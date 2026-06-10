Очаровательные фото природы России

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Ладожское озеро, Карелия Ладожское озеро, Карелия

Карелия Карелия

Сусанинская площадь. Пожарная каланча в Костроме. Белая скала или одна из главных достопримечательностей Крыма Белая скала или одна из главных достопримечательностей Крыма Белая скала или одна из главных достопримечательностей Крыма Белая скала или одна из главных достопримечательностей Крыма Белая скала или одна из главных достопримечательностей Крыма Белая скала или одна из главных достопримечательностей Крыма Белая скала или одна из главных достопримечательностей Крыма Белая скала или одна из главных достопримечательностей Крыма Сусанинская площадь. Пожарная каланча в Костроме.Белая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей КрымаБелая скала или одна из главных достопримечательностей Крыма

Ярославль, Стрелка Ярославль, Стрелка

Урал Урал

Пермский край. Река Чусовая Пермский край. Река Чусовая

Крым. Судак. Генуэзская крепость Вид с горы Оспе неподалёку от сибирского города Апатиты Крым. Судак. Генуэзская крепостьВид с горы Оспе неподалёку от сибирского города Апатиты

Челябинская область Челябинская область

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Пермский край,река Усьва Ворзогоры, Онежский район, Архангельская область. Второе января 2026 г Пермский край,река УсьваВорзогоры, Онежский район, Архангельская область. Второе января 2026 г

Закат на Плещеевом озере, Ярославская область Закат на Плещеевом озере, Ярославская область

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Утро, река Десна, Брянская область Утро, река Десна, Брянская область

Волга, Жигулёвские горы, Самара Волга, Жигулёвские горы, Самара

Река Мана, Красноярский край Из Магаданской области! Река Мана, Красноярский крайИз Магаданской области!

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Алтай Итуруп. Остров южной группы Большой гряды Курильских островов Итуруп АлтайИтуруп. Остров южной группы Большой гряды Курильских острововИтуруп

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Камень Говорливый на реке Вишера. Северный Урал Кадр, сделанный в Архангельской области Камень Говорливый на реке Вишера. Северный УралКадр, сделанный в Архангельской области

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Чертовы ворота, Адыгея кадры из Мамисонского ущелья кадры из Мамисонского ущелья кадры из Мамисонского ущелья кадры из Мамисонского ущелья кадры из Мамисонского ущелья кадры из Мамисонского ущелья кадры из Мамисонского ущелья кадры из Мамисонского ущелья Чертовы ворота, Адыгеякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущельякадры из Мамисонского ущелья

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Эрзи - государственный природный заповедник, Ингушетия Эрзи - государственный природный заповедник, Ингушетия

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Окрестности Алушты, Крым Окрестности Алушты, Крым

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