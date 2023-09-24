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Никифор Алексеевич Костин — самый загадочный автор учебников русского языка

Многим из вас хорошо известны популярнейшие учебники русского языка для начальной школы под авторством Никифора Алексеевича Костина линейки 1949 года и начала 1950-х годов.

Учебники эти выделяются среди других пособий приятным стилем изложения и внятностью подачи материала. Существует целый пласт преподавателей русского языка, которые считают Никифора Алексеевича Костина эталонным автором учебников, заслужил он и большую любовь среди широкой аудитории родителей, кто самостоятельно обучает детей дома.Никифор Алексеевич Костин — самый загадочный автор учебников русского языкаНо если вы будете искать информацию в сети, то не сможете найти даже верную биографию данного автора без ошибок в датах, не говоря уже о фотографиях. Долгое время я искала хоть какую-то правдивую достоверную информацию о Никифоре Алексеевиче Костине, и мне улыбнулась удача. Неожиданным образом судьба столкнула меня с человеком, который знал Никифора Алексеевича при жизни и смог рассказать мне хоть немного фактов из его биографии.

Валерий Степанович Звонов — внучатый племянник Никифора Алексеевича — был непосредственным участником процесса создания тех самых знаменитых учебников и «Букваря Костина» 1947 года. Маленький Валерий в конце сороковых годов был дошкольником и только начинал учиться читать и писать, готовился к поступлению в первый класс. Такое стечение обстоятельств очень помогло Никифору Алексеевичу Костину «обкатать» учебные пособия на маленьком добровольце. Валерий рассказывал, что ему очень нравилось вытаскивать из стопки картинки, подходящие к тексту, помогать подбирать понятные среднестатистическим первоклассникам изображения для сопровождения заданий в пособиях, выполнять упражнения по письму разной степени сложности и выявлять максимально подходящие для эффективного процесса обучения малышей.Никифор Алексеевич Костин — самый загадочный автор учебников русского языкаНикифор Алексеевич Костин родился 25 февраля 1886 года. Он был методистом, учителем русского языка. До революции Никифор Алексеевич преподавал в Высшем педагогическом начальном городском 6-классном училище города Ставрополя. Десятки лет своей жизни он посвятил не только учительству, но и работе над учебными пособиями для начальной школы.Никифор Алексеевич Костин — самый загадочный автор учебников русского языкаВысшее педагогическое начальное городское 6-классное училище, г. Ставрополь.

Первые советские буквари, составленные по так называемому «методу целых слов», были заменены в 1932 году букварями, в которых был восстановлен звуковой аналитико-синтетический метод, автором которого и был Н. А. Костин совместно с П. О. Афанасьевой. С того времени все буквари составлялись исключительно по данной методике.Никифор Алексеевич Костин — самый загадочный автор учебников русского языкаБукварь, Н.А. Костин, 1947 г.

Вначале ребёнок на кубиках учит алфавит, затем его просят найти, из каких букв на слух состоит слово, например: МАША — М-А-Ш-А. Затем ребёнок приступает к составлению слов из слогов: МА-ША.

После Великой Отечественной войны Костин переехал в Ленинград и преподавал в Ленинградском государственном педагогическом институте имени М. Н. Покровского (в 1957 году этот ВУЗ был объединён с ЛГПИ имени А. И. Герцена).

В 1949 году Никифор Алексеевич Костин выпустил свою первую экспериментальную полную линейку учебников по русскому языку для начальной школы (четырёхтомник с 1 по 4 классы). Эксперимент оказался удачным, и он начал работу над первой полноценной откорректированной стабильной линейкой учебников.

Однако Никифор Алексеевич скоропостижно скончался 7 мая 1952 года в возрасте 66-ти лет, успев отдать в печать только учебники для 1 и 2 классов начальной школы. Незавершённую Костиным линейку стабильных учебников 1950-х годов пришлось завершать Марии Леонидовне Закожурниковой в соавторстве с Николаем Сергеевичем Рождественским.

В 1960-х годах была осуществлена попытка выпустить новую реформаторскую отредактированную и упрощённую линейку учебников русского языка под фамилией «Костин», за которой на самом деле скрывался коллектив соавторов. Данная линейка хоть и имела красивое визуальное оформление, манила знаменитой фамилией на обложке, как знаком качества, на самом деле сильно уступала по уровню исполнения и содержанию настоящим линейкам Н.А. Костина, выпущенным непосредственно им самим при жизни.

Похоронен Н. А. Костин в Ленинграде на Большеохтинском кладбище (проспект Металлистов, 5). Если идти от церкви по центральной аллее, то могила будет по правую руку, примерно в 300 метрах от главного входа (надгробие из чёрного мрамора).Никифор Алексеевич Костин — самый загадочный автор учебников русского языкаДочь Никифора Алексеевича и его жены Антонины Васильевны Костиной (Образцовой) — Нина Никифоровна Костина-Панайотова (1913–2000 гг.) стала физиком, закончила физфак ЛГУ и работала заместителем заведующего лабораторией академика Линника в ГОИ.

К сожалению, к моменту выхода данного поста, Валерий Звонов внезапно ушёл из жизни. Я уже больше не имею возможности расспросить его, как последнего очевидца, заставшего легендарного живого Костина, узнать такие интересные и важные для истории подробности. Тем не менее, он был бы очень рад тому, что мы поделились его воспоминаниями с широкой аудиторией подписчиков группы «Сталинский Букварь».Никифор Алексеевич Костин — самый загадочный автор учебников русского языкаЛана Грома, художник-иллюстратор проекта «Сталинский Букварь».

Учебники линеек Н. А. Костина вы можете найти и приобрести на официальном сайте:
https://stalins-bukvar.ru/catalog/?q=Костин

https://telegra.ph/Nikifor-Alekseevich-Kostin--ehtalonnyj-avtor-uchebnikov-06-16

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