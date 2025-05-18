Московские прогулки, ч. 56. Топономика города

Год назад я ставила тему с топономикой Москвы, при желании можно посмотреть: Московские прогулки 29. Почему такие названия

В этот раз кое-что повторю, но, по большей части, это более расширенный материал.

Почему Москву назвали Москвой?

На самом деле существует несколько версий, почему наша текущая столица так называется.

По одной из них, название города имело два корня – «моск» (камень) и «ков» (прятаться). Таким образом слово «Москва» можно перевести как «каменное укрытие» и это название перешло от города к реке.Впрочем, большинство историков считает, что первой свое название получила река, а не город и на это есть свои причины.Если посмотреть на одну легенду, то слово «Москва» вовсе не русскоязычное, а финское, и дошло оно до нас с тех давних времен, когда еще многочисленные финские племена обитали на берегах одноименной реки. «Моск» переводится либо корова, либо медведь (доподлинно не известно), а «ва» – вода.Вторая легенда рассказывает, что имя реки в переводе с древнеславянского означает болотистую местность или сырость. Обе версии имеют право на существование, так как наша столица действительно была заложена на топком месте.А такое название Москва получила не потому, что раньше князья и бояре любили строить здания из белого камня, а из-за белокаменных кремлевских стен, возведенных при Дмитрии Донском в 1330-х годах.Этот материал, в основном известняк и доломит, придавал крепости характерный вид, что и дало городу это прозвище. В летописях название «Москва белокаменная» стало популярным с тех пор, как были построены каменные стены и башни Кремля, заменившие деревянные.Это место являлось "началом" будущей Москвы. Именно здесь находятся самые старые постройки. На территории Кремля за последние 200 лет было найдено 24 клада, первый из которых является самым древним и датируется 1177 годом.Одной из самых уникальных находок стал скелет воина в полном боевом облачении, шлеме и кольчуге, найденный при реконструкции Красной площади. Тогда археологи нашли остатки крепостного рва, который некогда окружал Кремль. По всей видимости воин упал в ров и под массой доспехов сразу же утонул.Зачастую имя улице давал ландшафт местности. Переулок Сивцев Вражек называется так, потому что там протекала речка Сивец, которая сейчас течет внизу переулка.Улицам также давали названия, исходя из того, чем торговали в том или ином районе. Например, на улице Моховой долгое время продавали мох.Улица могла получить название от той местности, куда она вела. Покровка вела в село Покров. А Ордынка — в Орду.Небольшая пешеходная улочка в центре Москвы: пересекая Большую Дмитровку, он проходит от Тверской площади до Петровки, всего чуть более 400 метров. Для Москвы Столешников переулок стал по-настоящему знаковым местом: ведь это не только живописная пешеходная зона с красивыми историческими постройками, но и самая дорогая торговая улица столицы.Переулок получил своё название по слободе, в которой обитали ткачи, шившие для царского стола "столешники" - скатерти. В 2012г. Столешников переулок стал пешеходным, и сейчас это модная пешеходная зона, в нём часто проходят разного рода выставки, ярмарки и праздничные мероприятия. Сюда приходят и просто погулять: исторический центр города и высокий уровень благоустройства притягивают москвичей в район Столешникова переулка, который благодаря этому всегда на слуху.Ранее территория современной Волхонки формально причислялась к Пречистенке, однако в XVIII веке ее отдали во владение дворянскому роду Волконских. Князья оказались предприимчивыми, и при этом не отличались скромностью: на принадлежащей им улице они открыли питейное заведение, которое назвали с отсылкой на собственную фамилию - «Волхонка». Годы шли, владельцы территории менялись, а вот название уже закрепилось. Причем непонятно, что больше этому способствовало: знаменитая фамилия или же тот самый кабак.Что за Охотный ряд в Москве? Откуда взялось название?В 17в здесь находились торговые ряды,в которых охотники торговали своей добычей. Изначально это были деревянные лавки, но после пожара 1812 года на их месте появились одноэтажные каменные строения. Охотный ряд снесли в 1920х гг. Рынок перевели на Цветной бульвар, что положило начало Центральному рынку.Многие улицы Москвы за время своего существования, пусть и ненадолго, но меняли свои названия. Есть и такие, которым их историческое имя вообще не вернули. Однако существует улица, которая на протяжении трех веков ни разу не поменяла название. Это Петровка. Имя же свое она получила от Высоко-Петровского монастыря, который располагался здесь в 14 веке. Сначала появилась Петровская слободка, а в 17 веке ее сократили до Петровки. Так улица до сих пор и именуется.В Москве есть Петровский переулок, который расположен в Центральном округе. Раньше он назывался Богословским переулком, так как здесь располагалась церковь, поставленная во имя Григория Богослова. Но во времена Советской власти, в 1922 году, его переименовали в Петровский. В 1946 году его стали называть улицей Москвина, но в 1992 вернули имя Петровского переулка.

Воротниковский переулок В XVII веке в Москве существовала так называемая слобода Воротников. Располагалась она в окрестностях современного Воротниковского переулка.

