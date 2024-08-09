Красоты и музеи Подмосковья, ч.5

Музей истории молока и глазированного сырка Музей истории молока и глазированного сырка является частью завода «Ростагроэкспорт», который выпускает молочную продукцию под брендом «Б. Ю. Александров». Экскурсионная программа состоит из нескольких блоков. Во время посещения производства гостям показывают процесс создания глазированных сырков, в лаборатории рассказывают о контроле качества продукции.

В завершение всех посетителей ждут дегустация молочных продуктов и мастер-класс по их изготовлению и упаковке. Билет: от 550р

Московская обл, ГО Пушкинский, сп Ельдигинское Петушки

Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское» На протяжении нескольких столетий имение на реке Лопасня принадлежало Васильчиковым. С XVI века до 1917 года оно переходило от одного владельца к другому по наследству. В советское время здание было перестроено изнутри, потом долгое время в нём размещалась вечерняя школа. В 1996–2007 годах усадьба была отреставрирована для размещения музея. После реставрации усадьба Лопасня-Зачатьевское стала филиалом Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово». Усадьба входит в сообщество Пушкинских музеев России. Вход 100р ул. Пушкина, 10, Чехов

Краеведческий музей в Ликино-Дулево Ликино-Дулевский краеведческий музей был открыт 28 ноября 1997 года. Первоначально архив музея насчитывал 740 экспонатов. Постепенно музей приобретал районный размах, так как невозможно отделить историю одного города от истории всей земли Орехово-Зуевской. За 14 лет работы фонды музея увеличились до 22 тысяч единиц хранения. В музее имеется 7 залов. В них посетители узнают об истории возникновения города Ликино-Дулево начиная с 1209 года и его названии, истории градообразующих предприятий и их родоначальников. Музей играет большое значение в культурной и духовной жизни города Ликино-Дулево и близлежащих населённых пунктов. Ежегодно его посещает более 4,5 тысяч человек.

Билет: 400р

Московская обл, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, 34

Главный дом усадьбы Покровское-Стрешнево Усадьба располагается на месте бывшей деревни Подъёлки. В середине XVII в. там была возведена церковь «Покрова Богородицы» — и местность стала именоваться «Село Покровское». В 1664 г. Покровское купил Родион Матвеевич Стрешнев — родственник первой жены царя Михаила Романова. Каменный дом был построен после принятия Манифеста о даровании вольности российскому дворянству при генерал-аншефе Петре Ивановиче Стрешневе, который несколько лет был киевским губернатором. Это был типичный для елизаветинского времени дом в 10 комнат. В доме было порядка 130 картин. При Петре Ивановиче родовое имение расширяется и предстает во всем своем великолепии. После революции усадьба с близлежащими дачами, в которых жили Карамзин, актер Василий Лужский, врачи Боткин и Берс, была превращена в санаторий ЦК. Здесь также находились музей, дом отдыха летчиков.

На долю знаменитой усадьбы в парке «Покровское-Стрешнево» за несколько веков выпало немало потрясений — менялись владельцы, ее перестраивали в угоду архитектурной моде, а несколько раз она чуть не сгорела. Здание позабыло о приличных гостях и давно стоит разбитым и заброшенным. Но в прошлом году его начали приводить в порядок. Специалисты Департамента капитального ремонта Москвы проведут масштабную реставрацию в соответствии с архивными материалами. А выглядела усадьта раньше вот так.

Входа нет

Волоколамское ш., 52, Москва

Музей-заповедник Горки Ленинские, главный дом Усадьбы Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» — музей В. И. Ленина, расположенный на базе бывшей дворянской усадьбы «Горки». Усадьба возникла в конце XVIII века. Парк и усадебный дом относятся к началу XIX века, а хозяйственные сооружения и парковые павильоны — к предреволюционным годам. В. И. Ленин стал бывать в Горках осенью 1918 года после покушения на него. Обычно он приезжал сюда в нерабочие дни, а с зимы 1921–1922 годов стал проводить здесь основную часть времени. С 15 мая 1923 года тяжело больной председатель Совнаркома СССР жил в Горках постоянно, здесь же он и скончался.

После смерти Ленина усадьбу занимала до 1949 года семья его брата Дмитрия Ильича. Музей-заповедник был открыт к 25-й годовщине смерти Ленина в январе 1949 года.

Вход от 300р

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Горки Ленинские, Главная аллея

Музей истории русского десерта Музей русского десерта — это частные музеи в Звенигороде и Москве, посвящённые сохранению и продвижению старинных русских рецептов. Основатель музеев — Т. В. Федина, профессиональный художник-живописец. В музеях представлены элементы русского крестьянского и купеческого быта XIX века, воссоздана атмосфера конфетной лавки XIX века и советской кухни. Предусмотрены интерактивные экскурсии с приготовлением десертов и дегустацией. Также действуют кафе с блюдами по старинным рецептам русской кухни.

Вход 300р

ул. Фрунзе, 23/2, Звенигород

Усадьба Валуево Усадьба «Валуево» — одна из наиболее сохранившихся в первозданном виде старинных усадеб, некогда окружавших Москву. В XIV веке селение входило во владение дворянского рода Валуевых. Владельцами усадьбы были именитые князья Мещерские, Толстые, Шепелёвы. Самые яркие моменты истории усадьбы связаны с периодом, когда имение перешло к роду Мусиных-Пушкиных. Именно при Алексее Ивановиче усадьба обрела облик, который можно наблюдать сейчас. С 1885 года история усадьбы «Валуево» связана с оздоровлением населения: купец Дмитрий Семёнович Лепешкин организовал здесь лечебницу. После здесь были санаторий и дом отдыха, а во времена ВОВ — военный госпиталь. С 1980 года по настоящее время на территории функционирует Клинический Санаторий «Валуево».

