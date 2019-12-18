Сегодня вроде выпал снег, поэтому самое время рассказать обещанную сказку про заветное желание Деда Мороза. Кстати, уже задумываюсь над тем,чтобы издать сказки отдельной книжкой. Уже есть восемнадцать сказок, что вполне достаточно для книжки. Если у кого есть предложения и идеи - с удовольствием и отзывчивостью рассмотрю. Новости СМИ2

Сказка о новогоднем желании Деда Мороза

В одном заснеженном декабре посреди большого города жил-был своей веселой и озорной жизнью самый обычный детский садик. До Нового года оставалось всего несколько дней, поэтому в нем вовсю кипели приготовления к празднику. Елку уже нарядили, в игровой пестрыми огоньками заиграла разноцветная гирлянда, а мороз тем временем уже разукрасил окна своими красивыми узорами, дело оставалось за главным – загадать желание.

Морозным утром, сразу после завтрака, воспитательница старшей группы дала детишкам задание – сочинить послание Деду Морозу. Она раздала им цветные карандаши и наказала нарисовать рисунок-желание, чтобы затем отправить самому Деду в Великий Устюг, где тот жил-поживал и ждал от ребят всей страны писем с заветными мечтами.

– А можно мне самый цветной карандаш? – спросила девочка с большими бантами на макушке.

– Самый цветной? – удивилась воспитательница. – Это какой же?

– Это тот, которым можно нарисовать самый красивый рисунок, – убедительно ответила девочка и сама выбрала из розданных карандашей самый цветной.

Детишки принялись рисовать свои желания. Озорной мальчишка по имени Сережа лихими и размашистыми линиями куролесил по бумаге что-то неразборчивое. Только ему одному было понятно, что это быстрый самокат, который катился ему навстречу. Рядом с ним кургузый и упитанный мальчик по имени Гоша тщательно вырисовывал большую и аппетитную банку варенья, но сначала нарисовал ложку, чтобы уж точно ее съесть.

Прилежная девочка по имени Ксюша аккуратно и медленно выводила контуры своей любимой куклы. От Деда Мороза она мечтала получить ей сестричку.

Все были очень увлечены этим занятием, и только одна девочка, державшая в руке самый цветной карандаш, почему-то не рисовала, а задумчиво смотрела за окно на падающие снежинки и о чем-то думала. Воспитательница подошла к ней и тихо спросила:

– А ты, Василиса, почему ничего не рисуешь? У тебя же самый цветной карандаш! – с улыбкой добавила она.

– Я просто пока думаю.

– О чем?

– Ведь у Деда Мороза тоже есть заветное желание. А кто исполнит его? Кто подарит ему на Новый год подарок? Он всем дарит-дарит, а сам, получается, без подарка остается.

Воспитательница серьезно и задумчиво посмотрела на девочку и затем громко всем сказала:

– Ребята, смотрите, какую замечательную идею предложила нам Василиса наша Премудрая. – (в садике Василису часто называли Премудрой, потому что кто же не видел этого мультика?) – А давайте напишем Деду Морозу наше общее послание, от всей нашей старшей группы!

– Да, и давайте спросим у него про самое заветное его желание! – добавила Василиса.

Ребята прекратили рисовать и стали поочередно смотреть то на воспитательницу, то на Василису, обдумывая предложение.

«Эх, самокат, катился-катился и не докатился…» – пронеслось в голове у Сережи. «Ладно, сестричку у мамы с папой попрошу!» – подумала Ксюша. «Ни за что свою банку варенья не отдам!!!» – жадно и твердо решил Гоша. Голоса ребят разделились, но большинство согласилось написать общее письмо Деду Морозу.

В стороне остались только Гоша и пара его друзей, которые тоже рисовали какие-то сладости да пирожные. Воспитательница не стала их переубеждать: взрослые же люди, старшая группа, сами отвечают за себя – рассудила она и оставила компанию сладкоежек дорисовывать их съедобные заветные желания.

Советуясь, перебивая друг друга и споря, они все вместе сочинили вот такое послание. Воспитательница помогла записать его на листе бумаги самыми цветными карандашами:

«Дорогой Дедушка Мороз! Мы подумали-подумали о нашем заветном желании и просим тебя поделиться с нами твоим – самым новогодним и самым заветным желанием! Мы умеем делать много разных поделок, лепить из пластилина и даже клеим аппликации, а вчера во дворе во время прогулки слепили снеговика. Приезжай поскорее и скажи нам, что ты хочешь, и мы обязательно подарим тебе новогодний подарок!

Детишки нашего детского садика»

Воспитательница запечатала письмо в конверт, и оно отправилось прямиком к Деду Морозу.

В Великом Устюге, где живет Дед Мороз, в его большой-пребольшой Избе и вокруг нее кружилась вперемешку с пургой предновогодняя суета. Дед Мороз готовился к отъезду, и все спешили помочь ему доделать последние приготовления. То и дело прибегали запорошенные снегом почтовые белки и приносили конверты с заветными желаниями. Зайцы помогали Дедушке складывать подарки в его большой мешок. Вот пришел Медведь из берлоги и принес свои запасы меда и варенья. Банки и склянки аккуратно уложили в мешок среди игрушек, чтобы те не разбились. Вроде бы все было готово к отправлению.