Название свое слобода получила из-за того, что здесь жили воротники или стражники городских ворот, которых в Москве было много (Кремль, Китай-город, Белый город).

Последний переулок Почему переулок так называется?

Последний переулок до 1922 года звался Мясным — по располагавшимся здесь мясным лавкам. На волне массового переименования, в 1922 году, стал, как прежде, в XVIII веке, Последним — в честь тех времен, когда и вправду был крайним по направлению от центра, по нечетной стороне Сретенки.

Как и близлежащие переулки, Последний был местом опасным, трущобным и входил в район красных фонарей, которых в Москве конца XIX века было около 300. Половина их приходилась на окрестности Сретенки, а на Последний переулок — примерно 25. Густота такая сложилась исторически. В 1840-х годах проституцию решили легализовать, чтоб хотя бы создать в этом деле какой-то порядок, уменьшить криминогенность мест и ограничить распространение венерических болезней.

Специальный врачебно-полицейский комитет, в обязанности которого входили надзор за публичными домами и выдача лицензий на их открытие, расположился в помещениях Сретенской полицейской части, в доме Скорнякова (3-й Колобовский переулок, 16). Поскольку штат был маленький, а работы много, разрешение на открытие борделя предпочитали выдавать тем, кто селился по соседству — чтоб под приглядом. Так что основная часть домов терпимости расположилась между нынешними Цветным бульваром и проспектом Сахарова.

Переулок был почти целиком перестроен и стал известен уже вовсе другим. В снесенном в конце 1997 года угловом со Сретенкой здании, № 27/19, с 1914 года находился один из старейших кинотеатров Москвы - «Уран». В конце 1970-х его сменила мастерская ритуальных услуг ЦК КПСС, где вырубали надгробия из гранита.

Маросейка В XV веке в окрестностях Маросейки были царские сады, а на месте улицы пролегала дорога в Преображенское и Измайлово. Свое название улица получила по Малороссийскому подворью — в XVII веке оно находилось на углу с Большим Златоустинским переулком.

В XVIII веке на Маросейке жили князья Барятинские и Салтыковы, а также полководец граф Петр Румянцев. Тогда же в нынешнем Армянском переулке обосновалась купеческая династия Лазаревых — меценатов, организовавших здесь в 1815 году Лазаревский институт восточных языков.

Старая Басманная

Название улицы произошло от исторически селившихся здесь пекарей-басманников, которые изготавливали особые хлеба — басманы. Они поставлялись во дворец и выдавались государственным служащим в качестве хлебного довольствия.

Басманы отличались строго установленным весом и имели рельефные клейма, напоминающие теснёные изображения на пряниках. Отсюда и возникло название Басманная слобода, происходящее от татарского слова «Басма», что означает рельефный оттиск на металле или на коже.

Новая Басманная Что такое басман и откуда пошло название Новой Басманной улицы?

Новая Басманная возникла в 1640-х гг. Тогда она называлась Капитанской слободкой, потому что проходила мимо Капитанской слободы, где жили иноземные офицеры. Свое современное название улица получила в начале XVIII в., когда стала служить новой дорогой, ведущей от Мясницкой ул. к Басманной слободе, возникшей в Москве в XVII в.

По одной из версий улица была заселена мастерами серебряного дела, изготовлявшими басмы — узорные украшения для окладов икон из басманного (иными словами — тонкого листового) серебра, иногда из золота, меди или железа.

Но есть и другая версия, гласящая, что жители слободы — басманники выпекали особый сорт хлеба, по-татарски называвшийся «басманом», который отличался разными фигурками на верхней части корки. Слово басманник известно с XVII в., — пекарь, выпекающий басманы.

Большая Ордынка Странности Большой Ордынки

Это одна из старейших улиц Москвы. Название она получила, возможно, потому, что когда-­то здесь начиналась дорога в Золотую Орду, куда русским князьям приходилось ездить на поклон к ханам. Есть также версия, что здесь останавливались баскаки — ордынские сборщики дани.

Во многих старых домах на Большой Ордынке, как утверждается, много раз видели различных призраков. В конце 1990­-х — начале 2000­-х годов в некоторых газетах писали, что в домах на Ордынке, например в доме № 19, где тогда располагалось несколько коммерческих организаций, регулярно видят призраков монахов.

Ходили даже слухи, что в дни революции в этом доме располагалось подворье одного из монастырей и монахи были расстреляны представителями новой власти, но никаких подтверждений этому факту не найдено.

Поварская улица Откуда взялось название Поварской улицы?

Поварская начинается у Арбатской площади и доходит до Кудринской. Когда-то на ее месте пролегала Волоцкая торговая дорога из Москвы в Новгород. В сегодняшнем виде улица берет свое начало во времена ранней династии Романовых как часть Поварской слободы: тут селились придворные повара и персонал царской кухни. Обслуживанием царского стола занимались почти 500 человек. Помимо заглавной улицы слобода имела несколько переулков, где жили другие служащие Сытного двора. Названия переулков соответствовали роду занятий: Хлебный, Столовый, Ножовый, Скатертный и Чашников.

