Лето и арбалеты...Танцуют "ихтамнеты"

Как выглядел жетон с аверса на фоне локального шеврона из времён борьбы с ИГИЛ в Сирии.

В ~2016-2018 годы в «Группе Вагнера» был дублирующий личный жетон, где на реверсе была выгравирована ссылка на одностраничный вэб-сайт, при переходе на который, была пустынная заставка ассоциирующаяся с символикой и в целом «Группой Вагнера», а на ней надписи на трёх языках – русском, английском и арабском.

Надпись на сайте гласила что-то из разряда того, мол, если вы обнаружите человека с данным жетоном живым или мёртвым, то свяжитесь с нами и мы обещаем вам вознаграждение за его возвращение.

Это ещё одна причина того, почему за три года наиактивнейшего участия в Сирии в прямом контакте против террористов «ИГИЛ», не было случаев (кроме одного) видео с пленом «Группы Вагнера». Да, есть пропавшие без вести, всех не убережёшь и не спасёшь, но руководством прикладывались все усилия, чтобы никто к врагу не попал, а если попал, то у него не остался.

https://t.me/grey_zone/15774

https://t.me/grey_zone/15800

Подсмотрено в сети. Стало понятно, почему папа Римский так любит Россию.

Меня терзают смутные сомнения...

Почему-то вспоминаются финальные слова из "Иронии судьбы":

-Мне кажется, это не Галя. Эм... Ты чё нибудь понимаешь?

Не молчи, скажи что нибудь.

- Ну что я могу сказать... Могу сказать одно: один из них Женя.

https://t.me/kykygnezdo/7893

На данный момент бахмутский участок фронта является одним из немногих, где сохраняется оперативная инициатива.

"Музыканты" при поддержке артиллерии продвигаются вглубь Бахмута с юго-восточной окраины.

Противник для сдерживания наступления оборудует опорные пункты не только в Бахмуте, но и в его пригородах. Кроме того, вражеская арта работает по Опытному и Иванграду, но союзные силы в ходе контрбатарейной борьбы подавляют огневые точки.

https://t.me/orchestra_w/3282

Украинское командование усиливает позиции в районе посёлка Опытное. Сообщается о переброске танкового резерва 53 ОМБр. Такая переброска стала возможна после отвода российских войск на левый берег Днепра. Заход украинцев в Херсон без боя и фактически без потерь позволил отказаться от идеи оставления Бахмута из-за нехватки ресурсов. На данный момент все чаще всушники пытаются осуществить контратаки на позиции "Вагнер". Однако украинские формирования регулярно отбрасываются на исходные позиции.

Наступления ЧВК "Вагнер" к югу от Бахмута продолжаются.

https://t.me/orchestra_w/3297

"Когда мы ехали снимать фильм, у меня тоже было много предрассудков относительно ребят.

Но когда ты с ними проводишь не один день, а несколько недель и видишь, как реально они работают каждый день, как они это делают, с какой самоотдачей... моё мнение сильно поменялось.

Это настоящие мужики, которые безумно любят свою страну и нацелены на результат"

Корреспондент RT Андрей Ященко, автор док. фильма про "музыку", о бойцах "Вагнера".

https://t.me/orchestra_w/3305

Экс-заключённые, отправившиеся в зону СВО на защиту интересов своей Родины, находятся на передовой уже пятый месяц:

"Всем привет. Все живы-здоровы, вас помним. Мы двигаемся вперёд. О своём выборе не жалеем. Мы здесь, чтобы побеждать".

https://t.me/orchestra_w/3310



Репортаж о продолжающихся боях «Группы Вагнера» за освобождение Бахмута в Донецкой области.

На фото вагнеровец на захваченном блокпосте в районе Бахмута Донецкой области.

