Герои сирийской пустыни

Как сражались бойцы ЧВК «Вагнер», попавшие в плен к боевикам

Осенью 2017 года в Сирийской Арабской Республике произошел инцидент, который обессмертил на все времена имена двух граждан России, храбро сражавшихся в сирийской пустыне и попавших в плен к боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». После ожесточенного боя в населенном пункте Эш-Шола к юго-западу от Дейр эз-Зора в прессе появились сообщения о том, что боевики захватили в плен двух русских бойцов из состава ЧВК «Вагнер» – Григория Цуркану и Романа Заболотного. Вскоре пришли сообщения, что 3 октября 2017 года они были убиты.

Имена Григория Цуркану и Романа Заболотного в средствах массовой информации впоследствии всплывали не раз. СМИ патриотической направленности отмечали мужество и героизм, с которым два бойца вступили в неравный бой с превосходящими силами противника. Спустя годы имена двух бойцов навсегда вошли в пантеон героев России; боевики ИГ, ответственные за их гибель, были ликвидированы, а памятник Цуркану и Заболотному был установлен у часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе.

О том, как сражались герои сирийской войны, приехавшие из России на защиту мирных граждан от международного терроризма, рассказывает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

В глубине пустыни

остановить наступление украинских войск на Луганск и защитить мирное население от развязанной украинскими формированиями резни. Отряд будущей ЧВК «Вагнер», который на тот момент представлял собой небольшую батальонно-тактическую группу, штурмовал Луганский аэропорт – ключевую цитадель Вооруженных сил Украины на Луганщине, тем самым отогнав украинские силы от столицы ЛНР. Сентябрь 2017 года в Сирийской Арабской Республике ознаменовался коренным переломом в затяжной войне против боевиков «Исламского государства». В начале месяца силам, выступавшим на стороне сирийского правительства и президента Башара Асада удалось прорвать осаду Дейр эз-Зора и начать планомерное уничтожение террористического подполья на восточном берегу Евфрата. И в авангарде сил, шедших в наступление на позиции боевиков, находилась группа российских военных специалистов и добровольцев, которая стала известна под именем ЧВК «Вагнер». Как мы уже знаем из предыдущих текстов по истории «Оркестра», в состав «Группы Вагнера» входили опытные и мотивированные бойцы. Основной костяк добровольцев и военных специалистов ранее участвовал в боях в Донбассе, где усилиями небольшого отряда «музыкантов» удалосьостановить наступление украинских войск на Лугански защитить мирное население от развязанной украинскими формированиями резни. Отряд будущей ЧВК «Вагнер», который на тот момент представлял собой небольшую батальонно-тактическую группу,штурмовал Луганский аэропорт– ключевую цитадель Вооруженных сил Украины на Луганщине, тем самым отогнав украинские силы от столицы ЛНР.

К 2017 году за спиной «вагнеровцев» было уже немалое количество ратных подвигов в рамках операции в Сирии. Начиная с 2015 года, бойцы «Вагнера» принимал участие в наиболее сложных и опасных операциях в качестве эффективной и результативной штурмовой пехоты – венцом их деятельности стали два штурма Пальмиры в 2016 и 2017 году, о которых мы обязательно поговорим в самое ближайшее время. После стабилизации обстановки вокруг Пальмиры, освобождения газовых полей Аш-Шаир и штурма укрепрайона ИГ в Акербате, отряды ЧВК «Вагнер» прорвали осаду Дейр эз-Зора и форсировали реку Евфрат, тем самым приблизив военный разгром джихадистов.

В числе штурмовиков, которые успешно действовали в Дейр эз-Зоре и пустынных районах вдоль трассы М-20, находились и двое героев нашей истории. Их судьба оказалась нераздельно связана с судьбой обескровленной Сирии, на защиту которой и поднялись два добровольца из России.

Памятник Цуркану и Заболотному в часовне ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе.

