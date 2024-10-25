26 октября 1880 года родился несломленный генерал Карбышев

26 октября 1880 года родился легендарный советский офицер, выдающийся военный инженер, доктор военных наук профессор Военной академии Генерального штаба, Герой Советского Союза генерал-лейтенант инженерных войск ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРБЫШЕВ (1880-1945)

В самом начале войны Карбышев, инспектировавший ход фортификационного строительства, попал в окружение в Западном военном округе.

8 августа 1941 года получил тяжелую контузию и в бессознательном состоянии попал в плен. По замыслу немцев, именно он, а не Власов должен был возглавить вооруженные формирования коллаборационистов, но генерал решительно отверг все предложения о сотрудничестве с врагом.

В архивах сохранилась оценка Карбышева гестаповцами. По их мнению, перевербовать генерала на свою сторону не удастся, так как он "фанатически предан идее верности воинскому долгу и патриотизму". В феврале 1945 года Дмитрия Карбышева вместе с другими узниками охрана лагеря вывела на мороз и стала поливать ледяной водой из пожарных шлангов.

Генерал Карбышев - символ стойкости и железной воли русского солдата, до конца остающегося верным долгу. Генерал Карбышев стал символом несгибаемой силы духа и мужества

В феврале 1946 года от находящегося в английском госпитале майора Седдона Де-Сент-Клера из Канады, бывшего узника концлагеря Маутхаузен, была получена информация о последних днях жизни и гибели генерал-лейтенанта Карбышева. Последующие поиски, с изучением архивных немецких документов и показаний свидетелей, рассказали о том, как фашисты обрабатывали Дмитрия Михайловича в попытках склонить к сотрудничеству.

Будущий военный инженер родился в Омске 26 октября 1880 года. В 1898 году с отличием окончил Сибирский кадетский корпус, в 1900 году – Николаевское инженерное училище в Санкт-Петербурге. Воевал в русско-японской и Первой мировой войне. Окончил Военную академию, дослужился до должности начальника инженерной службы корпуса в звании подполковника. Был награждён множеством орденов. После революции по убеждению вступил в Красную армию, воевал на фронтах Гражданской войны.

В 1920-х годах Карбышев преподавал инженерное дело в Академии имени Фрунзе и Военно-воздушной Академии. В 1930-х отучился в Академии Генштаба. В 1938 году стал профессором. Считался одним из самых авторитетных специалистов в мире в области военно-инженерного искусства. В довоенный период было опубликовано более 100 его научных работ.

Во время финской кампании Дмитрий Карбышев разрабатывал рекомендации по прорыву линии Маннергейма. В 1940 году работал над укреплением фортификационных укреплений Брестской крепости. В том же году Дмитрию Михайловичу присвоили звание генерал-лейтенанта, в 1941-м он стал доктором военных наук.

Начавшаяся война с Германией застала Карбышевав командировке в Гродно. Вместе со штабом 10-й армии Белорусского округа он попал в окружение. 8 августа 1941 года генерал был контужен и, будучи без сознания, оказался в немецком плену. До конца войны считался пропавшим без вести.

Фашисты многое поставили на Карбышева. Были уверены, что он будет работать на них. Офицер царской армии, дворянин. Но просчитались. Никакие уговоры, посулы, угрозы не действовали. Генерал отказывался служить Третьему рейху и уверенно заявлял о будущей победе Красной армии.

В марте 1942 года генерала переправили в Хаммельбург – концлагерь для высокопоставленных пленных. И продолжили психологическую обработку. После холодных и голодных месяцев Карбышеву обеспечили комфортные условия пребывания, обещая в обмен на сотрудничество полную свободу и высокие посты в вермахте. Многие на этом ломались. Но только не Карбышев.

Гитлеровцы не оставляли надежды сломить сопротивление Дмитрия Михайловича. Поскольку именно его, человека с мировым именем и авторитетом, они видели во главе будущей Русской Освободительной Армии, а не малоизвестного генерала Власова.

Карбышева перевели в Берлин. И для начала три недели подержали в одиночной камере. Затем была встреча с коллегой, знакомым по заграничным командировкам – профессором Раубенгеймером. Однако и его уговоры были бесполезны. Упрямый генерал и в этот раз заявил, что он солдат, и не торгует ни убеждениями, ни Родиной.

