С Днём работников органов безопасности (115 лет)!

Начальник ЧК: кем на самом деле был Феликс Дзержинский?Памятник создателю ВЧК Дзержинскому был открыт на Лубянской площади 20 декабря 1958 года
20 декабря в России отмечается День работников органов безопасности. Дата выбрана не случайно – именно в этот день в 1917 году появилась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности. А первым начальником ЧК был назначен видный большевик Феликс Эдмундович Дзержинский…
Эта историческая фигура до сих пор мало кого оставляет равнодушным – его либо боготворят, либо столь же страстно ненавидят. Споры возникают регулярно, особенно когда появляются очередные инициативы поклонников Феликса Эдмундовича реанимировать его памятник на Лубянской площади Москвы (сам монумент был свергнут бушующей толпой антисоветски настроенных граждан в августе 1991 года). Однако противники восстановления памятника Дзержинского не менее активны, и в спорах с оппонентами порой не стесняются идти на откровенный подлог…
Сын своего времени
Помнится как лет 15 назад наш бывший губернатор Борис Немцов появился в эфире телепрограммы своего единомышленника Николая Сванидзе «Зеркало», где Борис Ефимович принялся размахивать некими «историческими документами», якобы свидетельствующими о причастности Дзержинского к страшным преступлениям советского прошлого. Сомневаться в подлинности этих документов заставляет один небольшой, но существенный факт.
Дело в том, что Немцов ссылался на некие приказы первого чекиста о расстрелах тамбовских крестьян, датируемые 1919 годом. На самом деле крестьянская война кипела в лесах Тамбовской губернии гораздо позже, в 1921 – 1922 годы, и уже в силу этого немцовские пассажи выглядели очень неубедительно. Скорее всего бывший губернатор принёс на телевидение очередные исторические фальшивки, коих в постсоветское время развелось очень много. Хочется надеяться, что сам Борис Ефимович был не в курсе фальши и просто неудачно принял её за чистую монету…
Так кем же он был, Феликс Дзержинский – кровавым монстром или самым человечным человеком с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой? Его жизнь была типичной для радикального революционера конца рубежа XIX-XX столетий. Родился в дворянской польской семье в Виленской губернии. С гимназических лет принимал активное участие в работе социал-демократического движения Российской империи. С 1906 года сотрудничал с лидером большевиков Лениным. Много раз за свои политические убеждения сидел в тюрьме. Очередная его отсидка закончилась благодаря февральской революции 1917 года.
В октябре того же года Дзержинский вошёл в состав Военно-революционного комитета, готовившего большевистский переворот. Сразу же после его осуществления он стал первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Сегодня о этом карательном ведомстве рассказывается много самых разных ужасов. Да, был красный террор. Да, власть руками ВЧК нередко творила беззакония. Но прежде чем делать какие-либо категорические выводы, следует взглянуть на то время глазами тогдашнего человека…
И пошёл брат на брата…
Перед октябрьским переворотом власть в России валялась буквально под ногами. Либералы, захватившие власть в феврале 17-го года, свергнув царя, довели страну, что называется, до ручки. В условиях мировой войны это привело к развалу фронта, экономической и социальной разрухе. Было всем очевидно, что страна катится к диктатуре: не важно какой – белой или красной. Так получилось, но большевики опередили белых.
Между ними и белогвардейскими генералами завязалась страшная борьба за власть, названная впоследствии гражданской войной. Особый фронт возник в русской деревне, которая фактически не признавала ни белых, ни красных. Методы на этой войне применялись такие, что и сегодня от ужаса волосы буквально встают дыбом! Пленных часто вообще не брали, а убивали самым изощрённым образом: кого забивали до смерти лопатами и штыками, кого живьём закапывали в землю, кого сжигали заживо – «везло» тем, кого просто расстреливали или рубили шашкой…
Современники вспоминают, что к такой взаимной кровавой вакханалии все привыкли настолько, что она уже мало кого трогала. Как писал великий русский философ Николай Бердяев, гражданская война выработала особый вид русского человека, для которого человеческая жизнь не стоила и гроша. И не важно было: носил ли этот человек звезду чекиста или белогвардейские погоны.