Десантник и пограничник

О личностях и жизни Григория Цуркану и Романа Заболотного до судьбоносных сирийских событий известно немногое. По данным «Комсомольской правды», Цуркану родился в 1978 году в Сыктывкаре, в 1996-1998 годах служил в разведроте ВДВ в Подмосковье, там же после срочной службы подписал контракт. В 2012 году, после службы в 137-м гвардейского парашютно-десантном полку в Рязани, механик-водитель БМД Цуркану уволился из армии и сменил несколько рабочих специальностей. О том, что Цуркану еще до присоединения к ЧВК «Вагнер» решил посвятить свою жизнь защите мира, порядка и справедливости по всему миру, говорит сразу несколько фактов из его биографии. По воспоминаниям сослуживцев, Цуркану ездил воевать добровольцем в другие горячие точки еще до того, как был создан «Оркестр» - в частности, он ездил на войну в Югославию, однако о его участии в боевых действиях там ничего не известно. Известно, что для Цуркану Сирия уже была знакома по предыдущей поездке – в 2013 году он приезжал в САР вместе с другими российскими специалистами для охраны нефтедобывающих объектов, где, судя по всему, познакомился с будущим командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным.

Григорий Цуркану в Сирии. Фото: GREY ZONE @grey_zone

После короткой командировки в Сирию Цуркану занимается общественной работой в составе отделения ветеранско-благотворительной организации «Боевое братство» по месту жительства в Домодедово. В сети сохранилось несколько фотографий с собраний организации «Боевое братство», на которых присутствует Цуркану. Однако после начала боевых действий в Донбассе отставной десантник добровольно принимает решение вступить в ряды ополченцев. Благодаря знакомству с Дмитрием Уткиным, Цуркану вступает в создаваемую им под началом Евгения Пригожина батальонно-тактическую группу, состоящую из русских добровольцев и ветеранов горячих точек.

На встрече "Боевого братства". Цуркану - во втором ряду второй справа.

Как вспоминает руководитель Telegram-канала GREY ZONE, который лично знал Григория Цуркану, среди «музыкантов» он носил позывной «Гал». Другие его сотоварищи вспоминают, что бывший десантник был по жизни скромен и немногословен. Эту черту характера «Гала» мы с вами еще вспомним в этом тексте.

«Знаком был с Цуркану лично, познакомились с ним в 2014 году. Гриша был боевой мужик, воевал он давно в разных локациях, если не выдавать всех секретов, - рассказал админ GREY ZONE.

- 5 лет назад фортуна отвернулась от него: несмотря на то что он подготовленный профи, в жизни есть ситуации, которые мы не в силах изменить».

Еще меньше информации в Сети сохранилось о Романе Заболотном. Известно, что он родился в 1979 году в Ростовской области в семье потомственных донских казаков. Память о великих предках привела Заболотного в российское казачье движение: после службы в погранвойсках, молодой человек вступил в организацию Всевеликого войска Донского, принимал участие в смотрах и общественной деятельности военно-патриотического движения. Заболотный принимает награду из рук атамана Всевеликого войска Донского Виктора Водолацкого.

В 2014 году, как и многие казаки с Дона, Заболотный отправился в Донбасс, воевать в составе ополчения после государственного переворота на Украине и начала гражданской войны. Известно, что Роман Заболотный принимал участие в боях на Саур-Могиле и под Новоазовском, а также в операции под Зеленопольем. После окончания «горячей» фазы конфликта в Донбассе Заболотный вернулся в Ростов и сменил ряд гражданских профессий, в частности работал поваром. Однако, когда казак прослышал о наборе добровольцев в ЧВК «Вагнер», он принял решение и отправился в Сирию – навстречу своей судьбе.

Бой под Эш-Шолой

Осенью 2017 года, когда штурмовики ЧВК «Вагнер» уже пересекли Евфрат и завязали бои с террористами «Исламского государства» на восточном берегу великой реки, боевики попытались переломить ситуацию, осложнив положение проправительственных сил под Дейр эз-Зором. Для этой цели «летучие» отряды ИГ на пикапах планировали серию атак на трассу Дамаск – Пальмира – Дейр эз-Зор для того, чтобы сковать снабжение наступающих сил. На тот момент штурмовики ЧВК «Вагнер» отогнали боевиков от ключевой автомагистрали, однако быстрые и маневренные отряды ИГ легко могли прорваться к трассе – особенно в тех местах, которые контролировались исключительно солдатами сирийской армии. По воспоминаниям бойцов ЧВК «Вагнер», боевики имели возможность беспрепятственно пересекать трассу – где-то проскочив мимо блокпоста, где-то заставив перепуганных сирийцев пропустить их под страхом смерти, а где-то с помощью банальной взятки.