Больше Карбышева не уговаривали, признав безнадежным большевистским фанатиком. Его переводили из лагеря в лагерь. Везде были каторжный труд, голод, издевательства и побои. Но это не сломило уже пожилого человека. Дмитрий Михайлович был образцом мужества и презрения к врагу, заряжая товарищей желанием выжить и верой в победу над фашизмом.

18 февраля 1945 года переведённых в Маутхаузен пленных в одном белье и колодках на ногах вывели на улицу. Среди них был и генерал-лейтенант Карбышев. Гестаповцы подтащили пожарные брандспойты и стали поливать узников мощными струями холодной воды, пока они не окоченели практически до состояния льда. Тела потом сожгли в крематории.

16 августа 1946 года Дмитрий Михайлович Карбышев посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Памятник генералу Д. М. Карбышеву на территории бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен, Австрия.

Дмитрий Карбышев родился в Омске в 1880 году. Отец его служил делопроизводителем в окружном интендантстве, дед также был военным. Диме, который одно время хотел стать художником, само происхождение диктовало будущую специальность. Он должен был стать военным. Для этого у него были все задатки — хорошая память, дисциплинированность, сильная воля.

Старший брат Дмитрия Карбышева, Владимир, обучался в Казанском университете, где тесно общался с социалистами и Владимиром Ульяновым. За участие в студенческом революционном движении Владимир Карбышев был арестован, тогда как Ульянова просто исключили. В итоге, старший брат Дмитрия Карбышева так и умер в тюрьме. Это жизненное происшествие серьезно сказалось на жизни Карбышева очень серьезно.

Во-первых, за их семьей сразу установился полицейский контроль, Диму не приняли в кадетское училище обучаться за государственный счет, и ему пришлось учиться на средства семьи. Несмотря на трудности, он с успехов отучился, выдержал выпускные испытания и в 1898 году поступил в Николаевское военно-инженерное училище.

Во-вторых, возможно отчасти из-за того, что брат умер в царской тюрьме, Карбышев без колебаний во время революции принял сторону большевиков. Орденоносец Карбышев отметился своим профессионализмом ещё в Русско-японской войне. Там он в составе батальона возводил фортификационные сооружения, проводил связь, ходил в разведку боем, участвовал в сражении под Мукденом. За проявленный героизм Карбышев был награжден пятью орденами: Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Св. Станислава 3-й степени, Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 2-й степени и Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 3-мя медалями.

В 1906 году орденоносца Карбышева увольняют в запас. По документам — за антиправительственную агитацию среди солдат в революционное время. Его дело разбирал «суд чести». Год Дмитрий Михайлович проработал чертежником во Владивостоке, но затем снова пригодился армии — его вернули для помощи в укреплении дальневосточных крепостных укреплений. Опытные специалисты, каким был Карбышев, всегда были в дефиците. Дмитрий Михайлович не прекратил обучения и поступил в Николаевскую инженерную академию, после её окончания получил назначение в Брест-Литовск, где участвовал в строительстве Брест-Литовской крепости.

Отличился Карбышев и на Первой мировой — сразу в начале войны в составе армии Брусилова, он сражался за Перемышль, где получил ранение и за проявленное мужество был награжден Орденом святой Анны с мечами. Тогда же он стал подполковником.

В Гражданскую Карбышев воюет на стороне Красных, строит военные укрепления по всей стране, от Сибири до Украины. В 1920 году Дмитрий Михайлович становится инженерным начальником 5-й армии Восточного фронта, а затем назначается помощником начальника инженеров Южного фронта. Ученый После Гражданской войны Карбышев преподает в Военной академии Фрунзе и других военных учебных заведениях. Его ученая и преподавательская карьера идет в гору, в 1940 он становится генерал-лейтенантом, в 1941 — доктором военных наук.

По воспоминания современников, студенты его любили и уважали. Карбышев признается одним из главных специалистов по фортификационному делу не только в СССР, но и в мире. Он написал больше 100 научных работ по военной истории и военно-инженерному искусству. По учебным пособиям Карбышева по тактике инженерных войск, теории и практике инженерного обеспечения готовили командиров в предвоенное и военное время.

