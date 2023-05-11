Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43)

Одна МАМА написала:

Мой сын, уходя в Армию в ноябре 2021г, видел как мы переживаем, сказал:

- Мама, ты просто представь, что я уезжаю на работу, на вахту... и легче ждать будет... В мае в отпуск приду обязательно...

пришёл в мае...

только в цинке...

У меня мысль в голове осталась про слова о работе...

Да, есть такая работа... Родину защищать! Самая трудная, тяжёлая и опасная...

https://w ww.youtube.com/watch?v=curGbB46NP8

Вот так портреты МАМЫ выставляют в окна Старший сержант Самохин Андрей Викторович родился 25 ноября 1983 года в городе Уфа Республика Башкортостан. Закончил Уфимскую среднюю школу № 78 имени Героя России Сафронова А.А. В 2001 году успешно завершил обучение, в Профессиональном училище № 2 по специальности слесарь-ремонтник 4 разряда и начал свою трудовую деятельность.

22 апреля 2004 года Андрей был призван военным комиссариатом Калининского района города Уфа на срочную службу. В июне 2004 года он - стрелок учебного сбора в 34 Отдельной Бригаде Оперативного Назначения (в/ч 3671) г. Богородск.

Первый контракт о прохождении воинской службы Андрей заключил в июле 2005 года. Был дрессировщиком в/ч 3671, позже старшим дрессировщиком кинологического взвода и заместителем командира кинологического взвода войсковой части 3671.

Уже с 2005 года неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях в Чеченской Республике. Был награжден нагрудными знаками: «УЧАСТНИК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ», «ЗА СЛУЖБУ НА КАВКАЗЕ», «ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ». Награды воина

Не мало лет своей службы Андрей посвятил кинологическому подразделению, где работают особенные-минно-розыскные собаки. Это непростое и очень ответственное дело: каждодневная забота о животных, выбор индивидуального подхода, налаживание дружественного контакта с собакой, которая под чутким вниманием своего старшего товарища должна стать профессионалом, научиться четко работать на самых сложных участках поисковых направлений. Андрею нравилась такая служба. И это был его выбор. Командированием Федеральной Службы войск национальной гвардии РФ награждён нагрудными знаками: «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ», «ОТЛИЧНИК СЛУЖБЫ В КИНОЛОГИЧЕСКИХ ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ)» и медалью «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ» 3 СТЕПЕНИ.

27 февраля 2022 года в ходе осуществления специальной военной операции на территории Украины колонна техники, в которой выдвигались военнослужащие тактической группы войсковой части 3671 для выполнения служебно-боевых задач вблизи города Гостомель Бучанского района Киевской области, была обстреляна из стрелкового оружия, минометных орудий и авиацией регулярной армии Вооруженных Сил Украины. Инструктор 2 отделения кинологического взвода батальона боевого обеспечения войсковой части 3671 старший сержант Самохин А.В. в ходе выполнения маневра, получил множественные ранения, несовместимые с жизнью. Но продолжал нести свой воинский долг до конца.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Указом Президента Российской Федерации старший сержант Самохин Андрей Викторович награжден орденом Мужества (посмертно).

Захоронен на Аллее героев Новосормовского кладбища города Нижнего Новгорода 30 марта 2022 года.

Мэром г. Богородск было принято решение назвать одну из улиц города его именем.

1 сентября 2022 года погибшему при спец. операции Самохину Андрею Викторовичу установили мемориальную доску на здании школы № 78 в г. Уфа, а также открыли УГОЛОК ГЕРОЯ в школьном музее.

Почтить ПАМЯТЬ ГЕРОЯ собрались родные и близкие Андрея Викторовича, педагоги, кадеты и Администрация города.

Самохин Андрей Викторович отдал службе 16 лет 1 месяц 19 дней…

У него осталась жена и двое детей.

Все эти данные прислала жена Героя в чате МАМ. А 5 мая сын Героя Самохина Андрея, посадил дерево в честь отца на акции «Сад Победы»

Добавьте пожалуйста еще это фото, попросила жена, Оксана Самохина Сегодня 8 мая 2023 года был БП памяти всех ребят погибших в СВО.



14 марта в Воркуте открыли мемориальную доску в память о Денисе Журенко, погибшем при исполнении служебного воинского долга в ходе спецоперации на территории Украины. Торжественный митинг прошел на территории школы №42 (пос. Северный), выпускником которой был Денис Журенко, сообщает пресс-служба администрации.

