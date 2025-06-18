Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Майор Демидов Михаил В ходе проведения специальной военной операции военный комендант железнодорожной станции майор Михаил Демидов выполнял задачи по обеспечению безопасности воинских перевозок на вверенном ему железнодорожном участке на освобожденных от противника территориях.

В один из дней противник, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район, в котором находилась железнодорожная станция. В зоне поражения вражеской артиллерии оказался железнодорожный состав с боеприпасами.

Понимая, что в случае попадания снарядов противника в поезд, произойдет детонация, способная уничтожить важный железнодорожный узел и нанести значительный урон расположенному рядом населенному пункту, Михаил, несмотря на продолжающийся обстрел, сумел в кратчайшие сроки вывести состав на запасные пути и направить его из зоны обстрела.

После того как атака противника закончилась, Михаил Демидов вместе с подчиненными организовал проверку целостности железнодорожного полотна. После того, как целостность участка железной дороги была оперативно восстановлена, Михаил, убедившись, что по близости нет неразорвавшихся артиллерийских снарядов, выпущенных врагом, майор Демидов направил состав с боеприпасами в пункт назначения.

Благодаря профессионализму и отваге майора Михаила Демидова, а также слаженным действиям его подчиненных, удалось не допустить уничтожения железнодорожного узла и доставить боеприпасы в заданный район.

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Лейтенант Одинцев Евгений Подразделение, в составе которого действовал лейтенант Евгений Одинцев, выполняло боевую задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков на важном тактическом направлении.

Противник, стремясь всеми силами удержать опорник, подверг российских штурмовиков артиллерийскому обстрелу.

В ходе боя командир штурмовиков получил тяжелое ранение.

Оценив ситуацию, лейтенант Одинцев, оказал первую помощь своему командиру, организовал его эвакуацию с поля боя, а сам взял командование подразделением на себя.

Грамотно распределив подчиненных, Евгений вынудил противника сосредоточить свои силы на фланге, а сам с группой бойцов, внезапно прорвал оборону опорника с противоположного фланга.

Ворвавшись во вражеские траншеи, Евгений вместе с подчиненными, приступил к зачистке опорного пункта.

Будучи застигнутым врасплох, противник, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, отступил, понеся тяжелые потери.

Смелость и отвага лейтенанта Евгения Одинцева позволила российским бойцам взять штурмом важный опорный пункт и закрепиться на нем.

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Рядовой Асташин Дмитрий В ходе специальной военной операции рядовой Дмитрий Асташин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником.

Украинские боевики в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного, полноценного снабжения военно-техническим имуществом, предприняли попытку уничтожения автомобиля, которым управлял Дмитрий, нанеся по нему удар с применением артиллерии и минометов.

Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Асташин своевременно вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения.

Грамотные и профессиональные действия рядового Дмитрия Асташина позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/9994

Ефрейтор Колегов Максим Ефрейтор Максим Колегов в составе расчета БПЛА выполнял задачу по воздушной разведке мест дислокации противника на важном тактическом направлении.

Находясь на передовых позициях подразделения, Максим с помощью разведывательного дрона внимательно исследовал местность на линии боевого соприкосновения, несмотря на постоянное огневое воздействие вражеской артиллерии. В ходе проведения разведки местности Колегов обнаружил несколько замаскированных огневых точек украинских боевиков и незамедлительно доложил об этом командованию.

Получив команду на выдачу информации российским артиллеристам, ефрейтор Колегов оперативно передал координаты расчету артиллерийского орудия и грамотно произвел корректировку огня. В результате точных залпов огневые точки и большое количество пехоты противника были уничтожены.

Благодаря бдительности и грамотным действиям ефрейтора Максима Колегова враг понес значительные потери, что ослабило его оборону и способствовало продвижению наших штурмовых групп.

https://t.me/rabotaembrat/9995

Ефрейтор Горелов Дмитрий В ходе проведения специальной военной операции подразделение, в составе которого действовал ефрейтор Дмитрий Горелов, выполняло боевую задачу по поддержке штурмовых групп, ведущих наступление на позиции, удерживаемые украинскими боевиками.

