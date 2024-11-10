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Наши задачи. Стратегия развития спорта Москвы. Часть l

211024-3.jpgМосква – самый активный мегаполис, где физкультура и спорт являются образом жизни миллионов людей.

Таково наше видение стратегии развития физической культуры и спорта. И если в 2010 г. ими постоянно занимались чуть больше 2 миллионов москвичей, то сегодня уже 6 миллионов – каждый второй житель столицы.

Почти трехкратный рост виден невооруженным глазом.

Во дворах и на школьных стадионах горожане от мала до велика играют в футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис и другие спортивные игры.

211024-1.jpg211024-2.jpg211024-4.jpg211024-5.jpg211024-6.jpgВоркаут-площадки облюбовали поклонники уличной гимнастики, а скейт-парки – любители экстремальных видов спорта.211024-7.jpg211024-8.jpg211024-9n.jpg211024-10.jpg211024-11n.jpgВновь стало модным выезжать всей семьей покататься на лыжах или коньках.211024-12.jpg211024-13n.jpg211024-14.jpg211024-15.jpg211024-16n.jpgНа крупных аренах, где обычно тренируются и соревнуются профессиональные спортсмены, тоже всё больше места для массового спорта.211024-17.jpg211024-18.jpgКонечно, произошло это не само по себе, а стало результатом последовательного развития качественной, доступной и разнообразной спортивной инфраструктуры.

Чтобы миллионы людей чем-то увлечь, нужно создать условия. Мы этим занимаемся и добились хороших результатов.

Во-первых, построили более 10 000 плоскостных спортивных сооружений, чтобы у каждого жителя Москвы была возможность дружить со спортом рядом с домом.

Это футбольные поля и тренажерные городки, теннисные корты и открытые бассейны, беговые и велосипедные дорожки, лыжные трассы и ледовые катки.

ЮВАО, Волгоградский пр-т, д.46/15, стр.3211024-19.jpg211024-20.jpgВАО, ул. Западная, д.16Б211024-21n.jpg211024-22n.jpgЗАО, ул. Крылатская, д.2, стр.5211024-23.jpgЮАО, ул. Чертановская, д.7, к.3211024-24.jpgСВАО, Юрловский пр-д, д.6211024-25n.jpg211024-26.jpgВо-вторых, построили более 200 крупных спортивных объектов.

Центр фигурного катания Э. Тутберидзе211024-27n.jpg211024-28n.jpgЦентр современного пятиборья «Северный»211024-30.jpg211024-31.jpg211024-32.jpg211024-33.jpgЛедовый дворец спорта «ЦСКА Арена»211024-34.jpg211024-35.jpgДворец спорта «Некрасовка»211024-36.jpg211024-37.jpg211024-38.jpg211024-39.jpgЦентр биатлона «Новая звезда»211024-40.jpg211024-41.jpg211024-42.jpg211024-43.jpgАкадемия спорта «Динамо»211024-44.jpg211024-45.jpg211024-46.jpgФутбольный стадион ЦСКА211024-47.jpg211024-48.jpgФутбольный стадион «Спартака»211024-49.jpg211024-50.jpgТретье – мы создали первоклассные спортивные объекты на месте многих пустырей и бывших промышленных зон.

На месте бывшей свалки в Печатниках теперь располагается Центр технических видов спорта «Москва». Здесь создано пять зон со специальными трассами для велосипедистов, мотогонщиков и поклонников картинга. Также есть площадка для дрифтеров.211024-51.jpg211024-52.jpg211024-53.jpgВ рамках комплексной реорганизации бывшей промзоны «ЗИЛ» построили Олимпийский центр синхронного плавания и спортивный комплекс «Акватория «ЗИЛ» с 50-метровым крытым бассейном и батутным залом.

Имеется и открытый бассейн на пять дорожек с зоной «мелкой воды» для любительского плавания. Он оборудован подводным освещением и системой подогрева обходных дорожек, что позволяет посещать его круглый год в любое время суток.211024-54.jpg211024-55.jpgБывший аэродром на Ходынском поле, где стояла брошенная авиационная техника, превратился в замечательный парк. Помимо детских площадок, пруда и прогулочных зон, здесь оборудованы спортивные площадки, теннисные корты и скейт-парк.211024-56.jpgВ-четвертых, мы реконструировали десятки знаковых спортивных объектов.

Символом масштабного обновления стал Олимпийский комплекс «Лужники». Территория, превращенная на рубеже веков в один из крупнейших городских рынков, вернула себе статус спортивного сердца Москвы.

К Чемпионату мира по футболу 2018 года выполнили реконструкцию стадиона, ставшего главной ареной первенства.211024-57.jpg211024-59.jpgРеконструировали универсальный спортивный зал «Дружба». Теперь это современная площадка для проведения соревнований и культурно-развлекательных мероприятий, тренировок по баскетболу, настольному теннису и волейболу.211024-60.jpgПривели в порядок сервисный центр уличных видов спорта. На Лужнецкой набережной появились беговые и велосипедные дорожки, тренажерные городки и спортивные площадки.211024-61.jpg211024-62.jpg211024-63.jpgНаряду с реконструкцией и благоустройством в «Лужниках» много чего построено с нуля.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой211024-64.jpg211024-65.jpgМеждународный центр самбо и центр бокса211024-66.jpg211024-67.jpg211024-68.jpg211024-69.jpgДворец водных видов спорта, Ледовый дворец «Кристалл», Дворец тенниса. А также канатная дорога, связавшая крупнейший спортивный кластер столицы с Воробьёвыми горами.211024-70.jpg211024-71.jpg211024-72.jpgВоробьевы горы – место, где снова захватывает дух. После реконструкции здесь вновь открыт уникальный горнолыжный комплекс – три трассы с кресельными подъемниками, лыжный трамплин и сноуборд-парк.211024-73.jpg211024-74.jpg211024-75n.jpg211024-76.jpgЕще одна возрожденная легенда – конноспортивный комплекс «Битца». Благодаря масштабной модернизации «Битца» вновь стала спортивным сооружением мирового уровня. Помимо занятий профессиональных спортсменов и любителей здесь проходят соревнования и выставки по конному спорту. Как и ранее, комплекс используется и для проведения иппотерапии пациентов, страдающих ДЦП и другими заболеваниями, при которых показан контакт с лошадьми.211024-77n.jpg211024-78n.jpg211024-79.jpgПосле реконструкции москвичам вернулся еще ряд спортивных объектов. Среди них – стадион «Москвич».211024-80.jpg211024-81.jpgСтадион «Авангард».211024-82.jpg211024-83.jpg211024-84n.jpg211024-85.jpgСтадион «Динамо».211024-86.jpg211024-87.jpg2110info.jpgИ пятое. Массовый спорт вышел за пределы стадионов и стал частью городского пространства – парков, скверов и общественных зданий. Часто для тренировок используются самые необычные места. Например, Северный речной вокзал или крыши общественных зданий.

Тренировки проекта «Спортивные выходные» на Северном речном вокзале.

211024-89.jpgТренировки проекта «Мой спортивный район» на крыше общественных центров «Место встречи» – в Богородском,211024-90.jpgЦарицыне,211024-91.jpgКоптеве.211024-92.jpgЭто еще одно свидетельство растущей популярности спорта среди москвичей. Отличная тенденция, которую и дальше будем всемерно поддерживать.

Личный блог Сергея Собянина
https://www.sobyanin.ru/nashi-zadachi-strategiya-razvitiya-sporta-moskvy

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