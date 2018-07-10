Пробные купюры к 50-летию Октября, 1967

В 1967 году к 50-летию Советской власти были подготовлены к выпуску 3 банкноты номиналами 25, 50 и 100 рублей. Если бы проект был осуществлён, то эти купюры стали бы первым в советской истории юбилейным выпуском. Известно несколько пробных купюр к пятидесятилетию Великой Октябрьской Социалистической Революции с разными номерами. В обращение выпущены не были, существуют, скорее всего, только в виде эскизов. Художник неизвестен.

На всех пробных купюрах помещался портрет В. И. Ленина. На оборотной стороне 100 рублей — Государственный Кремлёвский дворец в Московском Кремле. На оборотной стороне 50 рублей — ледокол «Ленин». На оборотной стороне 25 рублей — космический корабль на фоне планет, символизирующий начало космической эры. По сложившейся на Гознаке традиции на эскизах шифровалась дата создания и авторство купюры — буквы перед цифрами были инициалами художника. Иван Дубасов подписывался ИД, например. В данном случае ЛЮ скорее всего «Ленинский Юбилей», 14 февраля 1967 года. ВЕ или инициалы художника, или, может быть, «ВЕЛИКИЙ». Дата 24 февраля 1967. Вероятно, сто рублей и двадцать пять были дорисованы в один день. Сегодня увидеть эти купюры можно в Выставочном центре «Монетный двор» на экспозиции «История денег».













Были ли они отпечатаны каким-либо тиражом мне неизвестно. Зато один из пробных вариантов монет в обращение всё же попал.

https://samiznaetekto.livejournal.com/127189.html