Золотая орда от края до края

Противник православной символики на гербе России (думаете почему у нас случается постоянный крестопад?), сторонник террористической паранджи и верный нукер печально известного ваххабитского главаря Гайнутдина, как и все более-менее умные муджахиды, наконец-то просёк: дерусификацию и исламизацию нужно проводить под патриотическими лозунгами.

Поэтому он придумал называть себя "русским учёным", но тут же уточняет, что в России два государствообразующих народа:

"Если мы говорим о современной России и тех государственностях, которые существовали на её территории, то не учитывать гуннов, Хазарский каганат, Тюркский каганат, значит обворовывать свою национальную историю. Я сам считаю себя, по сути, русским учёным, который мыслит в категориях русского языка, русской литературы, русской исторической традиции. При этом, будучи представителем татарской нации, татарского народа и, соответственно, ислама, я защищаю свою малую родину, отстаивая интересы своей религии.

С исторической точки зрения я говорю о том, что было великое переселение народов. Это были движения прежде всего тюркоязычных масс с Востока на Запад, когда славянский этнос как некая народность, русский народ находился ещё на ранней стадии своего формирования. Да, были славянские языки, наречия, но какого-то оформления в виде некоей государственности на тот момент не существовало. Получается, что на территории современной России эти государственные образования и на Востоке, и на Западе уже имели место.

Поэтому было бы правильно, чтобы любой ученик в школе, изучая историю своего Отечества, мог прочитать в учебнике не одну фразу о том, что была когда-то Волжская Булгария, а её суть сводилась к тому, что она только и делала, что нападала на Русь, а Русь от неё все время отбивалась. То есть, кроме как грабежом и разбоем, Волжская Булгария больше ничем не занималась. Или был ещё Хазарский каганат, который тоже постоянно мечтал только о том, как увезти в полон славянских девушек и так далее. Вся остальная историография и Золотой Орды, и поздних постордынских ханств в наших учениях описывается именно так. Русь постоянно от кого-то отбивается. Я думаю, что это все дела минувших лет, столетий, надо всё это воспринимать как часть нашей русской, российской истории.

А у нас постоянно все рисуется так: Россия - осаждённая крепость, которая все время отбивается от разных пришельцев. То печенеги, то половцы, то татары, то гунны, то ещё какие-нибудь "скифы" не дают ей покоя. Хотя на самом деле что ни русский князь, что ни русский царь, то наполовину или половец, или татарин. Как вы можете воспринимать их в негативном свете и рисовать варварами?

Если вы говорите, что они варвары, такие-сякие, значит, вы так говорите о женах великих князей и этот негатив перекладываете на русских царей. Значит, великие цари и князья вышли в этот свет от полуварваров, полудикарей, полунедоучек, как вы их там называете. Вы же смеетесь над своей историей!

Надо сказать, что пантюркизм - это не что-то привнесённое к нам извне. Это наше, доморощенное. Поэтому когда мы смотрим на историю глазами двух разных государствообразующих народов, русских и татар, то история получается совершенно с другого угла. А потом возмущаются: вот пантюркизм, вот тюрки. Но вы же сами их отталкиваете, говорите, что тюрки не русские, мигранты, плохие. Вы же сами их отталкиваете от России, русского языка, русской культуры, цивилизации. Вместо того чтобы действовать, как раньше, в Советском Союзе, когда Россия шла в Азию, строила школы, просвещала, преподавала русский язык, в университетах бесплатно места давала.

А Равиль Гайнутдин - человек принципиальный, который говорит на протяжении 40 лет вещи, которые идут в защиту России, русского населения. Вообще, мы видим, как за 20 лет произошёл колоссальный рост исламского самосознания в России.

Как бы кто ни любил мигрантов, как бы к ним ни относился, не забывайте, что сейчас мы живём в новых домах, которые построены во многом мигрантами. И каждый раз, когда вы идёте в церковь молиться Иисусу Христу, вспомните, что эту самую церковь, алтарь, храм мог построить мигрант - таджик, узбек или киргиз".

Вот он "герой"

https://m.business-gazeta.ru/article/655232

И тут уже не удивляться надо, а принимать срочные меры против таких вот псевдоученых, стремящихся переписать всю историю. Все это идет на фоне ваххабитских поздравлений:

"Хотим поздравить всю мусульманскую умму, особенно мусульман русскоязычных, особенно мусульман Кавказа с этим знаменательным днём. Ещё несколько часов назад в Хаме красовались портреты Асада, сегодня дети соревнуются, кто первее их будет снимать, и они под ногами у муджахидов".

