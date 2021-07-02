Советская мультипликация. Вячеслав Котёночкин

«Ну, Котёночкин, погоди», — прочитал Вячеслав Михайлович в одном из многочисленных адресованных ему писем. Та слава и народная любовь, что достались режиссёру, были редкостью в мире советской анимации. Его фамилию можно увидеть в титрах более, чем 80 мультфильмов, но главной работой стал знаменитейший сериал про волка и зайца — «Ну, погоди!». В статье разбираемся в жизненном и творческом пути Котёночкина и его методах работы.

Вячеслав Михайлович Котёночкин с котёнком

Путь Котёночкина к анимации

Вячеслав Котёночкин родился в Москве 20 июня 1927 года. С раннего детства мальчик увлекался рисованием. Любовь же к мультипликации началась чуть позднее.

В 1938 году он посетил новогодний праздник — ёлку в Колонном зале Дома Союзов. Попасть туда считалось невероятной удачей и чудом. Сделать это могли дети сотрудников правительства и лучшие ученики московских и ближайших к городу школ. Именно там Вячеслав Михайлович впервые посмотрел мультфильмы. Он был в восторге и записался в изостудию.

Новогодняя ёлка в Колонном зале Дома Союзов. Фотограф Сергей Васин. 1940 год

Тут в судьбу будущего мультипликатора вмешалась война. В 1942 году Котёночкин после семи классов поступает в артиллерийскую спецшколу.

Позже — в противотанковое артиллерийское училище в Пензе.

Про своё главное увлечение он всё же не забывает. В 17 лет смотрит анимационный фильм «Бэмби». По его словам, впечатление от мультфильма сыграло решающую роль в выборе профессии. Также Вячеслав Михайлович шутил, что в мультипликацию его привела легкомысленная фамилия.

Кадр из мультфильма «Bambi», студия Disney. 1942 год. Источник: kinopoisk.ru

Первые шаги в профессии

После демобилизации в 1946 году Котёночкин пришёл в «Союзмультфильм», собираясь поступить на курсы. Изначально студия создавалась как советский аналог американского «Диснея», но в послевоенные годы заметен переход к собственным мультипликационным методам, отказ от копирования.

В «Союзмультфильме» молодой художник повстречал Бориса Дёжкина. Тот уже был известным режиссёром-мультипликатором. Просмотрев работы Вячеслава Михайловича, он посоветовал ему все их выбросить и отправиться в зоопарк рисовать животных. Самым главным было движение, его Котёночкин и должен был научиться передавать.

На курсы Вячеслав Михайлович поступил. Закончив их, был зачислен в штаб художников.

Борис Петрович Дёжкин

Борис Петрович стал для Котёночкина проводником в профессию. В 1949 году они вместе работали над мультфильмом «Лев и заяц», последний был поразительно похож на зайца из «Бэмби». Опыт создания серийных персонажей тоже получил с Дёжкиным, делая «Необыкновенный матч», «Старые знакомые» — мультфильмы о спортивных состязаниях деревянных человечков.

Кадр из мультфильма «Лев и заяц», студия «Союзмультфильм». 1949 год

Для одного из первых советских мультипликаторов — Александра Иванова — Котёночкин рисовал «Полкана и Шавку». Со Львом Атамановым трудился над «Золотой антилопой» и «Аленьким цветочком», используя популярный в то время метод ротоскопирования, когда художник рисует поверх кадров с актёрами. В Советском Союзе он назывался «Эклер». Его применяли для достижения реализма происходящего. К этому же методу прибегают в «Каштанке» Михаила Цехановского, над созданием которой тоже потрудился Котёночкин.

Кадр из мультфильма «Полкан и Шавка», студия «Союзмультфильм». 1949 год

Параллельно с плодотворной работой Вячеслав Михайлович был частым гостем ресторана «Спорт». Там слушали хороший джаз и много танцевали. Молодой художник не отличался дисциплиной и любил повеселиться, поэтому однажды оказался близок к увольнению. Спасло его заявление, написанное в оригинальной манере:

«Прошу меня уволить, а если можно — оставить».

Котёночкин относился к жизни с лёгкостью и оптимизмом.

Поворотным в карьере становится мультфильм 1957 года «Чудесница». Снят он был во времена кукурузной кампании Никиты Сергеевича Хрущёва. Посвящённая полезным качествам продукта «Чудесница» была очень популярна. После этого мультфильма художника приглашают в киножурнал Сергея Михалкова «Фитиль» уже в роли режиссёра. Ему предложили делать анимационные вставки.

Открытка по мотивам мультфильма «Чудесница»

Вячеслав Михайлович — режиссёр

Режиссёром Котёночкин был требовательным и строгим, но привлекала его лёгкость и естественность. Его друзья и коллеги отмечали сочетающееся в нём озорство и педантичность. Рабочие вопросы предпочитал решать за столом, в каждой компании становился центром, имел множество знакомых. Одним из его выражений было:

«Порыв не терпит перерыва».

Свой первый авторский мультфильм Вячеслав Михайлович срежиссировал в 1963 году. Он назывался «Мы такие мастера» — десятиминутное повествование о сельскохозяйственной технике.

Следующая работа — «Следы на асфальте» — детективная, поучительная история с опытным псом и щенком. В ней помимо рисунков использовались документальные кадры Москвы.