В ходе штурма опорного пункта противника российский военнослужащий получил ранение и не мог самостоятельно передвигаться. Ефрейтор Горелов под минометным огнем украинских боевиков, рискуя собственной жизнью, вынес раненого из-под обстрела и оказал необходимую помощь.

После окончания боя Дмитрий Горелов организовал эвакуацию раненого военнослужащего в полевой госпиталь.

Профессиональные и мужественные действия ефрейтора Дмитрия Горелова позволили своевременно оказать профессиональную медицинскую помощь российскому военнослужащему, что существенно сократило сроки его реабилитации и возвращения в строй.

https://t.me/rabotaembrat/10011

Гвардии старший сержант Пшенов Михаил Гвардии старший сержант Михаил Пшенов обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонной тактической группе российских Вооруженных Сил.

Российские военнослужащие, ведя ожесточенные бои с украинскими боевиками, вытесняли их с занимаемых позиций.

Отступая, вооруженные формирования противника вели ответный артиллерийский огонь по наступающим российским подразделениям.

В ходе очередного обстрела была поврежден один из ретрансляторов связи, в результате чего связь между пунктом управления и подразделениями была утеряна.

Понимая, что потеря связи лишает наступающие российские подразделения тактической гибкости, Пшенов, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять повреждения.

В ходе осмотра оборудования гвардии старший сержант Пшенов обнаружил повреждённый ретранслятор и умело произвел замену устройства, что позволило быстро возобновить радиосвязь.

Мужественные и самоотверженные действия гвардии старшего сержанта Михаила Пшенова на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/9977

Младший сержант Уразаев Артур Расчёт автоматического гранатомёта под командованием младшего сержанта Артура Уразаева получил приказ выдвинуться к линии боевого соприкосновения и обеспечить огневую поддержку штурмовой группе.

Прибыв в заданный район с подчиненными, Уразаев, проведя разведку, обнаружил хорошо укрепленную пулеметную точку противника. Расчет АГС точным огнем подавил позицию пулеметного расчета, что позволило штурмовикам стремительным броском с боями добраться до опорного пункта и приступить к его зачистке.

Тем временем враг ввёл в бой свои резервы — две группы пехоты на автомобилях. Уразаев, обнаружив резервы противника быстро и верно рассчитал координаты и дал команду расчету миномета на открытие огня. Меткими выстрелами пехота противника вместе с автомобилями были уничтожены. Не получив подкрепления, враг был вынужден отступить.

Благодаря смелым действиям младшего сержанта Артура Уразаева и профессионализму его подчиненных, российские войска продвинулись вглубь обороны противника и заняли выгодные рубежи для наступления.

https://t.me/rabotaembrat/9996

Гвардии лейтенант Стойк Константин Группа разминирования под командованием гвардии лейтенанта Константина Стойка выполняла боевую задачу по обезвреживанию минно-взрывных заграждений на одном из важных участков наступления российских войск.

Под постоянной угрозой атак беспилотников Константин уверенно вывел саперную группу к назначенному участку. Прибыв на место, Константин немедленно назначил наблюдательные посты и грамотно распределил личный состав для обеспечения безопасности. В ходе ведения саперных работ под умелым командованием Стойка военнослужащим удалось обезвредить 28 неразорвавшихся снарядов и 50 противопехотных фугасных мин.

Константин лично снял 9 противопехотных мин и 12 самодельных взрывных устройств. В общей сложности саперной группой под командованием Стойка был обезврежен участок площадью более 10 тысяч кв. м, ликвидировано более 200 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

Благодаря мужеству и профессионализму гвардии лейтенанта Константина Стойка группа выполнила поставленные задачи по разминированию объектов и местности.

https://t.me/rabotaembrat/9978

Ефрейтор Борзыкин Евгений Выполняя боевую задачу по обороне, на одном из участков линии боевого соприкосновения ефрейтор Борзыкин обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, перемещавшуюся в лесополосе с целью атаки подразделений российских войск.

