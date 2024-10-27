В русском стиле

Из истории
Мода на всё русское вернулась в 19 веке: императорский дом устраивал тематические балы с «боярскими» декорациями и костюмами. Неорусские мотивы появились в живописи, декоративно-прикладном искусстве. Интересом к славянскому наследию подпитывались художественные сообщества: так, княгиня Тенишева превращает своё имение Талашкино под Смоленском в плацдарм для художественных экспериментов, широко известны также творческие мастерские Абрамцево. Архитектор Сергей Малютин возводит в Талашкино терем, декорированный по всем канонам, и строит истинно древнерусскую церковь (расписана Николаем Рерихом). У Тенишевой была большая коллекция предметов искусства и быта, которую она часто выставляла, пропагандируя русский стиль.Основу русского зодчества составляют былинные мотивы и византийский стиль. А на цветовую палитру влияет, прежде всего, азиатская традиция.Источник: casa-madera.ruИсточник: data13.gallery.ruИсточник: upload.wikimedia.org
Фасад
Дом-терем представляет собой просторную деревянную постройку, бревенчатый сруб. Его может окружать крытая галерея с высоким крыльцом, перекрытым навесом. Фасад украшает ряд окон, обязательно с фигурными наличниками. Богато декорируется также конёк крыши.Источник: russiatrek.orgИсточник: krabov.netИсточник: lh3.googleusercontent.comУзорочье резьбы иногда не отличишь от кружева, настолько тонкой бывает работа! Галерею, как правило, поддерживают приземистые, пузатые колонны, их также часто украшают балясинами. Помимо резьбы фасад может быть украшен изразцами – самым популярным элементом декора в 17 веке.Источник: wood.totalarch.com, i.pinimg.comИсточник: vip-arhitektor.livejournal.comОсобенно много подобных построек на русском Севере, где традиция деревянного зодчества была сильна испокон веков. Резное наследие Тотьмы и Вологды по праву считается одним из чудес света!
Интерьер
Деревянное зодчество обуславливает особенности организации внутреннего пространства. Изначально древнерусские палаты предполагали наличие большой залы с центральной опорой (одной или несколькими), поддерживающей своды, и открытым пространством самой залы. Для современных интерьеров в неорусском стиле характерны низкие потолки, «лабиринт» небольших комнат (так лучше сохраняется и циркулирует тепло), узкие дверные проёмы и небольшие окна – опять же, с целью термоизоляции.
Посмотрим и на интерьеры в стиле «a la russe»
Во второй половине XIX века существовала довольно устойчивая зависимость между стилем отделки комнат и их назначением. Было принято иметь гостиные в стиле Ренессанс, будуары и дамские кабинеты в стиле рококо, мужские кабинеты и ванные комнаты в мавританском стиле, библиотеки – в готическом. В русском стиле проектировали столовые, реже – спальни.
Правило распространялось на дома и квартиры всех социальных групп, начиная от Владимирского дворца в Петербургедо столовых в скромных квартирах разночинцев. Разница заключалась в размерах комнат, богатстве и характере отделки. При этом декорирование ВСЕХ интерьеров в русском стиле встречалось редко, главным образом в загородных домах.
Тематика интерьеров «a la russe» имела две вариации – боярскую и крестьянскую. Посмотрите, к примеру, на один из залов Музея академии Штиглица, посвященный древнерусскому искусствуЕго убранство вдохновлено Теремным дворцом Московского Кремля: тут вам и позолоченные своды с распалубками, и полихромные росписи, и полуциркульные окна.Вот немного интерьеров Теремного дворца в Кремле.
А как вам Боярский зал в отеле «Метрополь»?
⠀А теперь сравните эти интерьеры с оформлением столовой в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем НовгородеЭто все тот же русский стиль, но его «крестьянская» версия с мотивами народных вышивок в декоре стен. Забавно, что убранство столовой выполнено не из дерева, как может показаться, а из гипса, раскрашенного под дерево: подобная имитация была распространенным приемом в то время.
Отдельно стоит упомянуть любовь адептов русского стиля к изразцовым печам, которые строили в подражание формам и декору печей допетровской эпохи. Возрождается характерная зелено-желто-бело-синяя гамма изразцов. А вот печи во Фленове и Абрамцеве выглядят весьма самобытноДом Стахеева. Городская усадьба в МосквеГородская усадьба в Москве по адресу Новая Басманная улица, дом 14, строение 1. Объект культурного наследия народов России федерального значения. В настоящее время в усадьбе находится Центральный дом детей железнодорожников.
Столовая (1880-1890-е годы) выполнена в русском стиле. Обязательным атрибутом было кресло «Дуга, топор и рукавицы» В.П.Шутова (1827-1887). После Всероссийской выставки в Петербурге в 1870 году они приобрели огромную популярность. Вскоре подобные предметы мебели с различными вариациями стали изготовлять и другие мастера.Столовая, 1880-90-е гг. Это с экспозиции «Русский жилой интерьер XIX-начала ХХ веков» в Павловском дворце.
Кстати, в советское время русский стиль не канул в Лету: убедиться в этом можно, посмотрев на интерьеры гостиницы «Ленинградской».
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