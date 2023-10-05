В кольчуге танковой брони

Танк – это особый механизм. Всем своим существом он усиливает тела и души людей, которые им управляют. Впрочем, как говорят сами танкисты, они не просто управляют своими мощными машинами, а, надевая на себя их броню, так и живут в ней по законам боевого единства танка и человека.

Первый раз Энвер Набиев «примерял» на себя броню курсантом Казанского высшего танкового командного училища. И как-то сразу она пришлась ему впору. После окончания школы в Ханкале, которую построил его отец вместе с коллегами – военными строителями, Энвер решил поступать в пограничный институт ФСБ. К сожалению, не добрал самую малость конкурсного балла. Вторая попытка получить офицерскую профессию в Военном инженерно-техническом университете Санкт-Петербурга тоже стала неудачной – травмировал ногу и не смог сдать экзамен по физподготовке. Обидно для кандидата в мастера спорта по боксу было вдвойне. Третья попытка не составила особого труда: по профильным предметам Энвер со школы имел прочные знания. И стал дагестанский парнишка курсантом-танкистом славного военного вуза в Казани.

Оказалось, что профессия танкиста несёт в себе романтики не меньше, чем пограничная служба, и инженерных знаний требует на уровне технического университета. А привлекательность профессии стимулирует и качественное её постижение. Тем более когда у тебя в наставниках боевые офицеры, прошедшие через огонь Афганистана и многие горячие точки.

– Преподаватели говорили, что офицер-танкист – это прежде всего отличный солдат по всем специальностям в экипаже: и механик-водитель, и наводчик. Если сам умеешь, то и любого научишь. И в бою взаимозаменяемость – не последнее дело, – вспоминает курсантскую науку майор Энвер Набиев.

Лейтенантское распределение в Забайкалье со своими морозами под 40 стало серьёзным испытанием для южного парня. Но довольно быстро он понял, что душевный настрой создаёт не погода, а климат в боевом коллективе. Командир батальона «Батей» среди танкистов именовался вполне заслуженно: строг был по делу, а справедлив – всегда. Командир роты первый месяц водил лейтенанта Набиева за собой, вводя в нюансы войсковой службы. Амбициозность молодого офицера быстро помогла войти в курс дела и вывести взвод в передовые. Взводный, замкомроты, начштаба батальона, – все эти должности Энвер Набиев проходил основательно и по времени, и по отношению к делу.

А потом в судьбу офицера-танкиста и его сослуживцев пришло новое измерение жизни – специальная военная операция. Их танковая бригада броском от границы была нацелена блокировать подразделения ВСУ в районе Припяти и захватить мост через Днепр для продвижения группировки войск «Восток». На следующий день Набиев возглавил головную походную заставу по маршруту на Бородянку. Столкнувшись с противником, застава заняла выгодный рубеж для ведения огня, а затем дерзкой атакой сломила вражеское сопротивление. А потом украинские войска подтянули резервы и стали активно действовать из засад и мобильными бронегруппами. Капитан Набиев на своём БТР всегда оказывался на острие боя.

Майор Энвер Набиев называет танк самой надёжной современной защитной кольчугой, а слаженный и отлично подготовленный экипаж эту защиту удваивает

– Командир танка с позывным «Ара» говорит мне: «Вы уже три раза в засаду попали, давайте наш танк пойдёт впереди», – вспоминает Энвер Набиев. – Я согласился: танк всё же надёжнее будет. Но через час вертолётный удар врага оставил от головного танка только оплавленный огнём корпус. Сержант спас мне жизнь.

Когда тыловая колонна танкистов попала в огневую засаду и была окружена врагом, капитан Набиев возглавил бронегруппу, которая поспешила на помощь. В ходе прорыва его БТР был подбит, капитан получил контузию, но продолжил выполнять задачу. Раненый командир тыловой группы не мог больше руководить боем, и Энвер Набиев сколотил крепкую круговую оборону, наладил эвакуацию тяжелораненых вертолётами. Пять суток отбивали наши бойцы атаки и ночные диверсионные вылазки противника, но грамотно выстроенная оборона оказалась не по зубам укробоевикам, которые в своей злобе применяли фосфорные и кассетные боеприпасы.

– В тот момент мы не знали, какие силы действуют против нас, – вспоминает те дни Энвер. – Противник активно глушил радиоэфир. Но сказались сплочённость бойцов, их стойкость. Всех своих контрактников я хорошо знал, видел, на что способен каждый из них. Задачи ставил иногда и с превышением возможностей, не скрывая этого, но они справлялись.

Рисковать собой, как говорили наши древние предки, «за други своя» – это боевая традиция наших воинов. Вот и майор Набиев, услышав в радиоэфире просьбу о поддержке попавшей в окружение разведгруппы, предложил комбату двумя танками поспешить на помощь. Командирское место в одном из них он занял сам.

– Десять наших разведчиков засели в доме, вокруг них сосредоточилось в шесть раз больше врагов, много огневых средств, – рассказывает о том бое майор Набиев. – Времени было в обрез, наша танковая пара метнулась к месту боя на предельной скорости. С ходу зачистили подходы, сделали коридор. Экипажи действовали как по нотам: «замочили» четыре укреплённые огневые точки, два танка и три БМП.

Ошеломляющим налётом наши танкисты заставили противника отступить, а потом бронеударом проломили мощный кирпичный забор и подлетели к дому, где были наши разведчики. Раненых и погибших загрузили на один из танков. На другом танке Набиев прикрывал отход. По его машине били ПТУРами и гранатомётами, отказала система управления орудием. В том бою Энвер получил осколочное ранение. Приказ о присвоении майорского звания застал его на излечении в медроте. А через неделю он снова был в самом пекле боёв.

Соседи слева – десантники обнаружили в лесу крупный вражеский объект с бункерными укрытиями. Понятно было, что артиллерией их просто так не разнести. Десантники предложили объединить силы. Майор Набиев разработал план ночного танкового налёта. Его экипажи залетели на территорию объекта внезапно, уничтожая огнём и гусеницами всё на своём пути. Удар танкового кулака был настолько стремителен, что враг даже не успел активировать оборону. Потом с десантом на броне были проведены второй и третий подобные удары. Начштаба батальона сам командовал одним из танков, увлекая бойцов короткой командой: «Делай как я!». Танкисты уничтожили на поверхности все бетонные дзоты, доты. Огнём танковых орудий они выбили металлические двери, ведущие в два бункера. Внутрь отправили пленных, чтобы они передали сослуживцам предложение сдаться. Вышли 68 человек. Как оказалось, это был хорошо оборудованный запасный командный пункт группировки ВСУ.

– Я чувствовал в движении ощутимые толчки: раз, ещё раз. Голос наводчика в наушниках: «Командир, по нам есть попадания!» – вспоминает тот бой Энвер Набиев. – Соседний экипаж по радио тоже докладывает: «Командир, ваш танк горит!» Как оказалось потом, горела динамическая защита корпуса. Но пока был боезапас, надо было работать. Наш горящий танк ребята встречали с огнетушителями.

Танк Энвер Набиев называет самой надёжной современной кольчугой бойцов. Он уверен, что броня способна защитить от прямых попаданий, а слаженный и отлично подготовленный экипаж эту защиту удваивает.

В представлении на звание Героя России майора Энвера Набиева хватило места лишь для половины реальных подвигов офицера-танкиста. Не зря враг, услышав в эфире его позывной «Каспий», начинал настоящую охоту за мастером танкового боя. Но сам он говорит, что его Золотая Звезда – это символ героизма всей их танковой бригады, а в особенности батальона, командование которым он недавно принял.

http://redstar.ru/v-kolchuge-tankovoj-broni/