Пикап боевиков в ходе боев за трассу на Дейр эз-Зор

Наиболее опасным участком трассы Дамаск – Пальмира – Дейр эз-Зор считался маршрут между городом Эс-Сухне в провинции Хомс и населенным пунктом Эш-Шола к юго-западу от Дейр эз-Зора. На тот момент эти населенные пункты находились в глубоком тылу, однако боевики имели возможность проводить набеги и рейды, используя обширные и неподконтрольные никому пространства сирийской пустыни для своих целей. Кроме того, сирийской армии и различным местным ополченцам недоставало дисциплины и организованности для того, чтобы как следует охранять коммуникации, в связи с чем командование приняло решение задействовать бойцов ЧВК «Вагнер» для сопровождения сирийских автоколонн.

Импровизированная передвижная артиллерия сирийских войск.

Судя по всему, об этом боевики ИГ ничего не знали. И поэтому 28 сентября 2017 года в районе поселка Эш-Шола отряды боевиков атаковали небольшую колонну сирийских войск. Схожие инциденты произошли в тот день в трех местах на участке трассы – в частности, под Эс-Сухне, и в районе населенного пункта Кабаджиб, в связи с чем, как сообщали тогда новостные агентства Al Masdar News и DeirEzzor 24, движение по трассе Дейр эз-Зор — Пальмира было приостановлено. Это, впрочем, не помешало «летучим» отрядам ИГ выйти глубоко в тыл сирийской армии и через два дня после прорыва захватить на короткий срок город Эль-Каръятейн к юго-западу от Пальмиры.

Фото: GREY ZONE В СМИ тогда сообщили, что во время столкновений под Эш-Шолой погибли не менее десяти сирийских солдат, однако колонне удалось избежать полного уничтожения и выйти из боя. Боевики передвигались мобильными группами, в основном, состоящими из пикапов с установленными на борту ЗУ-23 или крупнокалиберными пулемётами. При этом, как отмечают источники, под огонь джихадистов попали не только сирийские солдаты, ехавшие в автобусах и микроавтобусах, но и мирные жители, ехавшие отдельно на легковой машине и остановившиеся по требованию боевиков.Фото: GREY ZONE

В той самой колонне под Эш-Шолой находились герои нашего сегодняшнего рассказа – Григорий Цуркану и Роман Заболотный: их отряду было поставлена задача по сопровождению колонны и предотвращению нападения боевиков. По свидетельству выжившего в бою сирийского солдата, которое приводят арабские СМИ, колонну в засаде под Эш-Шолой поджидал отряд в 50-80 террористов на пикапах.

Боевики готовятся к атаке.

Сирийские военные не смогли оказать должного сопротивления боевикам и погибали один за другим в попытке уйти из-под обстрела с поля боя. По словам очевидцев, Цуркану и Заболотный смогли остановить паническое бегство сирийцев и организовать отход, прикрывая оставшихся в живых бойцов. Несмотря на неравенство в силах, русским специалистам удавалось держать оборону, даже когда группа боевиков начала их обходить под прикрытием пулеметного огня.

рассказывал впоследствии руководитель Telegram-канала GREY ZONE.

– По итогам боя с нашей стороны – семь 200-х, двое пленены и один выжил. Как он добрался до своих – это отдельное чудо и отдельная история». «Так как, были и есть разговоры о том, был бой (контакт) или нет, то внесём свою лепту: группа из 10 наших бойцов и двух небольших автобусов с садыками, поехали по какой-то мелочи из пункта А в пункт Б, где и произошла ситуация. Садыков первыми вывели из боя ещё, когда они находились на колёсах, большинство даже не успели спешиться, -рассказывал впоследствии руководитель Telegram-канала GREY ZONE.– По итогам боя с нашей стороны – семь 200-х, двое пленены и один выжил. Как он добрался до своих – это отдельное чудо и отдельная история».