Подвиг героя почтили глава города Ярослав Шапошников, председатель Совета города Игорь Сенча, врио военного комиссара Воркуты Антон Иванов, представители войсковой части, тренер по плаванию Денис Шаляпин и родные Дениса Журенко, представители управления образования, учащиеся школы. Денис Журенко родился в Воркуте 8 мая 1985 года. С детства занимался плаванием на базе КСК "Цементник", был кандидатом в мастера спорта. В 2002 году был призван в армию. Служил в разведывательной роте, старшим снайпером-разведчиком. Сразу после окончания срочной службы, заключил контракт, выбрав воздушно-десантные войска. Служил в Ульяновске, где встретил любимую девушку и женился.

За годы службы Денис был награжден медалями "Суворова", "За воинскую доблесть", "За службу и верность воздушно-десантным войскам", "За укрепление боевого содружества", "За возвращения Крыма".

Денис Николаевич прошел горячие точки. Воевал в Сирии. Операция ВДВ против нацистов в Гостомеле на территории Украины стала для него последней, он героически погиб 5 марта 2022 года. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Почетное право открыть мемориальную доску, установленную на здании школы, предоставили юнармейцам 11 класса школы №42. Хвойная гирлянда, живые цветы, возложенные к доске, тройной салютный залп и минута молчания завершили митинг.

В память о земляке-герое в Воркуте также проходит турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди юнармейцев и членов военно-патриотического клубов. В Ульяновске, где проживает семья Дениса, в школе плавания "Юность" учрежден ежегодный турнир памяти Дениса Журенко.

https://komiinform.ru/news/247683



Во время спецоперации на Украине погиб боец из Кильмезского района Павел Мясников. Ему было всего 33 года, сообщает газета «Сельская трибуна».

Павел окончил школу в деревне Селино в 2005 году.

– Во время участия в специальной военной операции на Украине погиб ещё один кильмезский парень – Павел Мясников. Выражаем искренние соболезнования его родителям Екатерине Борисовне и Виктору Петровичу, его деткам, всем родным и близким, – пишет издание. Редакция портала Свойкировский присоединяется к соболезнованиям родным, близким и друзьям Павла Мясникова.

https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/na-ukraine-po...

Каких-то еще подробностей я не нашла.

Как сообщает районная газета "Звезда", похоронили Алексея Трубенкова 8 ноября 2022 года. Два последних года он служил по контракту.

Как рассказали близкие родственники погибшего 39-летнего младшего сержанта Алексея Трубенкова, страшное известие о его гибели они получили утром 28 октября (замполит части и начмед лично известили жену погибшего, а она сообщила его родным). Эта горестная весть отозвалась нестерпимой болью во многих сердцах – Алексей был отцом пятерых детей.

ВОТ И Я ДОМОЙ ПРИШЁЛ, СО СВИДАНЬИЦЕМ…

Два последних года Алексей Трубенков служил по контракту в вооружённых силах РФ, а до этого работал водителем, занимался в Хвалынске частным извозом. Коллеги по прошлой профессии рассказывали, что решение стать контрактником Алексей принял как реальную возможность погасить накопившиеся долги по алиментам. Долги он погасил. Успел…

Как ни страшно это звучит, но прощание с героем-фронтовиком прошло по сценарию, который, к великому сожалению, уже становится привычным для многих хвалынчан. С запаянным цинковым гробом, накрытым государственным флагом, торжественным обрядом отпевания в Крестовоздвиженском храме.

С речами о честно выполненном воинском долге и с положенными для такого случая почестями: почётным караулом из курсантов военного училища, духовым оркестром и троекратным автоматным салютом.

Похоронили воина Алексея Трубенкова на кладбище села Сосновая Маза, месте, где упокоены представители его рода. Для солдата очень важно – даже мёртвым вернуться на родную землю и обрести свой последний приют в месте, где протекала жизнь.

Командир балаковского поискового отряда «Набат» в своё время рассказал мне полумистическую историю о том, как в ходе поисково-археологических раскопок на местах сражений Великой Отечественной войны удалось найти останки солдата, при котором был «смертный медальон» с хорошо сохранившимся бумажным вкладышем, где указаны личные данные. По ним установили, что погибший солдат наш земляк – уроженец Саратовской области. Когда гроб с останками солдата привезли в его село для торжественного захоронения со всеми почестями, машина без объяснимых причин вдруг на несколько минут заглохла на дороге, остановившись напротив одного из старых домов.

Пожилая женщина (соседка) рассказала, что именно из этого дома солдат уходил на войну, а своей жене сказал такие слова:

- «Ты меня дождись! Что бы ни было, я обязательно к тебе вернусь!».

