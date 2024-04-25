Землетрясение 26 апреля 1966 года в Ташкенте

26 апреля 1966 года в 5:23 в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда в его очаге составила 5,2, а сила толчков на поверхности в эпицентре превысила 8 баллов, на окраинах - 6 баллов.
Очаг землетрясения залегал в центральной части города на относительно небольшой глубине — от 3 до 8 км. Преобладание вертикальных колебаний предотвратило полный обвал даже ветхих глинобитных домов. От сильного удара они перекосились и растрескались. Рухнули лишь несколько десятков преимущественно общественных зданий.
Без крова осталось более 78 тысяч семей, или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в столице 1,5 миллиона. Погибло 8 человек, около 200 были госпитализированы с травмами.
Жители Ташкента переселились в палатки, разбитые на тротуарах и газонах городских скверов. Работала водопроводная сеть и бесперебойно подавалась электроэнергия, что позволило избежать эпидемий.
Пострадавшему городу оказали помощь все республики бывшего СССР. В Ташкент были поставлены палатки, медикаменты, промышленные и продовольственные товары, стройматериалы, техника. В городе было установлено более 15 тысяч торговых палаток, открылось около 600 временных магазинов и пунктов общепита.
Уже к началу зимы строители возвели жилье для более 300 тысяч человек. К 1968 году Ташкент был фактически отстроен заново. В разрушенном центре возведены кварталы, на окраинах выросли жилые массивы, появился город-спутник Сергели. Построены школы, здания культурно-бытового и административного назначения. Площадь и население города увеличились в 1,5 раза.
В 1976 году, к десятилетию со дня землетрясения, был возведен архитектурно-художественный комплекс «Мужество», посвященный ликвидации последствий стихии.
По запросу «Газеты.uz» Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана предоставил фотографии, на которых запечатлены разрушения от землетрясения и то, как восстанавливался город.Снос домов, пострадавших от землетрясения, на улице Ленина, 1966 год, ТашкентПалаточный городок для пострадавших от землетрясения.Строители из города Йошкар-Ола, столицы Марийской автономной республики, реставрируют дом №14 по улице Навои, пострадавший от землетрясения.Снос аварийных зданий,пострадавших во время землетрясения.Ликвидация последствий землетрясения на одной из улиц Октябрьского района.Земли колхоза "Октябрь" Калининского района, предоставленные для размещения пострадавших от землетрясения.Семья старшего техника-механика Министерства связи УзССР Юрия Арустамяна, пострадавшая от землетрясения, получила квартиру в новом доме в Самарканде. Новый 12-квартирный дом на улице Высоковольтной, в который поселили ташкентцев, пострадавших от землетрясения. Вселение ташкентских семей, пострадавших от землетрясения, в новые квартиры в Фергане.Ученые Узбекистана объясняют трудящимся причины и характер землетрясения. Академик Г. А. Мавлянов беседует с рабочими инструментального цеха завода "Узбекхлопкомаш".Автолавка со строительными материалами на участке колхоза "Октябрь" Калининского района, предоставленном для пострадавших от землетрясения.Палаточный городок на улице Широкой Фото: А.Варфоломеев.Фото: Р. Шамсутдинов / ТАСС. Фото: Г. ЗельмаОбщественное питание на набережной Анхора в дни ликвидации последствий землетрясения.Разрушенный жилой дом.Разрушенный жилой дом.
Монумент «Мужество», Ташкент, 2021 год. Фото: Е. Сорочин / «Газета.uz»:Все фотографии принадлежат Национальному архиву кинофотофонодокументов Узбекистана и законным правообладателям.
Права на публикацию архивных фотографий приобретены редакцией «Газеты.uz».
https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/26/earthquake/
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