Своевременно оповестив личный состав об обнаруженном противнике, Евгений занял выгодную позицию и открыл огонь по боевикам.

Уверенно действуя в своей зоне ответственности, находясь под постоянным минометным огнём противника, ефрейтор Борзыкин сумел сковать движение вражеских диверсантов и заставить их вести бой на открытой местности.

В ходе боя, умело используя стрелковое оружие, ефрейтор Евгений Борзыкин уничтожил большую часть диверсионной группы противника. По итогам боя понесшие потери вражеские диверсанты отступили.

https://t.me/rabotaembrat/9997

Гвардии рядовой Жилин Александр Гвардии рядовой Александр Жилин, санитар-инструктор медицинского отделения, выполнял боевую задачу вблизи линии соприкосновения, оказывая первую помощь раненым и эвакуируя их в тыл.

Во время выполнения задания группа Жилина попала под шквальный артиллерийский обстрел. Трое бойцов получили осколочные ранения. Не теряя ни секунды, Александр перенёс их в укрытие, стабилизировал состояние и организовал эвакуацию.

Но испытания на этом не закончились. При выходе к точке эвакуации противник атаковал группу с помощью дрона, сбросившего гранаты. Жилин получил осколочные ранения в ногу и плечо. Истекая кровью, он сумел перевязать себя, дождаться ухода беспилотника и, превозмогая боль, вывести оставшихся бойцов в безопасную зону.

Благодаря мужеству, хладнокровию и самоотверженности гвардии рядового Жилина были спасены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9979

Ефрейтор Панасенко Александр Ефрейтор Александр Панасенко выполнял задачу по организации устойчивой и бесперебойной связи артиллерийских подразделений с командованием в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В составе артиллерийского подразделения Александр выдвинулся на новые позиции. Продвигаясь по маршруту, Александр заметил дрон-камикадзе противника, направляющийся в сторону артиллерийских орудий. Мгновенно оценив ситуацию, ефрейтор Панасенко занял выгодную позицию для стрельбы и прицельным огнём из штатного оружия уничтожил вражеский коптер, не допустив повреждения техники и личного состава.

Прибыв на новые позиции по организованным линиям связи Панасенко, расчёты артиллерийских орудий получили координаты скопления сил противника, готовящего прорыв обороны российских войск. Оперативно полученные данные разведки позволили поразить вражеские формирования прицельным артиллерийским огнём.

Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Александра Панасенко была своевременно организована связь с командным пунктом, что позволило артиллеристам нанести урон противнику и сорвать его наступление.

https://t.me/rabotaembrat/10003

Рядовой Осипов Александр Рядовой Александр Осипов, оператор беспилотного летательного аппарата, в ходе выполнения задач специальной военной операции проявил высочайший профессионализм и боевую выучку.

В ходе воздушной разведки он обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, скрытно продвигавшуюся в его зоне ответственности. Не теряя ни секунды, Осипов оперативно передал точные координаты противника на командный пункт.

Благодаря чётким и своевременным действиям оператора, артиллерийские подразделения нанесли точный огневой удар по позициям противника. В результате были уничтожены значительные силы ДРГ, а угроза нападения на российские позиции была ликвидирована.

Грамотные и решительные действия рядового Осипова не только сорвали планы противника, но и сохранили жизни российских военнослужащих. Его профессионализм и бдительность стали залогом успешного выполнения боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/9980

Ефрейтор Дьячков Роман В составе миномётного расчёта ефрейтор Роман Дьячков выполнял задачу по поддержке российских штурмовиков в районе одного из населённых пунктов, удерживаемого украинскими боевиками.

Российские военнослужащие столкнулись с хорошо организованной обороной противника. Вражеские пулеметные расчеты не давали возможности продвижения российских штурмовых групп.

