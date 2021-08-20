Мы из Советского Союза

13 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Первые 15 лет своей жизни (1950-65 г.) я прожил в Доме нефтяников ( Дорогомиловская наб. дом 1/2), теперь Тараса Шевч...История Москвы. Б...
  • Александр Семенов
    Ну всё же не всегда, скорее "чаще всего".))))))Сказка-притча Любовь
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Нет... ну нашла, то ли дом нефтянников, то ли ещё как называется, вот в посте про набережную Шевченко он тоже сфоткан...История Москвы. Б...

Продолжение сказки - Любовь

Сначала был рассказ-сказка: Сказка-притча Любовь

                                                             Рецензия на сказку.....
"Привет, мой хороший. Грустный такой рассказ ты написал. Только я не плакала. То ли злая я, то ли действительно рассказ живет своей жизнью, но конец его самый естественный,  он таким быть был должен. Ну представь эту чудесную любовь во дворе, среди скотины, без тайны, с храпом во сне. И... продолжать можно бесконечно. Хорошо, когда о героях остается память хорошая, все только светло. Ведь не интересно представлять себе людей некрасивых, в возрасте, с массой недостатков во внешности и характерах. Какая у них любовь? Хотя самое чудесное - это, наверное, предвкушение, возможности, фантазии."      Продолжение сказки - Любовь

Эпиграф:

Наконец-то,  пропасть дождалась своего - разинув свою страшную пасть, она поглотила прыгнувших в нее детей. Только вот просчиталась коварная, и влюбленные не разбились... ловцы птиц развесили свои сети по склонам и над дном ущелья, и встретившись где-то посередине, парень прижал к себе возлюбленную, словно самую великую драгоценность в мире.

Конечно сети не выдержали, и, скатившись по ним, любимые сквозь порванные птичьи сети рухнули в стремительный и бурлящий поток горной реки.
Она подхавила их, закрутила и понесла прочь.
... Он был сильный, и умел плавать, он так хорошо умел плавать, и в руках его была любовь ...Продолжение сказки - Любовь
                                                                          ********
                          Мой возмущенный и эмоциональный ответ на рецензию:

Ага, тут же прямо - таки взял и представил:
- Она кормит свиней, а он подходит сзади и ласково обнимая, отбирает у неё миску с кормом, нежно, с улыбкой целуя её в шею,..... 
Ах нет! Не так, вот как представил:
- Он косит траву на полянке, а она принесла ему в корзине обед, и разложила еду на белом рушнике, в тени под деревом, и прислонившись спиной к стволу, разморенная зноем, наблюдает, как он работает, а он,  раз за разом, с выдохом вонзая косу в густоту пряно пахнущей травы, с каждым взмахом, чуть поворачиваясь видит её ноги расслабленно вытянутые в тени, и замечает её хитрую улыбку, потому что с каждым его поворотом, она всё больше и больше приподнимает платье, и она нежится, видя как играет на солнце его мускулистое тело, в капельках пота.... и это её возбуждает......
Да, нет же! Чо-то я всё не о том.... Не то представляю! Как там у тебя? : "...без тайны, с храпом во сне....."  Вот это! Вот это самое и представил! :
- Она просыпается ночью и слышит его заливистый храп, и не может удержаться от смеха и зарывшись в подушку прыскает смехом, а нахохотавшись вволю, она долго и внимательно разглядывает его в предрассветном полумраке и думает, что она счастливая. Просто потому, что лежит сейчас рядом с ним и касается его горячего плеча, и слушает его храп, и она тянется к нему и целует его в губы, и он мгновенно замолкает, настороженно проснувшись, и ещё не понимая, где он, и что с ним происходит, он тут же протягивает к ней руки, притягивая, и обнимая, сильно, нежно, ласково... и это их час, и у них ещё есть время. И им никто не помешает, ведь их дети ещё спят.
Что-то у меня сегодня с головой! По-напридумал всякого, а о главном-то и забыл! 
"Ведь не интересно представлять себе людей некрасивых, в возрасте, с массой недостатков во внешности и характерах. Какая у них любовь?"Продолжение сказки - Любовь
Конечно, чего тут может быть интересного?! :
- Вон они сидят ... он держит её руку - старую, морщинистую, натруженную, с больными, несгибающимися пальцами и греет её ладонь в своей, потому что её руки болят и мёрзнут .... их уже не греет кровь ...
И её седая, с рыжинкой прядь выбилась из-под платка, и он тяжело, с усилием наклоняется, чтобы поправить ей волосы и ещё раз коснуться рукой,  её любимой щеки, и почувствовать, как она в ответ прижмётся к его ладони ...
А дети их все уже собрались, и они приехали со своими детьми, их внуками и правнуками, и им - старикам, эти несколько дней не будет покоя от детского крика и шалости ... И старший сын помогает матери сесть во главе большого и длинного стола укрытого белоснежными скатертями и наливает отцу фужер красного вина и в наступившей тишине, провозглашает тост за любовь! 
И Он встаёт и кладёт Ей руку на плечо и помогая подняться, целует ...  И в наступившей тишине, они смотрят друг на друга и думают, что всё было не зря...Продолжение сказки - Любовь

Реакции на статью:

*********

рассказразноеАлександр Семенов
Обсудить

Картина дня

наверх