Выбор цели

Согласитесь, удивительная история: пока одни украинские предприятия прицельно обстреливают высокоточными ракетами, другие как ни в чём не бывало работают, не опасаясь обстрелов. И добро бы эти предприятия выпускали мирную продукцию – отнюдь! В чём же секрет?

Ещё в 2014 году все поставки двойного назначения, а тем паче сугубо военные, в Россию были прекращены, разъяснял глава консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. И добавлял: по линии экспорта «Укроборонпрома». Ясно, да?

Ко дню 7 ноября, «красному дню» календаря, нескольким украинским воротилам офис президента Зеленского устроил что-то вроде сеанса одновременного раскулачивания. У богатеев, не сумевших доказать свою преданность режиму, отобрали их производства, некоторые из них считались то ли нерентабельными, то ли полуразрушенными. Между тем по какому-то странному совпадению ни одно из этих производств не пострадало в ходе российских атак. Нередко при этом работая как часы – несмотря на унылый пессимизм распространяемых на их счёт слухов. А ведь и АвтоКрАЗ Константина Жеваго, и «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, и «Запорожтрансформатор» Константина Григоришина помимо сугубо мирной продукции выпускали изделия военного либо двойного назначения.

А накануне на Украине с помпой задержали 84-летнего Богуслаева: в вину ему вменили продажу в Россию вертолётных двигателей, будто бы украинским правоохранителям было не известно об этих поставках раньше. На самом деле механизм открытия секретного ларчика издавна известен всем заинтересованным лицам. Действительно, ещё в 2014 году все поставки двойного назначения, а тем паче сугубо военные, в Россию были прекращены, разъяснял глава консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. И добавлял: по линии экспорта «Укроборонпрома». Ясно, да? Но в том-то и дело, что далеко не все военные поставки в Россию осуществлялись (и, не поверите, продолжают осуществляться, невзирая на текущий контекст) по линии «Укроборонпрома». «Есть предприятия, например «Мотор Сич», – пояснял украинский эксперт. – Формально они экспортируют двигатели, как для военных, так и для гражданских вертолётов. Непосредственно «Укроборонпрому» запорожское предприятие не подчиняется». А в контракте записано: порядка 400 вертолётных двигателей ВК-2500 и ТВ3-117В в год вынь да поставь, иначе плати неустойку. Вот «Мотор Сич» и продолжал поставки продукции двойного назначения в Россию – под видом гражданских.

Похожего сценария придерживались и на госпредприятии «Антонов». В свою очередь, продукция АвтоКрАЗа массово поставляется в Белоруссию – армейские грузовики. Ну как взять и разбомбить такое полезное производство?! А вот останутся ли и они целыми и далее – это интрига.

Кстати

Месяц назад в Верховной раде случился казус – народный депутат от «слуг народа» Роксолана Пидласа вольно или невольно прояснила вопрос о российской собственности на Украине. Пидласа сообщила коллегам о планах рассмотреть на ближайших заседаниях вопрос о национализации российских активов на Украине. Таковых, как вдруг выяснилось на восьмом месяце спецоперации, немало – по данным кабмина Украины, аж 903 объекта. Едва ли для руководства Украины эта информация стала откровением, но как-то раньше на эту тему никто вслух не распространялся. Не оттого ли, что вокруг этих объектов можно было организовать любимую украинскую забаву под названием «договорняк»? Взять краматорский «Энергомашспецсталь»: 92% акций, если верить Пидласе, якобы принадлежит некоей кипрской офшорной компании, связанной с «Росатомом» (Пидласа сказала: входящей в состав «Рос­атома», но, может, ошиблась).

Что не так с делом о покушении на экс-гендиректора ГК «Мерлион» Вячеслава Симоненко?

У девяти сотен прочих предприятий также имеются могущественные совладельцы с российским гражданством. А у 79 из них (как минимум, по признанию Пидласы) – покровители на уровне министерств и ведомств. Интересно, это правда или Пидласа бессовестно врёт? Месяц прошёл, а в России всё тихо – молчат и в «Росатоме», и в Минпромторге (Пидласа сообщила, что оно якобы контролирует сеть модных магазинов Brocard). Повисает в воздухе очевидный вопрос – а почему об этом вслух заговорили только месяц назад, да и то шепотком?