Роман Дьячков, грамотно оценив обстановку, вместе с товарищами скрытно занял позицию, используя неровности местности, оставшись незамеченным для врага. Точно рассчитав координаты огневых точек противника, Роман ударил по врагу минометными залпами.

Серия метких выстрелов из миномёта уничтожила укреплённые огневые точки украинских боевиков, что дало возможность российским штурмовикам совершить стремительный бросок и, проникнув во вражеский опорный пункт, зачистить его.

Смелые и профессиональные действия ефрейтора Романа Дьячкова позволили захватить вражеский опорный пункт на окраине посёлка, создав условия для последующего освобождения населённого пункта.

https://t.me/rabotaembrat/10004

Гвардии ефрейтор Дмитрик Александр Гвардии ефрейтор Александр Дмитрик, действуя в составе эвакуационной группы, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в районе одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

Стремясь вернуть контроль над поселком, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии, в результате чего несколько российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Александр незамедлительно выдвинулся в сторону места обстрела вместе с группой эвакуации.

Добравшись до раненых, Александр оказал им первую помощь и приступил к эвакуации. Двигаясь по лесополосе, Александр Дмитрик обнаружил вражеский FPV-дрон. Укрытий для группы поблизости не было, и Александр принял решение отвлечь дрон на себя выстрелами из штатного оружия. Сделав круг, вражеский беспилотник направился в сторону Александра. В это время гвардии ефрейтор занял выгодную позицию для стрельбы и меткими выстрелами поразил дрон, который сдетанировал на безопасном расстоянии от группы эвакуации.

В результате группе успешно удалось преодолеть маршрут и доставить раненых в полевой госпиталь.

Личные мужество и героизм гвардии ефрейтора Александра Дмитрика, проявленные при выполнении боевой задачи, позволили спасти жизни и здоровье военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9982

Матрос Хабипов Ильсур Матрос Ильсур Хабипов в ходе несения дежурства на наблюдательном посту обнаружил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы врага в направлении позиций российских войск.

Доложив командованию об обнаружении ДРГ противника, Ильсур принял решение атаковать украинских боевиков.

Ильсур открыл прицельный огонь по диверсантам и смело и решительно действовал в своей зоне ответственности. Несмотря на численное превосходство противника, Хабипов сковал действия врага, заставив их вести бой на открытой местности.

В ходе боя украинские боевики понесли существенные потери и, бросив раненых, бежали вглубь подконтрольных им территорий.

Мужественные и решительные действия матроса Ильсура Хабипова позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской ДРГ в зоне ответственности российских бойцов и не допустить захвата наших позиций.

https://t.me/rabotaembrat/10005

Гвардии рядовой Полчанов Сергей Гвардии рядовой Сергей Полчанов в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» выполнял задачи по поражению укрепленных позиций и бронетехники противника.

В ходе выполнения боевой задачи Сергей, находясь на пункте воздушного наблюдения, обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону артиллерийского орудия.

Быстро оценив ситуацию, Сергей Полчанов доложил командованию об обнаружении вражеского дрона-камикадзе, и заняв выгодную позицию для стрельбы, открыл прицельный огонь из штатного оружия по воздушной цели. Меткими выстрелами на подлете к орудию Сергей подбил дрон, в результате чего он упал на землю и взорвался на безопасном расстоянии.

Благодаря бдительности и смелым действиям гвардии рядового Сергея Полчанова уничтожен вражеский летательный аппарат противника и не допущено поражение техники и личного состава на вверенном ему участке.

https://t.me/rabotaembrat/9983

Сержант Воробьев Владислав Сержант Владислав Воробьев, командуя огнеметным отделением, выполнял боевую задачу по поддержке наступающих российских штурмовиков, уничтожая долговременные укрепления и живую силу противника на важном тактическом направлении.

Подразделение украинских боевиков организовало укрепленную позицию рядом с пятиэтажным зданием и плотным огнем сдерживало продвижение российских штурмовиков.

