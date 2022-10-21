Музыканты, которых знает весь мир

Во время СВО появились знаки, обозначающие группировки войск вооруженных сил. Все их очень хорошо знают:" Z O V", но есть еще один, который обошли вниманием и напрасно! " W" - группировка Вагнера.

Евгений Пригожин: "Хотел бы отметить, что я и Кадыров, мы принадлежим к партии «Войны до конца любой ценой, дабы не посрамить Великую Россию». В отличие от многих других представителей партии «Демагогов и болтунов на мягких диванах». Всех колеблющихся и сомневающихся я призываю приехать на передовую и давать свои комментарии в окопах с автоматом в руках. Мы с удовольствием вас выслушаем". https://t.me/c/1524001401/2415

"Хоть их Родина несильно приветствовала, идут и делают то, что должны". В Геленджике Евгений Пригожин встретился с бывшими заключенными, которые принимали участие в боевых действиях в зоне СВО и получили помилование за свои заслуги. Скрины из видео встречи с бойцами.

Сейчас бойцы находятся на реабилитации после полученных ранений. https://t.me/orchestra_w/2659

Запрос от редакции RTVI и ответ:

ЗАПРОС:

9 октября в Сети появился видеоролик, на котором человек, похожий на Евгения Пригожина, общается с мужчинами, потерявшими конечности, предположительно — в ходе спецоперации на Украине.

При этом получившие увечья говорят, что планируют после протезирования вернуться в ряды ЧВК «Вагнера». Телеграм-каналы, опубликовавшие видео, уточняют, что в беседе принимают участие бывшие заключенные, записавшиеся в ряды ЧВК «Вагнера».

Редакция RTVI просит ответить на следующие вопросы:

1.Может ли Евгений Викторович подтвердить подлинность видео? Действительно ли он общался с заключенными, принявшими участие в СВО и получившими увечья?

2.За чей счет будет проводится протезирование для раненых? Берет ли на себя — полностью или частично — эти расходы ЧВК «Вагнера»? ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

"Вы удивительно наблюдательны. На видео, о котором Вы говорите, точно сто процентов я. Я несколько раз всмотрелся в кадры, и у меня не осталось на этот счет никаких сомнений. Люди, с которыми я общаюсь – это ветераны боевых действий, которые ЗАЩИЩАЛИ ЧЕСТЬ РУССКОГО ОРУЖИЯ НА ДОНБАССЕ. Они пошли туда добровольно, участвовали в самых ожесточенных боях, лезли в пекло, из которого живым выйти невозможно. Они одни из тех самых лучших в аду.

Частичное отсутствие конечностей – это не самый тяжелый результат боевой работы, тяжелой работы. Работы бывают разные, на некоторых работах люди теряют совесть, на некоторых – разум. Бойцы ЧВК «Вагнер», выполняя свою работу, зачастую теряют жизнь, и делают это достойно, на благо своей страны, "во славу русского оружия".

Все четверо этих парней, несмотря на тяжелые ранения, собираются вернуться в ЧВК «Вагнер» и, уверяю Вас, не за помилование, они уже свободны. Не за деньги, потому что как бы ни скрипели говном на зубах прозападные пиздаболы, никаких денег не стоит то, что делают эти парни. ИХ РАБОТА НЕОЦЕНИМА. А если у вас есть сомнения, то вспомните «либо они, либо ваши дети». Поэтому воюют, погибают, получают тяжелые ранения, теряют конечности они из чувства долга, желания не посрамить своих отцов и дедов, и исходя из других НРАВСТВЕННЫХ ИДЕАЛОВ. Те, кто думают, что это не так, как говорится, меряют других по себе. БОЛЬШИНСТВО БОЛТУНОВ ИЗ ЮТУБА БЕСПЛАТНО ДАЖЕ МАМУ СВОЮ НЕ СПАСУТ.

Да, наверняка эти парни вернутся в ЧВК «Вагнер» и будут воевать за славу России рядом с ее границами или в далеких джунглях и в пустыне. Шанс, что кто-то из них будет совершать преступления, маловероятен. Безусловно, я делаю все необходимое, чтобы они вернулись не только к нормальной жизни, но и в строй. Плачу за все это я из своего кармана, и так уже почти 10 лет,

Те, кто живут в мире рублевских грез, ночных клубов и дорогих бутиков, мало представляют, что половина из тех, кто теряет ноги, возвращается в строй. И на современных протезах дальше выполняют боевые задачи, как на своих двоих, также спрыгивая с БТРов, молниеносно залезая в танки, и выходя на штурм укрепрайонов.

