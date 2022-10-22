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Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8

Продолжаю выкладывать работы замечательного художника Вадима Окладникова, который не оставляет свою работу над портретами наших героев. Хотя никто его не просит этого делать. Это движение Души. В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки, труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому пособствовал.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Еще раз обратимся к стихам Геннадия Кунявского. Геннадий пишет стихи и к некоторым из них музыку. Причем, он знает о чем пишет, поскольку сам воевал.

Россия возвращает сыновей.

Такие дни в истории случаются,
Звучит Российский гимн над Москвой.
Сегодня Запорожье возвращается
С Донбассом и Херсонщиной домой!

II
Так Русский Мир сейчас объединяется,
Наш путь тяжелый, с кровью и войной.
Но матушка Россия возрождается,
Дверь открывая детям в дом родной!

Припев:
Мы – русские, и с нами Бог!
Еще Суворов говорил.
С мечом пришедших на порог,
Князь Александр крепко бил.
Американский Белый Дом
Для нас на Украине враг!
Ну что же, русским сапогом
Напомним янки про Рейхстаг!

III
Нас уничтожить НАТОвцы пытаются,
Грозя открыто ядерной войной.
Но с Украиной Штаты обломаются,
Ведь сам Господь ведет Россию в бой!

Припев:

4.10 2022 г.

Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Вот новые фото его выступлений перед мобилизованными. И снова ЕланьЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Хочу напомнить, что Геннадий Куняевский, друг Вадима Окладникова. У него есть своя страничка в интернете. Приглашаю заглянуть туда. Страничка Геннадия Кунявского в интернете, которая постоянно пополняется. Там можно посмотреть все его работы и тексты, и песни: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/

Недавно Вадим Окладников закончил портрет ГивиЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Вадиму Окладникову удалось связаться с командиром батальона "Спарта" Жогой Артемом Владимировичем и скоро многие портреты и плакаты уедут на Донбасс.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Жоге Артему Владимировичу присвоено очередное знание, поэтому портрет был переделанЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8А это портрет погибшего сына. Отец одобрил.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Обратите внимание и на сам портрет, и на подвиг героя, со звучной фамилией. Имя обязывает. Ну и еще 3 плакатаЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.8На сегодня все. Давайте пожелаем Вадиму дальнейших творческих успехов в его нелегком труде. Низкий поклон. Какое счастье, что у нас есть такие люди, которые именно дарят свой труд всем нам в нелегкое для страны время.

героиплакатыСветлана Митленко
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