«Город, который умер вчера…» — документальный фильм News Front [21+]

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Автор и режиссер — военный корреспондент Никита Возмитель.

Фильм повествует о том, как выстояла оборона Луганска в самые трудные дни для этого города в 2014 году, в дни, когда земля горела под ногами, когда запах пороха и дым был повсюду, в дни, когда людей убивали сотнями, когда дальше уже отступать некуда.

Оборона Луганска войдет в историю этой войны, как один из самых страшных и ожесточенных эпизодов. Эта война, которая всегда была для нас чем-то далеким и нереальным, никого из нас не спросив, пришла в наш дом, а вместе с ней – слезы, боль, потери, страх…

Луганск постепенно возвратился к жизни, город, который погиб… переродился.

«Было ощущение, что город уничтожается планомерно. Вот за квадратом квадрат, начиная от автовокзала с первых дней августа и в сторону кукольного театра. Каждый день обстреливался каждый двор. Вот как будто это было все четко расписано, чтобы уничтожить инфраструктуру, жилые дома, памятники, больницы», — сказала доцент кафедры истории Отечества Татьяна Анпилогова.

В документальном фильме собраны воспоминания жителей города Луганска о военных событиях лета 2014 года, отражены реальные события, реальные чувства и судьбы людей, переживших общую беду в Луганске и за его пределами.

Люди, которые перебороли войну и смерть выстояли, вернулись в свой родной город.

Позавчера, в столице ЛНР в кинотеатре «Русь» состоялся премьерный показ документального фильма военного корреспондента News Front Никиты Возмителя об истории Луганска «Город, который умер вчера…». Жители считают, что документальный фильм News Front должны показать за пределами Республики.

http://cnl.su/dnr/2650-gorod-kotoryj-umer-vchera-dokumentalnyj-film-news-front-21

Я старался не предвзято смотреть этот фильм. Я старался отстраниться. Не получилось. Хоть и говорят, что мужчины не плачут, у меня не получилось сдержаться. Я пытался в душе тушить ненависть, гнев. Не получилось. Это невозможно забыть, это нельзя забывать. Луганчане, мой низкий Вам поклон. Мой низкий поклон всему Донбассу. И пусть будут прокляты агрессоры до седьмого колена!

http://www.yaplakal.com/forum3/topic1616382.html