Они делают свою малозаметную работу в масках, не пиарясь в ютубах и тиктоках, и не тряся орденами. Это те герои, которые блюдут честь и величие России, пока многие расслабляют жопы на диванах и, будучи полными профанами, дебилами и дилетантами, рассказывают страшилки про алчных наемников. А чтобы вас не охватывала критика в отношении этих парней то представьте себе на их месте без ног и без рук ваших детей. И запихайте языки в задницу. P.S. По поводу выражения «экс-зеки» возьмите себе за правило, если Ваш сын участвует в боевых действиях, так же как и они, называйте их как хотите – грабители, разбойники, бывшие заключенные или как угодно, а если нет – то называйте их защитниками репутации России и вашей трусливой никчемной душонки". https://t.me/grey_zone/15274

Первым бойцам ЧВК «Вагнер» вручили справки о помиловании.

В луганском госпитале получившие ранения ветераны боевых действий на Донбассе ещё перед отправкой на реабилитацию получили награды и документы. Одним из них стало помилование, поскольку эти бойцы отправились на фронт из мест заключения.

Каждый из них получил медаль "За отвагу", памятный знак ЧВК "Вагнер" за ранение и документы о помиловании.

"Солдатской кровью, солдатским потом вы заслужили это помилование. Никто его вам не дал, не принес. Вы его заслужили сами. Именно за участие в боях и проявление геройства", - представитель ЧВК Вагнер.

В дальнейшем, после реабилитации, все планируют и дальше оставаться в рядах компании.

https://t.me/workBrothers/7375

Бывший заключённый, отправившийся добровольцем в зону СВО, получил Звезду Героя ЛНР.

Сергей Левшунов отметился умелым командованием вверенным подразделением, образцовым выполнением боевых задач и проявленные при этом мужеством и героизмом. Командир "Вагнера" вручил бойцу высшую награду ЛНР - звезду героя. https://t.me/orchestra_w/2627

Награждённый высшей наградой Луганской Народной Республики бывший заключённый Сергей Левшунов.

Сергей отправился в зону проведения спецоперации на Украине из мест лишения свободы добровольцем в составе ЧВК "Вагнер". Возглавил одно из подразделений, поскольку в прошлом был офицером. https://t.me/c/1524001401/2669

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что отправлять на фронт в первую очередь нужно осуждённых по тяжким и особо тяжким статьям:

«Я считаю, чем тяжелее статья и чем больше срок, тем более необходимо человеку пойти на фронт и защищать свою Родину. На карту надо ставить либо все, либо ничего. Если ты хочешь быть полезен своей Родине, не оглядывайся назад и если надо, пойди и умри героем. Когда у тебя впереди 10 лет и 10 лет ты уже отсидел, то ты более чем мотивирован. Я уже 8 лет разъясняю всем тем, кто поддерживает либеральных демагогов. Люди с повышенным чувством агрессии и собственного достоинства, кому трудно, порой, поладить с обществом пусть лучше убивают ИГИЛ и Аль-Каиду, чем выясняют отношения с окружающим миром на кулаках в подмосковных парках». https://t.me/c/1780774638/6771

Одна из разведывательно-штурмовых рот «Группы Вагнера», которая была сформирована из бывших заключённых российских исправительных учреждений в районе Белогоровки, что в Луганской области, всех их охраняет боевой кот, а кот, как известно, расшифровывается – коренной обитатель тюрьмы. https://t.me/boris_rozhin/67292

Командование сформированных рот «Группы Вагнера» из бывших российских заключённых исправительных учреждений осуществляется уже опытными действующими бойцами или же из лиц осужденных, но ранее имевших боевой опыт. Никто из присоединившихся к «Вагнер’у» не бросается на произвол судьбы. К слову, вчерашние заключённые очень ответственно относятся к наставлениям старших бойцов и сами стремятся осваивать новые навыки, и не только потому что эти люди за годы нахождения в заключении привыкли подчиняться, а потому что понимают, что от того, насколько ответственней они подойдут к военному делу, настолько будет зависеть, повезёт ли им получить на выходе билет в новую жизнь. https://t.me/grey_zone/15334

Разведвзвод "Оркестра" провёл разведку трёх баз отдыха и лесополосы на лисичанском направлении.

Проведена зачистка. Фронт растянулся на несколько км - группа вышла на новые рубежи. До противника 250 метров.

"Пусть кричат "слава Украине", кому угодно! Мы один хер придём и заберём, это наша земля!" https://t.me/orchestra_w/2763

"ЧВК "Вагнер" никого не бросает на поле боя. Если есть риск того, что группа попадет в плен, мы сами разберемся с этой группой, и никому не дадим быть поруганными в плену. Если боец рискует попасть в плен по какой-то необъяснимой причине, например, оставшись один на поле боя без боекомплекта, раненный, и не может бороться с врагом, то тогда он взрывает на себе ту самую, заветную гранату, которую дают каждому бойцу ЧВК "Вагнер". Ее так и называют: "последняя граната".

