"Гравитон" представила собственную материнскую плату с процессором Baikal-M

Детали технологии раскрывает официальная пресс-служба НПП «Салют». Открытие заключается в освоении способа получения чистого монокристаллического кремния из российских материалов, который характеризуется сопротивлением в 1000 Ом на сантиметр. Благодаря этому изобретению возможно полностью заместить иностранную продукцию в России и поставки из-за рубежа, отныне можно не ввозить исходное сырье для производства необходимого материала – говорит гендиректор «Салюта» Александр Бушуев. Образец уже был представлен на нескольких международных промышленных выставках. Заказчиком разработки выступил Минпромторг РФ. Ключевой особенностью технологии производства является поэтапный процесс получения материала с помощью синтеза. Из диоксида кремния получают моносилан, затем поликристаллический материал, и затем из этого полуфабриката добывают нужный монокристаллический кремний.

Компанией «Росэлектроника», входящей в государственную корпорацию «Ростех», разработана инновационная технология производства монокристаллического кремния из отечественных исходных материалов. Эта разработка дает очень твердую надежду, что российская отрасль производства микрочипов и электронных приборов выйдет на полный путь импортозамещения.

Ну и еще кое-что.

«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту новый навигационный космический аппарат «Глонасс-К» (https://bit.ly/3aux7Kx). Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Сейчас в составе группировки ГЛОНАСС находятся 25 спутников, из них 22 используются по целевому назначению, три временно выведены на техобслуживание.

Подводную лодку специального назначения "Белгород" (https://bit.ly/3ORa3Vb ) — первый носитель "Посейдонов" — передали Военно-морскому флоту. Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана.

На выставке «Иннопром-2022» сотрудники инновационного центра «Бирюч» представили разработанный в России беспилотный летательный аппарат под названием Hi-Fly S700 (https://bit.ly/3uytLgF). Hi-Fly S700 предполагают использовать в пределах городской черты, в отличие от западных разработок, которые чаще всего не могут использоваться непосредственно в городе из-за уровня шума. Кроме того, данный БПЛА не требует человека-пилота в кабине.

Холдинг «Росэлектроника» представил образец монокристаллического кремния (https://bit.ly/3ReGAGF), созданного полностью из российских материалов. Технология позволит импортозаместить иностранное сырье при производстве электронных силовых приборов. Материал создается в несколько этапов. Вначале из порошка металлургического кремния или из диоксида кремния синтезируется моносилан, из которого, в свою очередь, получают поликристаллический кремний.

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева ввели в эксплуатацию самую большую в мире экспериментальную установку (https://bit.ly/3AzVnpb) по изучению процессов горения. С ее помощью российские авиаконструкторы смогут быстрее, эффективнее и экологичнее решать задачи импортозамещения. Уже начата серия первых экспериментов.

Компания «Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию новую подстанцию «Котово» 110/10 кВ (https://bit.ly/3nM0ye2) суммарной электрической мощностью 20 МВА. Новый энергообъект позволит обеспечить надёжным электроснабжением Котовское и Заборское месторождения. Автоматизированная система управления подстанции «Котово» обеспечивает контроль за оборудованием в режиме реального времени.

В реакторном здании второго энергоблока Курской АЭС-2 в проектное положение установлены все четыре сферических корпуса (https://bit.ly/3nNVzJW) главных циркуляционных насосов. Модель главных циркуляционных насосов в проекте ВВЭР-ТОИ уникальна: впервые в истории атомной энергетики Российской Федерации использована водяная смазка подшипников насоса и двигателя, что позволило исключить присутствие масла в герметичной оболочке здания реактора и значительно повысить пожаробезопасность.

В Воронежской области открылся завод РГМ-Нефть-Газ-Сервис (https://bit.ly/3yl7vI2) по производству колтюбингового оборудования для подземного и капитального ремонта нефтегазовых скважин. Мощности завода позволяют выпускать 12-18 колтюбинговых установок в год. Оборудование для подземного и капитального ремонта нефтегазовых скважин планирует поставлять в Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, а также в зарубежные компании.

Строительство первого завода (https://bit.ly/3ImTrCm), входящего в состав агрокластера "Сырная долина", завершилось в Дмитрове. На заводе планируется перерабатывать до 190 тонн молока в сутки, производить почти 5,5 тыс. тонн сыра и почти 3 тыс. тонн сливок в год. Предприятие будет использовать инновационное роботизированное оборудование, что и повышает выпуск молочной продукции в несколько раз.

Ученые Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук разработали и успешно провели испытания прототипа интегрирующего детектора (https://bit.ly/3uzgEMd), который будет установлен на пользовательской станции Центра коллективного пользования СКИФ, строящегося в наукограде Кольцово под Новосибирском. Прототип детектора позволит отработать технологии и перейти от научно-исследовательских работ к опытно-конструкторским.