Представители браццких таджикоузбеков продолжают вещать из Сирии на свою многомиллионную аудиторию в России. Причём вот такие коллективные анонимные обращения муджахидов - давний почерк киношников из Си-Ай-Эй. Но в данном случае не очень важно - ваххабитская ли это умма-самодеятельность, либо грамотная политика их старших партнёров и кураторов. Важно то, что армию дорогих БРАТЬЕВ этих муджахидов в Россию завезли вовсе не злокозненная англичанка или Госдеп.

А тот коллективный дружбонародный советский либерал, который на абсолютно серьёзных щщах выдаёт (https://t.me/russkiegramoty/41767) вот такое:

"Многие видят угрозу именно в таджиках. Но чем они цивилизационно отличаются от граждан России, идентичных им по вероисповеданию, проживающих в Башкирии, Татарстане, на Северном Кавказе?".

И ладно бы просто завезли. Но им ещё и обеспечили все условия и возможности для исламской радикализации, боевой подготовки и открытия тысяч уже не очень спящих ячеек. Плюс в режиме 24/7 расчёсывают их национальное и религиозное эго. Да ЦРУ с МИ6 захотели бы - так грамотно и эффективно всё это бы не организовали.

https://t.me/russkiegramoty/53200

А потом такие вот "укормленые" таджикоузбеки из Сирии вещают именно на русском своей аудитории (а ее явно у нас немало завезено)

Лучший выпускник российской лаборатории дружбы народов - таджикоузбекский ваххабит Фаррух Файзиматов продолжает в одну калитку и без миллиардных бюджетов уделывать ФАДН и прочих конашенковых. За его вдохновляющими приключениями следят сотни тысяч муджахидов по всей России и Средней Азии. Потому что ваххабит Фаррух живой, искренний и непосредственный, а пожилые советские дружбонародники с рыбьими глазами - мертворожденные изначально. Своими бодрыми роликами Фаррух день за днём укрепляет друзей Затулина, Кожемяко, Фадеева и прочих дорогих БРАТЬЕВ в простой мысли: с этой распоясавшейся руснёй надо что-то делать. Тем более, расстреливать и резать головы - легко и приятно. Фаррух им показал. "Здесь очень много российских снарядов, которыми били по мирному населению. Сейчас этот аэропорт находится в руках муджахидов".

https://t.me/russkiegramoty/53219

Протурецкие боевики на фоне захваченного ЗРК «Панцирь-С» Захваченный бармалеями 220-мм РСЗО БМ-27 «Ураган» в сельской местности провинции Хама, Сирия. И пока только один случай, когда экипаж зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" уничтожил свою боевую машину, чтобы она не досталась боевикам. Сирийские военнослужащие, находящиеся в районе Дамаска, оказались поумнее своих сослуживцев с авиабазы Квайрес и подожгли ЗРПК «Панцирь» перед тем, как бросить его. Видео снято в районе сирийской столицы города Дамаска.

https://t.me/wagner_group_pmc/69009

А что на это скажет "уважаемый" глава одной важной такой республики? Чеченские боевики «Хайят тахрир аш Шам» изнутри правительственного здания в Дамаске. Он их тоже простит... поймет... и примет?

https://t.me/wagner_group_pmc/69001

Похоже, навязывание "повесточки" перешло уже все разумные грани. Вот для наглядности свежее приложение к "Коммерсанту", гордо именуемое "Наука". Мусульманским серебром оказались пара-тройка монет, обнаруженных при раскопках. Но выводы делаются в соответствии с тенденциями. Что это, как не подыгрывание распоясавшимся имамам, что начали отказывать нашей стране в собственной истории? И самое обидное - речь в статье идёт о Новгороде, колыбели древней Руси. Господа "учёные", одумайтесь, пока не поздно! У нас и так с объективностью полный швах. И второй заголовок тоже смердит гнилым пловом: "Древняя Русь жила на деньги Средней Азии".

https://t.me/russkiegramoty/53195

Но почему бы и нет. Учебник истории уже недавно переписали из-за выражения недовольства одного господина маленькой, но такой громкой республики. Аж сам министр прибежал с докладом, что "убрали, поправили, извиняемся, недоглядели..."

