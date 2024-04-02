Оскорбительные высказывания Соловьева в адрес белгородцев, на фоне трагедии в "Крокусе"

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В сети разгорается нешуточный скандал, который может стоить если не карьеры, то весьма подпорченной репутации известному пропагандисту Владимиру Соловьеву. Речь идет о высказывании телеведущего, адресованного на фоне трагедии в "Крокусе", жителям Белгородской области. В эфире федерального телеканала "Россия-1" Владимир Рудольфович сделал несколько сомнительных замечаний касающихся поддержки белгородцев, а блогеров освещающих события в приграничном регионе назвал "тварями". О чем идет речь, и почему сегодня в соцсетях требуют "отмены" Соловьева, читайте в нашей публикации.

Это вам не Москва

Скандал разразился после того, как наша власть проявила живое участие в судьбе семей чьи близкие погибли или получили ранения в чудовищном теракте в Москве. Звучит конечно несколько странно, но на то есть основания.

Дело в том, что жители приграничного региона обратили внимание на то, что пострадавшим в "Крокусе" была оказана беспрецедентная материальная помощь и даже было обещано списание всех долгов по имеющимся кредитам. В то время как в Белгородской области, где каждый день фиксируются прилеты, результатом которых становятся человеческие жизни, разрушенные дома, уничтоженные автомобили и т.д., финансовая поддержка, скажем так, не столь ощутима.

Фото: dela.ru

Несмотря на то что многие белгородцы сидят без работы, а большинство предпринимателей терпит убытки, наши банки не торопятся списывать долги семьям погибших, а сборы средств хоть и ведутся, но к сожалению, не в тех объемах, как после событий в "Крокусе". Но комментировать, и уж тем более сравнивать размер помощи Москве и Белгороду, с экранов ТВ и страниц провластных СМИ никто не торопится. А ведь прилеты по приграничному региону это не разовая акция, они происходят с трагичной периодичностью.

Если обратиться к официальным сводкам, то можно узнать, что с мая 2022-го по конец декабря 2023-го, из-за атак неприятеля на белгородчину, регион потерял свыше 90 человек, среди которых были и дети. И к сожалению, эта цифра продолжает расти. Белгородцы, искренне сочувствующие горю тех, кто лишился своих близких в "Крокусе", в то же время, видя какую поддержку оказывают им, задают вполне справедливым вопросом: "А чем мы хуже? "

Фото: fontanka.ru

И вроде бы в этой ситуации, государству людям нужно как-то помочь, или как минимум сгладить острые углы. Но вместо этого журналист Владимир Соловьев, который у многих ассоциируется с рупором Кремля, обрушивается с резкой критикой в адрес тех, кто позволил себе усомниться в полноте оказания поддержки белгородцам. В своей авторской программе, выходящей на телеканале "Россия-1", пропагандист, в довольно уничижительной форме раскритиковал тех, кто пожаловался на недостаточную помощь.

После чего в эфире продемонстрировали репортаж Владимира Рудольфовича который побывал на месте обстрелов.

Вот только проблема состоит в том, что писали о нехватке помощи, куда меньшей по сравнению с "московской", не какие-то анонимные блогеры, а вполне реальные белгородцы.

Вопиющая несправедливость

Понять людей можно. Например, белгородцы возмущены тем, что им отказывают в кредитных каникулах или предоставлении каких-либо льгот, например снижения процентной ставки, в то время как в Москве банки сперва сами инициировали погашение кредитов пострадавшим в "Крокусе", а затем уже Центробанк рекомендовал списать все долги погибших.