Начало Великой Отечественной войны генерал Карбышев встретил в штабе 3 армии города Гродно. Оттуда Дмитрий Михайлович переехал в штаб 10 армии, который 27 июня оказался в окружении. Карбышеву было предложено эвакуироваться на спецтранспорте, но он отказался, сказав, что будет выходить из окружения вместе со всеми. 8 августа, во время попытки прорвать окружение, переправе через Днепр, Карьбышев был контужен и захвачен в плен.

Поняв, кого им удалось захватить, немцы сразу решили заняться вербовкой видного военного специалиста. Досье Карбышева имело особую пометку и проходило по категории учета «IV D 3-а», что значило, - помимо наблюдения за деятельностью, - применять особое обращение в случае захвата в плен. Тяжело больного, уже далеко не молодого советского генерала переместили в Замостье и поселили в генеральский барак. Конечно, его сразу же попытались склонить к сотрудничеству, но позиция Карбышева была однозначной: «Я совестью и Родиной не торгую!».

Несговорчивость Карбышева, его стойкость и мужество и сегодня поражают воображение. Какие только приемы не использовали немцы, чтобы переманить Карбышева на свою сторону. Его искушали комфортом, к нему был направлен для «перековки» бывший офицер царской армии Пелит, с которым Карбышев одно время вместе служил в Бресте, затем Дмитрия Михайловича возили в Берлин для встречи с корифеем фортификационного искусства Гейнцем Раубенгеймером. Карбышев, однако, был непреклонен. Его ответ был однозначен: «Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной». Только тогда немцы поняли, что завербовать Карбышева им однозначно не удастся.

В документах Главного инженерного управления гитлеровской армии появилась следующая фраза: «...Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму... Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела».

Карбышев, которому на момент пленения было больше 60 лет прошел через настоящий ад. Вот только список лагерей, через которые он прошел: «Шталаг-324» у польского города Острув-Мазовецки, офицерский лагерь в Замостье, «Офлаг ХIII-Д» в Хаммельбурге, тюрьма гестапо в Берлине, лагерь на пересыльном пункте РОА в Бреслау, Нюрнберг, лагерь уничтожения Флоссенбург, лагерь смерти Майданек, Освенцим-Биркенау, Заксенхаузен и Маутхаузен.

Дмитрий Михайлович до самой смерти не терял бодрости духа. По воспоминаниям одного офицера, который был с Карбышевым в Освенциме, он встретил Дмитрия Михайловича в команде, занимавшейся очисткой выгребных ям. Узнав Карбышева, офицер задал глупый вопрос: «Как чувствуете себя в Освенциме?». Дмитрий Михайлович поклонился и ответил: «Хорошо, бодро, как в Майданеке». Когда Карбышев работал в команде по заготовке могильных плит, то обмолвился, что эта работа ему доставляет ему истинное удовольствие: «Чем больше мы должны делать надгробий, тем лучше, значит, идут дела у наших на фронте».

Погиб генерал Карбышев 18 февраля 1945 года. Его, вместе с другими узниками (около 500 человек) вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе.

Звание Героя Советского Союза было присвоено генералу Карбышеву посмертно (28 февраля 1948 года). Памятник Карбышеву Д. М. (ул. Карбышева, Ульяновск) Памятник Герою Советского Союза генералу-лейтенанту Дмитрию Карбышеву на пересечении бульвара его имени и проспекта Маршала Жукова Памятник Д. М. Карбышеву (Сквер им. Д. М. Карбышева) в Тюмени Бюст генерала Д. М. Карбышева в подмосковном посёлке Нахабино. 1 августа 2023 г. в подмосковном Нахабино вновь сформирована и приступила к работе Военно-инженерная ордена Кутузова академия имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М.Карбышева.

https://t.me/SpicynEY/240

https://t.me/strana_geroev/4906

https://t.me/c/1386264888/19894

https://vk.com/wall-144904445_79563

Предыдущие материалы:

26 октября 1880 года родился Дмитрий Карбышев

Генерал Карбышев: несдавшийся