Понимая, что долговременная огневая точка врага сковывает действия российских групп и может привести к большим потерям, Владислав принял решение ликвидировать огневую позицию врага.

Скрытно подобравшись к зданию, Владислав поразил противника огнём из огнеметного оружия, заставив его отступить и покинуть позицию у главного входа в здание, что помогло российским штурмовикам проникнуть в пятиэтажку, полностью уничтожить противника и закрепиться в здании.

Благодаря высокому профессионализму, мужеству и смелости сержанта Владислава Воробьёва удалось нанести серьёзный ущерб вооружённым формированиям противника, создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск и занятия новых территорий.

https://t.me/rabotaembrat/10006

Ефрейтор Аглямов Руслан Ефрейтор Руслан Аглямов в составе инженерного подразделения выполнял задачи по разминированию территорий, освобождённых от украинских боевиков.

При подготовке к наступлению его группе было поручено очистить от мин дорогу на важном тактическом направлении. Действуя под угрозой вражеских беспилотников, Аглямов работал быстро и скрытно.

Первой обезвреженной миной стала противотанковая, после чего он уничтожил несколько противопехотных мин с растяжками. Под повреждённой техникой Руслан обнаружил самодельный фугас. Из-за нехватки времени он вручную отключил детонатор, проявив мужество и профессионализм, и подал сигнал о безопасном проходе.

Благодаря его действиям по дороге беспрепятственно прошли техника с боеприпасами и пехотные подразделения. Задача была выполнена в срок без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/9989

Младший сержант Ужнев Сергей Младший сержант Сергей Ужнев вместе со своими боевыми товарищами нес службу на наблюдательном посту.

Ведя наблюдение за прилегающей местностью при помощи беспилотного летательного аппарата, Сергей обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами.

Используя средства связи, Сергей Ужнев незамедлительно доложил о приближающемся противнике и получил приказ на уничтожение диверсантов.

Сергей, отдав указания подчиненным и распределив сектора ведения огня, принял решение подпустить противника на эффективную дистанцию поражения. В ходе боя младший сержант Сергей Ужнев умело руководил действиями группы и лично уничтожил в стрелковом бою трёх украинских боевиков. Понеся большие потери, противник, бросив убитых и раненых, отступил вглубь подконтрольной территории.

Благодаря мужеству и отваге младшего сержанта Сергея Ужнева и слаженным действиям его подчиненных удалось сдержать натиск наступающего противника и не допустить прорыва обороны.

https://t.me/rabotaembrat/10012

Гвардии рядовой Аббасов Заур Гвардии рядовой Заур Аббасов в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск.

В ходе боя, в результате артиллерийского обстрела российских позиций со стороны противника была повреждена проводная линия связи.

Гвардии рядовой Аббасов, осознавая важность восстановления связи, выдвинулся на поиски неисправности. Под непрерывным артиллерийским огнем противника Заур преодолел несколько километров по опасной местности, нашел и оперативно устранил повреждение кабеля.

Убедившись в восстановлении связи, Заур оперативно вернулся на позицию и продолжил выполнение боевой задачи.

Мужественные и самоотверженные действия гвардии рядового Заура Аббасова на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/9990

Военнослужащий Миначёв Иван Уроженец тындинского поселка Лопча Иван Миначёв.

36-летний Иван Миначёв по профессии пожарный. Какое-то время мужчина работал видеооператором на благовещенском «Альфа-канале», фиксируя историю Благовещенска, а сейчас сам вошел в историю как герой.

Пять лет назад семья Ивана с двумя детьми переехала в Краснодар. Жизнь сложилась так, что через некоторое время супруги расстались, но, по словам жены, сохранили теплые отношения.

Когда началась СВО, он сразу засобирался, хоть его и не призывали. Говорил одну и ту же фразу – моё место там. В ноябре 2023 года он уехал в Москву и подписал контракт, так началась его служба.

Летом 2024 года он был награжден Георгиевским крестом 4-й степени за освобождение школы в Макеевке (ЛНР).