И все эти годы жена его ждала, умерев за три года до описываемого события. Вот так, спустя семь десятилетий, солдат сдержал обещание – вернулся домой, чтобы лечь в родную землю, рядышком с женой.

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!

Воспоминаниями о том, каким человеком был Алексей Трубенков, с нами поделилась его сестра Елена Цаплина (Трубенкова):

- В нашей семье пять детей: Алексей (старший) и четыре сестры. Он был очень добрым, заботливым и внимательным братом, опекал нас и во всём помогал. А ещё был необычайно обязательным человеком – никогда не опаздывал и если что-то обещал, всегда держал своё слово, – рассказывает Елена.

Директор школы села Акатная Маза (там жила наша семья), вручая Алексею аттестат, сказал:

- «Если бы была золотая медаль для ученика, который никогда не опаздывал на уроки, я бы вручил её Алексею Трубенкову – ученику, который никогда, ни при каких обстоятельствах не опаздывал на урок!»

Два первых семейных брака у Алексея не сложились. Чтобы заработать деньги на содержание детей, он уезжал на заработки на Север, в Москву, но и того, что удавалось зарабатывать, всё равно не хватало. Занимался в Хвалынске частным извозом и, когда сумма задолженности по алиментам выросла до неподъёмных пределов, решил стать контрактником, видя в этом единственный выход из сложившейся ситуации.

Служил в сапёрных войсках водителем, в части, которая дислоцировалась в Приозёрском районе Ленинградской области. Там познакомился с будущей женой Ольгой, медиком по профессии.

3 декабря 2021 года они поженились, а 6 февраля 2022-го их часть перебросили ближе к Украине. Так что Алексей принимал участие в специальной военной операции с первых дней начала боевых действий. Был водителем автомобиля, на котором перевозили раненых и погибших ребят.

Летом вместе с женой он приезжал на побывку в Хвалынск и как-то в порыве откровения обмолвился матери:

- «Мамулечка, как же я морально устал, ежедневно перевозя раненых, искалеченных и убитых сослуживцев. Это так нестерпимо тяжело видеть, сопереживать!»

На просьбу матери не продлять контракт, Алексей аж вскочил с места:

- «Да ты что, как же я своих пацанов там брошу! Нет уж, будь что будет, а свой долг я до конца выполню!»

У него был позывной «Старый», так как в свои 39 лет он был старше по возрасту многих своих сослуживцев.

И этот свой воинский долг он выполнил до конца: в конце октября бронетранспортёр (МТ-ЛБ), в котором находился Алексей и его боевые товарищи подорвался на противотанковой мине. Все, кто находился в «мотолыге», – так называют солдаты это транспортное средство, получили тяжёлые ранения, некоторые несовместимые с жизнью. Утром представители части рассказали все подробности жене Алексея Ольге, которая работала медиком в их части. Она и сообщила нам страшную весть.

Перед похоронами мы ездили в Акатную Мазу, побывали в школе, где учился Алексей, передали на хранение его портрет. Учителя, знавшие Алексея лично, сказали о нём много тёплых слов, вспоминали, каким хорошим парнем он был…

Редакция газеты «ЗВЕЗДА» выражает искренние и глубокие соболезнования родителям и родственникам Алексея Трубенкова. Память о нём навсегда останется в сердцах земляков. Вечная память и слава воину, сложившего голову за Родину!

Мемориальную доску в его честь повесили на фасаде школы в селе Акатная Маза, сообщили 11 марта 2023 года в районной администрации.

На открытии доски военный комиссар передал матери Трубенкова орден Мужества, которым его наградили посмертно.

https://sarinform.ru/news/incident/saratovskiy-voennosluzhas...



О гибели Героя сообщила Администрация города Красный Лиман, но очень скупо.

г. Самара 3-я отдельная гвардейская бригада специального назначения.

Погиб при выполнении боевой задачи в черте города Красный Лиман.

Память о русском воине будет жить вечно в наших сердцах. Людская память – сильнее смерти. А значит, он бессмертен...

«Мы помним, чтим и не забудем!»

https://dnr-news.ru/society/2023/04/27/314760.html

А вот сайт города Балаково разместило такую информацию. Фамилии сразу шестерых российских военнослужащих опубликованы вконтакте группы Типичный Тольятти в траурной рамке. Это - Юрий Филатов, Андрей Шорин, Вячеслав Зинцов, Виктор Горобец, Евгений Шигирданов, Алексей Чиндин. Комментарий к фотографиям необычайно лаконичен: несколько бойцов из Тольятти погибли на Донбассе. А читатели добавляют: 3-я бригада ГРУ. Элита... Парни на Лиманском направлении не сдались, дали свой последний бой.

https://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=106136

Об этих героях известно либо очень мало, либо ничего.

