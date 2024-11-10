Наши задачи. Стратегия развития спорта Москвы. Часть l

Москва – самый активный мегаполис, где физкультура и спорт являются образом жизни миллионов людей.

Таково наше видение стратегии развития физической культуры и спорта. И если в 2010 г. ими постоянно занимались чуть больше 2 миллионов москвичей, то сегодня уже 6 миллионов – каждый второй житель столицы.

Почти трехкратный рост виден невооруженным глазом.

Во дворах и на школьных стадионах горожане от мала до велика играют в футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис и другие спортивные игры.

Воркаут-площадки облюбовали поклонники уличной гимнастики, а скейт-парки – любители экстремальных видов спорта.Вновь стало модным выезжать всей семьей покататься на лыжах или коньках.На крупных аренах, где обычно тренируются и соревнуются профессиональные спортсмены, тоже всё больше места для массового спорта.Конечно, произошло это не само по себе, а стало результатом последовательного развития

Чтобы миллионы людей чем-то увлечь, нужно создать условия. Мы этим занимаемся и добились хороших результатов.

Во-первых, построили более 10 000 плоскостных спортивных сооружений, чтобы у каждого жителя Москвы была возможность дружить со спортом рядом с домом.

Это футбольные поля и тренажерные городки, теннисные корты и открытые бассейны, беговые и велосипедные дорожки, лыжные трассы и ледовые катки.