С днём ракетных войск и артиллерии!

Наследники Сталинграда: День ракетных войск и артиллерии Фото: © Военнослужащие во время развертывания и загрузки "квазибаллистических" ракет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" на тренировочном полигоне пятой общевойсковой армии Восточного военного округа в Уссурийске. Юрий Смитюк/ТАСС

19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. Его славная история началась на полях Великой Отечественной войны. Праздник установлен в знак признания заслуг специалистов, работающих на обороноспособность государства, и призван развивать военные традиции России. От военнослужащих ракетных войск и артиллерии во многом зависит безопасность граждан нашей страны, а профессиональный праздник - повод воздать им должное, вспомнить боевой путь и заглянуть в будущее армии.

Путь артиллериста

Первые упоминания об артиллерии на Руси относятся к 1382 году, когда защитники Москвы применили против армии Тохтамыша «пушки великие» и «тюфяки». Под последними понимались орудия, стрелявшие «дробом» из железных фрагментов, щебня и камней. Отдельным родом войск артиллерия стала в XVI веке. На заре XVIII века ее разделили на полевую, осадную и крепостную. Позже появилась конная артиллерия, военнослужащих поделили на полки и бригады, а в 1840-х «родилась» горная артиллерия. В Русско-японской войне по неприятелю впервые стреляли с закрытых огневых позиций, были изобретены минометы. К Первой мировой войне различали полевую (легкую, конную, горную), полевую тяжелую и тяжелую (осадную) артиллерию. Особенности войны способствовали возникновению зениток и самоходок, а танки уничтожались противотанковой артиллерией. Во Вторую мировую придумали реактивную артиллерию и усовершенствовали прежние виды орудий. Фото: © Артиллеристы времен войны 1812 года.

История Дня ракетных войск и артиллерии

В Сталинградской битве Красная армия применила новую форму обеспечения наступательных действий - артиллерийское наступление. 19 ноября 1942 года с масштабной артподготовки Юго-Западного и Донского фронтов началась операция «Уран». Контрнаступление советских войск положило начало коренному перелому в войне. Противник был окружен и разгромлен под Сталинградом. Именно эту дату двумя годами позже установили как День артиллерии. Отмечать праздник 19 ноября предложил генерал-лейтенант Игнатий Прочко.

В 1961-м на основе артиллерийских частей и ракетных формирований Сухопутных войск образовали Ракетные войска и артиллерию. Спустя три года праздник получил современное название. С 1988-го его отмечали в третье воскресенье ноября. Традиция отмечать праздник 19 ноября была восстановлена в 2006 году. День ракетных войск и артиллерии присутствует в календарях России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Фото: © 1 апреля 1986 г. Афганская артиллерия во время ведения артобстрела базы "Джавара" - крупного перевалочного пункта афганских моджахедов. Будан Виктор/Фотохроника ТАСС

Основные задачи ракетных войск и артиллерии

Сегодня ракетные войска и артиллерия ВС РФ включают ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск ВМФ и артиллерию ВДВ. Этот род войск играет главную роль в огневом поражении противника при общевойсковых операциях. Основные задачи РВиА: завоевать и удержать огневое превосходство над врагом, поразить живую силу и технику, помешать системам управления войсками и оружием, разведке и радиоэлектронной борьбе, разрушить инфраструктуру, нарушить работу тылов, ослабить и изолировать резервные силы. Кроме того, военные уничтожают прорвавшегося в глубину обороны врага, прикрывают фланги и стыки, участвуют в сокрушении десантов, производят дистанционное минирование и световое обеспечение ночных операций, проводят задымление и ослепление, распространяют агитацию и выполняют многие другие задания.

Новые образцы техники ракетных войск и артиллерии России

Ракетные войска стратегического назначения

В боевом составе РВСН числятся семь типов ракетных комплексов: «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс» стационарного базирования, подвижные грунтовые «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». В ближайшей перспективе Ракетные войска стратегического назначения откажутся от оружия советского производства, полностью перейдя на комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат». РС-24 «Ярс» - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), оборудованной разделяющейся головной частью. «Авангард» - ракетный комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком на МБР. Стратегический комплекс шахтного базирования пятого поколения РС-28 или «Сармат» с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР называют «наследником» ракеты «Сатана». Фото: © Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 "Ярс" на полигоне Алабино во время совместной тренировки парадных расчетов, экипажей военной техники и авиационных экипажей, принимающих участие в военном параде на Красной площади, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Станислав Красильников/ТАСС

Корабельная артиллерия

Развитие морской артиллерии идет в соответствии с программой военного кораблестроения, рассчитанной до 2050 года. Одним из «козырей» наших корабелов считается артиллерийская установка А-190-01, которую ЦНИИ «Буревестник» поставляет с 2012 года. Она призвана заменить советскую артустановку АК-176 и превосходит это орудие по ключевым параметрам. Особенностью А-190-01 является башня «стелс».

Другие новинки Российского вооружения

Облик Вооруженных сил РФ в перспективе будут определять 57-миллиметровый зенитный артиллерийский комплекс «Деривация», 82-миллиметровый самоходный миномет «Дрок» и 120-миллиметровое самоходное артиллерийской орудие (САО) «Флокс» на шасси бронеавтомобилей КамАЗ и «Урал». К новинкам артиллерии также относятся САО «Магнолия» (калибр орудия 120 миллиметров) на шасси двухзвенного транспортера, САО «Коалиция» (152 миллиметра) на гусеничном шасси и САО «Мальва» (152 миллиметра) с открытой установкой артиллерийской части на шасси автомобиля. Фото: © Самоходная артиллерийская установка САУ "Коалиция-СВ" во время парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади. Указом президента РФ Владимира Путина парад Победы был перенесен на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Александр Демьянчук/ТАСС

https://ren.tv/news/lifestyle/905142-nasledniki-stalingrada-den-raketnykh-voisk-i-artillerii

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