На территории «Сумыхимпрома» в трубопровод угодил снаряд. Трубопровод перебило 21 марта, через неделю последствия аварии полностью устранили, а 28 марта начался отвод российских войск из Сумской области. Такое вот совпадение

Непотопляемый «титаник»

А как вам такая занимательная арифметика: титан, произведённый в России, занимает 87-процентную долю мирового рынка. При этом до недавнего времени порядка 100% титановой руды Россия получала с Украины. И немалую часть продавала на Запад, в том числе и за океан. Не исключено, что поставки продолжаются и сегодня, хотя титановая руда считается стратегическим сырьём, а поставки такого рода приравниваются к военным. При этом есть один известный факт – на территории России имеются огромные месторождения титана, только они не разрабатываются. То ли нет надобности, то ли их приберегают до лучших времён, то ли, как сообщили однажды «вражеские голоса», «в настоящее время в России полностью отсутствует собственная эксплуатируемая сырьевая база титанового сырья, все действующие сырьевые объекты бывшего СССР остались на Украине».

Производство титановой руды – отрасль, освоенная украинским миллиардером Дмитрием Фирташем. Тем самым, что девятый год заперт американцами в Австрии – в ожидании депортации за океан, где ему грозит немалый тюремный срок. Чтобы не загреметь за решётку, Фирташ выполняет для американцев мелкие поручения политического характера. И одновременно страхует украинские производства титановой руды (всего их там порядка 40, и почти все контролирует Фирташ, отчасти сам, отчасти через подставных лиц). Само собой, попадания ракет в эти предприятия исключены. Однако один случай всё же был. Весной на территории «Сумыхимпрома» в трубопровод угодил снаряд. Трубопровод перебило 21 марта, примерно через неделю последствия аварии полностью устранили, а 28 марта начался отвод российских вой­ск из Сумской области. Такое вот совпадение.

Вот и у интриги с нетронутой железнодорожной инфраструктурой, похоже, целиком «титановое» объяснение. Да, по железной дороге идут поставки ВСУ западного оружия. Кое-где в полотно прилетают снаряды, но единичные и нечасто. При этом не находится сообщений о повреждении веток, по которым идут эшелоны с титановой рудой. И в западном направлении, и в северном, белорусском. Есть и третий «титановый» маршрут – в сторону «народных республик». Таким образом, эта ветка позволяет подвозить боеприпасы по железной дороге буквально к позициям у Донецка.

Белорусские детали украинского производства

Но и титан всего лишь один из эпизодов. Эксперты отмечают, что российский ВПК по-прежнему потребляет продукцию украинских производств. Особенно в ракетно-космической, авиационной и кораблестроительной сферах. В 2014 году председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Дмитрий Рогозин признал, что в рамках замещения импорта «предстоит заместить 186 образцов вооружения и спецтехники с Украины, порядка тысячи различных позиций». Среди них газогенераторы, силовые машины для кораблей, авиационные двигатели для вертолётов и самолётов. И вот минуло почти девять лет, а что изменилось? Говорят – немногое. Из тысячи позиций РФ самостоятельно замещает примерно треть (по другим данным – около половины). А остальное, надо полагать, завозит с Украины. И вот вопрос: возможно ли разбомбить производства, без которых корабли перестанут выходить в море, а самолёты и вертолёты – взлетать?

Видимо, не откроем военной тайны, ибо данные из открытых источников. В марте 2015 года сорвался намеченный запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Рокот» с тремя спутниками системы связи «Гонец». Причина – харьковское производственное объединение «Хартрон» не сумело обойти запрет на поставку комплектующих к разгонному блоку ракетоносителя. Похожие проблемы возникли и у российских производителей торпед – им не довезли украинские комплектующие. Впоследствии, примерно к 2018 году, проблемы удалось «порешать». Каким образом? По одной из версий, таким же, как и в продуктовом импортозамещении. На украинских деталях на разгонных блоках ракетоносителей затирали клейма made in Ukraine, заменяя их на «зроблена у Беларуси».