При Петре I после переезда двора в Санкт-Петербург слобода была упразднена. Тогда же Поварская улица начала превращаться в аристократический район, сохранив при этом ранее ремесленное название. С улицы были вытеснены мелкие дворы, на смену им пришли разраставшиеся усадьбы. Большинство особняков были деревянными, хотя со временем стали появляться и каменные дома. В 1716 году на Поварской стояли усадьбы князей Барятинских, Сибирских, Волконских, Голицыных и других. Здесь же располагались дворы Шаховских, Милославских и Грибоедовых. Поварская - одна из самых старых улиц Москвы. В XII-XIV веках на её месте находилась торговая дорога, обеспечивавшая сообщение между Москвой и Великим Новгородом. Земли начали заселять при Иване Грозном. Поскольку жили здесь в основном повара и хлебники, то таТак название «Поварская» и прижилось в речи.

Лебяжий переулок Лебяжий переулок в Москве находится рядом с Кремлем со стороны Боровицкой башни. В начале 18 века недалеко от переулка располагалась плотина на реке Неглинной, которая образовывала запруду. На пруду держали лебедей, откуда, собственно, и пошло название переулка - Лебяжий. Также недалеко отсюда был Лебяжий двор с птицами для царского стола. Однако в 1737 году он сгорел.

Кузнецкий мост Откуда взялся Кузнецкий мост в Москве?

Пушечный двор был самым старым металлургическим предприятием в конце 15 века. Здесь работали кузнецы, которые на тот момент проживали рядом с рекой Неглинкой в кузнецкой слободе.

В старину на левом крутом берегу реки Неглинки возле Государева Пушечного двора располагалась слобода кузнецов – Кузнецкая слобода. Через речку устроили мост, получивший соответственное название – Кузнецкий. Долгие годы был он деревянным. Не раз смывало его половодьем, но восстанавливали его вновь и вновь. А в середине XVIII века по проекту известнейшего московского архитектора князя Д. В. Ухтомского построили мост белокаменный, трёхпролётный, шириной 12 м и длиной 120 м. Подъезды к мосту стали московской улицей, получившей то же название.

В 1817-1819 годах реку Неглинку заключили в подземную трубу. Но мост сносить не стали. Только разобрали перила, а остальную часть засыпали землёй и песком. Временами его раскапывают при проведении строительных работ, как это было в 1986 и в 2003 годах. При этом были проведены его фиксация и архитектурная консервация. По мнению специалистов, техническое состояние моста допускает его реставрацию и последующую музеефикацию.

Так что никуда не делся Кузнецкий мост. Он у нас под ногами.

С конца XVIII века Кузнецкий мост становится главной торговой улицей Москвы. Здесь открывается множество модных лавок, в основном французских.

Зарядье, каким оно было? Как выглядело старое Зарядье Раньше Зарядье было далеко не таким красивым и обустроенным. Изначально здесь селились торговцы, а после пожара 1812 года Зарядье стало местом размещения рабочих и мещан. Тут же находилось Глебовское подворье — единственное место в Москве, где разрешено было останавливаться еврейским купцам. Московский путеводитель, изданный в начале XX в., предупреждал читателя: «Здесь вы сразу попадаете в трущобный мир старой Москвы. Тут все характерно: и грязные кривые переулки, и двухэтажные, с обсыпавшейся штукатуркой, жалкого типа домишки, сплошь облепленные примитивными вывесками». В начале XX века Зарядье стало ещё больше превращаться трущобы. Так было до 1930-х годов, когда власти приняли решение о переустройстве местности. Там, где сейчас Борисоглебский переулок соединяется с Новым Арбатом, раньше была Собачья площадка. На картах она появилась в середине 18 века. Такое название этой площадке дали из-за того, что рядом находился «псовый» двор, где были собаки для царской охоты. Это место существовало до тех пор, пока здесь не начали прокладывать Новый Арбат. В 1960-х тут уже ничего не напоминало о Собачьей площадке.

Зарядье, каким оно было... Сложно представить себе, что сто лет назад на территории современного парка Зарядье когда-то были трущобы. В пожаре 1812 года все здания здесь сгорели, и новое Зарядье стало застраиваться дешевыми каменными зданиями для сдачи в наём. Для удешевления строительства вместо обычных лестничных клеток и коридоров строились дома с галереями, некоторые из них напоминали ярусы многопалубного корабля. Московский путеводитель, изданный в начале 20 века, описывал Зарядье как трущобы старой Москвы: грязные переулки, двухэтажные домишки с обсыпавшейся штукатуркой, облепленные примитивными вывесками. Здесь существовал настоящий лабиринт переулков и проходных дворов, подвалы соединялись в единую сеть ходов. Преступники, убегая от полицейских, могли легко затеряться в лабиринтах Зарядья. Двор жилого дома, располагался на месте нынешнего парка "Зарядье". Еще видны остатки Китайгородской стены. Фото сделано в 1930-е гг.

Снос этих домов начали в 1930-е годы.

Газетный переулок Откуда название Газетного переулка?