Бывают крайне редкие случаи, чрезвычайно редкие, когда бойцы ЧВК "Вагнер", находясь без сознания, в результате тяжелых ранений или контузий могут попасть в плен. Но за каждого попавшего в плен, мы берем в плен десятки, а то и сотни солдат и офицеров противника. Поэтому шансов держать в плену бойцов ЧВК "Вагнер" у противника нет никаких.

Что касается тел. Каждое тело наших бойцов – это святыня, которую мы просто так врагу не отдаем. Все тела вытаскиваются. И если потребуется погибнуть еще многим за тело нашего товарища, то они погибнут, но выполнят свой долг с честью. Это основа, это идеология, это культура, это кодекс чести ЧВК "Вагнер".

Евгений Пригожин https://t.me/orchestra_w/2751

В школе в Краснодарском крае состоялся открытый урок, гостем которого стал боец ЧВК "Вагнер". Он рассказал школьникам о важной роли, которую его подразделение выполняет на Донбассе в рамках проведения спецоперации на Украине. Боец показал экипировку, которую он использовал во время боевых действий, а также свои награды: медаль "За Отвагу", "За взятие Попасной". https://t.me/orchestra_w/2633

Пригожин продолжает "жечь глаголом". Военной демократии у нас пока нет - (и слава Богу! надеемся, что и не будет) - а вот военная "свобода слова", очевидно, появилась. Учитывая, что эта "свобода" успешно пробивает забитые ложью и имитацией каналы поступления информации снизу вверх, это скорее хорошо, чем плохо. «Сейчас необходима консолидация общества. Те люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать. Где эти сплочённые коммунисты из КПРФ, где радеющая за Россию ЛДПР, которая оставшись без Жириновского, все мы видим, превратилась в «клоунаду». Я уже не говорю про партию «Родина», которую я, в своё время сдуру поддержал, надеясь воспитать из них настоящих патриотов. А в итоге, в том числе благодаря, так называемым, бегловским фальсификациям, остались только призывы пожилого «фрика» снести бордели для черепашек в Дании. Как будто черепашки поклялись в верности только ему.

Единственные кто участвует в жизни страны – это союз Миронова с Прилепиным и «Единая Россия» в лице Турчака, Милонова, Валуева и нескольких других депутатов.

Поэтому господ «говорунов» призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа ЧВК «Вагнера». А тем, кто не имеет организаторских способностей, взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки. Вот истинная польза. Вот истинное служение Отечеству».

https://t.me/mig41/21340

Еще один любопытный ответ от Пригожина:

"Вопрос также находится в рамках секретности, но могу сказать одно, тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой компьютерной игре имеет уровень - Бог".

Евгений Пригожин на вопрос об участии легендарного командира ЧВК "Вагнер" в спецоперации.

Фото с берега сирийского Евфрата, 2017 год. https://t.me/orchestra_w/2768

"Оркестр" усиливает позиции на Луганщине, где ранее действовали разрозненные группы ополченцев. Сейчас возводятся укрепрайоны, инженерная машина МДК-3 роет противотанковые рвы на случай контрнаступления укров. Ситуация с Красным Лиманом не должна повториться. "Линия Вагнера" пролегает на десятки километров и используется с квадратно-пирамидальными укреплениями из железобетона и минными заграждениями. Через эту оборону они не пройдут. "ЧВК "Вагнер" нигде не сдаёт свои позиции. Даже малым числом бойцов идёт в наступление". https://t.me/orchestra_w/2772

"Сколько бы ЧВК "Вагнер" ни критиковали так называемые либерасты, сколько бы им ни подтявкивала рублевская гомотусовка, ЧВК "Вагнер" всегда была и будет элитой, которая защищает интересы России. Причем не с мягких диванов у себя дома и не из роскошных кабинетов из красного дерева, а в пустыне, джунглях, в пятидесятиградусной жаре и на лютом холоде. Сотрудник Оркестра в зоне СВО.

Они делают это, несмотря на пули, осколки, оторванные руки и ноги. Сотрудник ЧВК Вагнера в зоне проведения СВО.

Они делали это в невероятно тяжелых условиях за много тысяч километров ради одного – ради величия России. Сотрудник ЧВК Вагнера на территории подстанции «Донбасская» около Бахмута.

Они шли, идут и будут идти вперед, беспощадно уничтожая тех, кто пытается унизить нашу Родину". Сыграю на любых видах музыкальных инструментов.

Евгений Пригожин https://t.me/c/1626866857/2252