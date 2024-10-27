В русском стиле

Русская архитектура всегда была нарядной: дворцы пришли на смену теремам, с таким же ярким и богатым декором. До 17 века строили преимущественно из дерева. Мало что сохранилось, но есть восстановленные комплексы, например, дворец Алексея Михайловича в Коломенском, дающие общее представление о традиционной архитектуре и организации внутреннего пространства. Новости СМИ2 Русская архитектура всегда была нарядной: дворцы пришли на смену теремам, с таким же ярким и богатым декором. До 17 века строили преимущественно из дерева. Мало что сохранилось, но есть восстановленные комплексы, например, дворец Алексея Михайловича в Коломенском, дающие общее представление о традиционной архитектуре и организации внутреннего пространства.

Из истории Мода на всё русское вернулась в 19 веке: императорский дом устраивал тематические балы с «боярскими» декорациями и костюмами. Неорусские мотивы появились в живописи, декоративно-прикладном искусстве. Интересом к славянскому наследию подпитывались художественные сообщества: так, княгиня Тенишева превращает своё имение Талашкино под Смоленском в плацдарм для художественных экспериментов, широко известны также творческие мастерские Абрамцево. Архитектор Сергей Малютин возводит в Талашкино терем, декорированный по всем канонам, и строит истинно древнерусскую церковь (расписана Николаем Рерихом). У Тенишевой была большая коллекция предметов искусства и быта, которую она часто выставляла, пропагандируя русский стиль. Основу русского зодчества составляют былинные мотивы и византийский стиль. А на цветовую палитру влияет, прежде всего, азиатская традиция. Источник: casa-madera.ru Источник: data13.gallery.ru Источник: upload.wikimedia.org Фасад

Дом-терем представляет собой просторную деревянную постройку, бревенчатый сруб. Его может окружать крытая галерея с высоким крыльцом, перекрытым навесом. Фасад украшает ряд окон, обязательно с фигурными наличниками. Богато декорируется также конёк крыши. Источник: russiatrek.org Источник: krabov.net Источник: lh3.googleusercontent.com Узорочье резьбы иногда не отличишь от кружева, настолько тонкой бывает работа! Галерею, как правило, поддерживают приземистые, пузатые колонны, их также часто украшают балясинами. Помимо резьбы фасад может быть украшен изразцами – самым популярным элементом декора в 17 веке. Источник: wood.totalarch.com, i.pinimg.com Источник: vip-arhitektor.livejournal.comОсобенно много подобных построек на русском Севере, где традиция деревянного зодчества была сильна испокон веков. Резное наследие Тотьмы и Вологды по праву считается одним из чудес света! Интерьер Деревянное зодчество обуславливает особенности организации внутреннего пространства. Изначально древнерусские палаты предполагали наличие большой залы с центральной опорой (одной или несколькими), поддерживающей своды, и открытым пространством самой залы. Для современных интерьеров в неорусском стиле характерны низкие потолки, «лабиринт» небольших комнат (так лучше сохраняется и циркулирует тепло), узкие дверные проёмы и небольшие окна – опять же, с целью термоизоляции.

Посмотрим и на интерьеры в стиле «a la russe»

Во второй половине XIX века существовала довольно устойчивая зависимость между стилем отделки комнат и их назначением. Было принято иметь гостиные в стиле Ренессанс, будуары и дамские кабинеты в стиле рококо, мужские кабинеты и ванные комнаты в мавританском стиле, библиотеки – в готическом. В русском стиле проектировали столовые, реже – спальни.

Правило распространялось на дома и квартиры всех социальных групп, начиная от Владимирского дворца в Петербурге до столовых в скромных квартирах разночинцев. Разница заключалась в размерах комнат, богатстве и характере отделки. При этом декорирование ВСЕХ интерьеров в русском стиле встречалось редко, главным образом в загородных домах.

Тематика интерьеров «a la russe» имела две вариации – боярскую и крестьянскую. Посмотрите, к примеру, на один из залов Музея академии Штиглица, посвященный древнерусскому искусству Его убранство вдохновлено Теремным дворцом Московского Кремля: тут вам и позолоченные своды с распалубками, и полихромные росписи, и полуциркульные окна. Вот немного интерьеров Теремного дворца в Кремле.

А как вам Боярский зал в отеле «Метрополь»?

⠀А теперь сравните эти интерьеры с оформлением столовой в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем НовгородеЭто все тот же русский стиль, но его «крестьянская» версия с мотивами народных вышивок в декоре стен. Забавно, что убранство столовой выполнено не из дерева, как может показаться, а из гипса, раскрашенного под дерево: подобная имитация была распространенным приемом в то время.

Отдельно стоит упомянуть любовь адептов русского стиля к изразцовым печам, которые строили в подражание формам и декору печей допетровской эпохи. Возрождается характерная зелено-желто-бело-синяя гамма изразцов. А вот печи во Фленове и Абрамцеве выглядят весьма самобытно Дом Стахеева. Городская усадьба в Москве Городская усадьба в Москве по адресу Новая Басманная улица, дом 14, строение 1. Объект культурного наследия народов России федерального значения. В настоящее время в усадьбе находится Центральный дом детей железнодорожников.

Столовая (1880-1890-е годы) выполнена в русском стиле. Обязательным атрибутом было кресло «Дуга, топор и рукавицы» В.П.Шутова (1827-1887). После Всероссийской выставки в Петербурге в 1870 году они приобрели огромную популярность. Вскоре подобные предметы мебели с различными вариациями стали изготовлять и другие мастера. Столовая, 1880-90-е гг. Это с экспозиции «Русский жилой интерьер XIX-начала ХХ веков» в Павловском дворце.

Кстати, в советское время русский стиль не канул в Лету: убедиться в этом можно, посмотрев на интерьеры гостиницы «Ленинградской».