Дед Мороз надел свою большую пушистую шубу, взвалил на плечи мешок и уже было повернулся к своим помощникам, чтобы попрощаться, как в избу, вся запыхавшись, вбежала взъерошенная почтовая белка и протянула конверт.

– Вот, Дедушка, еще одно письмо только что пришло! Держи!

– Ну вот, только собрался! Все уже готово! Не развязывать же мешок! Ладно, возьму письмо с собой, в дороге почитаю, если что, подарок волшебством наколдую. – сказал Дед Мороз и сунул конверт за пазуху.

Он сел в сани, и те помчали его по бескрайним снегам и просторам – навстречу Новому году. А про письмо-то он и забыл. Такие стелились перед ним завораживающие красоты и заснеженные дремучие леса, что отвлекся и на тебе – забыл…

В пути он сделал передышку, чтобы мчавшие его олени немного передохнули. И тут один Олень разглядел торчавший из-за бороды листочек бумаги.

– Дед, а Дед! Что это у тебя торчит там?

– Ох! И правда что! Запамятовал я совсем. Сейчас колдовать придется. Не с руки мне тут. Как я тут среди снега вещицу дорогую наколдую? Давай до города доедем, там и разберемся!

– Нет, уж, давай читай, а то опять обязательно забудешь. А то, глядишь, и вовсе потеряешь. Как это письмо у тебя и так не вылетело, когда мы неслись на всех ветрах – удивляюсь!

Дед Мороз согласился с доводами Оленя, послушно распечатал конверт и стал читать. Конечно, это было то самое послание наших детишек из самого обычного детского сада!

Дочитав до конца, Дед Мороз даже чуть не прослезился. Но постеснялся пролить сердобольную слезу перед Оленем. Скажет еще: совсем дед старый стал. Сдержав себя, он только тепло и едва заметно улыбнулся от радости: ведь впервые в своей новогодней жизни увидел он такое необычное и странное послание. Обычно все просили что-то себе, какую-то вещицу в подарок. А тут просили приехать и самому загадать свое новогоднее желание.

И Дед Мороз решил:

– А поехали прямиком в этот детский садик! Детки мне такое послание написали, никогда такого не видел!!!

И олени помчали его навстречу нашей детворе.

Утром 31 декабря, в предновогодний день, когда ребятишки уже позавтракали и собирались идти на прогулку, в дверь кто-то вдруг громко и гулко постучал. Воспитательница открыла, и на пороге появился весь заснеженный и запорошенный метелью Дед Мороз!

Как тут все ребята загалдели и забегали вокруг гостя! «Дед Мороз приехал!!!» «Дед Мороз добрался!!!»

– Здравствуй, Дедушка Мороз! – тихо сказала Василиса, когда все угомонились.

– Здравствуй, доченька! Здравствуйте, ребятки! Я получил ваше послание и первым решил заехать к вам! Вы мне такую радость подарили!

Детки притихли, и Василиса спросила:

– Дедушка, а какое твое новогоднее желание? Давай, мы его исполним!

Все смотрели на большого доброго старика в ожидании его сокровенного новогоднего желания. Дед Мороз в ответ тоже долго смотрел на них, словно любовался. Смотрел, смотрел и вдруг говорит:

– Да исполнилось уже мое желание, детки! Очень хотел я вас поскорее увидеть. Увидеть и обнять! Вы же первые, кто за много-много лет спросил у меня про мое сокровенное желание! Вот и примчался я к вам, к самым первым! Спасибо оленям, выручили, примчали. Когда я письмо-то ваше прочитал, вдруг понял, что самым моим большим желанием было посмотреть на таких как вы! Вот вижу, и спокойно у меня теперь на душе!

Ребята вначале оторопели. Они готовились бежать готовить поделки, а тут, получается, никуда бежать-то и не надо. А надо просто стоять и смотреть на Деда Мороза. Даже Гоша, который так мечтал о большой банке вкусного варенья, вдруг про нее забыл.

Насмотревшись на добрых ребят, Дед Мороз произнес:

– А знаете что? Приезжайте ко мне все после Нового года в гости – в мою Избу, где я живу! Вместе с родителями, братиками и сестрами! Я вас буду на санях по лесу катать, а потом чай будем с баранками пить!

Как тут все обрадовались!

– А тебе, Гоша, я привез банку варенья! На, держи! – сказал Дед Мороз, доставая из мешка подарок.

– Не надо, Дедушка! Ты лучше ее сохрани, а мы потом с ним чай у тебя попьем, – мужественно ответил Гоша и облизнулся.

Так ребята на Новый год исполнили Деду Морозу его новогоднее желание, даже не догадываясь об этом. Когда он ушел по делам – раздавать подарки, они под руководством воспитательницы вооружились карандашами (в основном самыми цветными), клеем и ножницами и все дружно принялись за поделки. Не приезжать же к Деду Морозу в гости с пустыми руками!

https://andp2027.livejournal.com/235982.html