Вход на территорию парка: 200 рублей

с1, посёлок Валуево

Усадьба Воробьёво Усадьба Воробьево — бывшая подмосковная усадьба дворян Татищевых, наследников и потомков первого русского историка Василия Татищева. Название «Воробьево» усадьба получила по имени первых владельцев — бояр Воробьевых. С XVII века земли начали переходить из рук в руки. В качестве приданого усадьба досталась офицеру Евграфу Татищеву — сыну и наследнику первого русского историка Василия Татищева.

При советской власти усадьбу перестроили под дом отдыха. В главном доме изменили планировку, разобрали лестницу, погубили зимний сад и пихтовую аллею. В настоящее время на территории усадьбы сохранились главный дом в стиле классицизма (который явно требует если не реконструкции, так ремонта), еловый парк, павильоны с палладианскими мотивами, церковь Святого Духа, построенная в 1848 году в псевдорусском стиле.

Входа нет

Московская область, городской округ Подольск, посёлок Лесные Поляны

Усадьба Кривякино До реконструкции

Усадьба Кривякино — бывшая дворянская усадьба конца XVIII — начала XIX веков. Главный дом стоит на возвышенном левом берегу Москвы-реки в черте города Воскресенска. Первый дом в усадьбе построил генерал-майор Александр Замятин в конце 1760-х годов. В конце столетия имение ненадолго перешло княжескому роду Черкасских, а затем коллежскому асессору Николаю Беклемишеву, при котором появился ныне существующий парк и сменилось название на «Красное Сельцо». Самым известным жителем усадьбы был русский писатель Иван Лажечников. Здесь он провел свое детство и юность. Но из-за финансовых проблем семья Лажечниковых продала поместье. Затем имение разделили и распродали по частям. После революции 1917 года усадьбу национализировали, а жилые помещения отвели под государственные нужды. В наши дни усадьба полностью восстановлена и теперь используется как культурный центр.

Вход свободный

ул. Лермонтова, 5, микрорайон Центральный, Воскресенск

Усадьба Поливаново Усадьба Поливаново — одна из многочисленных усадеб графа Кирилла Разумовского, выстроенная в 1780-е годы на левом берегу реки Пахра (ныне пос. Поливаново городского округа Подольск Московской области), неподалёку от усадьбы Дубровицы. В начале XVII века окрестные земли принадлежали дворянскому роду Поливановых, чьё имя сохранилось в названии села. После смерти жены граф Кирилл Григорьевич задумался над обустройством Поливанова в качестве резиденции для младшего и ещё очень юного сына Ивана. В 1777–1779 годах вместо ветхой Благовещенской церкви XVII века он возвёл новую. Вслед за тем на высоком холме был построен господский дом в стиле классицизма. После установления советской власти усадьбу занимали образовательные учреждения, потом костно-туберкулёзная больница. Современный владелец — филиал Московской психиатрической клинической больницы № 1.

Входа нет

Московская область, городской округ Подольск, посёлок Поливаново

Мемориальный дом-музей С. Н. Дурылина Мемориальный дом-музей С. Н. Дурылина — музей в городе Королёве, расположенный в доме, где жил и работал писатель, богослов, театральный и литературный критик Сергей Николаевич Дурылин в свой последний, «болшевский» период жизни (с 1936 по 1954 год). Дом-музей был открыт 26 сентября 1993 года. Изначально он находился в ведении ГИТИСа как научное подразделение Государственного института театрального искусства им. Луначарского. 1 апреля 2002 года музей был передан в муниципальную собственность города Королёва. 12 января 2007 года дом С. Н. Дурылина получил статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения.

Билет 300р

Свободная ул., 12, микрорайон Болшево, Королёв

Кузнечная слобода Музей «Кузнечная слобода» — частный музей кузнечного мастерства и народных ремёсел, открытый 13 февраля 2010 года в Коломне. Экспозиция музея состоит из кованых, литых и деревянных изделий разных эпох и основана на коллекции Ильи Георгиевича Лебедева. Начало коллекции было положено около 20 лет назад, и на данный момент она насчитывает более 7000 экспонатов. «Кузнечная слобода» хранит доспехи и оружие воинов прошлых веков, а также предметы, давно исчезнувшие из домашнего обихода, — старинные весы, утюги, чайники. Вход от 200р

Гражданская ул., 84, Коломна

Башни Тесла «Катушки Тесла» были изобретены физиком Николой Теслой. Он запатентовал прибор в 1896 году как «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала».

Комплекс построили в 1970-е годы для проведения испытаний прочности изоляции в электротехнике. Среди важных целей — защита самолётов от попадания молний и разработка сверхвысоковольтной импульсной техники.

В наши дни застать установки в работающем состоянии практически невозможно, исследования проходят крайне редко из-за их высокой стоимости. Но это скорее экзотика из советских времен.

Входа нет.

Московская область, городской округ Истра, Истринские леса. Отметила ее потому что она есть. И на этом сегодня все.