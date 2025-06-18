Территория Героев...(176)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Майор Демидов МихаилВ ходе проведения специальной военной операции военный комендант железнодорожной станции майор Михаил Демидов выполнял задачи по обеспечению безопасности воинских перевозок на вверенном ему железнодорожном участке на освобожденных от противника территориях.
В один из дней противник, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район, в котором находилась железнодорожная станция. В зоне поражения вражеской артиллерии оказался железнодорожный состав с боеприпасами.
Понимая, что в случае попадания снарядов противника в поезд, произойдет детонация, способная уничтожить важный железнодорожный узел и нанести значительный урон расположенному рядом населенному пункту, Михаил, несмотря на продолжающийся обстрел, сумел в кратчайшие сроки вывести состав на запасные пути и направить его из зоны обстрела.
После того как атака противника закончилась, Михаил Демидов вместе с подчиненными организовал проверку целостности железнодорожного полотна. После того, как целостность участка железной дороги была оперативно восстановлена, Михаил, убедившись, что по близости нет неразорвавшихся артиллерийских снарядов, выпущенных врагом, майор Демидов направил состав с боеприпасами в пункт назначения.
Благодаря профессионализму и отваге майора Михаила Демидова, а также слаженным действиям его подчиненных, удалось не допустить уничтожения железнодорожного узла и доставить боеприпасы в заданный район.
https://t.me/rabotaembrat/10017
Лейтенант Одинцев ЕвгенийПодразделение, в составе которого действовал лейтенант Евгений Одинцев, выполняло боевую задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков на важном тактическом направлении.
Противник, стремясь всеми силами удержать опорник, подверг российских штурмовиков артиллерийскому обстрелу.
В ходе боя командир штурмовиков получил тяжелое ранение.
Оценив ситуацию, лейтенант Одинцев, оказал первую помощь своему командиру, организовал его эвакуацию с поля боя, а сам взял командование подразделением на себя.
Грамотно распределив подчиненных, Евгений вынудил противника сосредоточить свои силы на фланге, а сам с группой бойцов, внезапно прорвал оборону опорника с противоположного фланга.
Ворвавшись во вражеские траншеи, Евгений вместе с подчиненными, приступил к зачистке опорного пункта.
Будучи застигнутым врасплох, противник, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, отступил, понеся тяжелые потери.
Смелость и отвага лейтенанта Евгения Одинцева позволила российским бойцам взять штурмом важный опорный пункт и закрепиться на нем.
https://t.me/rabotaembrat/10016
Рядовой Асташин ДмитрийВ ходе специальной военной операции рядовой Дмитрий Асташин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником.
Украинские боевики в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного, полноценного снабжения военно-техническим имуществом, предприняли попытку уничтожения автомобиля, которым управлял Дмитрий, нанеся по нему удар с применением артиллерии и минометов.
Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Асташин своевременно вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения.
Грамотные и профессиональные действия рядового Дмитрия Асташина позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/9994
Ефрейтор Колегов МаксимЕфрейтор Максим Колегов в составе расчета БПЛА выполнял задачу по воздушной разведке мест дислокации противника на важном тактическом направлении.
Находясь на передовых позициях подразделения, Максим с помощью разведывательного дрона внимательно исследовал местность на линии боевого соприкосновения, несмотря на постоянное огневое воздействие вражеской артиллерии. В ходе проведения разведки местности Колегов обнаружил несколько замаскированных огневых точек украинских боевиков и незамедлительно доложил об этом командованию.
Получив команду на выдачу информации российским артиллеристам, ефрейтор Колегов оперативно передал координаты расчету артиллерийского орудия и грамотно произвел корректировку огня. В результате точных залпов огневые точки и большое количество пехоты противника были уничтожены.
Благодаря бдительности и грамотным действиям ефрейтора Максима Колегова враг понес значительные потери, что ослабило его оборону и способствовало продвижению наших штурмовых групп.
https://t.me/rabotaembrat/9995
Ефрейтор Горелов ДмитрийВ ходе проведения специальной военной операции подразделение, в составе которого действовал ефрейтор Дмитрий Горелов, выполняло боевую задачу по поддержке штурмовых групп, ведущих наступление на позиции, удерживаемые украинскими боевиками.
В ходе штурма опорного пункта противника российский военнослужащий получил ранение и не мог самостоятельно передвигаться. Ефрейтор Горелов под минометным огнем украинских боевиков, рискуя собственной жизнью, вынес раненого из-под обстрела и оказал необходимую помощь.
После окончания боя Дмитрий Горелов организовал эвакуацию раненого военнослужащего в полевой госпиталь.
Профессиональные и мужественные действия ефрейтора Дмитрия Горелова позволили своевременно оказать профессиональную медицинскую помощь российскому военнослужащему, что существенно сократило сроки его реабилитации и возвращения в строй.
https://t.me/rabotaembrat/10011
Гвардии старший сержант Пшенов МихаилГвардии старший сержант Михаил Пшенов обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонной тактической группе российских Вооруженных Сил.
Российские военнослужащие, ведя ожесточенные бои с украинскими боевиками, вытесняли их с занимаемых позиций.
Отступая, вооруженные формирования противника вели ответный артиллерийский огонь по наступающим российским подразделениям.
В ходе очередного обстрела была поврежден один из ретрансляторов связи, в результате чего связь между пунктом управления и подразделениями была утеряна.
Понимая, что потеря связи лишает наступающие российские подразделения тактической гибкости, Пшенов, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять повреждения.
В ходе осмотра оборудования гвардии старший сержант Пшенов обнаружил повреждённый ретранслятор и умело произвел замену устройства, что позволило быстро возобновить радиосвязь.
Мужественные и самоотверженные действия гвардии старшего сержанта Михаила Пшенова на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить.
https://t.me/rabotaembrat/9977
Младший сержант Уразаев АртурРасчёт автоматического гранатомёта под командованием младшего сержанта Артура Уразаева получил приказ выдвинуться к линии боевого соприкосновения и обеспечить огневую поддержку штурмовой группе.
Прибыв в заданный район с подчиненными, Уразаев, проведя разведку, обнаружил хорошо укрепленную пулеметную точку противника. Расчет АГС точным огнем подавил позицию пулеметного расчета, что позволило штурмовикам стремительным броском с боями добраться до опорного пункта и приступить к его зачистке.
