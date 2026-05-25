Романтика и реальность в советских фотографиях Владимира Лагранжа

Лагранж снимал в жанре экономического, социального и политического репортажа, но расставлял акценты, концентрируясь, прежде всего, на своих героях, улавливая в них черты, способные затронуть самое сокровенное в душе зрителя. Пристрастие к внешне незамысловатым, но душевным фотографиям он пронёс через всё своё творчество.
 Владимир Лагранж – потомственный фотокорреспондент, классик советской и российской фотографии. В его работах нередко отражаются бытовые темы, а с ними и жизнь людей, и целая эпоха.
Владимир Руфинович Лагранж родился в Москве в 1939 году. Его мама была фоторедактором, а отец – фотокорреспондентом, поэтому с детства его увлечения были связаны с фотографией.
В 1959 году Владимир Лагранж пришёл в фотохронику ТАСС, решив идти по стопам отца. Он начал работать помощником фотокорреспондента, затем стал журналистом и фотокорреспондентом ТАСС. В 1963 году Владимир Руфинович перешёл в журнал «Советский Союз». Это был советский глянец для международной аудитории, издававшийся на 19 языках и распространявшийся в более 100 странах мира. В этом издании он проработал 26 лет.
В 1963 году Владимир Лагранж впервые принял участие в международной фотовыставке в Будапеште, где получил золотую медаль за снимок «Маленькие балерины».Советские фотографии Владимира Лагранжа 1 1Работы Лагранжа публиковали во многих советских и зарубежных СМИ, он сотрудничал с «Литературной газетой», «Комсомольской правдой», АПН, «Freie Welt», «Paris Match», французским агентством «Sipa Press».Советские фотографии Владимира Лагранжа 1Владимир Лагранж – обладатель многочисленных профессиональных премий, в том числе высшей награды профессиональной гильдии фотографов и Союза журналистов «Золотой глаз».
 Его работы украшают музейные и частные коллекции в России, Великобритании, Италии, Австралии и Швейцарии.
Советские фотографии Владимира Лагранжа, снятые с 1960-х по 1990-е годы, вобрали романтику и реальность целой эпохи. Они вошли в фотоальбом «Так мы жили».Советские фотографии Владимира Лагранжа 2