Думаю, что причины столь жёсткой карательной политики буквально лежат на поверхности. В своей книге «Самодержец пустыни» известный российский писатель Леонид Юзефович, который уже много лет занимается историей гражданской войны, так охарактеризовал деятельность спецслужб – и красных, и белых: по его словам, эти спецслужбы вовсе не стремились проводить нормальную следственно-розыскную работу, как это принято в мирное время – нет, их главной задачей было устрашение политического противника с целью подавления воли к сопротивлению.
Так что ВЧК со всеми её минусами была типичным порождением эпохи – в условиях братоубийственной войны никакой иной спецслужба и быть не могла…
Надо сказать, что при всеобщем ожесточении Феликс Дзержинский, в отличие от многих, отличался более гуманным отношением к людям. Едва закончилась гражданская война, он тут же поднялся вопрос об отмене массовых репрессий. Он писал в ЦК партии:
«Мне кажется, что размеры применения высшей меры наказания в настоящее время (как по суду, так и по нашим решениям) не отвечают интересам дела. Высшая мера наказания – это исключительная мера, а потому введение её как постоянного института для пролетарского государства вредно и даже губительно. Поэтому я хочу поставить перед ЦК этот вопрос… Я думаю, что высшую меру надо оставить исключительно для шпионов и бандитов, поднимающих восстания»…
Не знал отдыха ни в борьбе, ни в созидании
Тогда же партия бросила Дзержинского на борьбу с беспризорностью и на восстановление железнодорожного транспорта. Даже недоброжелатели не смеют отрицать успехов Дзержинского. В 1921 году он возглавил комиссию по борьбе с детской беспризорностью. В самые короткие сроки чекисты собрали по всей стране сотни тысяч маленьких бродяг, организовали для них детские дома и трудовые коммуны, где дети получили крышу над головой и главное – возможность учиться и вырваться из омута преступного мира.
Например, знаменитая детская колония великого педагога Антона Макаренко, откуда вышло много людей, прославивших Россию, – это всё итог напряжённой работы Дзержинского и его товарищей по ВЧК. Во многих странах сегодня признано, что ещё никому не удавалось справиться с беспризорностью так блестяще, как главному чекисту страны Советов…
Но ещё этим человеком по праву гордятся и железнодорожники. Всего несколько лет Дзержинский возглавлял наркомат путей сообщения. За столь малый срок под его непосредственным руководством были восстановлены все железные дороги дореволюционной России, полностью разрушенные во время гражданской войны, и открыты новые ветки. А ведь это происходило в условиях полной экономической блокады со стороны западных стран, не поставивших России ни единого гвоздя, не говоря уже о рельсах и шпалах!
Иосиф Сталин, человек очень скупой на похвалы, так отзывался о Дзержинском:
«Он не знал отдыха, не чурался никакой черновой работы, отважно боролся с трудностями, преодолевал их, отдавая все свои силы, всю свою энергию делу, которое ему доверяла партия».
При всём этом никто его не освобождал от работы и в органах госбезопасности, где под его непосредственным руководством было проведено несколько блестящих операций по нейтрализации враждебной деятельности белой эмиграции и поддерживающих её вражеских разведок. Эти операции, известные под названием «Синдикат» и «Трест», теперь изучают во всех разведшколах мира. А представители наших спецслужб считают, что именно Дзержинский положил начало лучшим традициям советской разведки…
…Да, я полагаю, что Дзержинский вполне заслужил нормального к себе отношения и даже восстановления памятника на Лубянской площади. Потому что в отличие от некоторых других красных вождей, не знавших ничего кроме революционного разрушения, Дзержинский был ещё и созидателем, одним из самых ярких представителей советской эпохи. Очень надеюсь, что однажды справедливость восторжествует, и памятник начальнику ЧК вернётся на своё историческое место.
Вадим Андрюхин
https://pravda-nn.ru/articles/nachalnik-chk-kem-na-samom-dele-byl-feliks-dzerzhinskij/
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