Название конца XVIII века. Здесь находилась типография Московского университета, где печаталась газета «Московские ведомости» и лавка, в которой подписчики получали газеты. Типография и лавка находились на участке, который сейчас занимает здание Центрального телеграфа и другие службы Министерства связи. Одним фасадом типография выходила на Тверскую, другим — в переулок, который назывался Успенским по церкви Успения Богородицы. В 20-е годы XIX века переулок, как свидетельствовал А. Ф. Малиновский, уже назывался Газетным.

Газетный переулок, прежде назывался Строгановским (1745 год), по домовладельцу барону Н.Г.Строганову, который владел на этой улице особняком. К 1878 году этим особняком уже владел Цыплаков.

В 1920 году был переименован в улицу Огарёва в память Н. П. Огарёва, который здесь не жил. В 1993 году переулку возвращено его историческое название.

Лыщиков переулок Откуда появилось название Лыщиков переулок?

Лыщиков переулок получил свое современное название в конце 19 века. До этого его называли и Лихаревский переулок, по фамилии местного домовладельца, и Покровский переулок, по известной здесь с конца 17 века церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе.

А вот современное название появилось именно благодаря Лыщиковой горе. Некоторые считают, что Лыщикова гора это значит «голая, безлесая гора».

Остоженка В древности Остоженка шла параллельно Москве-реке, на берегу которой после покосов оставались стога сена – «остожье». Во времена Ивана Грозного Остоженка находилась в опричнине и с этого времени она стала улицей знати. В середине XIX века улица насчитывала сорок девять дворов, из которых одиннадцать принадлежали князьям, графам и генералам! К началу XX века на Остоженку обратила внимание крупная буржуазия. На месте старых домов стали появляться огромные доходные дома и роскошные купеческие особняки. Сегодня Остоженка имеет одновременно классический стародворянский облик и новый – буржуазный.





Зацепа В Москве есть улица с интересным названием Зацепа. Раньше здесь за местной таможней находилась оборонительная линия. Тут находился вал и цепь, которая предназначалась для того, чтобы помогать обозам соблюдать очередь и порядок. Поэтому Зацепа - это территория, которая находилась «за цепью». Есть и другая версия происхождения названия улицы - говорят, что таможенники «цепляли» всех кто, въезжал, то есть останавливали для проверки.

Грязные сады

Наверное, все слышали про Садовую-Черногрязскую улицу в Москве. Сочетание и правда весьма странное. «Садовая» отсылает нас к тем временам, когда вдоль нынешней кольцевой магистрали росли пышные деревья, а все участки землевладельцев имели довольно крупные по размерам палисадники.

Казалось бы, откуда в таких красивых местах могла взяться какая-то «Черногрязкая». На самом деле, первая часть названия современной улице соответствовала намного меньше, чем вторая.

Раньше улицу пересекала не такая уж и маленькая река под названием «Черногрязка». Она является притоком Яузы. Начиналась водная артерия чуть восточнее Чистых прудов. Территория была запруженной и заболоченной, поэтому довольно трудно найти реальное место, где река впадала в Яузу.

Лихов переулок Почему Лихов переулок так называется?

Недалеко от центра Москвы, в Тверском районе, есть коротенькая улица. Даже не улица, а небольшой переулочек, который называется Лиховым по имени одного из своих знатных домовладельцев. Есть, кстати, и другое толкование названию переулка. Восходит оно не к фамилии домовладельца, а к истории тех времен, когда в Каретных переулках бойко шла торговля повозками (здесь же и производимыми), лошадьми и всевозможной упряжью, а в глухом переулке по соседству обитали людишки лихие, пробавлявшиеся тем, что грабили покупателей, направляющихся в торговые Тележные ряды. Любопытно то, что на Хотевском плане Москвы от 1852 года переулок этот называется не Лиховым, а Дурным. А уже на Нивелирном плане 1888 года переулок называется по-современному.





Якиманка Якиманка: откуда такое название?

Современное название местности сложилось по названию деревянной церкви святых Праведных Богоотца Иоакима и Анны. Она стояла там, где сегодня пересекаются Малая Якиманка и Якиманский проезд.

Со временем название в честь святых Иоакима и Анны слилось и трансформировалось в привычную для нас «Якиманку».

Площадь Кропоткинские ворота. Местность между Москвой-рекой и местом, где стоит сейчас павильон станции метро «Кропоткинская» издавна называлась Чертольем. С незапамятных времен здесь был овраг, по которому протекал ручей Черторый. Он начинался за Никитскими воротами, и тёк вдоль стен Белого города. Овраг был каменистый, неровный, ручей «как будто черт рыл», говорили москвичи. Отсюда и название. В конце XVI века по повелению царя Федора Иоанновича Москву окружила крепостная стена. Строил ее Федор Конь, была она белокаменная со множеством проездных и глухих башен. В местах, где стену пересекали улицы, были устроены ворота. Площади около этих ворот сохранились в Москве до сих пор и называются так же. Ворота, построенные около ручья Черторыя, назывались Чертольскими. От них отходили две улицы: Остоженка и Большая Чертольская. В 1658 году по приказу царя Алексея Михайловича улица и ворота были переименованы в Пречистенские. Царь ездил по улице в Новодевичий монастырь на молебен к иконе Пречистой Девы Марии.