Ивану гранатой оторвало часть правой ступни. Впереди реабилитация, процесс восстановления.

За год службы Иван получил более 40 ранений – большинство переносил, что называется, на ногах. Мужчина трижды лежал в госпитале, у него была сильнейшая контузия, когда люк от танка прилетел по голове, были осколочные ранения ног. Последнее ранение и третье пребывание в госпитале закончились ампутацией части ступни.

https://t.me/specnazAlpha/37414

Прапорщик Магомедов Гебекгаджи Старшина автомобильной роты 246-го отдельного автомобильного батальона 105-й отдельной бригады материально-технического обеспечения прапорщик Гебекгаджи Магомедов – образец для подражания среди сослуживцев. Его боевой путь – это история настоящего мужества, верности долгу и крепкого воинского братства.

Гебекгаджи Шихалиевич Магомедов – уроженец дагестанского села Морское Дахадаевского района. До службы в армии он осваивал профессию бухгалтера, что могло бы стать надёжной основой для гражданской карьеры. Однако судьба распорядилась иначе. В его семье все мужчины служили в Вооружённых Силах России, и, когда пришло время выбирать путь, Гебекгаджи без колебаний принял решение. «Служба в армии – это честь, – говорит военнослужащий. – Каждый настоящий мужчина должен пройти эту школу жизни, закалить характер и научиться защищать Родину, свою семью, своих близких». Когда началась специальная военная операция, Магомедов был командиром отделения. Под обстрелами он доставлял боеприпасы, организовывал передислокацию колонн и обеспечивал их безопасность. За проявленную бдительность и героизм старшина был удостоен медали Жукова. За время службы Гебекгаджи Шихалиевич был награждён медалями «За воинскую доблесть» II степени и «За боевые отличия». http://redstar.ru/glavnaya-nagrada-uvazhenie-sosluzhivtsev/ Ефрейтор Жариков Илья Ефрейтор Илья Жариков в ходе специальной военной операции выполнял боевую задачу по оказанию медицинской помощи раненым российским военнослужащим и эвакуации их в медицинские пункты. Группа российских военнослужащих выдвинулась для закрепления на позициях, освобожденных от украинских боевиков. В ходе движения в назначенную точку российские военнослужащие попали под артиллерийский обстрел противника. В результате одного из взрывов несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения и не могли самостоятельно передвигаться. Несмотря на продолжающийся обстрел вражеской артиллерии, Илья Жариков, рискуя собственной жизнью, выдвинулся на помощь своим товарищам. Прибыв в район обстрела, Илья оперативно оказал медицинскую помощь раненым бойцам, на себе вытащил их в безопасное место, после чего организовал эвакуацию раненых в полевой госпиталь. Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Ильи Жарикова позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим. https://t.me/rabotaembrat/10019 Ефрейтор Филин Антон Ефрейтор Антон Филин, действуя на важном тактическом направлении, осуществлял поиск целей, корректировал огонь российских артиллерийских, танковых расчетов, проводил видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники украинских боевиков.