Фото: mordovmedia.ru

А вот например жителю Белгорода, когда он обратился в банк с просьбой списать ему кредит, ответили:

"Мы не обсуждаем с клиентами темы, которые как-то связаны с политикой, безопасностью и проведением специальной операции"

Подобный случай носит не единичный, а массовый характер. Вот, например история Михаила, который опять-таки обратился в банк. Он задал вполне справедливый вопрос:

"Почему москвичам, пострадавшим в результате теракта, банки гасят кредиты, а жителям Белгорода, постоянно живущим в аду, теряющим имущество, не могут даже кредит предоставить? "

На что банк ограничился сухой формулировкой следующего содержания:

"При принятии решения о предоставлении кредита учитывается целый ряд факторов. Каждая из сторон вправе отказать заключать договор по кредиту".

А женщина по имени Ирина рассказала, что ей постоянно звонят из одного банка и требуют погасить задолженность в размере 2,1 тыс. рублей, однако женщина просто не в состоянии сделать этого. Отвечая на вопрос банка: "Что у вас случилось? " Ирина отвечает, что не может выйти на улицу из-за страха обстрела, но банк снова звонит и повторяет свой вопрос.

На сторону жителей Белгорода встают многочисленные эксперты, среди которых например Анатолий Несмиян, сетевой аналитик:

После того как Соловьев высказался в столь грубой форме в адрес людей, которые пытаются добиться справедливости, возникает вопрос - а Владимир Рудольфович часом не перепутал "свою личную шерсть, с государственной?". В конце концов высказывание про "тварей" и "мерзкую истерику" прозвучали на федеральном канале, который содержится на налоги россиян, в том числе и белгородцев, и по идее должен продвигать точку зрения власти. Или это такая позиция государства? Весьма сомнительно. Что-то подсказывает, что Соловьев заигрался.

Во-первых подобное поведение в прямом эфире для журналиста, тем более сидящего на гособеспечении, как минимум неэтично, а во-вторых, все уже порядком устали от постоянных истерик этого господина, который всё чаще не стесняется выпадать из зоны русского литературного языка.

В свою очередь сами белгородцы, давая свой комментарий высказыванию пропагандиста, посоветовали последнему переехать на месяц в Белгород, где он будет "вставать от сирены, будить свою супругу и вместе за 20 секунд бежать в укрытие".

"За подобные высказывания передачи надо закрывать. Оправдания подобным оскорблениям людей, ежедневно живущим под обстрелами, нет, и не может быть. Действительно, а почему бы г-ну Соловьеву не переехать в Белгород? Что касаемо выплат белгородцам и погашения им кредитов, то на мой взгляд, здесь безусловно необходимо изыскать средства. Но вряд ли государство сегодня на это пойдет" — поделился мнением политолог Юлий Нисневич.

В свою очередь пользователи в сети тоже дают свою оценку поведению еще недавно профессионального журналиста:

"Соловьёв давно вообразил себя мессией. Каждое его слово это истина в последней инстанции. При этом он позволяет себе оскорбления даже не пытаясь сдерживаться. Вся его передача это сплошная истерика по любому поводу. Всех, кто пытался ему как-то возражать, давно вылетели с его передачи, остались поддакивающие каждому его слову. Наверное, это так называемое "профессиональное выгорание". Только непонятно почему другие должны терпеть его выходки. Короче, Соловьёв это уже клиент психиатров, но ни в коем случае не ведущий. А перед людьми надо извиниться" - пишет пользователь Б58.

Понятно, что "Вечер с Владимиром Соловьевым" пользуется большой популярностью среди телезрителей, но в последнее время передача раз за разом пробивает дно, что сказалось на её рейтинге, который стремительно снижается, оставляя Соловьева с его истериками, за бортом самых популярных передач канала. Пора руководству телеканала делать оргвыводы.

Что касается оказания помощи белгородцам, не уступающей в размере выплаченной пострадавшим в "Крокусе", то здесь конечно возникают сомнения. Как ни крути в Москве произошел теракт, который осудил весь мир, кроме разве что сумасшедшего хутора, а происходящее в Белгороде стало, увы, суровой обыденностью. Но не стоит забывать про то, что нет ничего ценнее человеческой жизни, и абсолютно неважно от чего погибает человек, от рук обезумевших террористов в столице, или от прилетов на прифронтовой территории.

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