Гвардии ефрейтор Колчанов Иван Константинович.

Наводчик 2-й танко­вой роты 228-й мотострелковой Ленинградско-Павлов­ского Краснознамённо­го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Нов­городской дважды Кра­снознамённой дивизии.

Вечная слава Герою!

Нашлась такая запись в ТГ канале и это всё

https://t.me/HUSAR55/374

Нашлась только запись в "Муниципальное образование Полюстрово":

Галина Румянцева выслала нам фото своего ЗАЩИТНИКА для онлайн-акции МОЙ ЗАЩИТНИК, приуроченной к 23 февраля: «Куприянов Виктор Александрович. Погиб 07.07.2022 г. в СВО на Украине. НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА». Судя по фото, говорится именно о нем.

https://vk.com/wall-44618550_32530

В Брянске рассказали о погибшем на Украине лейтенанте Николае Курсакове

В рамках проекта памяти о погибших в ходе спецоперации на Украине рассказали о лейтенанте Николае Курсакове. Воспоминаниями поделилась его семья.

Николай с детства мечтал стать военным. После окончания школы №64 в Брянске он поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище.

Участвовал в главном параде Победы в Москве. Наш земляк погиб в боях за город Изюм Харьковской области.

Он посмертно награжден орденом Мужества. 19 августа, в Брянске состоялось открытие мемориальной доски в память о погибшем на Украине нашем земляке Николае Курсакове. Мемориальная доска размещена на здании школы №64, в которой учился погибший герой.

https://vk.com/wall-47294518_202187

https://guberniya.tv/obshhestvo/v-bryanske-uvekovechili-pamy...

Николай Курсаков родился 23 июля 1997 года в Брянске. В школу № 64 пришел учится в 2004 году. Учителя характеризуют его как активного, дружелюбного и открытого ученика. Воспоминанием о Николае, как настоящем товарище, друге поделился на митинге его одноклассник Роман Самолыго. Николай с детства мечтал стать офицером. После школы поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Был участником исторического марш-броска Кремлевских курсантов, был награжден знаком отличия. Дважды участвовал в параде Победы на Красной Площади, по итогам которых был отмечен двумя медалями.

В феврале 2022 года Николай Курсаков принял участие в специальной операции по освобождению Украины от неонацистов. В одном из боев, когда силы противника превосходили, приказал основной группе наших бойцов отойти в безопасное место, а сам с небольшой группой остался на прежнем рубеже, корректируя огонь по противнику, и был очень рад тому, что все остались живы.

По воспоминаниям сослуживцев во время другого боя он спас жизнь своему товарищу – старшему офицеру.

24 апреля 2022 года Николай погиб, освобождая город Изюм Харьковской области. За самоотверженность, мужество и отвагу лейтенант Николай Курсаков награжден орденом Мужества посмертно.

https://vistavka32.ru/2022/12/02/nashi-geroi/

Брянская городская администрация и Брянский городской Совет народных депутатов выражают глубокие соболезнования родным и близким брянских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Младший сержант Андрей Калмыков из Брянска, рядовой Артём Рогачев из Унечи и старший лейтенант Евгений Бушуев из Жуковского района с честью исполнили воинский долг, отстаивая интересы своей Родины и всего российского народа.

Светлая память о подвиге наших земляков, посвятивших жизнь служению Отечеству, навсегда останется в сердцах многих поколений жителей города воинской славы Брянска.

https://vk.com/wall-36543054_30158

Посмертно был присвоен орден Мужества. У разведчика остались мать, жена и двое детей. Осенью к нему на могилу, чтобы почить память, приехали друзья. Они привезли флаг военной разведки. И этот флаг был украден с могилы Героя через несколько дней... Пропажу обнаружила мама Андрея Колмыкова. Об этом она поведала в соцсетях. Подписчики возмущаются поступком злоумышленников.

https://www.bryansk.kp.ru/daily/27493/4753597/

26 марта 2022 года в последний путь проводили защитника Отечества Макарова Евгения.

Евгений родился 19 октября 2001 года в с. Сергино Балезинского района.

Погиб 11 марта 2022 года при выполнении боевых (специальных) задач на Украине.

Родные Евгения скорбят, их боль безутешна.

Всем пока, увидимся через год, — ты написал на страничке статус.



Посвящается памяти Макарова Евгения.



Ещё один солдат, совсем мальчишка .

