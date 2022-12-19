С Днём работников органов безопасности (115 лет)!

20 декабря в России отмечается День работников органов безопасности. Дата выбрана не случайно – именно в этот день в 1917 году появилась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности. А первым начальником ЧК был назначен видный большевик Феликс Эдмундович Дзержинский…

Эта историческая фигура до сих пор мало кого оставляет равнодушным – его либо боготворят, либо столь же страстно ненавидят. Споры возникают регулярно, особенно когда появляются очередные инициативы поклонников Феликса Эдмундовича реанимировать его памятник на Лубянской площади Москвы (сам монумент был свергнут бушующей толпой антисоветски настроенных граждан в августе 1991 года). Однако противники восстановления памятника Дзержинского не менее активны, и в спорах с оппонентами порой не стесняются идти на откровенный подлог…

Сын своего времени

Помнится как лет 15 назад наш бывший губернатор Борис Немцов появился в эфире телепрограммы своего единомышленника Николая Сванидзе «Зеркало», где Борис Ефимович принялся размахивать некими «историческими документами», якобы свидетельствующими о причастности Дзержинского к страшным преступлениям советского прошлого. Сомневаться в подлинности этих документов заставляет один небольшой, но существенный факт.

Дело в том, что Немцов ссылался на некие приказы первого чекиста о расстрелах тамбовских крестьян, датируемые 1919 годом. На самом деле крестьянская война кипела в лесах Тамбовской губернии гораздо позже, в 1921 – 1922 годы, и уже в силу этого немцовские пассажи выглядели очень неубедительно. Скорее всего бывший губернатор принёс на телевидение очередные исторические фальшивки, коих в постсоветское время развелось очень много. Хочется надеяться, что сам Борис Ефимович был не в курсе фальши и просто неудачно принял её за чистую монету…

Так кем же он был, Феликс Дзержинский – кровавым монстром или самым человечным человеком с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой? Его жизнь была типичной для радикального революционера конца рубежа XIX-XX столетий. Родился в дворянской польской семье в Виленской губернии. С гимназических лет принимал активное участие в работе социал-демократического движения Российской империи. С 1906 года сотрудничал с лидером большевиков Лениным. Много раз за свои политические убеждения сидел в тюрьме. Очередная его отсидка закончилась благодаря февральской революции 1917 года.

В октябре того же года Дзержинский вошёл в состав Военно-революционного комитета, готовившего большевистский переворот. Сразу же после его осуществления он стал первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Сегодня о этом карательном ведомстве рассказывается много самых разных ужасов. Да, был красный террор. Да, власть руками ВЧК нередко творила беззакония. Но прежде чем делать какие-либо категорические выводы, следует взглянуть на то время глазами тогдашнего человека…

И пошёл брат на брата…

Перед октябрьским переворотом власть в России валялась буквально под ногами. Либералы, захватившие власть в феврале 17-го года, свергнув царя, довели страну, что называется, до ручки. В условиях мировой войны это привело к развалу фронта, экономической и социальной разрухе. Было всем очевидно, что страна катится к диктатуре: не важно какой – белой или красной. Так получилось, но большевики опередили белых.

Между ними и белогвардейскими генералами завязалась страшная борьба за власть, названная впоследствии гражданской войной. Особый фронт возник в русской деревне, которая фактически не признавала ни белых, ни красных. Методы на этой войне применялись такие, что и сегодня от ужаса волосы буквально встают дыбом! Пленных часто вообще не брали, а убивали самым изощрённым образом: кого забивали до смерти лопатами и штыками, кого живьём закапывали в землю, кого сжигали заживо – «везло» тем, кого просто расстреливали или рубили шашкой…

Современники вспоминают, что к такой взаимной кровавой вакханалии все привыкли настолько, что она уже мало кого трогала. Как писал великий русский философ Николай Бердяев, гражданская война выработала особый вид русского человека, для которого человеческая жизнь не стоила и гроша. И не важно было: носил ли этот человек звезду чекиста или белогвардейские погоны.

Думаю, что причины столь жёсткой карательной политики буквально лежат на поверхности. В своей книге «Самодержец пустыни» известный российский писатель Леонид Юзефович, который уже много лет занимается историей гражданской войны, так охарактеризовал деятельность спецслужб – и красных, и белых: по его словам, эти спецслужбы вовсе не стремились проводить нормальную следственно-розыскную работу, как это принято в мирное время – нет, их главной задачей было устрашение политического противника с целью подавления воли к сопротивлению.

Так что ВЧК со всеми её минусами была типичным порождением эпохи – в условиях братоубийственной войны никакой иной спецслужба и быть не могла…

Надо сказать, что при всеобщем ожесточении Феликс Дзержинский, в отличие от многих, отличался более гуманным отношением к людям. Едва закончилась гражданская война, он тут же поднялся вопрос об отмене массовых репрессий. Он писал в ЦК партии:

«Мне кажется, что размеры применения высшей меры наказания в настоящее время (как по суду, так и по нашим решениям) не отвечают интересам дела. Высшая мера наказания – это исключительная мера, а потому введение её как постоянного института для пролетарского государства вредно и даже губительно. Поэтому я хочу поставить перед ЦК этот вопрос… Я думаю, что высшую меру надо оставить исключительно для шпионов и бандитов, поднимающих восстания»…