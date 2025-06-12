Пропагандистские грантоеды в образовании. Кондрашев

Есть одна проблема в нашей стране, которую не особо обсуждают, но от этого она не исчезла.

Это засевшие в системе образования русофобы, которые искренне ненавидят Россию, но никуда не уезжают, а продолжают гадить изнутри. Некоторые широко известны в стране и даже имеют высокие звания, типа «заслуженного учителя» Тамары Эйдельман.

Некоторые ВУЗы уже почистили от таких – как ВШЭ или РГГУ (откуда уволились свыше 20 преподавателей, но зато взяли на работу наркомана-мелиоратора Дугина).

Периодически студенты сами присылают мне записи лекций таких преподавателей. Чаще всего, если там есть состав преступления (фальсификация истории, глорификация нацизма, дискредитация армии, призывы к противоправной деятельности), я просто молча оформляю заявку в соответствующие органы и передаю материалы по инстанции.

Но в данном случае страна должна знать своего антигероя (потому что попытки повлиять обычными методами пока не сработали)… Итак, в Красноярске есть Сибирский федеральный университет (СФУ). А в нём есть Юридический институт. В котором работает некто Кондрашев.

Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного, административного и муниципального права Юридического института Сибирского федерального университета (СФУ), член избирательной комиссии Красноярского края с правом решающего голоса, член квалификационной комиссии адвокатской палаты Красноярского края, председатель ревизионной комиссии Межрегиональной ассоциации конституционалистов.

То есть человек окопался основательно, пустил корни везде, где только можно, так просто не сковырнёшь.

Поэтому остаётся только публичность. Дайте Свет, они света боятся!

У меня тут масса его высказываний, несколько десятков, настолько много, что всё в одну публикацию не уместятся. Но я постарался сделать подборку «избранного», самое яркое (или тухлое, что точнее).

Это как материалы его «лекций», где он пытается промывать мозги студентам, так и выдержки из роликов на его ютуб-канале.

Приступим.

В своей статье Кондрашев А. А.:

«Современный политический режим России: ограничения базовых гражданских прав и свобод посредством законодательных новаций и правоприменительной практики // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 2. С. 10–17» пишет, что «начале XXI в. российский политический режим превратился в авторитарный».

Роджерс: Слово «авторитарный» – это пропагандистский жупел. Нет такого понятия в политологии! Это ярлык, который западная пропаганда навешивает на всех, кто им не нравится. И не важно, проводятся ли в стране выборы или есть свобода слова – его лепят на тех, на кого укажет глобалистский олигархический кагал.

При этом у них, например, Пиночет никогда не был «авторитарным», хотя он был диктатором, захватившим власть с помощью вооружённого госпереворота. Равно как и другие известные диктаторы двадцатого века – Батиста или Сухарто. Они же отдавали свои ресурсы западным корпорациям за бесценок – как же их после этого можно называть «авторитарными»?!

Ну и монархии Британии, Норвегии, Дании, Бельгии или Испании они тоже никогда не называют «авторитарными». Хотя это монархии!

Кондрашев: …пройдут выборы Президента, но это выборы без выборов конечно, потому что реальных оппозиционных кандидатов там, как вы понимаете, нет… их не допустили до выборов… Это норма для диктаторских режимов, где реальный оппонент не допускается.

Роджерс: Это враньё, причём глупое. На последних президентских выборах было ШЕСТЬ кандидатов.

Более того, слово «диктатор» имеет вполне чёткое определение в учебнике. Это человек, наделённый особыми полномочиями, чьи указы приравниваются к законам.

Указы Путина ниже по силе, чем законы, они не могут противоречить законодательству, поэтому Путин по определению не может называться диктатором.

Профессор юриспруденции и специалист по конституционному праву должен это знать. Но он или намеренно врёт, или безграмотный идиот (если, конечно, не два в одном).

При этом у него в России, где выборы проводятся регулярно, «диктатура», а на Украине, где Зеленский узурпировал власть и отменил выборы – «демократия».

Неполживо!