Кто-то, в основном числе из оппонентов, в последнее время начинает шутливо говорить, мол, ну и сколько ещё «Вагнер» будет его освобождать? В принципе, на фоне ряда крупных и молниеносных успехов противника в Харьковской и Херсонской области, ирония врага вполне себе оправдана, вот только на тех фронтах, где отошли наши союзники, бойцы «оркестра» ни наступательных, ни оборонительных действий не вели. У «Группы Вагнера» есть свой фронт и свой спектр задач, который обеспечивается силами и средствами самой Конторы, так, например, ранее при основном участии, а также посильной помощи наших республиканских союзных сил, были освобождены такие крупные населённые пункты, как Северодонецк (население ~105 000чел.), Лисичанск (население ~98 000чел.) и Попасная (население ~19 000чел.). Окончив вышеуказанные военные кампании, «музыканты» путём занятия подступов с другими населёнными пунктами, к 29 июля вышли к Бахмуту (население ~73 000чел.). Своими силами «Группа Вагнера» обеспечивает неспешное, но продуктивное продвижение исключительно своими силами, которые гораздо меньше в относительном сравнении, чем вооруженные силы России или Украины. К тому же, как руководством «оркестра», так и его бойцами никогда сказано ничего «шапказакидательского» по отношению к противнику. А наоборот, неоднократно заявлялось, что украинская сторона оказывает там сильное и достойное сопротивление, осознавая со своей стороны о стратегической важности города. Музыканты группировки Бахмут на переднем крае в Донецкой области

Фактически Бахмут превращён в одну большую крепость, в том числе и его окраины. Ротация за ротацией противника осуществляет попытку удержать населённый пункт и фронт. Так что всё познаётся в сравнении и объективном анализе, по сей причине, продвижение и есть и результаты на нашей стороне. Музыканты группировки Бахмут на переднем крае в Донецкой области

По крайней мере, про Бахмут за три дня никто из «Группы Вагнера» не говорил.

https://t.me/grey_zone/15830

"Вагнер" отоварил 24 реактивными снарядами ТОС-1А "Солнцепек" позиции всушников на подступах к Бахмуту.

Тяжёлая огнеметная система при помощи термобарических припасов сжигает опорник противника.

https://t.me/orchestra_w/3336

«Айдар» и 53-я бригада ВСУ отказались защищать Бахмут. Детали

Вечером 15 ноября 53-я бригада ВСУ попыталась атаковать позиции ЧВК Вагнера южнее н. п. Опытное в 9 км от Бахмута (Артёмовска, скрин из видео об атаке выше-прим.).

После обнаружения атакующей батальонной группы, которая была усилена БТР-70, бронеавтомобилями Mastiff и двумя танками Т-64БВ, «музыканты» открыли огонь на поражение. Спустя три часа группа ВСУ была разбита, а остатки подразделения вернулись на исходные позиции.

На следующий день атаку пытались повторить, но снова безуспешно. Наиболее крупные потери понесли 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар», разведывательная рота и артиллерийская группа 53-й бригады, почти полностью уничтоженная в ходе артиллерийской дуэли.

По данным Военной хроники, после двух неудачных атак солдаты «Айдара» и 53-й бригады отказались оборонять Бахмут, а также идти в новое наступление, намеченное на утро 17 ноября. Из радиоперехвата ВСУ стало известно, что украинские военные жалуются на дефицит боеприпасов, медикаментов, разведданных, тяжёлой артиллерии.

В н. п. Константиновка (в 30 км западнее Бахмута) ВСУ ускоренными темпами готовят мобилизованных для отправки на помощь гарнизону Бахмута. Кроме того, планируется создание сводного отряда из остатков 53-й бригады, 58-й бригады и нацбатов.

На утро 17 ноября подразделения ЧВК Вагнера сохраняют уверенный контроль над Весёлой Долиной, Отрадовкой, западными окрестностями Опытного и южной частью улицы Фёдора Максименко в самом Бахмуте.

https://t.me/orchestra_w/3342

Бойцы, которые проходят лечение после ранения в ЛНР. По Бахмуту настроены оптимистично, говорят, что все получится.

- А там по Бахмуту, на ваш взгляд, переспектива какая?

- Пройдем!

https://t.me/orchestra_w/3352



"Сотрудники ЧВК "Вагнер" строго соблюдают международные принципы законодательства. Они крайне дисциплинированы, никого не пытают, даже на войне-то ведут себя крайне сдержанно и при отсутствии необходимости не причиняют людям боль.

Основными нашими методами являются убеждение и беседа. Например, врывается подразделение ЧВК "Вагнер" в окопы противника, снимает маски, а под ними белоснежные улыбки. Просят противника рассесться поудобнее, вступают с ним в диалог, вспоминают уроки истории, рассматривают картину "Письмо запорожцев турецкому султану" и убеждают его в необходимости покинуть территорию.

