми-24/35 – одни из самых воюющих в мире, история их боевого применения насчитывает более 30 войн и военных конфликтов. Ми-35М успешно продемонстрировал свою эффективную работу в боевых действиях в Сирии. Подготовка летчиков армейской авиации проходит на базе Военно-научного центра ВКС в Сызрани Самарской области и в Центре боевой подготовки летного состава в городе Торжок Тверской области. Там же базируются знаменитые «Беркуты» — единственная в мире пилотажная группа, выступающая на боевых ударных вертолетах.

Пилоты винтокрылых машин были и остаются примером мужества и героизма, выполняя самые трудные боевые задачи. В мирное время они привлекаются для борьбы с лесными пожарами и участия в поисково-спасательных операциях, а также участвуют в парадах военной техники, в частности на День Победы. https://iz.ru/1594154/2023-10-27/28-oktiabria-den-sozdaniia-armeiskoi-aviatcii-rossii-istoriia-prazdnika

https://rostec.ru/media/news/den-armeyskoy-aviatsii/#end

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