Кстати, большинство реальных диктаторов обосновывали узурпацию власти как раз «на нас напали, кругов враги». Но об этом вам Кондрашев не расскажет…

Кондрашев: …человеку грозит 7 лет лишения свободы только за украинский призыв, потому что это песня якобы про батьку Бандеру, хотя это украинская песня, она известная во всём мире, нигде не запрещена, кроме Российской Федерации…

Роджерс: Напоминаю, что Штефан Бандера – нацистский коллаборационист и осуждённый террорист. Фактически Кондрашев занимается оправданием нацизма и терроризма.

Более того, в песне содержатся призывы к войне с русскими, искажение истории (якобы украинцы воевали с Петром Первым, чего не было) и рассказы про «москали драпали» (от шароварных голодранцев? серьёзно?). Но русофобу Кондрашеву нравится.

Кондрашев: Этот фильм называется «20 дней в Мариуполе». Посмотрите, смотреть это невозможно!!! Это документальный фильм, сняли... в период, когда там велись активные боевые действия.

Роджерс: 1. Это ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ фильм. Снятый укронацистами (и не «когда там велись боевые действия», а потом) в пропагандистских целях, не имеет ничего общего с реальностью.

Кондрашев: Предмет видения, как брак, регулирование брака, как, собственно, союза исключительно мужчины и женщины. Это своего рода новая традиционная, в кавычках, ценность. Я, правда, не понимаю ее особый смысл, потому что… сам Владимир Владимирович, вообще не состоит ни в каких брачных отношениях, но при этом, имея достаточно большое количество незаконнорожденных детей…

Роджерс: И снова Кондрашев врёт. Ибо дети у Путина вполне себе законнорожденные, рождены в браке. А развёлся он потом, пару лет назад. Но для «заслуженного юриста» это слишком сложно.

Кондрашев: Россия чуть ли не единственная страна в мире, если не считать там страны арабского востока, которая отвергает, собственно, однополые браки, партнерства, союзы, которые стали распространяться во всем мире. Совсем недавно Греция, это, пожалуй, родина православия, официально закрепила в законодательстве однополые браки.

Роджерс: А куда г-н Кондрашев дел Китай, Юго-Восточную Азию, Африку и Латинскую Америку, где однополые браки почти повсеместно запрещены? Или у него, как и положено таким, «весь мир» – это США и Западная Европа, а остальные это недолюди?

Видно, что тема однополости для Кондрашева болезненно важна. Видимо он как раз из этих (это многое объясняет).

Кондрашев: Дума принимает законы, которые по сути дискриминационные: ну, прежде, всего собственно закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Роджерс: Заметьте, запрещается исключительно ПРОПАГАНДА. Кто чем в спальне занимается – государство не контролирует, тоталитаризма нет (тоталитаризм в США, где это навязывают). Так что «закон дискриминационный» – это опять тупо враньё.

Кондрашев: Но ничего хорошего не предвидится. Рождаемость падает каждый год.

Роджерс: А вот в просвещённых западных демократиях она растёт. Взять хотя бы Испанию. А нет, лучше не брать. Или Южную Корею. Тоже не пойдёт. Британию и Германию тоже не смотрите. Чёрд…

Кондрашев: Вообще расходы на оборону у нас самые большие в мире. И если брать в % ВПП – это 6,5%.

Роджерс: И снова примитивное враньё. Даже в разгар СВО Россия потратила на оборону эквивалент порядка 130 миллиардов долларов, что составляет приблизительно 2% от ВВП.

При этом военный бюджет США уже превышает триллион долларов, но «воинствующая» почему-то всё равно Россия. Кик-тик-то, пан Кондрашев?!

Кондрашев: …в России фиктивный парламент, который более нужен для того, чтобы создавать видимость наличия парламентаризма…

Роджерс: А что не так с российским парламентом? Вас результаты не устраивают? Так это демократия – когда меньшинство (в том числе ЛГБТ) вынуждено подчиняться воле большинства.