Тем временем враг ввёл в бой свои резервы — две группы пехоты на автомобилях. Уразаев, обнаружив резервы противника быстро и верно рассчитал координаты и дал команду расчету миномета на открытие огня. Меткими выстрелами пехота противника вместе с автомобилями были уничтожены. Не получив подкрепления, враг был вынужден отступить.
Благодаря смелым действиям младшего сержанта Артура Уразаева и профессионализму его подчиненных, российские войска продвинулись вглубь обороны противника и заняли выгодные рубежи для наступления.
https://t.me/rabotaembrat/9996
Гвардии лейтенант Стойк КонстантинГруппа разминирования под командованием гвардии лейтенанта Константина Стойка выполняла боевую задачу по обезвреживанию минно-взрывных заграждений на одном из важных участков наступления российских войск.
Под постоянной угрозой атак беспилотников Константин уверенно вывел саперную группу к назначенному участку. Прибыв на место, Константин немедленно назначил наблюдательные посты и грамотно распределил личный состав для обеспечения безопасности. В ходе ведения саперных работ под умелым командованием Стойка военнослужащим удалось обезвредить 28 неразорвавшихся снарядов и 50 противопехотных фугасных мин.
Константин лично снял 9 противопехотных мин и 12 самодельных взрывных устройств. В общей сложности саперной группой под командованием Стойка был обезврежен участок площадью более 10 тысяч кв. м, ликвидировано более 200 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.
Благодаря мужеству и профессионализму гвардии лейтенанта Константина Стойка группа выполнила поставленные задачи по разминированию объектов и местности.
https://t.me/rabotaembrat/9978
Ефрейтор Борзыкин ЕвгенийВыполняя боевую задачу по обороне, на одном из участков линии боевого соприкосновения ефрейтор Борзыкин обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, перемещавшуюся в лесополосе с целью атаки подразделений российских войск.
Своевременно оповестив личный состав об обнаруженном противнике, Евгений занял выгодную позицию и открыл огонь по боевикам.
Уверенно действуя в своей зоне ответственности, находясь под постоянным минометным огнём противника, ефрейтор Борзыкин сумел сковать движение вражеских диверсантов и заставить их вести бой на открытой местности.
В ходе боя, умело используя стрелковое оружие, ефрейтор Евгений Борзыкин уничтожил большую часть диверсионной группы противника. По итогам боя понесшие потери вражеские диверсанты отступили.
https://t.me/rabotaembrat/9997
Гвардии рядовой Жилин АлександрГвардии рядовой Александр Жилин, санитар-инструктор медицинского отделения, выполнял боевую задачу вблизи линии соприкосновения, оказывая первую помощь раненым и эвакуируя их в тыл.
Во время выполнения задания группа Жилина попала под шквальный артиллерийский обстрел. Трое бойцов получили осколочные ранения. Не теряя ни секунды, Александр перенёс их в укрытие, стабилизировал состояние и организовал эвакуацию.
Но испытания на этом не закончились. При выходе к точке эвакуации противник атаковал группу с помощью дрона, сбросившего гранаты. Жилин получил осколочные ранения в ногу и плечо. Истекая кровью, он сумел перевязать себя, дождаться ухода беспилотника и, превозмогая боль, вывести оставшихся бойцов в безопасную зону.
Благодаря мужеству, хладнокровию и самоотверженности гвардии рядового Жилина были спасены жизни российских военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/9979
Ефрейтор Панасенко АлександрЕфрейтор Александр Панасенко выполнял задачу по организации устойчивой и бесперебойной связи артиллерийских подразделений с командованием в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
В составе артиллерийского подразделения Александр выдвинулся на новые позиции. Продвигаясь по маршруту, Александр заметил дрон-камикадзе противника, направляющийся в сторону артиллерийских орудий. Мгновенно оценив ситуацию, ефрейтор Панасенко занял выгодную позицию для стрельбы и прицельным огнём из штатного оружия уничтожил вражеский коптер, не допустив повреждения техники и личного состава.
Прибыв на новые позиции по организованным линиям связи Панасенко, расчёты артиллерийских орудий получили координаты скопления сил противника, готовящего прорыв обороны российских войск. Оперативно полученные данные разведки позволили поразить вражеские формирования прицельным артиллерийским огнём.
Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Александра Панасенко была своевременно организована связь с командным пунктом, что позволило артиллеристам нанести урон противнику и сорвать его наступление.
https://t.me/rabotaembrat/10003
Рядовой Осипов АлександрРядовой Александр Осипов, оператор беспилотного летательного аппарата, в ходе выполнения задач специальной военной операции проявил высочайший профессионализм и боевую выучку.
В ходе воздушной разведки он обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, скрытно продвигавшуюся в его зоне ответственности. Не теряя ни секунды, Осипов оперативно передал точные координаты противника на командный пункт.
Благодаря чётким и своевременным действиям оператора, артиллерийские подразделения нанесли точный огневой удар по позициям противника. В результате были уничтожены значительные силы ДРГ, а угроза нападения на российские позиции была ликвидирована.
Грамотные и решительные действия рядового Осипова не только сорвали планы противника, но и сохранили жизни российских военнослужащих. Его профессионализм и бдительность стали залогом успешного выполнения боевой задачи.
https://t.me/rabotaembrat/9980
Ефрейтор Дьячков РоманВ составе миномётного расчёта ефрейтор Роман Дьячков выполнял задачу по поддержке российских штурмовиков в районе одного из населённых пунктов, удерживаемого украинскими боевиками.
Российские военнослужащие столкнулись с хорошо организованной обороной противника. Вражеские пулеметные расчеты не давали возможности продвижения российских штурмовых групп.
Роман Дьячков, грамотно оценив обстановку, вместе с товарищами скрытно занял позицию, используя неровности местности, оставшись незамеченным для врага. Точно рассчитав координаты огневых точек противника, Роман ударил по врагу минометными залпами.
Серия метких выстрелов из миномёта уничтожила укреплённые огневые точки украинских боевиков, что дало возможность российским штурмовикам совершить стремительный бросок и, проникнув во вражеский опорный пункт, зачистить его.
