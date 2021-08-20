Продолжение сказки - Любовь

Сначала был рассказ-сказка: Сказка-притча Любовь
Рецензия на сказку.....
"Привет, мой хороший. Грустный такой рассказ ты написал. Только я не плакала. То ли злая я, то ли действительно рассказ живет своей жизнью, но конец его самый естественный, он таким быть был должен. Ну представь эту чудесную любовь во дворе, среди скотины, без тайны, с храпом во сне. И... продолжать можно бесконечно. Хорошо, когда о героях остается память хорошая, все только светло. Ведь не интересно представлять себе людей некрасивых, в возрасте, с массой недостатков во внешности и характерах. Какая у них любовь? Хотя самое чудесное - это, наверное, предвкушение, возможности, фантазии."
Эпиграф:
Наконец-то, пропасть дождалась своего - разинув свою страшную пасть, она поглотила прыгнувших в нее детей. Только вот просчиталась коварная, и влюбленные не разбились... ловцы птиц развесили свои сети по склонам и над дном ущелья, и встретившись где-то посередине, парень прижал к себе возлюбленную, словно самую великую драгоценность в мире.Конечно сети не выдержали, и, скатившись по ним, любимые сквозь порванные птичьи сети рухнули в стремительный и бурлящий поток горной реки. Она подхавила их, закрутила и понесла прочь.
... Он был сильный, и умел плавать, он так хорошо умел плавать, и в руках его была любовь ...
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Мой возмущенный и эмоциональный ответ на рецензию:
Ага, тут же прямо - таки взял и представил:
- Она кормит свиней, а он подходит сзади и ласково обнимая, отбирает у неё миску с кормом, нежно, с улыбкой целуя её в шею,.....
Ах нет! Не так, вот как представил:
- Он косит траву на полянке, а она принесла ему в корзине обед, и разложила еду на белом рушнике, в тени под деревом, и прислонившись спиной к стволу, разморенная зноем, наблюдает, как он работает, а он, раз за разом, с выдохом вонзая косу в густоту пряно пахнущей травы, с каждым взмахом, чуть поворачиваясь видит её ноги расслабленно вытянутые в тени, и замечает её хитрую улыбку, потому что с каждым его поворотом, она всё больше и больше приподнимает платье, и она нежится, видя как играет на солнце его мускулистое тело, в капельках пота.... и это её возбуждает......
Да, нет же! Чо-то я всё не о том.... Не то представляю! Как там у тебя? : "...без тайны, с храпом во сне....." Вот это! Вот это самое и представил! :
- Она просыпается ночью и слышит его заливистый храп, и не может удержаться от смеха и зарывшись в подушку прыскает смехом, а нахохотавшись вволю, она долго и внимательно разглядывает его в предрассветном полумраке и думает, что она счастливая. Просто потому, что лежит сейчас рядом с ним и касается его горячего плеча, и слушает его храп, и она тянется к нему и целует его в губы, и он мгновенно замолкает, настороженно проснувшись, и ещё не понимая, где он, и что с ним происходит, он тут же протягивает к ней руки, притягивая, и обнимая, сильно, нежно, ласково... и это их час, и у них ещё есть время. И им никто не помешает, ведь их дети ещё спят.
Что-то у меня сегодня с головой! По-напридумал всякого, а о главном-то и забыл!
"Ведь не интересно представлять себе людей некрасивых, в возрасте, с массой недостатков во внешности и характерах. Какая у них любовь?"
Конечно, чего тут может быть интересного?! :
- Вон они сидят ... он держит её руку - старую, морщинистую, натруженную, с больными, несгибающимися пальцами и греет её ладонь в своей, потому что её руки болят и мёрзнут .... их уже не греет кровь ...
И её седая, с рыжинкой прядь выбилась из-под платка, и он тяжело, с усилием наклоняется, чтобы поправить ей волосы и ещё раз коснуться рукой, её любимой щеки, и почувствовать, как она в ответ прижмётся к его ладони ...
А дети их все уже собрались, и они приехали со своими детьми, их внуками и правнуками, и им - старикам, эти несколько дней не будет покоя от детского крика и шалости ... И старший сын помогает матери сесть во главе большого и длинного стола укрытого белоснежными скатертями и наливает отцу фужер красного вина и в наступившей тишине, провозглашает тост за любовь!
И Он встаёт и кладёт Ей руку на плечо и помогая подняться, целует ... И в наступившей тишине, они смотрят друг на друга и думают, что всё было не зря...
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