И где тогда «нефиктивный» парламентаризм? Неужели в Британии, где верхняя палата тупо наследственная, и их никто не выбирает? Или в США, где большинство конгрессменов наследуют должности в 3-4-м поколении?

Кондрашев: …образующий народ и его этот язык является официальным…

Вот и является единственным, наверное, неправильно, ну например в Индии, на мой взгляд, я не навязываю вам свою идею, это на мой взгляд, в Индии, например, 22 официальных языка в конституции. А Индия примерно близка по численности этносов к России.

Роджерс: Помимо русского, в 19 республиках Российской Федерации, статус государственных языков закреплен за 25 языками (то есть больше, чем в Индии). Кроме того, в некоторых республиках, например в Дагестане и Карачаево-Черкесии, государственных языков более двух. В целом в России зарегистрировано 372 языка.

То есть г-н Кондрашев и тут тупо врёт. И это «специалист по конституционному праву», серьёзно?

Кондрашев: Проблема в том, что любое тоталитарное, авторитарное государство ищет врагов…

Роджерс: Поэтому США прекращают приём иностранных студентов в свои ВУЗы, запрещают «Тик-Ток» и всё время рассказывают про «страшных китайских коммунистов под кроватью», да? Им, бедным, все угрожают – русские, китайцы, иранцы, северокорейцы, венесуэльцы, мигранты, натуралы и так далее.

Про термин «маккартизм» г-н Кондрашев тоже никогда не слышал?

Кондрашев: Вот, вдруг появилась вера в Бога. Некие идеалы, правда, что за идеалы непонятные, да? Но вера в Бога, при этом как это сочетается со статьей 14, которая говорит о светском государстве, на мой взгляд, тоже есть явное противоречие.

Роджерс: Не «вдруг появилась», а была более тысячи лет, начиная с крещения Руси князем Владимиром в 988 году.

А термин «светское государство» означает свободу вероисповедания, а не его запрет.

Он точно юрист? Или просто идиот?

Кондрашев: Да, создание единого учебника истории, где будет всё написано о том, как мы боремся там с неонацизмом на Украине в частности… Ну в кавычках, как вы понимаете…

Роджерс: А нацистов там, конечно, нет. И символику они не используют, и нацистских преступников не глорифицируют, и русских не преследуют, и каноническое православие не запрещают, и журналистов с политиками не убивают, и этнические чистки и внесудебные расправы не устраивают? Может вы поедете туда жить в таком случае?

Кондрашев: …любое тоталитарное государство, оно способно, а точнее, оно хорошо может жить, когда концентрирует общество как раз вот на ненависти ко всем другим иным, которые имеют иные мысли, то есть мыслят по-другому, чем это вот условное большинство…

Роджерс: Ненавидеть русских и китайцев в США, негров учат ненавидеть белых, белых учат ненавидеть негров, республиканцы ненавидят демократов, демократы ненавидят республиканцев. Ой, это другое!

Кондрашев: Для примера, также могу сказать, что государственные резиденции, которые использует Президент Российской Федерации, их вы не найдёте в официальной литературе, я даже писал статью на эту тему, их больше 7, точнее то ли 7, то ли 8 только у государства, которые находятся в собственности Российской Федерации. Здесь он копирует Иосифа Виссарионовича Сталина, у которого было 18 резиденций по всей территории Советского Союза. Для примера могу сказать, что в зарубежных странах либо такие резиденции вообще отсутствуют, либо по примеру в США есть только одна.

Роджерс: У президента США минимум четыре – Белый дом, бункер в Кемп-Дэвиде, Малый Белый дом Трумана и резиденция в Мэриленде. Кроме того, за государственный счёт содержатся и охраняются личные владения президентов. Например, только установка забора вокруг ранчо Байдена обошлась федеральному бюджету в почти полмиллиона долларов.

А сколько дворцов у британской монархии? Или туда тоже не нужно смотреть?