Психологизм персонажей и сложность их душевных переживаний заметны и в следующем мультфильме — «Лягушка-путешественница», который можно сравнить с большим фильмом. Режиссёр использует разнообразные внешние проявления для передачи и усиления внутреннего состояния: хаотичность, резкая смена кадров, приближение и удаление «камеры».

Кадр из мультфильма «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм». 1964 год

«Ну, погоди!»

У «Ну, погоди!» есть предыстория. В 1968 году от руководства «Союзмультфильма» поступил заказ сделать мультфильм с идеей «Не обижай слабых». Пилотный двухминутный выпуск снял начинающий в то время режиссёр Геннадий Сокольский.

Кадр из пилотной серии «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм». 1969 год

После пилота решили снимать полноценный мультфильм, но с более опытным режиссёром. Александр Курляндский, Аркадий Хайт и Феликс Кандель предлагали сценарий многим, но лишь Котёночкин согласился. 3 марта 1968 года он ответил: «В этом что-то есть», и началась работа. Позднее Вячеслав Михайлович рассказывал:

«Ну Зайца я нарисовал довольно быстро. Он сразу у меня получился какой-то такой пухленький, с розовыми щёчками, с голубами глазками, в общем, очень положительный зайчик».

Вячеслав Михайлович Котёночкин за работой

В следующих мультфильмах Котёночкина, например, в «На лесной тропе» или «Он попался», герои-зайцы сохраняют свои типичные черты.

Заяц из мультфильма «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм» Заяц из мультфильма «На лесной тропе», студия «Союзмультфильм», 1975 год Заяц из мультфильма «Он попался», студия «Союзмультфильм», 1981 год

Озвучивать героя сразу пригласили Клару Румянову, её голосом говорят многие советские мультипликационные герои.

Клара Румянова

С Волком всё было не так просто. Для того, чтобы нарисовать его, Котёночкин много смотрел на себя в зеркало. Походку и жесты Волк получил от художника. Внешний вид — расстёгнутая рубашка, гитара и сигарета — был почерпан на подворотнях Москвы. При создании героя Вячеслав Михайлович вдохновился образом Котовского из одноимённого фильма 1942 года.

Котовский из фильма «Котовский». Режиссёр Александр Файнциммер. 1942 год

Волк должен был говорить голосом Владимира Высоцкого, но его кандидатуру не одобрило руководство «Союзмультфильма». Пригласили Анатолия Папанова.

Анатолий Папанов

Стилистика получившихся героев полностью отличалась от тех, что мы можем увидеть в пилоте.

Первая серия вышла 1 января 1969 года. Вообще, делать сериал никто не планировал, как и ту славу, что обрушилась на создателей. Улицы города пустели, когда по телевизору начинался показ очередного эпизода.

В чём же секрет? «Ну, погоди!» прекрасно отражал эпоху Брежнева, период застоя. Взрослый зритель находил точки соприкосновения между собственной жизнью и той, что видел на экране. Волк и Заяц гуляют по парку, приезжают на заполненный посетителями пляж или в деревню, занимаются на стадионе, оказываются в «Останкино», покупают в палатке арбузы. Для многих близок стал именно Волк с его довольно не устроенной жизнью. Сейчас представить такого героя в детской мультипликации невозможно.

Жизнь Волка Волк и Заяц на балете

Важную роль сыграла музыка. В основном использовались шлягеры — популярные композиции. «Песнь о друге» Высоцкого, «Последняя электричка» композитора Давида Тухманова, «Спят усталые игрушки» из известной передачи, «Айсберг» Аллы Пугачёвой и многие другие.

Дети же любили «Ну, погоди!» за динамичный сюжет и бесконечное соревнование.

Некоторые обвиняли авторов в подражании популярному американскому мультфильму «Том и Джерри». Действительно, сюжет схож. Создатели, однако, утверждали, что познакомились с работой Уильяма Ханна и Джозефа Барбера значительно позже.

Завершить «Ну, погоди!» хотели после каждой серии, но любовь народа была слишком велика. В поклонниках мультфильма значилась даже партийная элита.

Последняя серия каноничного сериала с Анатолием Папановым вышла 2 сентября 1986 года.

Вячеслав Котёночкин с Волком

После «Ну, погоди!»

Котёночкина считали богатым человеком, но в реальности это было совсем не так. За «Ну, погоди!» он не получил никакого материального вознаграждения: 90% средств с проката шло государству, ещё 10% — Госкино.

В 1987 году Вячеслав Михайлович получил звание народного артиста РСФСР, в 1988 году — Государственную премию СССР. Своей же главной наградой Котёночкин считал Орден Улыбки, полученный в 1985 году от польских детей.

Вячеслав Михайлович продолжал работу. В 1988 году выходит известный и сейчас мультфильм «Котёнок с улицы Лизюкова» про котёнка из Воронежа.

Кадр из мультфильма «Котёнок с улицы Лизюкова», студия «Союзмультфильм», 1988 год

В последние годы Вячеслав Михайлович тяжело болел, но не переставал создавать мультики, которым посвятил практически всю жизнь.

Мультипликатор Фёдор Хитрук вспоминал, что любимой фразой Котёночкина было:

«Почему мы такие счастливые? Да потому что мы талантливые!».

Вячеслав Михайлович умер 20 ноября 2000 года.

Екатерина Ерёмкина

https://vatnikstan.ru/culture/cinema/kotyonochkin/