И слёзы градом льют, сдержать их невозможно.

Мир так жесток , его мне не понять,

Принять ещё сложней.Так много горя в жизни.

Эх, жить бы, жить ему , но смерть-старуха

Порушила ещё одну судьбу.

И задаю себе вопрос: Есть Бог? Так где он есть?

Может Бога уже нет? Его убили,

Мы не заметили, пропустили,

Перешагнули через него

И тем бессмертия его лишили.

И потому идёт война одна, другая,

То тут, то там грохочут взрывы

И умирают пацаны навеки молодыми.



И каждый раз, когда приходит

Похоронка с фронта, оплакивая молодых бойцов,

Я думаю о тех мальчишках,

Которые гибнут на другой войне,

Войне, где сами себя уничтожают,

Подсев однажды из любопытства

На алкоголь и наркоту.

Ужасно, страшно, когда осознанно

Подростки дебилов делают из себя,

Играя в прятки с судьбой.



Пора менять законы, переосмыслить

Жизнь и ценности её,

Хотя бы в память о погибших

Героях - пацанах.

https://m.ok.ru/group/54473043410972/topic/153975545598748

Администрация Пий-Хемского кужууна сообщила:

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, родственникам, друзьям героически погибшего Монгуш Чаяна Маадыр-ооловича.

Чаян Маадыр-оолович погиб 19 мая 2022 года при выполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине по освобождению Донбасса в боях за город Лисичанск Луганской области в пригороде Камышеваха.

Он проходил военную службу по контракту в должности водителя инженерно-технической роты отдельного гвардейского инженерно-сапёрного ордена Богдана Хмельницкого батальона 76 дивизии в/ч 45293 г. Псков.

У Чаяна с раннего детства проявлялся интерес к технике, машины-игрушки обязательно бывали им разобраны и вновь собраны, очень бережно относился к ним.

Любил смотреть фото различных моделей авто, особенно его интересовали авто в стиле ретро.

И первым его приобретением стал старый "Запорожец", купленный на свои собственные заработанные средства будучи в 10 классе, чем он очень гордился.

Любовь к технике стала призванием к выбору своего дела в дальнейшем.

Школьные годы Чаяна прошли в школах N1 и N2 города Турана, он проявил себя больше в гуманитарных направлениях.

В 2008г после 11 класса в целях поступления в Измирский университет Турецкой Республики прошел предвузовскую подготовку для изучения турецкого языка в городе Стамбул, успешно сдал экзамен TOMER, владел турецким языком.

В 2009 г. Чаян успешно был зачислен на факультет экономики и административных услуг "Международные отношения" Измирского университета Турецкой Республики, в 2015 г. закончил обучение, ему присужден степень бакалавра гуманитарных наук.

В 2016 г. служил в ракетных войсках стратегического назначения Российской Федерации (РВСН РФ).

В 2017 г. - администратор ОАО гостиничного комплекса "Буян-Бадыргы".

С 2018 по 2020 г г - водитель автобуса отдела эксплуатации и ремонта транспортных средств МУП "Кызылгортранс". За добросовестный труд награждался почетными грамотами Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ведомства.

В 2021 г. Чаян параллельно с контрактной службой закончил заочное обучение в Тувинском государственном университете, получил диплом магистранта по специальности "Экономика".

С 03.12.2019 г. - по настоящее время находился на контрактной службе.

Чаян по жизни был очень жизнерадостным, позитивным, открытым, общительным и с отменным чувством юмора человеком.

Рассудительность и честность у Чаяна всегда были в приоритете.

Всегда отличался своей воспитанностью, внимательностью, добротой, отзывчивостью, чуткостью и заботливостью и умением сопереживать.

Чаян был примером для подражания для своих братьев и сестёр, опорой родных.

Прощание состоялось в г.Туране 20 июля 2022 года.

https://vk.com/wall-136245137_37457

В бою у населённого пункта сухой ставок пал смертью храбрых Вратарь сборной команды Воздушно десантных воиск по футболу гвардии ефрейтор Мушенков Алексей.

Леха Брат!! нет слов описать горе которое нас настигло. Ты был настоящим. Настоящий мужик. Человечище.Брат прости меня за все. Моё личное горе. Память о тебе Леха я буду хранить всегда!!! Братишка извини меня за все. Ты самый лучший.

За мужество и героизм проявленные в проведения специальной военной операции на территории бывшей украины гвардии ефрейтор Мушенков Алексей награжден Орденом Мужества(посмертно).