Смелые и профессиональные действия ефрейтора Романа Дьячкова позволили захватить вражеский опорный пункт на окраине посёлка, создав условия для последующего освобождения населённого пункта.
https://t.me/rabotaembrat/10004
Гвардии ефрейтор Дмитрик АлександрГвардии ефрейтор Александр Дмитрик, действуя в составе эвакуационной группы, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в районе одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.
Стремясь вернуть контроль над поселком, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии, в результате чего несколько российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Александр незамедлительно выдвинулся в сторону места обстрела вместе с группой эвакуации.
Добравшись до раненых, Александр оказал им первую помощь и приступил к эвакуации. Двигаясь по лесополосе, Александр Дмитрик обнаружил вражеский FPV-дрон. Укрытий для группы поблизости не было, и Александр принял решение отвлечь дрон на себя выстрелами из штатного оружия. Сделав круг, вражеский беспилотник направился в сторону Александра. В это время гвардии ефрейтор занял выгодную позицию для стрельбы и меткими выстрелами поразил дрон, который сдетанировал на безопасном расстоянии от группы эвакуации.
В результате группе успешно удалось преодолеть маршрут и доставить раненых в полевой госпиталь.
Личные мужество и героизм гвардии ефрейтора Александра Дмитрика, проявленные при выполнении боевой задачи, позволили спасти жизни и здоровье военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/9982
Матрос Хабипов ИльсурМатрос Ильсур Хабипов в ходе несения дежурства на наблюдательном посту обнаружил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы врага в направлении позиций российских войск.
Ильсур открыл прицельный огонь по диверсантам и смело и решительно действовал в своей зоне ответственности. Несмотря на численное превосходство противника, Хабипов сковал действия врага, заставив их вести бой на открытой местности.
В ходе боя украинские боевики понесли существенные потери и, бросив раненых, бежали вглубь подконтрольных им территорий.
Мужественные и решительные действия матроса Ильсура Хабипова позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской ДРГ в зоне ответственности российских бойцов и не допустить захвата наших позиций.
https://t.me/rabotaembrat/10005
Гвардии рядовой Полчанов СергейГвардии рядовой Сергей Полчанов в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» выполнял задачи по поражению укрепленных позиций и бронетехники противника.
В ходе выполнения боевой задачи Сергей, находясь на пункте воздушного наблюдения, обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону артиллерийского орудия.
Быстро оценив ситуацию, Сергей Полчанов доложил командованию об обнаружении вражеского дрона-камикадзе, и заняв выгодную позицию для стрельбы, открыл прицельный огонь из штатного оружия по воздушной цели. Меткими выстрелами на подлете к орудию Сергей подбил дрон, в результате чего он упал на землю и взорвался на безопасном расстоянии.
Благодаря бдительности и смелым действиям гвардии рядового Сергея Полчанова уничтожен вражеский летательный аппарат противника и не допущено поражение техники и личного состава на вверенном ему участке.
https://t.me/rabotaembrat/9983
Сержант Воробьев ВладиславСержант Владислав Воробьев, командуя огнеметным отделением, выполнял боевую задачу по поддержке наступающих российских штурмовиков, уничтожая долговременные укрепления и живую силу противника на важном тактическом направлении.
Подразделение украинских боевиков организовало укрепленную позицию рядом с пятиэтажным зданием и плотным огнем сдерживало продвижение российских штурмовиков.
Понимая, что долговременная огневая точка врага сковывает действия российских групп и может привести к большим потерям, Владислав принял решение ликвидировать огневую позицию врага.
Скрытно подобравшись к зданию, Владислав поразил противника огнём из огнеметного оружия, заставив его отступить и покинуть позицию у главного входа в здание, что помогло российским штурмовикам проникнуть в пятиэтажку, полностью уничтожить противника и закрепиться в здании.
Благодаря высокому профессионализму, мужеству и смелости сержанта Владислава Воробьёва удалось нанести серьёзный ущерб вооружённым формированиям противника, создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск и занятия новых территорий.
https://t.me/rabotaembrat/10006
Ефрейтор Аглямов РусланЕфрейтор Руслан Аглямов в составе инженерного подразделения выполнял задачи по разминированию территорий, освобождённых от украинских боевиков.
При подготовке к наступлению его группе было поручено очистить от мин дорогу на важном тактическом направлении. Действуя под угрозой вражеских беспилотников, Аглямов работал быстро и скрытно.
Первой обезвреженной миной стала противотанковая, после чего он уничтожил несколько противопехотных мин с растяжками. Под повреждённой техникой Руслан обнаружил самодельный фугас. Из-за нехватки времени он вручную отключил детонатор, проявив мужество и профессионализм, и подал сигнал о безопасном проходе.
Благодаря его действиям по дороге беспрепятственно прошли техника с боеприпасами и пехотные подразделения. Задача была выполнена в срок без потерь.
https://t.me/rabotaembrat/9989
Младший сержант Ужнев СергейМладший сержант Сергей Ужнев вместе со своими боевыми товарищами нес службу на наблюдательном посту.
Ведя наблюдение за прилегающей местностью при помощи беспилотного летательного аппарата, Сергей обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами.
Используя средства связи, Сергей Ужнев незамедлительно доложил о приближающемся противнике и получил приказ на уничтожение диверсантов.
Сергей, отдав указания подчиненным и распределив сектора ведения огня, принял решение подпустить противника на эффективную дистанцию поражения. В ходе боя младший сержант Сергей Ужнев умело руководил действиями группы и лично уничтожил в стрелковом бою трёх украинских боевиков. Понеся большие потери, противник, бросив убитых и раненых, отступил вглубь подконтрольной территории.
Благодаря мужеству и отваге младшего сержанта Сергея Ужнева и слаженным действиям его подчиненных удалось сдержать натиск наступающего противника и не допустить прорыва обороны.
https://t.me/rabotaembrat/10012
Гвардии рядовой Аббасов ЗаурГвардии рядовой Заур Аббасов в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск.
В ходе боя, в результате артиллерийского обстрела российских позиций со стороны противника была повреждена проводная линия связи.
Гвардии рядовой Аббасов, осознавая важность восстановления связи, выдвинулся на поиски неисправности. Под непрерывным артиллерийским огнем противника Заур преодолел несколько километров по опасной местности, нашел и оперативно устранил повреждение кабеля.
Убедившись в восстановлении связи, Заур оперативно вернулся на позицию и продолжил выполнение боевой задачи.
