Правнук «вождя народов» Яков Джугашвили

Правнук Иосифа Сталина – художник и общественный деятель Яков Джугашвили – в эсклюзивном интервью интернет-изданию "Глагол" рассказал, почему продолжит бороться за правду о своём великом прадеде, заявив прямо: Коба нужен нам и сегодня.

Ложь как вирус

- Антисталинская истерия, царящая сегодня в глобальных СМИ, Вас сильно напрягает? Новости СМИ2

- Ложь меня оскорбляет, и я эту ложь всеми имеющимися у меня средствами разоблачаю и пытаюсь донести до людей правду. Сталинизация – это просвещение людей, объяснение того, что хотел сделать Иосиф Сталин, что ему удалось сделать, кто и почему сопротивлялся его реформам. Без разоблачения лжи об Иосифе Сталине и истории СССР того периода невозможна никакая сталинизация. Сегодня Иосиф Сталин дорог всем, для кого такие слова, как Справедливость, Отечество, Народ — не пустые звуки.

Дело в том что, ложь об Иосифе Сталине и СССР того периода создавалась с целью подрыва авторитета лидера страны, чтобы людей отталкивала любая попытка осмыслить природу явлений произошедших в период его жизни и его роль в этих событиях. Эта ложь направлена не против Иосифа Сталина или его родственников, а, в первую очередь, против Русского народа. Ложью о нём пытаются лишить Русских (а вместе с ними и те народы, которые вместе с Русским строили первое в мире общество свободное от паразитов) способности противостоять как внешним, так и внутренним угрозам. Ложь об Иосифе Сталине — это созданный недочеловеками вирус, разрушающий защитный механизм народа, ответственный за распознавание опасности. Наконец, ложь о нём — это попытка нынешних элит оправдать разграбление того добра, которое было сохранено и приумножено Советским народом, – говорит Яков Джугашвили.

Грузинская молодежь не знает русского языка

- В Грузии Иосифа Виссарионовича помнят, любят?

- Отношение людей к Иосифу Сталину у него на родине сегодня определяется их информированностью о лидере страны и о СССР того периода. Это две самые оболганные темы, и чтобы разобраться в них нужно иметь доступ к специфической литературе, а эта литература в основном русскоязычная. Власть в Грузии вот уже почти десять лет вытесняет из Грузии русский язык и добилась «неплохих» результатов в этом деле: молодое поколение практически не знает русский язык. Но даже та часть населения, которая не считает его «языком оккупантов» и продолжает приобщаться к мировой культуре посредством русского языка, не особо интересуется темой сталинизма. У большинства грузин сегодня нет даже желания разбираться с этими вопросами, так как они подавлены своим крайне нерадостным материальным положением, а также той чудовищной по своей подлости антисоветской (а по сути — антирусской) и антисталинской пропагандой, которая льётся с ТВ, а в Грузии на четыре миллиона человек — два десятка каналов! Надо обладать устойчивой психикой и иметь серьёзную мотивацию, чтобы в таких условиях не унывать и сопротивляться. Поэтому, надо признать, что в Грузии сталинисты никак не влияют на настроение и сознание народа. Несмотря на столь грустное положение дел, положительный образ Иосифа Сталина — в статьях, репликах, — подобно мощному лучу света пронзает умы и сердца людей, заставляя их задуматься об этом человеке и его делах.

Как возродить сталинскую справедливость без насилия

- У Вас есть российский паспорт?

- Я – гражданин России, более того – участник инициативной группы по проведению референдума по принятию поправок к Конституции и закона об «Ответственности власти» в обеспечение этих поправок.

- В чём их суть?

- Жизнь устроена несправедливо. И несправедливость идет от власти. Власть несправедлива потому, что у нее есть возможность быть несправедливой. Как достичь справедливости без революционного насилия? Это просто, но нужно зрить в корень этой несправедливости власти. Почему члены власти и их приспешники творят во власти всё, что угодно? Потому, что они никак не отвечают за результаты своего правления — никак не наказываются за вред, нанесенный народу. Водителя за аварию, которая произошла по случайности, накажут, а власть ни за что не отвечает, что бы она ни натворила! Разве это справедливо? Нужен закон, согласно которому на всех выборах каждый избиратель кроме бюллетеней с новым составом власти получит проект вердикта старому, сменяемому составу власти, а в этом вердикте будет три строчки: «Достойна поощрения», «Достойна наказания» и «Без последствий». Если большинство избирателей решит отпустить старый состав власти без последствий, то власть оставит свои полномочия как сейчас — без последствий для себя. Если большинство избирателей решит поощрить власть, то Президент или каждый член Федерального собрания станет Героем России. А если избиратели решат «Достойна наказания», то Президент или каждый член Федерального собрания сядут в тюрьму на срок своего пребывания у власти.