Откуда большое количество потерь ВСУ? Многие солдаты противника в эмоциональном порыве сами наносят себе увечья или стреляются".

Евгений Пригожин

https://t.me/rosich_ru/28252

"Наверное, многие смотрели нашумевший фильм "Лучшие в аду" про штурм города Попасная "вагнерами". Смотрела его и часть мужиков, кто сейчас воюют под Бахмутом. С долей шутки они сказали, что фильм о тяжелых боях за Бахмут можно будет назвать "Вышедшие из ада".

Но, как говорится "в раю приятней климат, а в аду - компания". И это правда - людей с такой отвагой и чувством братского локтя можно встретить в таком количестве только в подобных местах..."

Сергей Шилов, РИА Новости

https://t.me/orchestra_w/3354

А теперь традиционно запросы и ответы Евгения Пригожина. ЗАПРОС:

Уважаемый Евгений Викторович!

В газету «Якутск Вечерний» поступила информация, что в Якутск прибыли представители ЧВК «Вагнер» для вербовки заключенных для участия в СВО. По поступившим данным, «вагнеровцы» посетили исправительные колонии в поселке Мохсоголлох и в Якутске.

В связи с этим просим Вас дать комментарий по этому поводу. Правда ли это?

Заранее благодарим Вас за информационную открытость!

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, действительно, я люблю путешествовать по стране, поэтому три дня в неделю я нахожусь на Донбассе и играю там в гольф, как нормальный миллиардер. Три дня в неделю путешествую по стране и ловлю рыбу то в Оренбурге, то Тюмени, то в Иркутске, то в Якутске. А еще три дня в неделю езжу по предприятиям, научным центрам и другим значимым объектам. Ровно девять дней, таким образом, недельный график насыщен – 24/9».

https://t.me/Prigozhin_hat/2038

ОТВЕТ:

К сожалению, мы не можем вам дать эту информацию, так как она может навредить боевым действиям. Кроме того, очень похоже на то, что вы шпионите.

https://t.me/Prigozhin_hat/2043



Запрос от редакции ИА «Бел.ру» и ответ:

ЗАПРОС:

Уважаемый Евгений Викторович!

Руководствуясь ст. 39 Закона РФ «О средствах массовой информации» просим сообщить следующую информацию:

ОТВЕТ:

Публикуем комментарии Евгения Викторовича:

1. Положен ли бойцам ЧВК «Вагнер» статус «участника СВО» со всеми льготами, поддержками и выплатами?

Е.В: «ЧВК «Вагнер» не находится в каком-либо статусе, поэтому, в настоящий момент, льгот и поддержки от государства нет. Теперь, после принятия закона, возможно, нам удастся решить эту проблему».

2. Поддерживает ли ЧВК «Вагнер» семьи погибших во время спецоперации бойцов?

Е.В: «Безусловно, ЧВК «Вагнер» поддерживает семьи погибших. Этим занимается «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов».

3. Если да, то каким образом осуществляется поддержка?

Е.В: «Имеется группа людей, которая на постоянной основе контактирует с семьями погибших и решает те проблемы, которые у них возникают. До недавнего времени этим занимался ваш земляк – Андрей Богатов. В настоящий момент, он работает в Центре подготовки ополчения».

4. Если нет, то куда стоит обращаться родственникам погибших бойцов из ЧВК «Вагнер» за помощью и поддержкой?

Е.В: В «Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов»– прим. пресс-службы.

5. Помогает ли ЧВК «Вагнер» организовывать похороны для своих погибших бойцов?

Е.В: «В ЧВК «Вагнер» есть специальная служба, которая занимается организацией похорон и другими вопросами, связанными с погибшими».

https://t.me/concordgroup_official/38

Запрос от редакции издания «Петербург Ньюс» и ответ:

ЗАПРОС:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Появилась информация, что в настоящий момент прокуратура Санкт-Петербурга оказывает серьёзную поддержку в получении разрешения на ввод «ЧВК Вагнер Центра» в эксплуатацию. Можете ли Вы это подтвердить?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, действительно, сегодня мне стало известно, что после моего обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить деятельность губернатора Беглова по факту предполагаемой Госизмены и, несмотря на то что мы уже подали заявление в суд по поводу произвола со стороны власти Петербурга, была проведена проверка. И прокуратурой города были даны соответствующие рекомендации территориальным госорганам вернуться к выполнению законов.