Мужественные и самоотверженные действия гвардии рядового Заура Аббасова на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить.
https://t.me/rabotaembrat/9990
Военнослужащий Миначёв ИванУроженец тындинского поселка Лопча Иван Миначёв.
36-летний Иван Миначёв по профессии пожарный. Какое-то время мужчина работал видеооператором на благовещенском «Альфа-канале», фиксируя историю Благовещенска, а сейчас сам вошел в историю как герой.
Пять лет назад семья Ивана с двумя детьми переехала в Краснодар. Жизнь сложилась так, что через некоторое время супруги расстались, но, по словам жены, сохранили теплые отношения.
Когда началась СВО, он сразу засобирался, хоть его и не призывали. Говорил одну и ту же фразу – моё место там. В ноябре 2023 года он уехал в Москву и подписал контракт, так началась его служба.
Летом 2024 года он был награжден Георгиевским крестом 4-й степени за освобождение школы в Макеевке (ЛНР).
Ивану гранатой оторвало часть правой ступни. Впереди реабилитация, процесс восстановления.
За год службы Иван получил более 40 ранений – большинство переносил, что называется, на ногах. Мужчина трижды лежал в госпитале, у него была сильнейшая контузия, когда люк от танка прилетел по голове, были осколочные ранения ног. Последнее ранение и третье пребывание в госпитале закончились ампутацией части ступни.
https://t.me/specnazAlpha/37414
Прапорщик Магомедов ГебекгаджиСтаршина автомобильной роты 246-го отдельного автомобильного батальона 105-й отдельной бригады материально-технического обеспечения прапорщик Гебекгаджи Магомедов – образец для подражания среди сослуживцев. Его боевой путь – это история настоящего мужества, верности долгу и крепкого воинского братства.
Гебекгаджи Шихалиевич Магомедов – уроженец дагестанского села Морское Дахадаевского района. До службы в армии он осваивал профессию бухгалтера, что могло бы стать надёжной основой для гражданской карьеры. Однако судьба распорядилась иначе. В его семье все мужчины служили в Вооружённых Силах России, и, когда пришло время выбирать путь, Гебекгаджи без колебаний принял решение.
«Служба в армии – это честь, – говорит военнослужащий. – Каждый настоящий мужчина должен пройти эту школу жизни, закалить характер и научиться защищать Родину, свою семью, своих близких».
Когда началась специальная военная операция, Магомедов был командиром отделения. Под обстрелами он доставлял боеприпасы, организовывал передислокацию колонн и обеспечивал их безопасность.
За проявленную бдительность и героизм старшина был удостоен медали Жукова.
За время службы Гебекгаджи Шихалиевич был награждён медалями «За воинскую доблесть» II степени и «За боевые отличия».
http://redstar.ru/glavnaya-nagrada-uvazhenie-sosluzhivtsev/
Ефрейтор Жариков ИльяЕфрейтор Илья Жариков в ходе специальной военной операции выполнял боевую задачу по оказанию медицинской помощи раненым российским военнослужащим и эвакуации их в медицинские пункты.
Группа российских военнослужащих выдвинулась для закрепления на позициях, освобожденных от украинских боевиков. В ходе движения в назначенную точку российские военнослужащие попали под артиллерийский обстрел противника. В результате одного из взрывов несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения и не могли самостоятельно передвигаться.
Несмотря на продолжающийся обстрел вражеской артиллерии, Илья Жариков, рискуя собственной жизнью, выдвинулся на помощь своим товарищам.
Прибыв в район обстрела, Илья оперативно оказал медицинскую помощь раненым бойцам, на себе вытащил их в безопасное место, после чего организовал эвакуацию раненых в полевой госпиталь.
Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Ильи Жарикова позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим.
https://t.me/rabotaembrat/10019
Ефрейтор Филин АнтонЕфрейтор Антон Филин, действуя на важном тактическом направлении, осуществлял поиск целей, корректировал огонь российских артиллерийских, танковых расчетов, проводил видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники украинских боевиков.
В ходе ведения воздушной разведки Филин при помощи БПЛА обнаружил скрытное передвижение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск.
Антон своевременно передал на командный пункт информацию о местонахождении вражеской группы, координаты цели, после чего вел корректировку огня артиллерии.
Получив точные координаты, российские артиллеристы быстро и точно навели орудия на цель и открыли огонь. Неся большие потери в личном составе, враг спешно отступил, бросив своих раненых бойцов.
Профессиональные действия сержанта Антона Филина способствовали эффективному управлению огнём артиллерийских подразделений и отражению атаки противника.
https://t.me/rabotaembrat/10020
Майор Бацулин СергейПодступы к населённому пункту простреливались насквозь: вражеские дроны-корректировщики словно стервятники кружили над полем боя.
– Самое сложное при освобождении Лысовки, – рассказывает майор Бацулин, – это хорошо выстроенная оборона противника. Они нас видели на подходе и сразу начинали активно работать артиллерией, FPV-дронами, «птичками» со сбросами.
По словам офицера, враг был хорошо подготовлен. Его «глаза» – беспилотники – висели в воздухе круглосуточно, не давая нашим военнослужащим ни минуты передышки.
– И всё же мы адаптировались, – продолжает Сергей. – Использовали разное время суток, разные погодные условия, заходили с неожиданных для ВСУ сторон, применяли технику – в ход шли багги, БМП, авиация. Благодаря смекалке, храбрости и продуманным тактическим действиям мы смогли продавить их оборону и взять населённый пункт.
В 2021 году Сергей уволился, решил попробовать себя в бизнесе. Когда началась спецоперация, сказал себе: «Этих гадов надо бить. До последнего!»
– Я не мог спокойно находиться дома, когда парни воюют здесь, – говорит он о своём решении вернуться в строй. – Предложили стать замполитом батальона. Потом, когда полк расформировали, стал командиром взвода в танковом полку. А когда создавался батальон «Урал-2», предложили перейти туда замполитом роты.
Среди наград офицера – медали «За храбрость» II степени, Суворова и «За отвагу». Он прошёл все горячие точки вместе со своим батальоном, начиная с Кременной. Участвовал в штурмах населённых пунктов Бердычи и Очеретино ДНР уже в должности командира роты.