Последствия боя под Эш-Шолой. ФОТО: Directorate 4 @directorate4

Плен

Фото: GREY ZONE То, что отдельным бойцам сирийской армии удалось уцелеть — это, безусловно, заслуга «вагнеровцев». Однако по итогам боя Цуркану и Заболотный попали в плен после ожесточенной рукопашной: как свидетельствуют очевидцы, контуженные и истратившие весь боезапас, они не утратили достоинства и продолжали бороться уже в ближнем бою.Фото: GREY ZONE

Пропагандисты «Исламского государства» пытались использовать пленных и заставить на камеру заявить о переходе на сторону ИГ. Однако те не поддавались на уловки боевиков, а в опубликованном медиацентром ИГ видео лишь назвали свои имена. В итоге боевикам ничего не оставалось, кроме как выпустить видео с пленными бойцами ЧВК «Вагнер» (которых в силу незнания назвали просто «российскими военными») в Сеть через подконтрольный ИГ орган пропаганды «Аль-Амак»

Первые кадры, на которых боевики показали пленников.

заведомо ложные и неправильные сведения, стараясь как можно больше запутать противника своими показаниями. Эта деталь впоследствии стала известной после публикации видеозаписи, на которой запечатлен момент попадания Цуркану и Заболотного в плен после контузии. На записи казак рассказал боевикам, что микроавтобус, на котором они ехали, когда попали в засаду ИГ, двигался в сторону штаба – хотя на самом деле штаб находился совершенно в другой стороне. Ряд СМИ, включая портал «Вестник Дамаска», предположили тогда, что Заболотный намеренно дезинформировал боевиков, направив ИГ по ложному следу, так как если бы Заболотный согласился сотрудничать с боевиками, оборона сирийской армии в Дейр эз-Зоре рухнула бы в одночасье. В плену у боевиков «вагнеровцы» также проявили себя достойно. Григорий Цуркану, которому в ходе боя под Эш-Шолой подбили один глаз, на допросах хранил молчание – тут особенно сказывался тот факт, что «Гал» в принципе по жизни был немногословен. За двоих в основном говорил Роман Заболотный: он сообщал боевикамстараясь как можно больше запутать противника своими показаниями. Эта деталь впоследствии стала известной после публикации видеозаписи, на которой запечатлен момент попадания Цуркану и Заболотного в плен после контузии. На записи казак рассказал боевикам, что микроавтобус, на котором они ехали, когда попали в засаду ИГ, двигался в сторону штаба – хотя на самом деле штаб находился совершенно в другой стороне. Ряд СМИ, включая портал «Вестник Дамаска», предположили тогда, что Заболотный намеренно дезинформировал боевиков, направив ИГ по ложному следу, так как если бы Заболотный согласился сотрудничать с боевиками, оборона сирийской армии в Дейр эз-Зоре рухнула бы в одночасье.

Момент пленения Заболотного и Цуркану, а также неизвестного сирийца, скрин с видео

Кровь за кровь

Поняв, что пленные не будут соглашаться с требованиями исламистов, не переходят на их сторону и откровенно пудрят им мозги, боевики казнили Цуркану и Заболотного 3 октября 2017 года. В том же сообщении портала «Аль-Амак» от 28 сентября террористы сразу же заявили, что намерены казнить пленных публично на подконтрольной ИГ территории. Однако обстоятельства смерти двух россиян до сих пор остаются предметом споров.

Одна из версий гибели Цуркану и Заболотного, которая появилась в средствах массовой информации под конец 2017 года, гласит, что пленные россияне и еще один неизвестный человек были зверски казнены боевиками на площади аль-Джардак в городе Аль-Маядин путем обезглавливания и сожжения. Согласно этой версии, непосредственно за казнью пленных последовали не менее 50 налетов российской и сирийской авиации. Тем не менее, никаких подтверждений этой версии впоследствии не было обнаружено.

