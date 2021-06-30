О чём действительно не могут договориться "левые"

Миром правят не идеи или боги, миром правит материальный интерес. Экономика - базис, первична. Идеология - надстройка, вторична. И обслуживает конкретные экономические интересы.

Это верно и на микроуровне.

На пять левых четыре микропюрера (пятый условный я, который смотрит на это со стороны и старается не убить себя фейспалмами).

Каждый хочет быть вождём. Нет, не так - Вождём. Собрать вокруг себя кучу паствы и окучивать её. Чтобы внимали, открыв рот. И, конечно, конвертировать количество последователей и учеников в материальные блага - в должности, в деньги, в "богатство и славу"(с)Генри Джонс-джуниор

Но поскольку, кхм, назовём это "электоральное поле" ограничено и относительно поделено, то единственный способ увеличить паству - это отгрызть её у конкурентов. А как? Обвинить их в ереси и ревизионизме, ясен красен!

И путаным словоблудием попытаться это обосновать. Кто более складно поёт и находит больше подходящих цитат - тот и временный победитель данной дисциплины "специальной олимпиады"(с)

Все эти требования "теоретической чистоты" - это рационализация боротьбы за кормовую базу. Скучно, девочки...

Вместолевые не могут договориться не о теоретическом единстве, а о том, кто будет главпюрером.

Ибо каждый видит себя на этом месте, и жаждет ништяков. Всё.Я за этой крысино-мышиной вознёй наблюдаю где-то с 2004 года. "В мышиной возне плохо то, что, даже выйдя победителем, вы по-прежнему остаетесь мышью"(с)Лили ТомлинНикогда не участвовал, Ленин упаси. На лидерство не претендовал и не собираюсь. Мне бы результат бы... поэтому, как в пословице, "кто хочет делать - ищет способ" - я всегда ищу ответ на вопрос "как?"

В этом плане я человек простой (и верный ленинец). Есть ленинское определение, которое меня устраивает: социализм - это госкапитализм с социальной направленностью (где значительная часть доходов направляется на образование, медицину, пенсии и так далее).

Значит практическая задача - увеличить долю государства в экономике. Создать госкорпорации и госмонополии. Увеличить плановую составляющую экономики. Наращивать социальные статьи бюджета (но не популистски "с вертолёта", а через рост ВВП).

Маркс писал "Коммунизм станет возможен по мере развития производительных сил". Значит наша практическая задача - развивать производительные силы. Изобретать, внедрять, оптимизировать, повышать эффективность.

Есть вещи, которые понятно, как делать (мне, по крайней мере). Госкап - это понятно и эффективно. Можете побиться в истерике, но это правда.

А "диктатура пролетариата, непонятно как организованная, неизвестно или работающая и вообще, мы никак не можем договориться, что такое этот самый пролетариат" - непонятно и не работает (я уже неоднократно объяснял, почему).

Поэтому нужно двигаться к цели постепенно, через практическое наполнение идеи. Безжалостно отбрасывая неработающее и культивируя успешное.

Можете считать меня тупым. Мне давно плевать, кто там что про меня считает. Я не знаю, как построить коммунизм (и возможно ли это вообще, особенно глядя на перманентную грызню самоназванных "коммунистов" между собой). Но изучаю (и пропагандирую), как сделать лучше. Для страны в целом и для людей в частности. Госкорпорации, g2g, развитие социалки, борьба с американским империализмом. Это и есть социализм.

А вот это их "коммунизм - это когда мы вывесим красный флаг и объявим, что наступил коммунизм" - это чистой воды магическое мышление и субъективный идеализм. Ничего общего с марксизмом не имеющий (что для "ильенковцев" не удивительно).

Ильенков - вообще ни разу не материалист, а вульгарный идеалист (очень плохо замаскированный). Забаненный в СССР за оный идеализм и ревизионизм.

Правда, ильенковцы объясняют это "кознями и интригами".

Но это Троцкий с ним.

Мне когда-то боротьбисты подарили книгу Ильенкова. Та ещё наркомания. В стиле "есть ли жизнь на Марсе? нет ли жизнь на Марсе? есть ли Марс? и что такое жизнь?"...

P.S. Утверждения, что в Китае неправильные коммунисты странно.

Если вы такие умные, то почему страной не управляете? А, ну да... вам же некогда, ещё не все "ревизионисты" разоблачены, да и термин "пролетариат" нуждается в уточнении - входят ли в него аккаунт-менеджеры и бьюти-блогеры или нет.

Без этого же никак коммунизм не построить!



P.P.S. После этого текста наши вместолевые мальчики опять позлятся, побомбят, заклеют порваные места синей изолентой, после чего часть гордо сделает вид, что не заметила, а вторая часть ответит в стиле "тывсёврёшь, проклятый охранитель". И всё останется "кака было". Как же чудесно, что я не в тусовке! :)

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1489987.html