Он уверен, что офицер обязан быть примером во всём – в храбрости, в дисциплине, в отношении к солдатам. Офицер уверен, что именно такие люди, как его подчинённые, и куют победу на передовой.
– Они не жалеют себя ради Родины, они верят в победу и готовы отдать за это жизнь, – подытоживает нашу беседу заместитель командира 2-го мотострелкового батальона 137-й отдельной мотострелковой бригады «Урал» группировки войск «Центр» майор Сергей Бацулин.
http://redstar.ru/iz-dinastii-kadrovyh-zashhitnikov-otechestva/Младший сержант Виктор Баландинский в составе группы ВС РФ осуществлял оборону на важном тактическом направлении проведения специальной военной операции, когда ВСУ предприняли попытку атаки.
Противник открыл артиллерийский обстрел российских позиций. Баландинский заметил украинский разведывательный дрон, при помощи которого ВСУ корректировали огонь артиллерии. Не теряя времени, младший сержант прицелился в беспилотник и ликвидировал его. Затем военнослужащий принял решение сменить позицию группы, чтобы избежать артиллерийского обстрела. В результате группа российских военнослужащих без потерь смогла отстоять позиции, а ВСУ были вынуждены отступить.
https://t.me/rabotaembrat/10008Гвардии старший сержант Павел Логунова выполнял задачу по доставке боеприпасов и материальных средств на передовые позиции ВС РФ, когда его грузовой автомобиль подвергся попытке атаки дроном-камикадзе.
Быстро сориентировавшись и совершив маневр, Логунов сумел увести транспорт из-под удара. Беспилотник врезался в землю и сдетонировал. Из-за взрыва пострадали передние колеса автомобиля, однако Логунов быстро произвел их замену и своевременно доставил на передовые позиции груз.
https://t.me/rabotaembrat/10009На Красноармейском направлении зоны СВО работает расчет артиллерийской установки 2С7 «Малка». Командир орудия Артур, старший наводчик Сергей и старший механик-водитель Павел рассказали о своих целях и задачах, а также об орудии, которое и мощное, и всепогодное: позволяет работать по врагу в любых условиях и в любое время суток. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1573Из спецназа в социальные координаторы: история ветерана СВО Сергея Сухорукова
Герой ролика — ветеран нескольких военных конфликтов, участник специальной военной операции. После возвращения быстро влился в мирную жизнь.
«Процесс для меня прошел незаметно. Самое главное, что эту помощь видят и ветераны боевых действий, и члены семей погибших», — делится бывший спецназовец.
Из-за ранения службу пришлось оставить, но Сергей решил помогать ветеранам. См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Рядовой
Гранатомётчик
Азов
Погиб: с.Макеевка, ЛНР
Награжден орденом «Мужества» посмертно
Младший лейтенант Аксененко Иван8 июня 2025 года при выполнении боевых задач под Авдеевкой в Донецкой народной республике погиб Иван Владимирович Аксененко из Брянской области.
Боевой путь Ивана был стремительным: от гранатомётчика до командира роты в составе мотострелкового батальона. Звание младшего лейтенанта ему присвоили в августе 2024 года, а уже в феврале 2025-го он возглавил роту.
За проявленное мужество и храбрость он был удостоен ряда наград: медали «Суворова», медали «За храбрость», медали «За боевые отличия», ведомственной награды «Участник СВО».
Иван пал смертью храбрых, исполняя воинский долг. Его отличали доброта, уравновешенность, преданность делу и отзывчивость.
Рядовой Самохин ДмитрийСамохин Дмитрий Александрович
Станица Зольская, Ставропольский край
06.08.2000 - 03.03.2022
В 2022 году в составе контрактной армии России отправился в зону СВО защищать мирное население Донбасса. В сложной боевой ситуации принял единственно верное решение, проявив самоотверженность и героизм.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Дмитрий Самохин награжден орденом мужества (посмертно).
Старший сержант Иващенко МаксимИващенко Максим Геннадьевич
Командир взвода
Энгельс, Саратовская область
18.03.1988 - 22.03.2025
Погиб: с. Демидовка, Белгородская область
Орден Мужества, медаль участника боевых действий в Сирии, медаль за службу в разведке.
Старший лейтенант Колесников АндрейКолесников Андрей Павлович
28.06.1981 - 03.04.2023
Колесников А. П. окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени А.И. Прошлякова. По окончании училища, направлен для прохождения дальнейшей службы в Северо-Кавказский военный округ.
В 2007 году ушел в запас в статусе ветерана боевых действий.
В октябре 2022 года был мобилизован. Принял командование сапёрной ротой.
В ходе проведения СВО, старший лейтенант Колесников Андрей Павлович погиб 03 апреля 2023 г. в Херсонской области Каховского района.
Захоронен в г. Тобольске на Алемасовском кладбище в Аллее славы.
Рядовой Филичкин АлексейФиличкин Алексей Иванович
Южноуральск, Челябинская область
13.01.1989 - 29.12.2023
Механик водитель танкового взвода танковой роты танкового батальона 80 гвардейского танкового полка войсковой части № 87441
Погиб на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной республики вблизи н.п Каменка Ясеноватый район ДНР.
Рядовой Тесленко ЕвгенийТесленко Евгений Валерьевич
Старший оператор противотанковых управляемых ракет взвода огневой поддержки мотострелковой роты (штурмовая) мотострелкового батальона( штурмовой)
Деревня Николаевка, Красноярский край
20.07.1998 - 27.08.2024
Погиб: ДНР, Ясиноватский район, н.п. Сергеевка
Получил орден Мужества посмертно.
Сержант Войнов ПавелВойнов Павел Александрович
Посёлок Зимовники, Ростовская область
23.01.2000 - 26.09.2022
Погиб: Херсонская область, г.Каховка
Изначально был на контрактной службе РВСН г.Владимир, где и проходил срочную службу.
Был прекрасным мужем.
Получил орден Мужества посмертно.
Военнослужащий Нехорошков АлександрПри выполнении боевой задачи погиб Нехорошков Александр.
У него остались жена и маленький сын.
Александр погиб как настоящий Воин с оружием в руках ведя бой с ДРГ противника.