Брат братишка ты навсегда в наших сердцах. Светлая тебе память Брат!! Найдена запись в ВК на страничке

76 гв дшд ВДВ Псков ZOV

Псковский губернатор Ведерников принес слова соболезнования четырем погибшим псковичанам. Среди них был назван и Мушенков Алексей.

https://news.myseldon.com/ru/news/index/275606509

Младший сержант, наводчик-оператор 3-й МСБ в/ч № 51460 64 гв. омсбр Назаренко Степан Русланович погиб 29 августа 2022 г. при выполнении задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины. Смерть наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы. Дата и место прощания будут опубликованы позже.

https://vk.com/wall-157410297_36282

Ещё найдена запись в ТГ канале Шадринска

Вручили боевые награды семье погибшего участника СВО Степана Назаренко. Указом Президента РФ шадринец награжден медалью «За отвагу» и медалью «За боевые отличия» от Минобороны. Сегодня их получила мама героя – Лилия Рязанова.

Невосполнимая потеря. Неоценимый подвиг. Неизмеримая гордость за наших ребят и матерей, их воспитавших

https://t.me/shadrinsk/47709

В газете "Спецназ России" сообщают:

Указом Президента России Владимира Путина наш земляк Юрий Андреевич Петров посмертно награжден орденом Мужества.

23 декабря в городе Луге Ленинградской области награда была вручена вдове погибшего воина Елене.

В этот же день ей была передана медаль Министерства обороны Российской Федерации «За боевые отличия».

https://vk.com/wall-48144384_661066

Сакмарские вестьи:

Сегодня сакмарцы с воинскими почестями проводили в последний путь прапорщика Юрия Андреевича Петрова.

Юрий родился 08 ноября 1990 года в г. Фергана республики Узбекистан. Проживал в с. Рыбхоз Сакмарского района. Окончил 9 классов Сакмарской средней школы, затем в 2008 году поступил в профессиональное училище № 64 по специальности тракторист-машинист.

После окончания училища был призван на службу в Вооруженные силы Российской Федерации. В 2011 году Юрий поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в г. Санкт-Петербурге. После окончания академии остался служить в г. Луга Ленинградской области в разведывательно – артиллерийском отделе.

6 сентября 2022 года Юрий скончался в военном госпитале Черноморского флота г. Севастополь от тяжелого ранения, полученного в ходе выполнения специальной задачи на территории Луганской народной республики.

В с. Рыбхоз у Юрия остались родители мама – Петрова Наталья Николаевна, отец – Петров Андрей Анатольевич, в городе Луга жена – Петрова Елена Федоровна.

Свoю жизнь Юрий пocвятил бeззaвeтнoмy cлyжeнию Poдинe и дo пocлeднeгo дня ocтaлcя вepeн вoинcкoй пpиcягe. Юрий Петров нaвceгдa ocтaнeтcя для нac вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy.

Beчнaя пaмять!

https://sakmarskievesti.ru/2022/09/12/zhiteli-sakmary-prosti...

Пшихачев Роман Рустамович, родился в ст. Удобная Отрадненского района 1 октября 1997 года рождения, проживал на территории Удобненского сельского поселения по адресу: Отрадненский район, ст. Удобная, Низовая, 33 с рождения.

В 2015 году закончил обучение в МБОУСОШ № 7 ст. Удобная.

С 21 сентября 2022г мобилизован в Вооруженные силы Российской Федерации, проходил военную службу в зоне СВО.

Погиб при выполнении служебного долга в зоне СВО 21 декабря 2022 года (при разминировании ). Награжден Орденом Мужества посмертно.

https://безопасная-страна.рф/project/пшихачев-роман-рустамов...



В Михайловске открыли памятную доску в память о погибшем военнослужащем Сергее Ракчееве, сообщил глава администрации Шпаковского округа Игорь Серов.

Памятную доску открыли на здании школы № 1. Известно, что Ракчеев в 2012 году ушел служить в армию, после чего решил подписать контракт.

Службу ставропольчанин продолжил в своей части во Владикавказе. Он погиб 12 мая во время выполнения боевого задания. Памятную доску герою Сергею Ракчееву открыли 9 ноября 2022 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Шпаковского округа Игорь Серов.

И больше я никаких сведений не нашла.

https://pobeda26.ru/tags/geroy-armii

Памятную доску герою Сергею Ракчееву открыли 9 ноября 2022 года.Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Шпаковского округа Игорь Серов.И больше я никаких сведений не нашла. 18 сентября жители района с воинскими почестями проводили в последний путь Романа Маратовича Рахматуллина.

