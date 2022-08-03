Сербия против Косово - когда Россия занята Украиной

Для тех, кто хочет понимать, что происходит в Сербии, но не знает, у кого спросить. Вкратце ситуация такова. Косово — бывшая сербская провинция, населенная преимущественно албанцами. В 1991 году Косово провозгласило независимость, что не очень понравилась сербским (тогда еще югославским) властям. В мятежную провинцию направили сначала полицию, а затем и армию. Война сопровождалась массовым кровопролитием и военными преступлениями с обеих сторон. Да, сербы считают Косово своими историческими землями, и мнение албанцев их не особо интересовало, а родившиеся и проживающие там албанцы — своей родиной, и видеть в сербах титульную нацию, живя по их правилам, они не хотели. Так все и закрутилось. Для тех, кто хочет понимать, что происходит в Сербии, но не знает, у кого спросить. Вкратце ситуация такова.В 1991 году Косово провозгласило независимость, что не очень понравилась сербским (тогда еще югославским) властям. В мятежную провинцию направили сначала полицию, а затем и армию. Война сопровождалась массовым кровопролитием и военными преступлениями с обеих сторон. Да, сербы считают Косово своими историческими землями, и мнение албанцев их не особо интересовало, а родившиеся и проживающие там албанцы — своей родиной, и видеть в сербах титульную нацию, живя по их правилам, они не хотели. Так все и закрутилось.

В 1999 году в ситуацию вмешалось НАТО во главе с США, разбомбившее Сербию (тогда еще, повторюсь, суверенную Югославию) и, по сути, взявшее косовских албанцев под свою защиту. В 2008 году Косово еще раз провозгласило независимость, которую обеспечивает ограниченный натовский контингент под названием KFOR, формально имеющий статус миротворческих сил ООН. Правда, не все страны НАТО признают независимость Косово: например, не признали ее Испания, Румыния, Словакия и Греция. И быть бы Косово одним из частично признанных государств, если бы не одно «но»: хотя большинство населения составляют этнические албанцы, в Косово все еще проживает и немало сербов. Раньше их было больше, но в ходе войны их количество сильно уменьшилось, а зона их расселения сильно сократилась. Тем не менее, существует практически полностью сербское Северное Косово.

Косовские сербы — та еще головная боль для властей Косова, так как никакого Косова они не признают, живут по сербским, а то и еще югославским паспортам, рассчитаются сербскими динарами и так далее. В общем, стоят на пути светлого албано-европейского будущего Косова, из-за чего отношение со стороны властей Косова к ним, мягко скажем негативное. Косовские власти не скрывают своих устремлений ликвидировать «особый статус» населенных сербами территорий. С одной из этих попыток и связан нынешний кризис: с 1 августа власти Косова собирались прекратить признавать автомобильные номера и удостоверения личности сербского образца, с чем косовские сербы, мягко говоря, не согласны.

В Сербии постоянно подчеркивают свою озабоченность правами косовских сербов. Независимости Косово Сербия, как понятно, не признает, так что с сербской стороны ситуация выглядит так: группа каких-то непонятных пассажиров, самопровозгласивших себя властью на этой части Сербии, кошмарит честных, законопослушных граждан «под крышей» того самого натовского контингента KFOR. Сербские власти уже неоднократно намекали, что если власти Косово будут вести себя слишком уж дерзко с косовскими сербами, то Сербия оставляет за собой право вступиться за них.

У Косово есть свои вооруженные силы — так называемые Силы безопасности Косово (с точки зрения Сербии, незаконные вооруженные формирования) численностью около 4,5 тысяч человек. У Сербии войска побольше — около 30 тысяч. Но есть еще KFOR, которых сейчас, впрочем, 3775 человек, но в былые годы бывало и 50 тысяч. Еще более важно, что KFOR — силы НАТО, так что воевать непосредственно с ними сербам как-то ну уж совсем не с руки: тот же Белград до сих пор еще не отстроили после натовских бомбежек 1999-го.

С третьей стороны, немаловажным фактором в данном уравнении является поддерживающая Сербию Россия. Вероятно, именно нежелание ЕС окончательно бить горшки с РФ заставляло в целом поддерживающих Косово еврочиновников сдерживать слишком уж активные поползновения косоваров решить сербский вопрос на своей территории. А без «добра» из ЕС и США косовские власти действовать напролом не решаются, ибо без поддержки Запада им может быть больно. Но горшков, которые можно побить между ЕС и Россией, теперь уже не осталось, так что вполне возможно, да и Россия втянута в непросто идущую войну в Украине, и ей вроде как не до Сербии. Так что не исключено, что кому-то могло прийти в голову, что момент для окончательного решения сербского вопроса в Косово настал как нельзя более удачный.

Татьяна Монтян

https://telegra.ph/Serbiya-protiv-Kosovo-kogda-Rossiya-zanyata-Ukrainoj-08-01