Иртыш был настоящим другом, братом, любящим мужем и отцом, верным сыном Отечества.
https://t.me/SlavjanskijRubezhhh/11257
Рядовой Сапелкин АлександрСапелкин Александр Игоревич
Наводчик Отделения (захвата) Взвода (штурмовой) Роты (штурмовая «В») 59 танкового полка (мотострелковой дивизии) 144 гвардейской мотострелковой дивизии 20 гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа
Белая Калитва, Ростовская область
05.01.1996 - 02.03.2024
Участвовал в боевых действиях, был в группе эвакуации выносили ребят с поле боя, так же штурмовал с. Терны.
Погиб: ДНР, Краснолиманский район, с. Терны
Награжден орденом Мужества (посмертно).
Капитан Богачев ДмитрийБогачев Дмитрий Алексеевич
Связист
Родился 03.11.1994, вырос в Дзержинском районе города Ярославля. Окончил МОУ СМОШ №90.
С 24 февраля 2022 года выполнял специальные задачи в должности начальника станции спутниковой связи.
За мужество и проявленную инициативу и профессионализм был награжден медалью Суворова.
Доброволец Кузнецов Кирилл27 июля 2023 года в ходе проведения СВО погиб
Кузнецов Кирилл Сергеевич.
Родился 27 июля 1980 года. После окончания Гилево-Логовской школы учился в Бийском лесном техникуме.
В 2023 году в планах была защита диплома заочного отделения Политехнического университета.
В феврале Кирилл вместе с младшим братом принимают решение пойти добровольцами защищать Родину.
Кирилл навсегда запомнится нам очень скромным, немногословным, заботливым папой своих дочурки и сына.
https://ok.ru/incident22/topic/156413559807342
Ефрейтор Баранов ИванБаранов Иван Сергеевич
Стрелок пулеметчик
Донецк
14.04.1998 - 14.03.2025
Погиб: Курск
Ивана отправили в родной город (Курск) до этого воевал в ДНР, в ходе исполнения военного приказа кроме 2 человек в его группе не осталось в живых никого, уже когда заканчивались боеприпасы, но от командира не было подкрепления, Ваня решил действовать и подходить к противнику ближе, и начал вести бой на маленькой дистанции. С вражеской стороны было вскрикнуто «граната». Всё поняли, что враги увидели, как Ваня перебегал из окопа в окоп, и захотели этим воспользоваться. Но нашего героя нельзя сломать духом! Со словами «Слава России» он откинул гранату назад, во вражеский окоп, но Ване попали в ногу. После его поступка украинцы начали немного отступать, Ване пытались оказать первую мед помощь. Но неполучилось...
Рядовой Михайлов АлександрМихайлов Александр Сергеевич
Балаково, Саратовская область
Родился 15.01.1990
Погиб при исполнении военного задания 16.07.2024 в Донецкой Народной республике.
Награжден Орденом Мужества посмертно.
Военнослужащий Шут ВладиславШут Владислав Вадимович родился 20 марта 2005 года в городе Нижневартовске, Ханты‑Мансийский автономный округ — Югра.
До службы молодой человек проводил жизнь в родном городе, где окончил школу и воспитывался в семье.
В ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения Специальной военной операции на Украине он проявил исключительную отвагу и героизм. Несмотря на все усилия медиков и товарищей, Владислав скончался 16 июня 2025 года.
Гвардии сержант Кругляков ВладимирКругляков Владимир Анатольевич
Село Сокольниково, Московская область
20.12.1999 - 04.05.2025
Владимир, находясь в составе ротационной группы на передовой , обнаружил приближающий вражеский ударный БпЛА типа «камикадзе». Пренебрегая смертельной опасностью предпринял активные действия по его уничтожению, пытаясь спасти личный состав. Однако в результате прямого попадания боеприпаса получил ранения не совместимые с жизнью. Запорожская область, населенный пункт Копани.
В результате действий Владимира 6 человек группы оставил живы.
Доброволец Малышкин НиколайМалышкин Николай Иванович родился 13 апреля 1990 года в г.Бузулук Оренбургской области.
После окончания 9 класса поступил в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж».
Срочную службу проходил в в/ч 55433 г. Иркутска в 24-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения с 2010 по 2011 годы.
Трудовая книжка Николая начала заполняться с 2011 года, когда он был принят мотористом цементировочного агрегата в ООО «Специализированное тампонажное управление».
В 2015 году Николай женился, а через два года родился замечательный сын.
Во время работы он не переставал учиться и повышать свою квалификацию. В 2017 году окончил ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин».
С 2018 года начал работать вахтовым методом в Каспийском море в Астраханском филиале компании «Шлюмберже» на должности техника по бурению скважин. В работе проявлял лидерские качества.
В 2021 году переведён на должность техника по бурению скважин в г.Мурманск. В этом же году защитил диплом в ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» г.Оренбурга по направлению «Нефтегазовое дело» по профилю «Бурение нефтяных и газовых скважин». Был внесён на доску почёта выпускников 2021 года за активную общественную работу, научную и творческую деятельность.
После начала СВО пристально следил за ходом событий, смотрел новости, читал об обстановке на фронте и очень надеялся на быструю победу наших ребят. Но боевые действия затянулись.
Летом 2023 года Николай сообщил, что уходит добровольцем на СВО. На контрактную службу взяли сразу, попал в разведывательную роту. Проходил подготовку вместе с другими контрактниками и затем отправился в зону СВО.
Выполняя боевую задачу, группа, в составе которой был Николай, вела разведывательные действия по обнаружению позиций ВСУ вблизи села Водяное Ясиноватского района Донецкой области. Группа попала под обстрел противника. В ходе ожесточённых боевых действий Николай и двое его товарищей погибли 14 октября 2023 года.
За проявленные мужество и отвагу в ходе проведения специальной военной операции Указом Президента Российской Федерации гвардии сержант Малышкин Николай Иванович награждён орденом Мужества, посмертно.В МОАУ «СОШ №6 имени А.С.Пушкина» открыли Парту Героя, посвящённую выпускнику 2006 года Николаю Малышкину.
https://vk.com/wall-222921857_33792
Гвардии младший сержант Смирнов НикитаСмирнов Никита Валерьевич родился 13 сентября 1995 года в г.Новосибирске.
В 2002 году пошёл в 1-й класс МБОУ «СОШ №36», которую окончил в 2013 году. С детства занимался спортом: футболом, боксом.