Родился Роман в селе Сакмара 12 августа 1996 года. В 2013 году окончил Сакмарскую среднюю школу и был призван на срочную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Во время службы в армии заключил контракт на прохождение воинской службы. Проходил службу в инженерно-саперных войсках Ленинградской области. Во время службы армии Роман получил квалификацию кинолога – специалиста по обнаружению взрывчатых веществ.

В феврале 2022 года был направлен на территорию ДНР и ЛНР в рамках специальной военной операции. Роман погиб 27 августа 2022 при исполнении служебного долга.

В селе Сакмара у Романа остались родители Наталья Васильевна и Марат Ахматович, а также супруга Яна Георгиевна с маленьким сыном Марком, проживающие в селе Каменка Выборгского района Ленинградской области.

Жители района будут помнить Романа Маратовича как достойного сына сакмарской земли, отдавшего свою жизнь ради безопасности Родины и народа.

https://sakmarskievesti.ru/2022/09/19/zhiteli-sakmary-prosti... Нашлась запись в ТГ канале Шадринска:

9 октября во время специальной военной операции погиб Данил Сафонов, уроженец города Шадринска.

Как рассказала корреспонденту «Области 45» тётя Данила, Наталья Ксенофонтова, он учился в Шадринске в школе №13. В 2021 году юноша окончил 11 классов и за день до выпускного ушёл проходить срочную службу. А в декабре 2021 года Данил подписал контракт на прохождение СВО.

- Свою жизнь решил связать с военной службой еще с детства. Папа служит в МЧС России, мама служит в военном госпитале медработником. Брат в то время тоже служил по контракту, они были очень близки, и это тоже было одной из причин (брат погиб полгода назад), при каких именно обстоятельствах погиб мы пока не в курсе, - пишет корреспонденту «Области 45» тётя Данила Сафонова Наталья Ксенофонтова.

Погиб рядовой Данил 9-го октября, при выполнении задач в ходе специальной военной операции на передовой.

Прощание с Данилом Сафоновым состоялось 26 октября.

https://t.me/shadrinsk/44842 Александр Сизов служил в войсковой части 54801. Это 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк, Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ, который дислоцируется в городе Ставрополе.

247 гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк был создан в 1973г. на базе 21-й отдельной опытной десантно-штурмовой бригады.

1 мая 1998 г. бригада стала полком 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он получил наименование «247-й парашютно-десантный Ставропольский казачий полк». Впоследствии название изменилось на нынешнее.

Почетное звание «гвардейский» полк получил в 2013 г. по Указу Президента Российской Федерации. Это лишь второй случай в русской армии, когда часть ВДВ получает такой «титул» в мирное время.

247-й полк постоянно участвует в выполнении разнообразных задач мирного и военного времени: в 1986 г. военнослужащие полка были задействованы в ликвидации последствий аварии в Чернобыле; в 1988-89 гг. в Армении и Грузии ликвидировали последствия землетрясений; в 1989-1992 гг. участвовали в разрешении конфликтов в Закавказье; в 2000-2004 гг. участвовали в боевых действиях в Чечне. Полк понес потери и в нынешней специальной военной операции на Украине.

Александр в числе первых отправился на Украину, чтобы защитить всех нас, наше мирное небо, наше право на жизнь в своей стране. Он был посмертно награждён высокой государственной наградой - Орденом Мужества.Военные пока не рассказывают ничего о погибших сослуживцах, десантниках 247-го полка, и тех боевых задачах, которые они, несмотря ни на что, выполнили (многие – ценою жизни). Не говорят не потому, что хотят замолчать потери или боятся реакции общества... Идет специальная военная операция. Сложнейшая, подчеркнем, операция. Военные выполняют свой долг самоотверженно и стойко.

Сизов Александр Сергеевич – герой специальной военной операции на Украине. Родился Александр 2 марта 1992 года в г. Георгиевске в семье рабочих. Отец - Сизов Сергей Петрович, механик; мать - Сизова Вера Владимировна, бухгалтер. Отец коренной житель посёлка Шаумянского, мать уроженка Нижегородской области.

Александр рос послушным, любящим мальчиком, ценящим заботу родных и близких. Был долгожданным ребенком в семье. Обладал мужскими качествами и стойкостью характера, был настоящим патриотом своей страны.

С 1999 года по 2010 год учился в школе № 17 им. И. Л. Козыря п. Шаумянского. Александр учился хорошо. Был общительным, дружелюбным, отзывчивым одноклассником. Всегда был готов прийти на помощь своим товарищам. Активно участвовал в школьных спортивных соревнованиях. Мечтал быть военным еще со школьной скамьи.