В 1924 году площадь была переименована в площадь Кропоткинских ворот в память об известном революционере и ученом П.А. Кропоткине, жившем в конце Пречистенки в Штатном переулке.

Сивцев вражек Сивцев вражек: откуда такое название?

Может показаться, что у этого странного названия московского переулка польские или чешские корни, но нет. Это название местность получила в 17 веке от оврага — «вражка», по которому текла речка Сивка, которая, кстати, впадала в известный Черторый ручей, что протекал у стен Белого города.

Сегодня Сивцев Вражек — один из уютнейших арбатских переулков, которые воспевали Булат Окуджава и Юрий Антонов. Кстати, река Сивка получила свое название по сивому (серому) цвету своих вод, которые накапливали ил и различные московские нечистоты.

Арбат

Согласно одной из версий, названию послужило арабское слово «арбад», то есть «пригород». И действительно, улица на протяжении столетий была транспортной магистралью из Кремля в Смоленскую область, то есть далеко не центром.

В древних летописях название улицы было найдено еще в 15 веке. Но по какой причине улица стала называться именно «Арбат», достоверно неизвестно, только версии.

Есть версия, что этому послужило арабское «арбад», то есть предместье. А ведь в давние времена, Арбат являлся предместьем Белого города.

Другая версия гласит — в основе названия улицы лежит тюркское слово «арба», то есть повозка. В этом районе жили мастера — в первую очередь тюркоязычные, — которые изготавливали здесь этот вид повозок.

Новый Арбат Строительство проспекта Калинина, ныне Новый Арбат, 1963 год.

По правой стороне улицы предусматривалось возведение пяти жилых домов, нижние этажи которых отводились под различные торговые точки и столовые. В промежутках между зданиями архитекторы предполагали расположить кинотеатр и два крупных магазина. Подобная планировка позволяла сохранить старинные дореволюционные дома от сноса. На левой стороне улицы запланировали построить высотные административные здания, объединённые двухэтажным стилобатом. В нём архитекторы собирались разместить крупные торговые объекты.

Прокладка новой проезжей части длилась с 1962 по 1963 год. Строительству автомобильной дороги и зданий на проспекте Калинина предшествовал снос старых сооружений, расположенных на месте будущей магистрали. После завершения прокладки нового полотна дороги 19 декабря 1963 года исполком Моссовета присоединил к нему улицу Калинина и Новинский переулок, образовав тем самым проспект Калинина.

Дмитровка Улица Дмитровка в Москве смогла пережить много переименований, но в итоге все равно вернулась к своему родному имени. Еще в XIV веке улицу прозвали Дмитровкой, потому что здесь была дорога, ведущая в город Дмитров. В XVI—XVII веках Дмитровка разделилась на две части: на Большую и Малую. Гордо носила улица имя Эжена Потье, которому принадлежит авторство гимна «Интернационал», в 1920-х годах. А потом случилось 100-летие со смерти А.С. Пушкина, и чтобы почтить память поэта, в 1937 году улице подарили новое имя — Пушкинская. В 1994 году улице все же вернули ее историческое имя.

Новинский бульвар Новинский бульвар в Москве получил свое название от построенного здесь в 15 веке одноименного монастыря. Раньше на месте бульвара было село Кудрино, которое было известно своими Подновинскими гуляниями. Они проходили каждый год на пасхальной неделе. Во второй половине 18 века сам монастырь ликвидировали. А в 1862 году здесь решили оформить красивый бульвар, знаменитые же гуляния перенесли в район Девичьего поля на Красную площадь. В 1937 году бульвар решили переделать, а в 1940 году переименовали его в улицу Чайковского, так как композитор жил здесь одно время. Только в ноябре 1990 года бульвару вернули его историческое название.

Краснопрудная улица Мало кто знает, что Краснопрудная улица называется так потому, что до начала XX века там действительно был Красный пруд.

Он был площадью в 23 га, что практически соразмерно с Московским Кремлем. В 1849 году, недалеко от пруда построили Николаевский ж/д вокзал, который сейчас называется Ленинградским. Для строительства вокзала использовали часть Каланчёвского поля рядом с Красным прудом.

В 1862 году, рядом появилось ещё одно здание вокзала, которое является предшественником Ярославского. С того момента начали засыпать водоём для строительства. Из-за этого в 1890 году в пруду запретили купаться и даже стирать одежду — настолько загрязнился водоём. В те времена Красный пруд спасло от уничтожения только то, что им пользовались пожарные. Однако с появлением водопровода он потерял своё значение.

Часть пруда засыпали при расширении Краснопрудной улицы потому что к вокзалам требовался удобный подъезд. Пруд даже хотели и вовсе уничтожить, но все же решили оставить его в размере, сопоставимом с сегодняшними Патриаршими прудами. Остальную территорию предполагалось засыпать и отдавать в аренду.

Эта идея не окупилась и водоём засыпали окончательно, отдав под аренду всю территорию когда-то огромного пруда.

