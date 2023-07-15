Поздравляем с Днём металлурга!

День металлурга отмечается в России каждое третье воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 16 число. © РИА Новости / Александр Кондратюк

История праздника и кто его отмечает

Профессиональный праздник работников металлургической отрасли советское руководство решило учредить в сентябре 1957 года, тогда был издан указ Президиума Верховного Совета СССР на этот счет. Таким образом подчеркивалась особая роль людей этой профессии в восстановлении народного хозяйства после Великой Отечественной войны. Советский Союз развалился, а праздник остался. Сейчас его отмечают не только в России, но и в Армении, Белоруссии, Казахстане и на Украине.

Торжество считают своим самые разные специалисты черной и цветной металлургии: сталевары, литейщики, кузнецы, ученые, изучающие металлы, студенты профильных учреждений, а также горняки, поставляющие сырье для выплавки конечной продукции. Очень часто крупные металлургические производства "кормят" целые города, так что День металлурга в них отмечают всем миром, а иногда на этот праздник приходятся и дни города. Запуск новой доменной печи на Нижнетагильском металлургическом комбинате

© РИА Новости / Павел Лисицын

Традиции праздника

Главная традиция – отметить так отметить. По факту, торжества начинаются еще в субботу. Это и концерты с приглашенными знаменитостями, и народные гулянья с салютами, и открытие новых производственных и социальных объектов. Там, где металлурги живут и работают, этот день – действительно праздник, а не просто корпоративный междусобойчик.

О профессии

Люди начали обрабатывать металлы еще в 9 тысячелетии до нашей эры. Поначалу это была холодная ковка самородочного золота и меди. В 7-6 тысячелетии до нашей эры медь начинают выплавлять и производить из нее оружие и орудия труда. За три с половиной тысячи лет до нашей эры начинается Бронзовый век, когда к меди научились добавлять олово, повысив тем самым твердость получаемого сплава. Следом наступил Железный век – пионерами стали за 1200 лет до н.э. хетты и филистимляне. К середине первого тысячелетия начинают производить сталь – сплав железа с углеродом и другими веществами. В XIX веке ее научились производить в огромных масштабах благодаря изобретению англичанина Генри Бессемера способа выплавки стали из чугуна путем продувки через него воздуха. Сейчас этот метод уже считается устаревшим, но сталь по-прежнему остается основным продуктом мирового металлургического производства с долей более 90%.

Металлургический комбинат

© РИА Новости / Александр Кондратюк

Россия входит в число главных производителей металлов в мире, занимая ведущие места по выплавке никеля, алюминия, палладия, титана, и, конечно, стали.

Что подарить

Этим железным парням подойдут брутальные подарки: украшенный гайками и болтами бумажник или органайзер, пригодятся и многофункциональные мультиинструменты, которые могут служить одновременно отверткой, гаечным ключом, инструментом для обрезки проводов, линейкой и напильником. Но главное – не забыть поздравить людей с золотыми руками и стальными нервами с их профессиональным праздником.

Инструменты и деньги

© РИА Новости / Владимир Трефилов

Интересные факты

В России насчитывается около миллиона металлургов.

Одно рабочее место в металлургии обеспечивает еще до семи в смежных отраслях.

Больше чем в полусотне российских городов металлургические предприятия являются градообразующими.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/metallurgi-1798738468.html

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21 июля 2013 года (третье воскресенье июля) - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА