Наши задачи. Стратегия развития спорта Москвы. Часть l

Москва – самый активный мегаполис, где физкультура и спорт являются образом жизни миллионов людей.
Таково наше видение стратегии развития физической культуры и спорта. И если в 2010 г. ими постоянно занимались чуть больше 2 миллионов москвичей, то сегодня уже 6 миллионов – каждый второй житель столицы.
Почти трехкратный рост виден невооруженным глазом.
Во дворах и на школьных стадионах горожане от мала до велика играют в футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис и другие спортивные игры.качественной, доступной и разнообразной спортивной инфраструктуры.
Чтобы миллионы людей чем-то увлечь, нужно создать условия. Мы этим занимаемся и добились хороших результатов.
Во-первых, построили более 10 000 плоскостных спортивных сооружений, чтобы у каждого жителя Москвы была возможность дружить со спортом рядом с домом.
Это футбольные поля и тренажерные городки, теннисные корты и открытые бассейны, беговые и велосипедные дорожки, лыжные трассы и ледовые катки.
ЮВАО, Волгоградский пр-т, д.46/15, стр.3ВАО, ул. Западная, д.16БЗАО, ул. Крылатская, д.2, стр.5ЮАО, ул. Чертановская, д.7, к.3СВАО, Юрловский пр-д, д.6Во-вторых, построили более 200 крупных спортивных объектов.
Центр фигурного катания Э. ТутберидзеЦентр современного пятиборья «Северный»Ледовый дворец спорта «ЦСКА Арена»Дворец спорта «Некрасовка»Центр биатлона «Новая звезда»Академия спорта «Динамо»Футбольный стадион ЦСКАФутбольный стадион «Спартака»Третье – мы создали первоклассные спортивные объекты на месте многих пустырей и бывших промышленных зон.
На месте бывшей свалки в Печатниках теперь располагается Центр технических видов спорта «Москва». Здесь создано пять зон со специальными трассами для велосипедистов, мотогонщиков и поклонников картинга. Также есть площадка для дрифтеров.В рамках комплексной реорганизации бывшей промзоны «ЗИЛ» построили Олимпийский центр синхронного плавания и спортивный комплекс «Акватория «ЗИЛ» с 50-метровым крытым бассейном и батутным залом.
Имеется и открытый бассейн на пять дорожек с зоной «мелкой воды» для любительского плавания. Он оборудован подводным освещением и системой подогрева обходных дорожек, что позволяет посещать его круглый год в любое время суток.Бывший аэродром на Ходынском поле, где стояла брошенная авиационная техника, превратился в замечательный парк. Помимо детских площадок, пруда и прогулочных зон, здесь оборудованы спортивные площадки, теннисные корты и скейт-парк.В-четвертых, мы реконструировали десятки знаковых спортивных объектов.
Символом масштабного обновления стал Олимпийский комплекс «Лужники». Территория, превращенная на рубеже веков в один из крупнейших городских рынков, вернула себе статус спортивного сердца Москвы.
К Чемпионату мира по футболу 2018 года выполнили реконструкцию стадиона, ставшего главной ареной первенства.Реконструировали универсальный спортивный зал «Дружба». Теперь это современная площадка для проведения соревнований и культурно-развлекательных мероприятий, тренировок по баскетболу, настольному теннису и волейболу.Привели в порядок сервисный центр уличных видов спорта. На Лужнецкой набережной появились беговые и велосипедные дорожки, тренажерные городки и спортивные площадки.Наряду с реконструкцией и благоустройством в «Лужниках» много чего построено с нуля.
Дворец гимнастики Ирины Винер-УсмановойМеждународный центр самбо и центр боксаДворец водных видов спорта, Ледовый дворец «Кристалл», Дворец тенниса. А также канатная дорога, связавшая крупнейший спортивный кластер столицы с Воробьёвыми горами.Воробьевы горы – место, где снова захватывает дух. После реконструкции здесь вновь открыт уникальный горнолыжный комплекс – три трассы с кресельными подъемниками, лыжный трамплин и сноуборд-парк.Еще одна возрожденная легенда – конноспортивный комплекс «Битца». Благодаря масштабной модернизации «Битца» вновь стала спортивным сооружением мирового уровня. Помимо занятий профессиональных спортсменов и любителей здесь проходят соревнования и выставки по конному спорту. Как и ранее, комплекс используется и для проведения иппотерапии пациентов, страдающих ДЦП и другими заболеваниями, при которых показан контакт с лошадьми.После реконструкции москвичам вернулся еще ряд спортивных объектов. Среди них – стадион «Москвич».Стадион «Авангард».Стадион «Динамо».И пятое. Массовый спорт вышел за пределы стадионов и стал частью городского пространства – парков, скверов и общественных зданий. Часто для тренировок используются самые необычные места. Например, Северный речной вокзал или крыши общественных зданий.
Тренировки проекта «Спортивные выходные» на Северном речном вокзале.
Тренировки проекта «Мой спортивный район» на крыше общественных центров «Место встречи» – в Богородском,Царицыне,Коптеве.Это еще одно свидетельство растущей популярности спорта среди москвичей. Отличная тенденция, которую и дальше будем всемерно поддерживать.
Личный блог Сергея Собянина
https://www.sobyanin.ru/nashi-zadachi-strategiya-razvitiya-sporta-moskvy
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