

24 марта 1999 года начались «гуманитарные бомбардировки» Югославии. Под ударами сил НАТО оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. Местные рассказывают, что особенно старательно выцеливали церкви и мосты.

Бомбардировки продолжались до 10 июня 1999 года. За это время число погибших гражданских составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены.

Американскую агрессию против Югославии в то время очень активно отстаивал некто сенатор Джо Байден.

Именно тогда Россия проснулась от морока, что с англосаксами можно договориться и мирно сосуществовать. Премьер-министр России Евгений Примаков, летевший в США, развернул самолет над Атлантикой, взяв обратный курс. А вскоре «уставшего» Ельцина заменил кадровый офицер контрразведки Владимир Путин.

Я вот что хочу сказать. Есть люди с мышлением торговцев, они считают, что всегда можно договориться – где-то купить, где-то продать. А есть люди с мышлением воинов, они понимают, что не всё покупается и продаётся, и что мышление торговцев очень ограничено.

Можете мне не верить, но в 1999 году, будучи студентом, я пытался уехать в Югославию добровольцем. Не знаю, чем им мог помочь 21-летний студент, но я пытался (без загранпаспорта, почти без денег, без опыта). Не успел.

Это не была «честная» война (война не бывает честной, но всё же), это было избиение. Циничный и подлый расстрел издалека.

Когда Милошевич сдался – я плакал. Милошевич, лично для меня, – святой, который пожертвовал собой, чтобы спасти жизни сербов. Святой, которого пытались засудить, а когда не смогли – просто убили в тюрьме.

Не люблю говорить за всех, поэтому говорю только за себя.

Я ничего не забыл. Я ничего не простил.

У меня очень длинный список претензий к американцам. Начиная с позорного развала моей великой Родины – СССР, продолжая нищетой на грани голода моей семьи в начале девяностых и заканчивая моей загубленной карьерой контрразведчика.

И убийства сербов в этом списке занимают важную часть. А бросок на Приштину – это как воздуха глоток. Когда вроде уже почти утонул (а я тонул несколько раз в своей жизни), и вдруг луч надежды.

Если бы я был торговцем, то сидел бы и сейчас в Киеве, зарабатывая хорошие по местным меркам деньги. Но я не торговец (хоть и экономист). И не сижу в Киеве.

Они ответят за всё. За Севастополь уже ответили, ответят и за всё остальное. И за Сербию, и за Одессу, и за поруганный Киев, и даже за ельцинское «Боже, храни Америку!».

Я умею ждать. Говорят, что месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Но это не месть. Это возмездие. И мы уже почти дождались.

Мне отмщение и аз воздам.

P.S. И ещё. Везде, где хоть раз был поднят русский флаг, он снова должен реять. Везде. Может не сегодня, и не завтра, но обязательно. Так должно быть, и так будет.

Мактуб.

https://news-front.info/2021/03/24/aleksandr-rodzhers-yugoslaviya/

Сербы и НАТО

Мне тут вчера в комментах некоторые пытались втирать про "сербы массово хотят в НАТО, особенно молодёжь".

На просьбу показать социологию - слились.

Пришлось самому.

Против членства Сербии в НАТО выступают 79% жителей страны, «за» всего 10%, – показали результаты опроса общественного мнения, проведенного Институтом по европейским делам.

20% опрошенных приняли бы извинения от НАТО за бомбардировки. Подобных стало на 2% меньше, чем по результатам предшествующего опроса.

На вопрос о причинах бомбардировок Югославии большинство отвечают, что целью бомбежек были военные интересы США, интересы и политические причины США и Запада, а также создание независимого Косово.

Против любого сотрудничества с НАТО выступают 59% опрошенных, за сотрудничество 28% (на 4% меньше, чем ранее).

И, что важно! Против любого сотрудничества с НАТО в первую очередь выступает молодежь, те, кто еще не родился во время бомбардировок или те, кому во время агрессии НАТО было до семи лет.