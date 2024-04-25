Землетрясение 26 апреля 1966 года в Ташкенте

26 апреля 1966 года в 5:23 в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда в его очаге составила 5,2, а сила толчков на поверхности в эпицентре превысила 8 баллов, на окраинах - 6 баллов.

Очаг землетрясения залегал в центральной части города на относительно небольшой глубине — от 3 до 8 км. Преобладание вертикальных колебаний предотвратило полный обвал даже ветхих глинобитных домов. От сильного удара они перекосились и растрескались. Рухнули лишь несколько десятков преимущественно общественных зданий.

Без крова осталось более 78 тысяч семей, или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в столице 1,5 миллиона. Погибло 8 человек, около 200 были госпитализированы с травмами.

Жители Ташкента переселились в палатки, разбитые на тротуарах и газонах городских скверов. Работала водопроводная сеть и бесперебойно подавалась электроэнергия, что позволило избежать эпидемий.

Пострадавшему городу оказали помощь все республики бывшего СССР. В Ташкент были поставлены палатки, медикаменты, промышленные и продовольственные товары, стройматериалы, техника. В городе было установлено более 15 тысяч торговых палаток, открылось около 600 временных магазинов и пунктов общепита.

Уже к началу зимы строители возвели жилье для более 300 тысяч человек. К 1968 году Ташкент был фактически отстроен заново. В разрушенном центре возведены кварталы, на окраинах выросли жилые массивы, появился город-спутник Сергели. Построены школы, здания культурно-бытового и административного назначения. Площадь и население города увеличились в 1,5 раза.

В 1976 году, к десятилетию со дня землетрясения, был возведен архитектурно-художественный комплекс «Мужество», посвященный ликвидации последствий стихии.

По запросу «Газеты.uz» Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана предоставил фотографии, на которых запечатлены разрушения от землетрясения и то, как восстанавливался город. Снос домов, пострадавших от землетрясения, на улице Ленина, 1966 год, Ташкент Палаточный городок для пострадавших от землетрясения. Строители из города Йошкар-Ола, столицы Марийской автономной республики, реставрируют дом №14 по улице Навои, пострадавший от землетрясения. Снос аварийных зданий,пострадавших во время землетрясения. Ликвидация последствий землетрясения на одной из улиц Октябрьского района. Земли колхоза "Октябрь" Калининского района, предоставленные для размещения пострадавших от землетрясения. Семья старшего техника-механика Министерства связи УзССР Юрия Арустамяна, пострадавшая от землетрясения, получила квартиру в новом доме в Самарканде. Новый 12-квартирный дом на улице Высоковольтной, в который поселили ташкентцев, пострадавших от землетрясения. Вселение ташкентских семей, пострадавших от землетрясения, в новые квартиры в Фергане. Ученые Узбекистана объясняют трудящимся причины и характер землетрясения. Академик Г. А. Мавлянов беседует с рабочими инструментального цеха завода "Узбекхлопкомаш". Автолавка со строительными материалами на участке колхоза "Октябрь" Калининского района, предоставленном для пострадавших от землетрясения. Палаточный городок на улице Широкой Фото: А.Варфоломеев. Фото: Р. Шамсутдинов / ТАСС. Фото: Г. Зельма Общественное питание на набережной Анхора в дни ликвидации последствий землетрясения. Разрушенный жилой дом. Разрушенный жилой дом.

Монумент «Мужество», Ташкент, 2021 год. Фото: Е. Сорочин / «Газета.uz»: Все фотографии принадлежат Национальному архиву кинофотофонодокументов Узбекистана и законным правообладателям.

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https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/26/earthquake/