Таганская площадь

Некогда здесь находилась Таганская слобода, где искусные ремесленники изготавливали подставки для котлов в виде железного треножника с кругом наверху, под которым разводился огонь. Подставку называли таганом. Отсюда и название местности

Что за Болвановка? "Болвановка" в Москве.

В районе Верхней и Нижней Радищевских улиц около метро "Таганская" Кольцевой линии в дореволюционные времена располагалась Болвановка. Откуда взялось такое неблагозвучное название?

Согласно первой гипотезе, сюда татаро-монголы привозили войлочные изображения ханов. Их называли "болванами". Московские князья сюда носили дань. А когда с игом было покончено, тут появились храмы. Как благодарность Богу за избавление от иноземцев. Но историки считают версию маловероятной. Нет документальных источников, которые бы её подтвердили. Да и процесс уплаты дани был устроен по-другому.

Представители второй точки зрения полагают, что здесь могли находиться слободы, в которых делали болванки (формы) для головных уборов или кузнечного производства. Но и о них учёные не смогли отыскать ничего в документах.

Есть и третья гипотеза. Она гласит, что раньше на этих местах могли быть языческие капища. Болванами в древние времена именовали статуи богов. В пользу этой теории можно привести факт, что православные храмы часто строили на месте бывших языческих капищ. Как видите, версий происхождения названия много, однако ни одна из них так и не стала общепринятой. В топонимике Болвановка не сохранилась: все улицы и переулки получили новые имена. Только часть названий двух церквей напоминает о том, что когда-то здесь были такие местности.

Швивая горка Швивая горка: откуда такое название?

Швивая горка ― ныне устаревшее название юго-западного склона московского Таганского холма в Заяузье, где теперь пролегают улицы Верхняя Радищевская, Яузская и Гончарная.

Одна из версий гласит, что раньше в этой местности располагались огороды. Хозяева земли часто боролись с насекомыми-вредителями — вшами. И в самом деле, в некоторых документах и художественных произведениях встречается название «Вшивая горка».

Есть также версия, что название «вшивая» могло пойти от рынка, который находился в этом районе.

Подкопаевский переулок В Москве есть переулок с очень необычным названием - Подкопаевский. Такое наименование он получил по древнему селу Подкопаево, которое раньше существовало в этой местности. Само село получило такое название оттого, что здесь добывали глину, подкапывая тем самым холм.

Тишинская площадь Название Тишинской площади раньше абсолютно соответствовало местности. Площадь появилась на месте, которую раньше называли Тишиной, так как она находилась далеко от шумных московских улиц и мест скопления людей. Соответственно, поэтому площадь и прозвали Тишинской.

Мещанская улица Почему Мещанская слобода так называется?

На первый взгляд может показаться, что мещане — это сословие, а между тем история происхождения названия довольно интересная.

Во время русско-польских войн второй половины XVII в. жители многих пограничных городов, местечек и деревень, оказавшиеся в зоне военных действий, либо выражали желание переехать в Россию, либо были насильственно переселены туда. Причем в число переселенцев попали не только военнопленные, но и мирные граждане.

Когда произошло Андрусовское перемирие 1667 года многие решили вернуться обратно, но были и те, кто решил остаться.В Москве их стали расселять в особой слободе, названной Мещанской, от польского слова mieszczanin, то есть горожанин. Официально слобода была учреждена в конце 1670 г. или в начале 1671 г.

В планировке Москвы до сих пор остались следы этой слободы: несколько длинных, параллельных друг другу улиц, до недавнего времени сохранявших название Мещанских. Главная улица бывшей слободы, Первая Мещанская, в 1957 г. в связи с проходившим тогда в Москве Всемирным фестивалем молодежи была переименована в проспект Мира (после Октябрьского переворота она короткое время называлась 1-й Гражданской).

Вторая Мещанская в 1966 г. стала улицей Гиляровского.

Третья в 1962 г. улицей Щепкина, а Четвертая сохранила свое имя, превратившись в 1966 г. просто в Мещанскую улицу.

Божедомка Раньше в Москве в районе современных улиц Дурова и Достоевского находилась местность, которая называлась Божедомкой. Такое необычное имя она получила из-за того, что в то время здесь находился Божий дом, который в народе звали просто Убогим. Место это было жуткое - сюда привозили неопознанные тела и трупы людей, которые умерли не своей смертью. Они находились здесь в яме, наполненной льдом, до Пасхи или Покрова, когда начинались их захоронения.

Каланчевская улица Откуда взялось название Каланчевской улицы?

В XVII в. этой улицы не было, зато на этом месте простиралось обширное Каланчевское поле. На западе оно доходило до середины современной Большой Спасской улицы, где в XVII в. стоял деревянный царский дворец, занимавший территорию до современной Домниковской улицы.

Самой высокой точкой Дворца была вышка, по-татарски ее называли «каланча», отсюда и пошло название «Каланчевский дворец», от которого получило свое название и поле.

Начало застройки Каланчёвской улицы, скорее всего, относится к концу, XVIII века, когда сюда перевели с Чистых прудов лесной ряд, выстроив лавки для торговли строительным материалом. Улица называлась «из Лесного ряду к Красным воротам».