С сентября 2013 года по март 2014 года учился в НГТУ на факультете летательных аппаратов.
В октябре 2014 года был призван ВК Дзержинского и Калининского района г.Новосибирска на срочную военную службу. Военную службу проходил в в/ч 26221в посёлке Среднем Усольского района Иркутской области в должности электрика-стрелка 1-го отделения взвода электротехнических средств заграждения и охраны роты ЭСЗ и О.
31 марта 2016 года Никита подписал контракт с 24-й бригадой специального назначения и поступил на военную службу разведчиком-сапёром. С 30.10.2020 года разведчик группы СпН.
В 2017 и 2020 годах проходил обучение и практическую подготовку по прыжкам с помощью современной парашютной системы специального назначения «Арбалет-2» в г.Самаре. За период службы с 2016 по 2021 годы совершил 115 прыжков с парашютом.
07 ноября 2017 года награждён юбилейной памятной медалью «За службу в 24-й ОБрСпН».
С 19 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года проходил обучение на базе учебной роты в/ч 55433 по программе интенсивной общевойсковой подготовки без освобождения от занимаемой воинской должности.
22 января 2021 года назначен на воинскую должность разведчика-снайпера группы СпН в/ч 55433. В этом же году проходил обучение в центре снайпинга в г.Хабаровске.
28 апреля 2021 года награждён юбилейной медалью «392-й окружной учебный центр ЦЕНТР «СНАЙПИНГА» 20 ЛЕТ» и квалификационным знаком «Снайпер».
В период с 02 октября 2021 года по 14 апреля 2022 года принимал участие в проведении специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики. Выполнял специальные боевые задачи непосредственно вблизи проведения операции «Источник мира» в районе ведения массированного артиллерийского огня. 18 ноября 2021 года награждён медалью «Участнику военной операции в Сирии».
31 мая 2022 года получил статус ветерана боевых действий.
С июня 2022 года принимал участие в специальной военной операции на территориях ЛНР, ДНР. 02 июля 2022 года во время выполнения боевой задачи под Лисичанском ЛНР получил ранение (огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение правого коленного сустава). После лечения в госпитале и реабилитации вновь вернулся выполнять боевые задачи в составе своей группы.
22.09.2022 года награждён медалью «За отвагу».
04.04.2023 года награждён медалью «Участнику специальной военной операции».
28.04.2023 года награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени.
27 июня 2023 года женился. Принял и полюбил её сына, как своего родного. Во внекомандировочное время всегда сопровождал его на тренировки, готовил к соревнованиям и поддерживал.
10 октября 2023 года назначен командиром отделения группы СпН роты СпН отряда СпН в/ч 55433 с присвоением очередного воинского звания «младший сержант».
Командир отделения группы СпН роты СпН отряда СпН в/ч 55433, гвардии младший сержант Смирнов Никита Валерьевич погиб 29 января 2024 года при выполнении задач специальной военной операции на территории г.Авдеевка ДНР.
Награждён орденом Мужества, посмертно.
Никиту Смирнова похоронили с воинскими почестями на аллее памяти героев погибших на СВО Клещихинского кладбища г. Новосибирска.
https://vk.com/wall-222921857_33830
Рядовой Кокнаев АлександрКокнаев Александр Александрович
Наводчик-оператор
Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
13.07.1974 - 13.08.2024
Погиб: Курская область
Александр Александрович с честью выполнял поставленные задачи, защищая мирную жизнь.
Награжден посмертно орденом Мужества
Военнослужащий Васильев РусланВ зоне проведения СВО, героически погиб при выполнение боевой задачи Васильев Руслан 07.03.2000 г.р.
Выпускник школы 21 школы г. Нижневартовск.
Младший лейтенант Форшенев МаксимФоршенев Максим Васильевич
Разведчик
Благодарный, Ставропольский край
Родился 30 июля 1989 года.
Позывной: Видам.
Первый раз участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер» с 22 декабря 2022 года по 25 мая 2023 года.
Второй раз подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации 26 февраля 2025 года.
Погиб 5 апреля 2025 года в населённом пункте Невское Кременецкого райна.
Командир отделения мотострелкового взвода гвардейской танковой дивизии.
Награды:
За боевые заслуги
За отвагу
Орден мужества
Рядовой Хачатрян СтаниславВ Севастополе проводили в последний путь снайпера, рядового Станислава Григорьевича Хачатряна.
Станислав Григорьевич родился в Донецке. В 2014 году вместе с семьёй переехал в Севастополь, окончил школу №26. С детства увлекался спортом, серьезно занимался футболом и спортивным скалолазанием.
После школы Станислав Григорьевич прошёл военную службу по призыву в одной из воинских частей Южного военного округа. Он мечтал посвятить себя военной службе, заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Станислав Григорьевич Хачатрян погиб в бою на Херсонском направлении
https://t.me/specnazAlpha/38038
Военнослужащий Шевелев НиколайШевелев Николай Алексеевич родился 13 марта 1987 года в г.Нижнеудинске Иркутской области.
Здесь ходил в детский сад №57, в 1995 году пошёл в первый класс МКОУ «СОШ №25» г.Нижнеудинска.
После окончания школы Николай был призван в ряды Вооружённых Сил РФ и 25.12.2005 года принял Военную присягу в воинской части 3695 г.Ангарска. Был направлен и прошёл обучение в воинской части 7543 г.Омска, где по окончании обучения ему было присвоено звание «младший сержант».
В 2006 году заключил контракт для дальнейшего прохождения службы в отряде специального назначения «Ермак» г.Новосибирска. Находился в служебных командировках в составе Объединённой группировки войск на территории Северо-Кавказского региона РФ и принимал участие в контртеррористической операции по обеспечению общественного правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона РФ.
За время службы был отмечен нагрудными знаками: «За отличие в службе ВВ МВД России», «За службу на Кавказе». Уволен в запас по истечении срока контракта в 2009 году. Жил, учился, работал в г.Новосибирске.
В июле 2022 года заключил контракт в в/ч 55433 с 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригадой специального назначения на должности водителя-заправщика автомобильного взвода РМО.
В августе 2022 года убыл в зону СВО. 13 августа 2022 года при обстреле населённого пункта Червоногвардейское Луганской области был ранен.