- Как будем судить?

- Судить власть каждый избиратель будет исключительно из собственного убеждения в ее вине и заслугах. А для того чтобы вердикт был объективным, от избирателей требуется ответить самим себе на простой вопрос: улучшилась, ухудшилась или не изменилась их жизнь за период правления данной власти. Согласитесь, что на этот вопрос сможет ответить любой избиратель, вне зависимости от его образования, культурного уровня и т.п. Мы, граждане, берём на себя ответственность подчиняться власти, но раз в пять лет мы будем судить власть за результаты этого нашего ей подчинения. Вот это и есть справедливость!

Катынское дело

- Особое внимание Вы уделяете Катынскому делу.

- Не так давно Тверской суд Москвы косвенно подтвердил, что польских офицеров в 1941 году расстреляли немцы. Итог суда с Государственной Думой оказался сенсационным. Нет, в иске было отказано, но в своём решении судья чёрным по белому дважды написала, что поляков в Катыни расстреляли в сентябре 1941 года, т.е. — немцы. Это большая победа! Это уже не публицистика, а документ, в котором общеизвестность этого факта установлена в судебном порядке. Я поздравляю всех честных людей. И, главное, честных поляков, с этой победой! А всем подлецам, в том числе и польским, советую запастись валидолом.

- Кто Вам помогает бороться на процессе?

- В 2009 году со мной связался публицист Леонид Николаевич Жура и попросил, чтобы мой отец Евгений Яковлевич разрешил ему подать иск о защите чести и достоинства Иосифа Сталина. Иск был подан к «Новой газете» за публикацию статьи Анатолия Яблокова «Виновным назначен Берия». По законам России подобный иск имеет право подавать только родственник Иосифа Сталина. Мой отец согласился, и Леонид Жура стал официальным представителем отца в суде по этому делу. Однако отец счёл обязательным, чтобы его представителем вместе с Леонидом Николаевичем был и Юрий Мухин (www.ymuhin.ru), который к началу процесса был болен и лежал в больнице. (То, что с ним там приключилось — отдельная история, едва не закончившаяся для него трагически). Затем к ним присоединился Сергей Эмильевич Стрыгин — автор независимого расследования Катынской трагедии. Вот эта тройка уже несколько лет наводит ужас на «борцов со сталинизмом» всего лишь тем, что «осуществляет их мечту!» Они ведь требуют суда над Иосифом Сталиным? Вот вам суд, приходите и доказывайте его «преступления». Судебные процессы показали полную беспомощность обвинителей Иосифа Сталина. В отличие от студии радиостанции «Эхо Москвы» или кабинета редактора «Новой Газеты», в суде наши оппоненты вынуждены были отвечать за свою болтовню. Наши представители им в этом активно помогали, задавая разные вопросы, на которые они были обязаны отвечать, как того и требует законодательство. Историки провели удивительную по своему масштабу работу по разоблачению лжи об Иосифе Сталине и истории СССР. Юрий Мухин, несмотря на крайнюю загруженность (на него самого заведено два уголовных дела по «русской» статье за экстремизм) и перенесённую операцию на сердце, умудрялся в день заседания или сразу после писать исчерпывающие репортажи о том, что там происходило. Сейчас эти репортажи объединены в книгу под названием «Суд над Сталиным». Замечу что СМИ, как официальные, так и якобы оппозиционные, хранили дружное молчание об этих процессах. Даже «Эхо Москвы» и «Новая Газета» предпочли молчать, хотя они были непосредственными участниками суда.

- У Вас был громкий процесс против журналиста Владимира Познера.