Плющиха Улица Плющиха: откуда такое название?

История улицы начинается в 15 веке, когда вдоль дороги на Смоленск располагалось подворье ростовского архиерея. Дорога на Смоленск до конца 16 века проходила по Плющихе, поэтому до этого её называли Смоленской улицей, а ещё ранее — Саввинской, по имени расположенного в конце улицы Саввинского монастыря.

В конце 16 века был построен новый мост и дорога на Смоленск пошла через село Дорогомилово, по нынешнему направлению Смоленской и Большой Дорогомиловской улиц. А Плющиха к концу 17 века получает своё название — в честь кабака Плющева, что открывается в начале улицы.

Где находится улица Живодерка? Самое первое имя этой улицы — Староживодерный переулок. В просторечье — Живодерка. Нет, это не глухая окраина, улица находится прямо в историческом центре.

Начиналась она от Садового кольца и шла к знаменитому Тишинскому рынку. А славу Живодерка имела весьма дурную! Чего здесь только не было…

В наши же дни это улица Красина.

Что за Пупыши? Раньше между Космодамианской набережной и Садовнической улицей, ближе к Большому Краснохолмскому мосту, в Москве находилась местность с забавным названием Пупыши. Такое название эта территория получила по названию кочек — пупышей. Эта местность была очень болотистая.

Бабий городок В Москве есть Бабий городок! Нет, название не связано с простонародным обращением к женщине.

300-400 лет назад между современной Крымской набережной и улицей Большая Якиманка на правом берегу Москвы-реки действительно существовала местность с таким названием. По одной из версий, оно пошло от подвесных молотов – «баб», которыми забивали («городили») сваи, укрепляя речной берег. Отсюда открывался вид на Храм Христа Спасителя и плотину. С середины XIX века здесь появился переулок Бабий Городок. Попытки связать топоним с женщинами все же были. Есть версия, что в 1382 году сюда из окрестных деревень пришли «бабы» защищать город от татарского войска Тохтамыша. Но московский воевода их не пустил, опасаясь голода. Тогда женщины окружили себя частоколом и сами отбивались от татар. Сегодня на территории Бабьего городка находится здание Третьяковской галереи и ЦДХ, а о прошлом напоминают два Бабьегородских переулка. 1-й Бабьегородский переулок ведет к «Музеону».

Марксистская улица Изначально улица Марксистская в Москве называлась Пустой, так как здесь не было никаких построек. В основном она была заполнена пустырями. В 1919 году улицу переименовали. В честь идеологического течения того времени ее назвали Марксистской. Однако многих москвичей такое решение позабавило. Они увидели в этой смене названий некий подтекст - как будто идеи марксизма сами по себе пустые.

Хлебный переулок Как появилось название Хлебного переулка?

Пространство между нынешними Поварской и Большой Никитской улицами в 17 веке было занято «кормовой» Поварской слободой. Здесь жили повара, хлебники и скатертники представители других схожих профессий.

Они занимались продовольственным обслуживанием Царского двора в Кремле. Таким образом, все обитатели Поварской слободы и дали название не только Хлебному переулку, но и Скатертному и Столовому, а также Поварской улице!

Золотая улица Почему одна из московских улиц носит название Золотой?

Находится эта улица недалеко от метро Электрозаводская, в районе Соколиная Гора.

Такое название улица получила не по причине, что тут нашли золото или клад, а потому что тут жили золотари - люди, чьей профессией был вывоз нечистот. Они собирали канализационные отходы, вычерпывая их ковшом на длинной ручке в бочки, и вывозили по ночам за город. Профессия не почетная, но очень нужная - работа золотарей спасала горожан от разгула эпидемий. Кстати, у золотарей была своя форма по типу формы дворников - они носили белые фартуки.

В 1967 году Золотая улица была переименована в улицу Буракова, но когда улицу Буракова разделили, то одной из ее частей вернули историческое название.

Палочный переулок

В этом районе есть еще любопытное название переулка. В Палочном переулке, соединяющем Электрозаводскую и Суворовскую улицы, конечно, никого палками не били.

Название напоминает о существовании здесь в конце XVII — начале XVIII веков плаца Преображенского полка, новобранцы которого обучались ружейным приемам на палках.

Ростокино. В Задумывались, ростки какого растения дали название этому району на северо-востоке Москвы? На самом деле, к ботанике топоним Ростокино никакого отношения не имеет. На славянских языках слово «ростоки» означало место расхождения реки на два русла: когда-то на месте современного района была развилка реки Яузы и ее правого притока речки Горячки, которая сегодня заключена в коллектор.

Кузьминки Откуда пошло название парка «Кузьминки»?

По одной из версий, парк, как и усадьба, получили название по наименованию мельницы Козьминки, которая стояла на реке, протекавшей по этой местности.

Есть легенда, что на там работал некий мельник по имени Кузьма. Отсюда возникло и название.

Многие, кстати, называют парк не Кузьминками, а Влахернское — по названию церкви на территории усадьбы.

