Очаровательные фото природы России

Снежные пампушки, которые щедро вырастают в областях вечной мерзлоты!Если посмотреть сверху, некоторые участки кажутся огромными кошачьими следами.Природа удивительна!
Ладожское озеро, Карелия
Карелия
Сусанинская площадь. Пожарная каланча в Костроме.Белая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей Крыма
Ярославль, Стрелка
Урал
Пермский край. Река Чусовая
Крым. Судак. Генуэзская крепостьВид с горы Оспе неподалёку от сибирского города Апатиты
Челябинская область
река Иркут, приток Ангары
Пермский край,река УсьваВорзогоры, Онежский район, Архангельская область. Второе января 2026 г
Закат на Плещеевом озере, Ярославская область
АлтайДагестан. Гоцатлинское водохранилище зимой.Дагестан. Гоцатлинское водохранилище зимой.Дагестан. Гоцатлинское водохранилище зимой.Дагестан. Гоцатлинское водохранилище зимой.Дагестан. Гоцатлинское водохранилище зимой.Дагестан. Гоцатлинское водохранилище зимой.Дагестан. Гоцатлинское водохранилище зимой. Просто сказка
Утро, река Десна, Брянская область
Волга, Жигулёвские горы, Самара
Река Мана, Красноярский крайИз Магаданской области!
КронштадтИндигиркаИндигиркаИндигиркаИндигиркаИндигирка
Рускеала
Ангара
Вологодская областьИстра, Московская область
Река Свирь, Лодейное ПолеВологда
АлтайИтуруп. Остров южной группы Большой гряды Курильских острововИтуруп
Алтай
Камень Говорливый на реке Вишера. Северный УралКадр, сделанный в Архангельской области
Судак
Чертовы ворота, Адыгеякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущелья
Таинственный Хехцир
Кольский полуостров, Мурманская область
Геленджик
Шихан
БурятияАлтай. Долина реки Чулышман, Каменные грибы.Алтай. Долина реки Чулышман.Алтай. Долина реки Чулышман.Алтай. Долина реки Чулышман, Каменные грибы.
Байкал
Воронежская область
Эрзи - государственный природный заповедник, Ингушетия
Свердловская область
Ленинградская область
Саяны
Водопад Гедмишх
Мутновский водопад
Окрестности Алушты, Крым
Архыз
Но нигде не сказано, где она заканчивается
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