В связи с чем хочу сказать, во-первых, отдельное спасибо прокуратуре по данному вопросу. Во-вторых, подчеркну, что мое заявление, в котором я изложил большое количество фактов, свидетельствующих о наличии возможного состава преступления по факту Госизмены, надеюсь, также будет оперативно рассмотрено, и будут приняты соответствующие меры. И те самые предатели Родины перестанут выводить деньги из городского бюджета, тратить их на Роллс-Ройсы и на особняки в Каннах, принадлежащие, как пишут, некой Галине Бегловой, а потратят их на мобилизованных».

https://t.me/concordgroup_official/41



Запрос от редакции издания 72. RU и ответ:

ЗАПРОС:

Евгений Викторович, здравствуйте!

Ответьте, пожалуйста, на вопросы редакции 72. RU. Запрос предоставлен в двух вариациях.

Первый вариант

1) Некоторые тюменские осужденные с низким социальным статусом, в народе именуемые «обиженными», жалуются, что их не включают в списки для отправки на СВО. Если это правда, то в чем причина такой дискриминации? Если неправда, то прокомментируйте эту информацию и объясните, откуда могли пойти такие слухи?

2) Другие заключенные говорят, что тюменские осужденные с низким социальным статусом, которые отправились или уже бывали на СВО, как правило, состоят в специальном отряде или подразделении. Это правда? Если да, то почему их определили в отдельную группу от других российских защитников? Есть ли у них старший, командир? Каковы его функции?

Второй вариант

Евгений Викторович, Вы ранее говорили: «Да, действительно, я люблю путешествовать по стране, поэтому три дня в неделю я нахожусь на Донбассе и играю там в гольф, как нормальный миллиардер. Три дня в неделю путешествую по стране и ловлю рыбу то в Оренбурге, то Тюмени, то в Иркутске, то в Якутске. А еще три дня в неделю езжу по предприятиям, научным центрам и другим значимым объектам. Ровно девять дней, таким образом, недельный график насыщен — 24/9».

В связи с недавней рыбалкой в Тюмени, расскажите, каков улов в нашем замечательном регионе у Вас вышел? Какое количество рыбы удалось поймать на крючок? В каких водоемах такие рыбы водились? Перечислите их, пожалуйста. А еще скажите, правдивы ли жалобы так называемых «рыбок-петушков», которых никто не ловит и не отпускает в украинские моря? Если это правда, объясните, пожалуйста, почему же возникла такая ситуация?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«По второму варианту ответить крайне сложно, потому что в Тюмени я рыбу динамитом глушил, а «петушки» у вас водятся в аквариуме, отдельно от других пород. Поэтому проще ответить по первому варианту и абсолютно серьёзно.

У всех социумов есть определённые правила, по которым они живут. Например, в Америке принято, что мужики трахают друг друга в задницу. В некоторых африканских племенах мужчины складывают свои причиндалы в высушенную скорлупу от фасолевого растения, а в Японии принято наклонять тело в знак уважения. У всех свои правила.

Тюремные же правила говорят о том, что с лицами с низким социальным статусом (по лагерным формулировкам «петухами», «обиженными», «опущенными», «форшманутыми», «гребнями») не надо здороваться, чифирить, брать у них какие-либо вещи в пользование, спать с ними в одном проходе или на одной шконке. То есть все вышеперечисленные деяния являются «заподляковыми», делать это западло. Остальные заключённые все вместе общаются и живут одним социумом, «петухи» же – отдельно.

Во время боевых действий крайне затруднительно разделить эти категории граждан и например, сделать «пацанскую гаубичную батарею», «мужицкую ДРГ» или «петушиный пулемётный расчёт». Потому что жизнь во время войны диктует новые условия и не определено в падлу ли подавать «петуху» пулемётную ленту или перебинтовать раненого «гребня». Для того, чтобы избежать данных неудобств, мы не берём «петухов» в ЧВК «Вагнер». Мы рекомендовали сформировать из них отдельную «петушиную дивизию», которая, несомненно, проявит высокий боевой дух.

