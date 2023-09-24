Никифор Алексеевич Костин — самый загадочный автор учебников русского языка

Многим из вас хорошо известны популярнейшие учебники русского языка для начальной школы под авторством Никифора Алексеевича Костина линейки 1949 года и начала 1950-х годов.

Учебники эти выделяются среди других пособий приятным стилем изложения и внятностью подачи материала. Существует целый пласт преподавателей русского языка, которые считают Никифора Алексеевича Костина эталонным автором учебников, заслужил он и большую любовь среди широкой аудитории родителей, кто самостоятельно обучает детей дома. Но если вы будете искать информацию в сети, то не сможете найти даже верную биографию данного автора без ошибок в датах, не говоря уже о фотографиях. Долгое время я искала хоть какую-то правдивую достоверную информацию о Никифоре Алексеевиче Костине, и мне улыбнулась удача. Неожиданным образом судьба столкнула меня с человеком, который знал Никифора Алексеевича при жизни и смог рассказать мне хоть немного фактов из его биографии.

Валерий Степанович Звонов — внучатый племянник Никифора Алексеевича — был непосредственным участником процесса создания тех самых знаменитых учебников и «Букваря Костина» 1947 года. Маленький Валерий в конце сороковых годов был дошкольником и только начинал учиться читать и писать, готовился к поступлению в первый класс. Такое стечение обстоятельств очень помогло Никифору Алексеевичу Костину «обкатать» учебные пособия на маленьком добровольце. Валерий рассказывал, что ему очень нравилось вытаскивать из стопки картинки, подходящие к тексту, помогать подбирать понятные среднестатистическим первоклассникам изображения для сопровождения заданий в пособиях, выполнять упражнения по письму разной степени сложности и выявлять максимально подходящие для эффективного процесса обучения малышей. Никифор Алексеевич Костин родился 25 февраля 1886 года. Он был методистом, учителем русского языка. До революции Никифор Алексеевич преподавал в Высшем педагогическом начальном городском 6-классном училище города Ставрополя. Десятки лет своей жизни он посвятил не только учительству, но и работе над учебными пособиями для начальной школы. Высшее педагогическое начальное городское 6-классное училище, г. Ставрополь.

Первые советские буквари, составленные по так называемому «методу целых слов», были заменены в 1932 году букварями, в которых был восстановлен звуковой аналитико-синтетический метод, автором которого и был Н. А. Костин совместно с П. О. Афанасьевой. С того времени все буквари составлялись исключительно по данной методике. Букварь, Н.А. Костин, 1947 г.

Вначале ребёнок на кубиках учит алфавит, затем его просят найти, из каких букв на слух состоит слово, например: МАША — М-А-Ш-А. Затем ребёнок приступает к составлению слов из слогов: МА-ША.

После Великой Отечественной войны Костин переехал в Ленинград и преподавал в Ленинградском государственном педагогическом институте имени М. Н. Покровского (в 1957 году этот ВУЗ был объединён с ЛГПИ имени А. И. Герцена).

В 1949 году Никифор Алексеевич Костин выпустил свою первую экспериментальную полную линейку учебников по русскому языку для начальной школы (четырёхтомник с 1 по 4 классы). Эксперимент оказался удачным, и он начал работу над первой полноценной откорректированной стабильной линейкой учебников.

Однако Никифор Алексеевич скоропостижно скончался 7 мая 1952 года в возрасте 66-ти лет, успев отдать в печать только учебники для 1 и 2 классов начальной школы. Незавершённую Костиным линейку стабильных учебников 1950-х годов пришлось завершать Марии Леонидовне Закожурниковой в соавторстве с Николаем Сергеевичем Рождественским.

В 1960-х годах была осуществлена попытка выпустить новую реформаторскую отредактированную и упрощённую линейку учебников русского языка под фамилией «Костин», за которой на самом деле скрывался коллектив соавторов. Данная линейка хоть и имела красивое визуальное оформление, манила знаменитой фамилией на обложке, как знаком качества, на самом деле сильно уступала по уровню исполнения и содержанию настоящим линейкам Н.А. Костина, выпущенным непосредственно им самим при жизни.

Похоронен Н. А. Костин в Ленинграде на Большеохтинском кладбище (проспект Металлистов, 5). Если идти от церкви по центральной аллее, то могила будет по правую руку, примерно в 300 метрах от главного входа (надгробие из чёрного мрамора). Дочь Никифора Алексеевича и его жены Антонины Васильевны Костиной (Образцовой) — Нина Никифоровна Костина-Панайотова (1913–2000 гг.) стала физиком, закончила физфак ЛГУ и работала заместителем заведующего лабораторией академика Линника в ГОИ.

К сожалению, к моменту выхода данного поста, Валерий Звонов внезапно ушёл из жизни. Я уже больше не имею возможности расспросить его, как последнего очевидца, заставшего легендарного живого Костина, узнать такие интересные и важные для истории подробности. Тем не менее, он был бы очень рад тому, что мы поделились его воспоминаниями с широкой аудиторией подписчиков группы «Сталинский Букварь». Лана Грома, художник-иллюстратор проекта «Сталинский Букварь».

Учебники линеек Н. А. Костина вы можете найти и приобрести на официальном сайте:

https://stalins-bukvar.ru/catalog/?q=Костин

https://telegra.ph/Nikifor-Alekseevich-Kostin--ehtalonnyj-avtor-uchebnikov-06-16