- Я смог присутствовать на этом процессе, и имел «счастье» лицезреть этого «гуру ТВ-болтологии» в непосредственной близости. По иронии судьбы, процесс состоялся 21 декабря — в день рождения Иосифа Сталина. Суть вот в чем: Владимир Познер в своей традиционной реплике в конце одной из передач обвинил Иосифа Сталина в расстреле польских офицеров в Катыни. Когда он узнал об иске, то в эфире «Эха Москвы» заявил, что готов доказать в суде причастность Иосифа Сталина к расстрелу поляков документально. Придя на заседание суда в сопровождении двух юристов (одна из которых была явно на дружеской ноге с судьёй), он выложил на стол два из четырех документов из той самой знаменитой папки фальшивок по Катынскому делу. Судья отреагировала сразу же, и дала понять, чтобы этот документ спрятали куда подальше и забыли о нём. Владимир Познер забыл об этом «документе», как забыл и о своих грозных обещаниях документально доказать причастность Иосифа Сталина к расстрелу поляков. Вместо этого он стал отстаивать своё конституционное право на болтовню, т.е. — личное мнение. Замечу, что все «борцы со сталинизмом» на судебных процессах вместо того, чтобы приводить конкретные доводы в пользу своих утверждений, занимались именно отстаиванием своего права на личное мнение. Во время одного из перерывов произошёл спор с Владимиром Познером относительно принесённых им в суд «документов». Стало ясно, что он видел эти бумажки впервые в жизни. Более того, он никогда даже не слышал о том, что эти бумажки являются фальшивками. Что это значит? А это значит, что Владимир Познер, зная о теме предстоящего судебного спора и имея до начала суда, как минимум, две недели в своём распоряжении, даже не соизволил потратить хотя бы час своего времени и «погуглить» эту тему в Интернете. Так, например, на моё замечание по поводу одного из «документов», а именно «письма Берии»: «Мог ли Лаврентий Берия приказать что-то «тройке» в 1940 году, если тройки были упразднены ещё в 1938 году?», Владимир Познер выпалил: «Мог!» Одно слово — «гуру».

- Как Вы относитесь к вестерну об Иосифе Сталине, который собирается снимать Алексей Балабанов?

- Он пообещал снять фильм о моём прадеде, заявив, что «одним из героев картины станет Иосиф Сталин, предстающий уже окончательно развенчанным идолом в годы юности – бандитом, вором в законе. Он на самом деле был вор в законе – не доказано, что он лично участвовал в ограблениях. Но и не доказано, что не участвовал. Поэтому я могу и так, и так это сделать». Я бы хотел подчеркнуть, что ложь об Иосифе Сталине – это не оскорбление нас, родственников. Она не оскорбляет лично меня. Это – унижение русского народа, построившего за кратчайшие сроки мощную индустриальную страну, выигравшего Войну у армии всей Европы (ведь на стороне Германии воевали не только немцы). Наконец, народа, покорившего в космос.

Фабрикация “голодомора”

- На Украине в антисталинской политике основной акцент делается на голоде 1932-1933 годов…

- Вот что говорит профессор Гровер Фер автор книги «61 Неправда Хрущёва»: «В 1930-х годах украинские националисты с помощью нацистов начали фабрикацию так называемого “голодомора”. Ныне покойный канадский исследователь Дуглас Тотл (Douglas Tottle) доказывает это в своей книге «Ложь, Голод и Фашизм: Миф об украинском геноциде от Гитлера до Гарварда» (Fraud, Famine and Fascism: The Ukraiinian Genocide Myth from Hitler to Harvard (1987). Я еще в 1987 году прочитал статью, в которой тот развенчал ложь украинских националистов. Я был поражен тем, что Дуглас Тотл написал, и поехал в Торонто (Канада), чтобы встретиться с ним. В 1988 году американский журналист Джефф Коплон (Jeff Coplon) взял у него и других интервью для статьи «В поисках советского холокоста: Голод 55-летней давности кормит Правых» ( In Search of a Soviet Holocaust: A 55-Year-Old Famine Feeds the Right). Украинским националистам ложь о так называемом “голодоморе” необходима чтобы оправдать своё сотрудничество с нацистами и убийство ими миллионов своих соотечественников, включая евреев. Они убили до 100 000 польских граждан во время так называемой Волынской резни. Польские исследователи Владислав и Ева Семашко (Wladyslaw and Ewa Siemaszko), украино-канадский исследователь Виктор Полищук и российский историк Александр Дюков документируют эту резню. Для того, чтобы оправдать хотя бы малую часть этих преступлений, националистам необходимо настаивать на том, что СССР был хуже, чем нацисты и украинские националисты, причём был таким плохим, что ничего хуже, чем коммунизм нет и «всё остальное было бы лучше». Подобные лжеистории о советских зверствах также пропагандируются правыми националистами Эстонии, Латвии, и Литвы. Обычно они основаны на источниках нацистской пропаганды, которые чаще всего просто перепечатывают. Фонд «Историческая Память» Александра Дюкова публикует работы по теме этих фальсификаций.

Правнук Иосифа Сталина уверен, что разоблачение антисталинской лжи необходимо не только для восстановления исторической справедливости, но и для того, чтобы вернуть нашим народам защитный механизм оберегающий нас от опасных идеологических агрессий, ведь знание своей истории, умение отличать ложь от правды, подлинник от фальшивки – одна из основ такого защитного механизма народа.

Беседовал Дмитрий Факовский