Если коротко, среди бойцов ЧВК «Вагнер» «петухов» нет, а информацией о других подразделениях я не обладаю».

https://t.me/concordgroup_official/42

Запрос от редакции издания «Дни.ру» и ответ:

ЗАПРОС:

Уважаемый Евгений Викторович!

В интервью телеканалу «Дождь» (является иноагентом) советник президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Евгений Нужин был передан в Россию и не подписывал отказ от обмена. Что Вы знаете об этом и можете ли что-то рассказать?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«С удовольствием, я человек более чем открытый в таких вопросах.

13 ноября начало распространяться видео некоего Нужина с некоей кувалдой. И всем, мягко говоря, было по фигу, кроме патриотов которые были счастливы. И о том, что он подписывал какую-либо просьбу о его передаче, речи не было. Когда я, Пригожин Евгений Викторович, внимательно изучил это видео, то сразу учуял в нём руку ЦРУ. О чём и сообщил в Генпрокуратуру РФ 15 ноября.

После этого вдруг неожиданно все проснулись: «Америка в опасности!». И выяснилось что кто-то менял Нужина, что он сам написал слёзное письмо: «Пожалуйста, верните меня в Россию», и оказывается, на кадрах ликвидации Нужина как предателя чётко фигурирует кувалда, которая является не то, что собственностью, а ведущим сотрудником ЧВК «Вагнер». Так что когда вагнеровцы собираются на совещании они подходят, жмут руку и говорят: «Здравствуй, кувалда!».

Теперь позволю себе дать основные контраргументы по этому вопросу.

Первое, ЧВК «Вагнер» никакими обменами не занимается, и никакого Нужина ЧВК «Вагнер» никто не возвращал.

Второе, в двух первых видео Нужин сладко рассказывает, как умышленно бежал на сторону Украины, чтобы убивать русских и воевать за ВСУ. Более того, по информации от сына Нужина, он и не собирался возвращаться в Россию. Но вдруг что-то изменилось в его мировоззрении, и он срочно написал заявление с просьбой его вернуть. А вернее, как следует из заявления господина Подоляка, он не написал заявление с просьбой его не возвращать. Театр абсурда.

Третье. Весь шум начался после того, как я напомнил про ЦРУ. И это не значит, что в ЦРУ глупые люди сидят. Многие из них – прекрасные парни. Мы с ними чудесно общаемся, дружим семьями. Но на них оказывается давление из госдепа США. Поэтому Госдеп США возбудил ЦРУ, ЦРУ возбудило Подоляка, Подоляк возбудил общественность.

Четвёртое, Нужин сам заявил на видео, что его поймали в Киеве, и он находится в подвале: «Шел по улице Киева, получил удар по голове, и очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить». Если Нужин сам это говорит, почему мы не должны ему верить, если мы верим Подоляку.

Пятое, уголовное дело по статье 105 УК РФ возбуждается при наличии тела. Нету тела – нету дела. Товарищи украинцы, вернее, товарищи американцы, отдайте тело и мы будем разбираться, что произошло.

Шестое, некоторые сравнивают методы ликвидации Нужина с методами ИГ. Хочу напомнить, что большинство казней ИГ снималось в Голливуде на зелёном фоне. Возможно, здесь мы имеем дело с таким же представлением от Минкульта США.

Теперь дополнительные доводы. Сотрудники ЧВК «Вагнер» строго соблюдают международные принципы законодательства. И как я уже говорил, они крайне дисциплинированы, никого не пытают, даже на войне-то ведут себя крайне сдержанно и при отсутствии необходимости не причиняют людям боль. Основными нашими методами являются убеждение и беседа. Например, врывается подразделение ЧВК «Вагнер» в окопы противника, снимает маски, а под ними белоснежные улыбки. Просят противника рассесться поудобнее, вступают с ним в диалог, вспоминают уроки истории, рассматривают картину «Письмо запорожцев турецкому султану» и убеждают его в необходимости покинуть территорию. Откуда большое количество потерь ВСУ? Многие солдаты противника в эмоциональном порыве сами наносят себе увечья или стреляются. Это комплексный подход, который, считаю, является ещё одним аргументом».

https://t.me/concordgroup_official/44

Коты как неизменные талисманы бойцов На сегодня все. Все предыдущие темы можно найти тут: Обновляемая библиотека ссылок