Какое же оно жалкое в своей примитивной лжи…

Кондрашев: Одним из признаков тоталитаризма является полное подавление СМИ. У нас оно произошло в течение 2022 года… Независимые СМИ были полностью ликвидированы, закрыты, заблокированы…

Роджерс: И снова примитивное враньё. Никто ни одно СМИ не закрывал, лицензий не отзывали. По закону об иноагентах они просто должны указывать, что получают иностранное финансирование. После чего народ их массово перестаёт читать. Но никто не приходил и ничего не закрывал.

Кондрашев: Я имею ввиду режим Сталина, который привел к тому, что страна потеряла как минимум там, по разным оценкам, от 8 до 10 миллионов своих граждан в ходе массовых репрессий.

Роджерс: По чьим оценкам? Где доказательства? Где факты? По разным оценкам г-н Кондрашев может съесть от 8 до 10 килограмм говна за раз.

Документально подтверждено 730 тысяч приговоров о высшей мере в период с окончания гражданской войны и до 1953-го года. Это с учётом того, что была Великая Отечественная война и были приговоры в адрес шпионов, предателей, диверсантов, мародёров, нацистских пособников и так далее.

Но по Кондрашеву, видимо, нужно было охранников концлагерей и организаторов массовых убийств в попку целовать.

Кстати, по разным оценкам

- в ходе «колонизации» Америки было уничтожено от 70 до 100 миллионов индейцев, геноцид населения целого континента

- в ходе дефармизации в США погибло свыше 7 миллионов человек (после чего их пропаганда придумала сказочку про «голодомор», зеркаля с себя)

- британцы организовали искусственный голод в Ирландии, Бенгалии, Непале и ряде других стран, убивший по несколько миллионов в каждом случае

- только за одну Варфоломеевскую ночь было убито до 100 тысяч французов-гугенотов, а в целом религиозные войны во Франции продолжались около 80 лет

Но ЭТО ДРУГОЕ!!!

Кондрашев: ликвидируются в России крупнейших, уважаемых общественных движений – Московской хельсинской группы правозащитных движений, до этого был ликвидирован «Мемориал»… Собственно власть ликвидирует все общественные объединения, которые являются не просто даже оппозиционными власти… К примеру мемориал, он продвигал, на мой взгляд, очень важную и главную идею…

Роджерс: Главная идея «Мемориала» была «Педофилия – это прекрасно». Всё его руководство было посажено за растление малолетних и распространение детской порнографии. Какие неполживые лица, прямо как у Кондрашева…

Кондрашев: Считать, что есть какая-то особая миссия это верный путь к тоталитаризму…

Роджерс: Британия несёт «бремя белого человека». США считают, что они несут миру демократию. Европа это «райский сад». Но это не тоталитаризм! Это ДРУГОЕ!!!!111адинадин

Там ещё много всего. И искажение и перевирание истории, и оправдывание нацизма и терроризма, и «ужасная тоталитарная Россия напала на мирную и пушистую Украину, которая всего лишь сжигала людей заживо и много лет бомбила города ЛДНР», и поливание грязью всего русского/российского, и рассказы про диктатуру, и дискредитация армии.

Я насчитал минимум пять уголовных статей.

Но, кроме всего прочего, этот персонаж не имеет ни малейшего представления о юриспруденции! Даже на уровне базовых дефиниций, не говоря уже о вопиющем незнании Конституции и законов.

Тут нужно ставить вопрос не только о том, почему такое убожество до сих пор работает преподавателем в федеральном ВУЗе. Но и о том, как оно вообще работало в очистке? То есть как оно получило диплом юриста и все свои звания, должности и регалии?

Он же безграмотный идиот, у которого нет ничего, кроме ненависти, русофобии и замшелых методичек!

P.S. Некоторые моменты проясняются, если учесть, что Юридический институт СФУ на протяжении длительного времени участвовал в грантах крупнейших зарубежных пропагандистских фондов – Карнеги, Фонд Роберта Боша, Фонд Макартуров, DAAD и так далее.

Тогда и бессильная злость г-на Кондрашева становится понятна – он столько лет получал американские деньги за пропаганду, а теперь это закончилось…

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1874391.html

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