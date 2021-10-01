Вся политика Евросоюза строилась на дешёвом российском газе

В Иносми.ру вышла статья Бруно Уотерфилда (Bruno Waterfield), для The Times (Великобритания). В статье автор рассуждает о кризисе который начался в Европе в связи с высокими ценами на газ.

"Нынешний кризис создает угрозу инициативам по сокращению углеродных выбросов.

В Европе сделали ставку на дешёвый российский газ, который должен был поддержать европейскую инициативу перехода на возобновляемые источники энергии. Напомню, что в том году газ в Европе стоил меньше $100 за тысячу кубометров. И в Европе решили, что так будет всегда.

Более того в Евросоюзе считали, что это они будут диктовать Газпрому стоимость газа. Поэтому отказались от долгосрочных контрактов, сделав ставку на рыночные цены на газ. К чему это привело мы можем наблюдать в реальном времени (вся хвалёная альтернативная энергетика, на которую сделала ставку Европа, сыпется буквально на глазах). Но оказалось, что у России есть свои планы по поставкам газа в Европу и вся система дала сбой.

Европа как всегда, не учитывала интересы России, за что и поплатились.

А теперь разговор идет о том:

"...о том, что Европа может столкнуться с восстанием масс против климатической политики, если она поднимет затраты потребителей. Есть опасения, что рост цен совпадет с действиями на уровне ЕС по ограничению выбросов СО2, что также приведет к удорожанию услуг ЖКХ для домовладельцев, поскольку органическое топливо будет облагаться налогом", - пишет автор статьи.

Вся политика Европы последнего времени трещит по швам. Европа никак не может принять, что без России как равного партнёра ей не решить свои проблемы. Но несмотря ни на что, в Европе не хотят налаживать отношения с Россией. Всё сводится к тому, что Европа хочет вынудить Россию продавать большие объёмы газа и за дёшево.

"Испания призывает ЕС объединить покупательную способность 27 стран-членов для закупки газовых запасов, что позволит Евросоюзу по сути дела устанавливать потолок цен, защищая страны и потребителей".

"Благодаря такому плану будет проще устанавливать потолок цен на газ по всему ЕС. А еще это позволит наращивать поставки для заполнения газохранилищ по всей Европе. Это станет для европейских стран защитным буфером от рыночной волатильности и от российского давления" , - пишет автор статьи.

Видно, что в Европе не отказались от идеи диктовать/контролировать цены на российский газ. Европа хочет много дешёвого российского газа. И самое главное - Европа хочет этот газ на своих условиях. Для Европы дешёвый российский газ - это политический вопрос. И для Европы заставить Россию действовать на своих условиях - это вопрос престижа.

Если резюмировать, в Европе идут по пути Украины. Которая тоже не ценила хорошие отношения с Россией, но при этом хотела дешёвый российский газ. И где теперь Украина.