А почему, как вы думаете Чечня залезает аж Мурманск? Для справки: в рейтинге ВРП (валовый региональный продукт) Ханты-Мансийский АО находится на втором месте (после Москвы), а Чечня на семидесятом. Тут же суетится еще одна республика Чечня хочет строить мечеть в ХМАО, а дагестанцы в Мурманске. Это и есть современная религиозная экспансия, и взор их правильно направлен. На самые "жирные" регионы русского севера. Пока русская молодёжь тянется в города, ближе к центру и где потеплее, эти все делают правильно. Мало того, что "метят" своими религиозными "шествиями" большие города - "мы здесь присутствуем, и вам придётся подвинуться", но ещё и стараются продвинуться в регионы, приносящие деньги. Причем идут с воплями;"Аллаху акбар" Это, если что в Москве.https://t.me/russkiegramoty/20381

Что потом? Потом, когда придёт время, мы оглядимся и поймём, что сидим где-то в границах ЦФО, а всё вокруг вроде бы как и наше, а по факту уже находится под влиянием совсем других "сил".

https://t.me/russkiegramoty/53251

И Сирия нам большой урок, если, конечно, увидят этот урок!

Восточный фронт. Американские прокси ведут наступление при поддержке Б-52 и тактической авиации и уже взяли Дэйр-эс-Зор. При этом фронт на севере Сирии уже рухнул, а рейдовые отряды бывших ИГИЛовцев и их преемников, подготовленные американцами в Ат-Танфе уже рыщут по центральной Сирии. Подразделения правительственных войск присоединяются к мятежникам, впрочем, называть узбеков и таджиков, атакующих при поддержке Турции и на её деньги мятежниками, наверное, неправильно.

Наши эвакуируют технику куда-то, но вообще, непонятно теперь, как группировка выживет. Похоже, нашими властям опять придётся открыть где-нибудь колесо обозрения. А то и молокозавод, сразу, чтобы новости забить контентом.

Израиль также присоединился к авиаударам.

Сирия обречена, Асад, видимо, тоже. Да и бежал он из Дамаска. Некоторые каналы"прогнозируют", что он погиб. Но это пока на уровне слухов...

Если удастся отстоять Латакию, это будет настоящее чудо, но вряд ли кто-то из участников войны согласится с нашим присутствием в Сирии. А то, что русских можно убивать относительно безнаказанно для Заказчиков (ответные удары по исполнителям Заказчиков не волнуют), Кремль показывал уже не раз.

В последние дни происходящее в Сирии принято приводить в пример как то, что нас ждёт в случае заморозки войны на Украине лет через пять.

Это правда, особенно, если от нынешних ГШ и МО после войны останется хоть что-то.

Но более важный урок в другом.

Этот разгром - пример "длинной воли" Запада (включая выросшую во многом из "западной" политической культуры Турцию) и того, как эти люди ведут дела.

Если они кого-то решили уничтожить, то это нельзя остановить никаким способом. Они будут ждать годы, заключать мирные соглашения, которые сами потом нарушат, вступать в альянсы с теми, кого ненавидят, они пожертвуют сотнями тысяч туземцев, включая женщин и детей, они закроют глаза на какой-то локальный геноцид или даже сами его проведут, они проявят экстраординарную выдержку и не пожалеют никаких денег, чтобы уничтожить свою жертву.

С ними нельзя договориться, нельзя умилостивить, нельзя сделать так, чтобы они оказались от своих планов.

В конце 2000-х они решили, что Сирии не должно быть, а ведь тогда Асад вел мирные переговоры с Израилем и чуть ли не секретные тюрьмы ЦРУ у себя хотел разместить.

Ничего не помогло.

Нет способа сделать так, чтобы они перестали добиваться своего. Сирия показывает факт, который никак не может дойти ни до отечественных политиков, ни до интеллегенции ("говна нации" по Ленину), ни до значительной части обывателей - если западники решили Вас убить, то у Вас есть только один способ остаться в живых.

Убить их первым.

У Сирии никогда не было такой возможности, но мы сейчас немного в другом положении. У нас, как и у Асада нет планов, воли, понимания обстановки. У тех, кто управляет страной, нет ещё и, скажем скромно, некоторых возможностей нервной системы, которые есть у нормального человека среднего ума, например способности учиться.

И нас, как и Сирию приговорили, а значит, от нас не отстанут НИ-КОГ-ДА.

Вот только мы не Сирия, и кое-какие возможности у нас есть, и останутся. Когда и если мы переживём смену власти в стране (а это неизбежно хотя бы по биологическим причинам), нам нужно будет максимально серьёзно озадачиться тем, что необходимо для нашего выживания. Как бы ужасно с точки зрения нравственности и гуманизма это не выглядело.

Или нас не станет.

https://t.me/playcivilization/1886

Пока они через своих сателитов мягко переписывают историю, а потом начнут жестко убивать. Нас. Русских!