Хамовники Хамовники - один из старейших и интересных районов столицы.

Название «Хамовники» происходит от слова «хам» — так в старину называли льняное полотно. В 18 веке здесь появилась Хамовная слобода, где жили царские ткачи, обеспечивавшие армию и флот парусиной и другими тканями.

Ткачей в Хамовную слободу переселяли со всей Руси, особенно много было мастеров из Ярославля и Костромы, известных своими ткацкими традициями.

Со временем Хамовники разрослись и стали не только промышленным, но и культурным центром. Здесь селились дворяне, строились фабрики и заводы. В 19 веке в Хамовниках располагались казармы Хамовнических полков.

Сегодня Хамовники — это престижный район Москвы с богатым историческим наследием. Здесь находятся Новодевичий монастырь, усадьба Льва Толстого, Музей Москвы и множество других интересных мест.

Зюзино Название Зюзино досталось району на юго-западе Москвы от опричника Ивана Грозного Василия Зюзина. Скорее всего, такая фамилия произошла от прозвища Зюзя, которое давали в прошлом. Зюзя обозначает свинья, плакса или рохля. Зюзино вошло в состав Москвы в 1960 году.

Капотня Район Капотня унаследовал название древнейшего из сел. Впервые оно упоминается в духовной грамоте, по которой в 1336 году князь Иван Калита завещал одному из своих сыновей "село Копотеньское". Предположительно название села происходит от слова "коптить" - местные жители занимались, по всей видимости, рыбной ловлей и коптили рыбу. И поныне, как бы оправдывая свое древнее имя, "коптит" небо не гаснущий днем и ночью факел - в нем сжигаются отходы производства нефтеперерабатывающего завода.

Капотня является археологическим памятником древнего поселения людей - городища железного века. На территории капотненского кладбища сохранились следы села Копотенского. Здесь же, недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы, обнаружены два валунных надгробия - примечательная особенность христианского погоста XIV века.

Кашенкин луг В Москве много улиц с очень необычными названиями. Одна из них — Кашенкин луг.

Такое название улица, расположенная в районе Марфино в СВАО, получила в 1965 году. Интересно, что позаимствовала она его у соседней улицы, которую так назвали еще в 20-х годах прошлого века. Топонимисты считают, что имя могло появиться в результате того, что какой-то писарь перепутал буквы «ш» и «м». Поэтому вместо Каменкина луга (от протекающей здесь речки Каменка) получился Кашенкин.

Тропарево Деревня Тропарево. 1962/2023 год.

Бывшее село к юго-западу от Москвы, позже вошедшее в её состав. Топоним сохранился в названии московского района «Тропарёво-Никулино», Тропарёвской улицы и станции метро. С августа 1960 года — в черте Москвы.

Название «Тропарёво» происходит от прозвища жившего в XIV веке владельца села, боярина Ивана Михайловича Тропаря, упомянутого в Троицкой летописи. Само слово «тропарь» означает молитву или песнопение в храме. Первое упоминание о селе датируется 21 сентября 1393 года.

Знаменитый генплан 1935 года. 10 июля 1935 года ЦК ВКП(б) и Совет народных комиссаров СССР приняли развернутое постановление «О Генеральном плане реконструкции города Москвы». Серьезные преобразования были запланированы на 10 лет вперед, первая очередь изменений — на трехлетку.

Первым делом планировалось «принимая в основу планировки города исторически сложившуюся радиально-кольцевую систему улиц, дополнить ее системой новых улиц, разгружающих центр от движения и позволяющих установить прямую транспортную связь районов города между собой без обязательного проезда через центр города». Решать вопрос собирались радикально. Более десятка улиц спрямлялись и расширялись – Большая Полянка, улица Горького, Кузнецкий Мост, Арбат, Покровка, Таганка, Малая Дмитровка — здания предполагалось снести, а некоторые, самые ценные, перенести глубже.

Москву планировались существенно расширить, однако пределы роста населения и территории были строго прописаны: застройка рассчитывалась на 5 млн жителей, а новая территория города ограничивалась 60 тысячами га.

Когда генплан утверждался предполагалось, что все его мероприятия будут выполнены, но реальность внесла свои коррективы и во многом он остался концепцией, своеобразной мечтой о социалистическом городе. Однако, многое было воплощено в жизнь: новые районы, набережные, метро и канал Москва – Волга.

Как французский архитектор хотел снести всю Москву

В раннесталинском Советском Союзе встал вопрос о строительстве Новой Москвы на месте старой. Она должна была стать витриной новой социалистической страны, и внимание этому проекту было соответствующим. Не остался в стороне и известный своими необычными проектами модернист Ле Корбюзье.

В 1932 году французский архитектор прислал в Советский Союз свой проект кардинальной перестройки Москвы. По его мнению, радиально-кольцевая структура Москвы не могла вместить в себе современный мегаполис, и потому город предлагалось снести практически полностью (оставив лишь Кремль и Китай-Город), а на его месте построить прямоугольный, многоэтажный и автомобильный мегаполис. Какое счастье, что это не было осуществлено.

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