Ещё немного раскопок: в декабре 2014 года замминистра обороны Юрий Борисов в интервью «Известиям» признался, что поставки вертолётных двигателей с Украины заместить едва ли удастся при любом раскладе – «чтобы уйти от зависимости, нам пришлось бы удвоить или утроить объёмы производства двигателей». Но не вышло – дефицит вертолётных двигателей к 2020 году достиг 5 тыс., а об «удвоить или утроить» даже речи уже не шло. Может, что-то стало меняться сейчас, только это военная тайна.

И вот вопрос: возможно ли разбомбить производства, без которых корабли перестанут выходить в море, а самолёты и вертолёты – взлетать?

«Южмаш» не нужен!

Ракетный удар по днепропетровскому «Южмашу» нанесли в ночь на 17 ноября. По Днепропетровску стреляли и раньше и, случалось, попадали в стратегически важные для Киева предприятия, но по «Южмашу» не прилетало. «Впервые за девять месяцев наносят удары по нашим предприятиям газодобычи! – откровенничал, напоказ вываливая военную тайну, украинский премьер Денис Шмыгаль. – И по «Южмашу»!» Вообще-то «Южмаш» выпускает ракеты «Точка-У», и уже одно это могло положить конец производству раз и навсегда. Но до прошлого четверга предприятие работало как часы. Почему? Не потому ли, что ракету-носитель «Зенит» для российской космической отрасли изготавливал только «Южмаш». Да и ещё много чего, в том числе для ракетных комплексов, разрабатывавшихся в КБ «Южное». Уточнять, что да как, вряд ли возможно, но об одной истории, не так чтобы давней, много писали, в том числе и в российской прессе. Дело было каких-то пять лет назад, уже после майдана, – российская (отчасти) компания S7 (Sea Launch Ltd) заключила с «Южмашем» контракт на производство 12 ракет «Зенит». Правда, через два года руководство S7 сообщило о приостановке контракта и планируемом в дальнейшем его расторжении, но ракеты всё-таки были произведены и уехали в конечном итоге в Россию. И с тех пор цеха, в которых строили «Зениты», не простаивали. То есть выпуск «российского заказа» продолжался, хотя заказчик сменился. Что же, похоже, заказ в результате был выполнен, а новый не заключили – судя по событиям 17 ноября.

«Южмаш» в данном случае – характерный, типичный пример. Пока в услугах украинского предприятия имелась критическая необходимость, его не трогали. Но вот, похоже, «Южмаш» больше не требуется. Как там было в «Кин-дза-дза»: «Скрипач не нужен, родной!»

Справка

Киевское издание «Зеркало недели» тоже как-то попыталось прояснить, почему некоторые украинские производства избегают печальной участи. Вывод, сделанный изданием, таков: производства, в которые крайне редко попадают российские снаряды и ракеты, как правило, принадлежат российским собственникам либо пол­ностью, либо на паях с европейцами и американцами.

Если верить упомянутому выше изданию, российские предприниматели Владимир Лукьяненко и Герман Цой владеют украинскими предприятиями, производящими оборудование для АЭС (НПО «Гидромаш», «Насосэнергомаш», Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения).

В 2011 году СМИ предполагали, что за ООО «КЭС-Украина» к которому относили ОАО «Днепрогаз», ОАО «Донецкгоргаз», ОАО «Криворожгаз», ОАО «Харьковгоргаз» и ОАО «Харьковгаз» маячила тень российского «Газпрома».

Миллиардер Игорь Касаев, по мнению издания, совладелец украинского табачного монополиста «Тедис Украина». Это седьмая украинская компания в рейтингах по объёмам годового дохода.

«Титановый король» Михаил Воеводин может быть владельцем украинской группы компаний VS Energy, контролирующей ряд облэнерго и ЧАО «Днепрспецсталь» – главного производителя специальных сталей на Украине.

Руслан Горевой

https://versia.ru/pochemu-odni-ukrainskie-proizvodstva-bomby...