В ходе ведения воздушной разведки Филин при помощи БПЛА обнаружил скрытное передвижение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск. Антон своевременно передал на командный пункт информацию о местонахождении вражеской группы, координаты цели, после чего вел корректировку огня артиллерии. Получив точные координаты, российские артиллеристы быстро и точно навели орудия на цель и открыли огонь. Неся большие потери в личном составе, враг спешно отступил, бросив своих раненых бойцов. Профессиональные действия сержанта Антона Филина способствовали эффективному управлению огнём артиллерийских подразделений и отражению атаки противника. https://t.me/rabotaembrat/10020 Майор Бацулин Сергей Подступы к населённому пункту простреливались насквозь: вражеские дроны-корректировщики словно стервятники кружили над полем боя. – Самое сложное при освобождении Лысовки, – рассказывает майор Бацулин, – это хорошо выстроенная оборона противника. Они нас видели на подходе и сразу начинали активно работать артиллерией, FPV-дронами, «птичками» со сбросами. По словам офицера, враг был хорошо подготовлен. Его «глаза» – беспилотники – висели в воздухе круглосуточно, не давая нашим военнослужащим ни минуты передышки. – И всё же мы адаптировались, – продолжает Сергей. – Использовали разное время суток, разные погодные условия, заходили с неожиданных для ВСУ сторон, применяли технику – в ход шли багги, БМП, авиация. Благодаря смекалке, храбрости и продуманным тактическим действиям мы смогли продавить их оборону и взять населённый пункт. В 2021 году Сергей уволился, решил попробовать себя в бизнесе. Когда началась спецоперация, сказал себе: «Этих гадов надо бить. До последнего!» – Я не мог спокойно находиться дома, когда парни воюют здесь, – говорит он о своём решении вернуться в строй. – Предложили стать замполитом батальона. Потом, когда полк расформировали, стал командиром взвода в танковом полку. А когда создавался батальон «Урал-2», предложили перейти туда замполитом роты. Среди наград офицера – медали «За храбрость» II степени, Суворова и «За отвагу». Он прошёл все горячие точки вместе со своим батальоном, начиная с Кременной. Участвовал в штурмах населённых пунктов Бердычи и Очеретино ДНР уже в должности командира роты. Он уверен, что офицер обязан быть примером во всём – в храбрости, в дисциплине, в отношении к солдатам. Офицер уверен, что именно такие люди, как его подчинённые, и куют победу на передовой. – Они не жалеют себя ради Родины, они верят в победу и готовы отдать за это жизнь, – подытоживает нашу беседу заместитель командира 2-го мотострелкового батальона 137-й отдельной мотострелковой бригады «Урал» группировки войск «Центр» майор Сергей Бацулин. http://redstar.ru/iz-dinastii-kadrovyh-zashhitnikov-otechestva/ Младший сержант Виктор Баландинский в составе группы ВС РФ осуществлял оборону на важном тактическом направлении проведения специальной военной операции, когда ВСУ предприняли попытку атаки. Противник открыл артиллерийский обстрел российских позиций. Баландинский заметил украинский разведывательный дрон, при помощи которого ВСУ корректировали огонь артиллерии. Не теряя времени, младший сержант прицелился в беспилотник и ликвидировал его. Затем военнослужащий принял решение сменить позицию группы, чтобы избежать артиллерийского обстрела. В результате группа российских военнослужащих без потерь смогла отстоять позиции, а ВСУ были вынуждены отступить. https://t.me/rabotaembrat/10008 Гвардии старший сержант Павел Логунова выполнял задачу по доставке боеприпасов и материальных средств на передовые позиции ВС РФ, когда его грузовой автомобиль подвергся попытке атаки дроном-камикадзе. Быстро сориентировавшись и совершив маневр, Логунов сумел увести транспорт из-под удара. Беспилотник врезался в землю и сдетонировал. Из-за взрыва пострадали передние колеса автомобиля, однако Логунов быстро произвел их замену и своевременно доставил на передовые позиции груз. https://t.me/rabotaembrat/10009 На Красноармейском направлении зоны СВО работает расчет артиллерийской установки 2С7 «Малка». Командир орудия Артур, старший наводчик Сергей и старший механик-водитель Павел рассказали о своих целях и задачах, а также об орудии, которое и мощное, и всепогодное: позволяет работать по врагу в любых условиях и в любое время суток. См. видео по ссылке https://t.me/heroesofZ/1573 Из спецназа в социальные координаторы: история ветерана СВО Сергея Сухорукова Герой ролика — ветеран нескольких военных конфликтов, участник специальной военной операции. После возвращения быстро влился в мирную жизнь. «Процесс для меня прошел незаметно. Самое главное, что эту помощь видят и ветераны боевых действий, и члены семей погибших», — делится бывший спецназовец. Из-за ранения службу пришлось оставить, но Сергей решил помогать ветеранам. См. видео по ссылке https://t.me/DobroInform/24672