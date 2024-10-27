28 октября — День создания армейской авиации

История армейской авиации отсчитывается с 28 октября 1948 года. В этот день в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами Ми-1. Считается, что именно это событие положило начало созданию армейской авиации как отдельного вида войск.На тот момент вертолет был абсолютно новым видом военной техники.
Ближе к 1970-м годам вертолеты стали уже самостоятельным средством огневой поддержки войск с воздуха. Наиболее полно свой потенциал армейская авиация раскрыла в ходе военных операций в Афганистане, Таджикистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках.
В конце 1990 года армейская авиация была преобразована в авиацию сухопутных войск. С конца 2002 года она находилась в составе Военно-воздушных сил (ВВС) России. А с 2015 года в результате объединения с войсками противовоздушной обороны вошла в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.
Сегодня армейская авиация выступает как одно из основных средств достижения целей в вооруженных конфликтах. На ее вооружении состоят авиационные комплексы Ка-52, Ми-35, Ми-28н, Ми-8, оснащенные современным радиоэлектронным оборудованием и закрытыми средствами связи.Эти боевые машины активно задействованы в специальной военной операции (СВО) на Украине, где они проявили себя как эффективное средство поражения танков, бронетехники и огневых точек противника.
Многоцелевое семейство Ми-8/17 – это самые массовые двухдвигательные вертолеты в мире. Всего построено более 12 тысяч машин в различных вариациях. Этот вертолет применяется в гражданских и военных целях более чем в 50 странах. Ми-8 предназначены для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут использоваться для спасательных операций, а также нести вооружение.В армейской авиации Ми-8 представлен широким набором модификаций, в том числе специализированной арктической версией Ми-8АМТШ-ВА. Современные модификации Ми-8 могут оснащаться вооружением, аналогичным боевому вертолету Ми-24.
Ми-26: царь-вертолет
Ми-26, разработанный более 40 лет назад, до сих пор остается крупнейшим в мире серийным транспортником среди вертолетов. Машина может принять на борт 82 десантника, 60 носилок с ранеными или 20 тонн груза. Кроме того, Ми-26 способен переносить негабаритные грузы на внешней подвеске, например транспортировать еще один такой же вертолет. Максимальная скорость Ми-26 – 295 км/ч, дальность полета при полной загрузке − 475 км. Боевое крещение машина приняла в 1984 году в Афганистане.В различных модификациях на сегодняшний день выпущено более трехсот единиц Ми-26. Вертолет широко применяется в армейской авиации. Транспортными задачами роль вертолета не ограничивается. На базе Ми-26 создаются машины для радиоборьбы, топливозаправщики, пункты управления, противолодочные, пожарные и медицинские варианты. Новейшая модификация Ми-26Т2В отличается повышенной безопасностью, получила современную начинку и возможность автопилотирования в сложных условиях.
Ми-28Н: «Ночной охотник» для армии
Ударный Ми-28Н «Ночной охотник», применяющийся с 2009 года, предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника и малоскоростных воздушных целей в любое время суток. В числе основных преимуществ машины не только маневренность и возможность круглосуточного применения, но и повышенная огневая мощь. «Ночной охотник» обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения.В числе преимуществ вертолета – устойчивость к боевым повреждениям, что достигается за счет применения новейших материалов и конструктивных решений. Лопасти несущего винта Ми-28Н сделаны из композиционных материалов, что позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов. Конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива. Ми-28Н стал одним из первых российских боевых вертолетов, оборудованных современными средствами связи и цифровым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.
Главное отличие учебной версии Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика – командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на «Ночных охотниках». Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.
Ка-52: ударный «Аллигатор»
Ка-52 – разведывательно-ударный вертолет соосной схемы, у которого пара основных винтов вращается параллельно в разные стороны, а рулевой винт отсутствует. Это придает машине компактность и маневренность, что, например, оказывается очень важным при посадке на небольшие площадки или полетах при сильном боковом ветре. Другой особенностью «Аллигатора» является то, что экипаж сидит рядом в одной кабине, а не друг за другом, как в других ударных машинах.Ка-52 способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя, а также выполнять разведывательную и командную функции. С ноября 2011 года они успешно эксплуатируются в российских ВВС. По состоянию на сегодняшний день в Российской армии «служат» более 110 вертолетов Ка-52.
Боевое крещение Ка-52 прошел во время сирийской операции. В частности, как сообщалось, «Аллигаторы» активно применялись при освобождении Пальмиры. По словам специалистов, сирийская операция подтвердила подавляющее большинство заявленных характеристик Ка-52. Минобороны России уже в 2020 году планирует заключить контракт на закупку 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52М.
Ми-24 и Ми-35М: многоцелевые родственники
Многоцелевой военно-транспортный вертолет Ми-24 стал первым отечественным вертолетом, специально предназначенным для боевых действий. Конструкция оказалась настолько удачной, что сейчас это одна из самых востребованных машин на мировом рынке, высокая эффективность которой многократно доказана в условиях боевых действий. Вертолет оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.Транспортно-боевой вертолет Ми-35М является глубокой модификацией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки личного состава с вооружением, транспортировки до трех раненых с поля боя, а также грузов внутри кабины или на внешней подвеске.
Вертолеты типа Ми-24/35 – одни из самых воюющих в мире, история их боевого применения насчитывает более 30 войн и военных конфликтов. Ми-35М успешно продемонстрировал свою эффективную работу в боевых действиях в Сирии.Подготовка летчиков армейской авиации проходит на базе Военно-научного центра ВКС в Сызрани Самарской области и в Центре боевой подготовки летного состава в городе Торжок Тверской области. Там же базируются знаменитые «Беркуты» — единственная в мире пилотажная группа, выступающая на боевых ударных вертолетах.
Пилоты винтокрылых машин были и остаются примером мужества и героизма, выполняя самые трудные боевые задачи. В мирное время они привлекаются для борьбы с лесными пожарами и участия в поисково-спасательных операциях, а также участвуют в парадах военной техники, в частности на День Победы.https://iz.ru/1594154/2023-10-27/28-oktiabria-den-sozdaniia-armeiskoi-aviatcii-rossii-istoriia-prazdnika
https://rostec.ru/media/news/den-armeyskoy-aviatsii/#end
Предыдущие материалы:
День армейской авиации
День создания армейской авиации
28 Октября - День армейской авиации
Свежие комментарии