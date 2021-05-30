Как советский МиГ в Европу без пилота улетел

В 1989-м произошел один из самых необычных случаев в мировой авиации. В небе над Бельгией потерпел крушение и рухнул вниз истребитель МиГ-23М, принадлежавший ВВС Советского союза. В результате инцидента погиб местный 19-летний юноша, мирно сидящий на веранде собственной фермы. Но весь казус ситуации заключался в том, что самолет прилетел в Европу без пилота, самостоятельно преодолев почти тысячу километров. Приехавшие к месту происшествия полицейские долго ломали голову над тем, что непилотируемый самолет с красными звездами на крыльях делает на бельгийской территории.

Первоклассный летчик и учебные вылеты МиГ-23М.

В СССР нерадивых военных лётчиков посылали служить в какой-нибудь отдаленный край большой страны. А вот передовики боевой и политподготовки часто служили за рубежом. Первоклассный пилот Николай Скуридин проходил службу в Польше, пилотируя истребитель МиГ-23 III поколения. На этой технически сложной и довольно капризной авиамашине он налетал свыше шестисот часов. Такой рубеж считается довольно серьёзным стажем для лётчика многоцелевого истребителя.



4 июля 1989-го Скуридин вернулся из планового отпуска на советскую авиабазу у польского города Колобжег и в очередной раз сел за штурвал МИГ-23. В тот день летчик выполнял ничем не примечательные тренировочные взлеты. После первого контрольного приземления Скуридин снова поднял свою машину в воздух. И, как вспоминал потом полковник, все шло гладко до тех пор, пока самолет не набрал высоту.

Неполадки в небе и катапультирование На перехват советской машины были отправлены американские истребители.

Через короткое время после взлета Скуридин зафиксировал неожиданно резкое падение тяги самолетного двигателя и услышал странный хлопок. Истребитель начал стремительно терять высоту. Опытный летчик не растерялся и сообщил на землю об аварийном отказе двигателя, после чего запросил разрешение катапультироваться. Получив от наземных служб добро, пилот вынуждено покинул кабину. Катапультирование выдалось удачным, и после приземления Скуридин обнаружил на себе лишь незначительные поверхностные повреждения одной руки. Оставшись непилотируемым, МиГ вдруг зажил своей жизнью. После того как Скуридин покинул борт, машина резко прекратила снижение (позже специалисты связали это с изменением центровки) и, достигнув предельно малой высоты, на удалении около 5 км скрылась из поля зрения.



Такое положение дел подтвердили и расшифровки «черного ящика», засвидетельствовавшие увеличение оборотов двигателя через несколько секунд после катапультирования. Произошло то, что даже видавшие виды авиаспециалисты называли уникальным явлением. Самолет набрал высоту и в режиме автопилота продолжил полёт по заданному курсу. МиГ-23 несся на высоте около 12 километров при скорости 740 км/ч. Сам по себе. Прямо-таки советский "беспилотник"



Европейские службы ПВО стран-членов Варшавского Договора восприняли появление новой отметки на экранах своих радаров без паники, потому как в тот день проводились множественные учебные полеты. Но как только советский истребитель вышел к границам ГДР с ФРГ, ситуация в корне изменилась.



Самолет-беглец и натовские истребители



Реагируя на сложившуюся ситуацию, генерал-майор Огнев, на тот момент и.о. командующего авиацией Северной группы авиавойск, доложил вышестоящему начальству, что истребитель МиГ-23 упал в море и что пострадавших удалось избежать. Видимо, самолёт покинул зону действия радаров, а какие-то пояснения нужно было давать оперативно. Предположение о том, что самолет улетел на запад сам, не рассматривалось. Натовские военные вели беглеца по своим радарам. И как только машина из Страны Советов пересекла границу ФРГ, с голландской авиационной базы Сустерберг взвилась в небо группа перехвата из резвых F-15 «Игл». Сбивать подозрительный истребитель, не разобравшись, не стали.

Карта полета

К тому моменту история уже фиксировала случаи с летчиками-перебежчиками, которые покидали соцлагерь в направлении Запада, где их встречали с распростёртыми объятьями. Понятное дело, что радовались капиталисты не столько беглецам, сколько секретной технике. Американские перехватчики получили команду сбивать «МиГ» только в самом крайнем случае. Поэтому штатовские «орлы» степенно пристроились в хвост русскому истребителю в качестве сопровождения, пока тот продолжал свой невозмутимый полёт. Не имея достоверной информации о передвижении непрошенного гостя, военные НАТО рассчитывали, что с израсходованием горючего советский истребитель рухнет в Ла-Манш. Так небесный кортеж преодолел ФРГ, Нидерланды и приближался к бельгийско-французской границе. Американцы поняли, что прогулка чрезмерно затянулась, и перебежчика всё же придется сбивать. Ну а у МиГа были свои планы, и, не долетев по Бельгии считанные километры до французской территории, он взял и упал. Намаялся, бедняга. Полицейские долго не понимали, откуда в Бельгии взялся непилотируемый советский самолет.Карта полета

Бельгийская жертва и реакция мировой общественности Полковник авиации Николай Скуридин.

Советский истребитель угодил прямо на частный деревенский дом, расположенный неподалеку от города Кортрейк. В результате крушения жилище бельгийского фермера де Лара было разрушено до основания, а его 19-летний сын погиб. Несмотря на всю трагичность ситуации, исход был вполне мирным. Крупных дипломатических конфликтов не последовало. Николай Скуридин ограничился соболезнованиями в адрес семье погибшего, а власти Страны Советов выплатили Бельгии солидную компенсацию в размере 685 тысяч американских долларов за причиненные разрушения. По мнению экспертов, сдержанная реакция НАТО на нарушение воздушного пространства поспособствовала минимальным потерям. Куда худшие последствия ожидали бы обе стороны в случае, если бы перехватчики сбили истребитель над густонаселенными районами.

Через 10 дней советских специалистов доставили к месту крушения. Обломки машины были вывезены в СССР. О причинах отказа самолетного двигателя официально не сообщалось, но выяснилось, что только за последний год истребитель пять раз стоял на ремонте. Вот и говорите, что вещи не живут собственной жизнью.