Продолжение сказки - Любовь

Сначала был рассказ-сказка: Сказка-притча Любовь

Рецензия на сказку.....

"Привет, мой хороший. Грустный такой рассказ ты написал. Только я не плакала. То ли злая я, то ли действительно рассказ живет своей жизнью, но конец его самый естественный, он таким быть был должен. Ну представь эту чудесную любовь во дворе, среди скотины, без тайны, с храпом во сне. И... продолжать можно бесконечно. Хорошо, когда о героях остается память хорошая, все только светло. Ведь не интересно представлять себе людей некрасивых, в возрасте, с массой недостатков во внешности и характерах. Какая у них любовь? Хотя самое чудесное - это, наверное, предвкушение, возможности, фантазии."

Эпиграф:

Наконец-то, пропасть дождалась своего - разинув свою страшную пасть, она поглотила прыгнувших в нее детей. Только вот просчиталась коварная, и влюбленные не разбились... ловцы птиц развесили свои сети по склонам и над дном ущелья, и встретившись где-то посередине, парень прижал к себе возлюбленную, словно самую великую драгоценность в мире.

Мой возмущенный и эмоциональный ответ на рецензию:

Конечно сети не выдержали, и, скатившись по ним, любимые сквозь порванные птичьи сети рухнули в стремительный и бурлящий поток горной реки.Она подхавила их, закрутила и понесла прочь.... Он был сильный, и умел плавать, он так хорошо умел плавать, и в руках его была любовь ...********