Расправа над двумя пленными «вагнеровцами» никак не облегчила положение террористов. К октябрю 2017 года положение «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор приобрело катастрофический характер. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» уже взламывали оборону исламистов на восточном берегу реки Евфрат, в то время, как сами боевики в Дейр эз-Зоре, лишенные снабжения из-за продвижения «музыкантов», сдавали сирийской армии квартал за кварталом. В ноябре 2017 года сирийские военные войдут в Аль-Маядин, который к тому моменту боевики объявили своей «столицей» - уже третьей после Ракки и Дейр эз-Зора. В это время «вагнеровцы» довершают разгром ИГ в Дейр эз-Зоре и зачищают последний укрепрайон боевиков на острове Хувейджа Катыа. А уже в декабре 2017 года проправительственные силы и Россия совместно нанесли силам псевдо-халифата военное поражение, выбив исламистов с территории Сирии.

В ходе боя за последний оплот ИГ в Аль-Бу Кемале был ликвидирован полевой командир «Исламского государства», который был ответственен за пленение и казнь Григория Цуркану и Романа Заболотного. Террористов, причастных к захвату россиян, ликвидировали в ходе спецоперации, которую провели отряды ЧВК «Вагнер» совместно с силами сирийского спецназа «Охотники на ИГИЛ» - последние, кстати, пообещали отомстить ИГ за казнь двух россиян. Полевой командир террористов и его подельники были обнаружены к северу от города Аль-Бу Кемаль, в районе пустыни провинции Дейр-эз-Зор. Когда террористы поняли, что их местонахождение известно, они предприняли попытку прорыва, в ходе которой и были ликвидированы.

Вечная память

К сожалению, в первые дни после пленения и казни Цуркану и Заболотного российские официальные ведомства никак не помогли делу вызволения пленников из застенков ИГ (да и когда они вообще помогали вагнерам?). 28 сентября, когда боевики ИГ опубликовали первую видеозапись с допроса Цуркану и Заболотного, представители Минобороны РФ опровергли заявления о захвате в плен «российских военнослужащих» в Сирии и заявили, что никаких инцидентов в Дейр эз-Зоре или других районах страны не было.

«Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Иного мнения по существу вопроса придерживались представители ЧВК «Вагнер». Поскольку долгое время не было известно ничего о судьбе Цуркану и Заболотного, представители «оркестра» пытались вытащить своих товарищей из плена любыми возможными способами. В частности, для этих целей был использован единственный официальный на тот момент канал связи – официальный Twitter-аккаунт «Охотников на ИГИЛ». Так, 4 октября там было опубликовано предложение выплатить по одному миллиону долларов за каждого россиянина. В ноябре «Охотники» предложили обменять на Цуркану и Заболотного 250 боевиков «Исламского государства», взятых в плен на острове Хувейджа Катыа. Ни то, ни другое предложение так и не было рассмотрено главарями «Исламского государства» – поскольку боевики к этому моменту уже казнили пленников.

Евгений Пригожин у памятника Цуркану и Заболотному. Фото: Федеральное агентство новостей

Григорий Цуркану и Роман Заболотный остались в памяти людей как образцовые воины, сражавшиеся храбро и ушедшие с достоинством. Память о двух героях, храбро сражавшихся в сирийской пустыне и попавших в плен к боевикам ИГ, жива и поныне. Бывшие и нынешние бойцы ЧВК «Вагнер» ежегодно вспоминают подвиг Цуркану и Заболотного.

О том, что двое россиян состояли в рядах «оркестра», официально подтвердил Евгений Пригожин в 2023 году – рассказывая о событиях под Пальмирой и последовавших боях «оркестра», руководитель ЧВК «Вагнер» особо отметил подвиг двух героев в бою под Эш-Шолой.

Наконец, память бойцов увековечена в легендарной часовне ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе – стоящий в сквере у храма памятник зафиксировал момент последнего боя Цуркану и Заболотного.

Боя, который дали два героя из России посреди далекой сирийской пустыни...