15 августа 2022 года сержант Николай Шевелев умер от полученного ранения в госпитале г.Ростова- на-Дону.
https://vk.com/wall-222921857_33865
Младший сержант Кригер ЕвгенийЕвгений «Лис» Кригер, командир отделения 186-го отдельного разведывательного батальона 70-й мотострелковой дивизии ГВ «Днепр».
С 2015 года проходил срочную службу, после окончания которой заключил контракт. В 2016 году находился в Сирийской Арабской Республике. С 2021 по 2024 выполнял задачи в составе ЧВК «Вагнер» на дальнем направлении.
В 2024 году заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО на Херсонское направление. За время службы был награжден орденом Мужества, медалью «За храбрость» II степени, также был награжден наградой одной из стран Африки.
28 апреля этого года разведчики 186-го ОРБ действовали на одном из островов направления. В ходе выполнения задачи завязался огневой контакт с противником, во время которого «Лис» получил тяжелое пулевое ранение. Было принято решение об эвакуации Евгения в тыловой район для оказания помощи. Разведчики 3.5 часа выносили раненого «комода» по болоту, после чего еще 700 метров по открытой местности.
Несмотря на эвакуацию и оказание помощи, младший сержант Кригер скончался 13 мая.
Посмертно он награжден вторым орденом Мужества.
Младший сержант Ангин АлександрАнгин Александр Михайлович
Танкист, старший механик-водитель
село Булава, Хабаровский край
28.12.1999 - 19.12.2023
Погиб: ЛНР и ДНР н.п Новомихайловка,в Донецкой области.
Награждён тремя орденами Мужества, один из них — посмертно.
Также удостоен медали Жукова и медали участника специальной военной операции.
Подполковник Семов ОлегОт полученных ран ушёл из жизни всеми уважаемый Брат с позывным БТР,
подполковник Семов Олег Сергеевич
15.06.76 - 12.06.2025 г
Это был настоящий воин и верный Сын своего Отечества!
Это был настоящий друг и Брат!
Тяжёлая потеря для отряда.
Олег держался два месяца и 22 дня после полученного им ранения.
Гвардии прапорщик Петрунин ИгорьПетрунин Игорь Константинович
Командир автороты
Тамбов
02.10.1984 - 05.07.2022
С 2010 года проходил военную службу по контракту в в/ч 54607 г. Тамбова.
Находился на СВО с первых дней.
Погиб: Харьковская область, Изюмский район, пос. Чистоводовка
Награжден Орденом Мужества (посмертно).
Майор Ловцев ДмитрийМайор Дмитрий Ловцев, выпускник Военного университета радиоэлектроники 2010 года (на 2010 год - ЧВИИР). После выпуска прошел отбор и был направелен в одно из подразделений спецназа Воооруженных сил.
В составе своего подразделения выполнял боевые задачи в Сирийской Арабской Республике.Один из текстов, который размещен на памятном стенде в Солнечногорске гласит:
«19 сентября группа, в составе которой действовал Дмитрий Валерьевич, проводила разведку позиций противника. Внезапно бандитские формирования атаковали позиции правительственных войск. Группа майора Ловцева вступила в бой против боевиков. Офицер, рискуя собственной жизнью, ужерживал наиболее опасное направление, отбивая атаки противника одну за другой, обеспечив отход своей группы и прибытие резервов отряда»
С весны 2022 выполнял боевые задачи в зоне СВО. Выполнял задачу по поиску и ликвидции ДРГ противника. Одна из таких групп была обнаружена, после чего завязался огневой контакт. В ходе боя один из военнослужащих получил тяжелое ранение, майор Ловцев оказав ему помощь обнаружил маневр противника, который пытался зайти во фланг. В ходе дальнейшего боя замысел противника был сорван.
4 августа 2022 года во время выполнения боевой задачи майор Дмитрий Ловцев погиб.
Посмертно он был награжден орденом Мужества, также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалью «За отвагу».
https://t.me/okspn/37853Капитан зенитно-ракетных войскСалават родился 16 сентября 1991г в посёлке Уфра Туркменской ССР.
С 2000-2008 обучался в МБОУ СОШ города Кузнецк-8. После окончания 11 класса Салават не сомневался в выборе военной профессии.
В 2013 году окончил Пензенский артиллерийский инженерный институт им.главного маршала артиллерии Н.Н. Воронов. По окончании был направлен на Дальний Восток. Именно там прлучил свои первые награды.
В июле 2022 года был направлен на Украину для участия в СВО.
Во время боя, спасая своих товарищей, Салават последним покинул боевую установку, это решение спасло жизнь его сослуживцев. Геройски погиб 6 августа при исполнении воинского долга.
https://t.me/geroisvorf/2568Дмитрий в подростковом возрасте лишился родителей. На помощь пришли брат и сестра матери. Дима закончил училище, потом устроился стропальщиком, позже ремонтировал окна.
Серьезное решение защищать Родину, Дима принял сам. Он всегда был настойчивым, стремящимся к своим целям, но даже в самые трудные времена оставался добрым и отзывчивым. Он попал во 2 роту морской пехоты войсковой части 45765, где стал стрелком-помощника гранатометчика. Получил позывной «Арбуз». Принимал участие в тяжёлых боях на передовой под Курском.
16 сентября погиб при выполнении зада в ходе специальной военной операции в Курской области, Суджанском районе, н.п. Борки.
Посмертно он был награждён орденом Мужества.
https://t.me/geroisvorf/256015 мая, Дзержинское направление фронта. Сержант Морозов (позывной "Мороз") вышел в составе группы на выполнение очередного боевого задания. В ходе боестолкновения с укрофашистами помещение, в котором укрывался Виктор, было сначала атаковано дронами-камикадзе, а затем подожжено зажигательной бомбой. Получивший ранения и тяжело контуженный боец нашел в себе силы выбраться из пылающей постройки.
Над ним тут же зависли вражеские коптеры! Воин понимая, что уже не сможет уйти, не потерял мужества, не опустился на колени перед врагом и не стал просить пощады. В последнюю минуту своей жизни зная, что смерть неизбежна, Виктор Морозов повёл себя как настоящий Герой! См. видео по ссылке
https://vk.com/wall-185549736_48155?w=wall-210977916_756970
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Таких ребят, как в России, на свете нет
Предыдущие выпуски:
Свежие комментарии