С 2010 года по 2015 год обучался в Ростовском государственном университете путей сообщения в г. Ростов-на-Дону. Получил специальность «Инженер путей сообщения» по программе: «Электрический транспорт железных дорог».

В 2015 году, после окончания университета, Александр поступил на военную службу по контракту в 247 гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк (войсковая часть 54801), находящийся в г. Ставрополь, где служил с 2015 по 2022 год в звании гвардии ефрейтора, на должности старшего механика-водителя. Наш земляк – настоящий десантник! Многие пацаны, мечтают в детстве стать десантниками и служить в воздушно-десантных войсках. Это элитные подразделения войск, которые выполняют особо важные и трудные задачи в бою.

Александр был счастлив в личной жизни. В 2018 году он женился на Анастасии Мухортовой, жительнице ст. Подгорной. Она и стала его супругой, которая несла все тяготы жены военного.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач специальной военной операции Сизов Александр Сергеевич посмертно награждён Орденом Мужества.

Много сил и любви приходится приложить матери, чтобы воспитать сына, чтобы вырастить его настоящим человеком и патриотом своей Родины, готовым отдать за неё свою жизнь. Сердце матери, её думы и переживания за сына, который выполняет свой воинский долг, понять непросто. Но так распорядилась история, вновь наша страна в опасности. Велики страдания, велика та жертва, которую приносят на алтарь Отчизны матери солдат, которые по зову Родины и по велению сердца встали на защиту родной страны. Мать солдата – высокий идеал женщины-матери, перед которой каждый человек склоняет голову. Стихи, посвященные Саше:

Кто пойдёт без брони, без страховки?

Наш десант! И никто, кроме нас!

Бой три дня шел у Новой Каховки,

Мы погибли, исполнив приказ. Вы простите нас, матери наши,

Нас посмертно теперь наградят.

Александр Сизов - Сизый Саша,

Коля Белый… так много ребят…

Молодые, открытые лица…

Скорбный в цинковом саване груз.

- Мам, не плачь, можешь сыном гордиться!

Пал в бою смертью храбрых. Не трус!

http://sch17shaymyan.ucoz.ru/index/aleksandr_sizov/0-454 Ефрейтор разведчик-пулеметчик роты специального назначания, разведывательного батайльона ульяновской 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Погиб 27 февраля 2022 года под Гостомелем Киевская область.

https://poteru.net/soldier/327

Гвардии рядовой Торопов Иван Николаевич

Разведчик-пулемётчик разведывательного батальона роты специального назначения 31 гв.ОДШБР г.Ульяновск.

С 2019 года ветеран боевых действий

30 мая 1991 г. - 27 февраля 2022 г. Гвардии рядовой

Родился в п. Рузм Марийской АССР. Закончил Рузмскую среднюю школу. Занимался в спортивной школе по дзюдо. В 2010 году закончил Йошкар-Олинский строительный техникум.

Призван в вооруженные силы в 106 гвардейскую воздушно-десантную дивизию г. Тула. В 2016 году подписал контракт для прохождения службы в 31 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде в разведывательном батальоне, роте специального назначения г. Ульяновск.

С первых дней участвовал в специальной военной спецоперации на Украина Погиб при выполнении боевой задачи.

Выложил на страничках "Десантного журнала ВДВ" друг погибшего.

https://vk.com/wall-106160452_ Роман Викторович Булгаков родился 26 сентября 1996 года в городе Свободном. В 2003 году поступил в гимназию № 9. Рос активным, дружелюбным, честным, справедливым и открытым мальчиком. Участвовал в спортивной, общественной и культмассовой жизни школы и класса.

В подростковом возрасте увлекался музыкой, компьютерными программами. Занимался гиревым спортом, имел награды за победы в городских соревнованиях.

В 2018-м окончил ДВОКУ в звании лейтенанта. С момента окончания проходил службу в в/ч 02511 в должности командира мотострелкового батальона Выборгского района Ленинградской области. В январе 2021-го получил звание старшего лейтенанта.

С февраля 2022 года принимал участие в СВО на Украине. В ходе проведения военной операции проявил себя как настоящий мужчина, офицер, грамотный командир.

В начале мая 2022 года при освобождении пос. Каменка Изюмского района Харьковской области старший лейтенант Булгаков спас жизнь своему подчинённому, вынес раненого бойца Александра Бурматова под миномётным огнём, рискуя своей жизнью. Парень остался жив благодаря чётким и смелым действиям командира взвода Булгакова. Второй свой героический поступок старший лейтенант совершил, когда также под миномётным огнём спас жизнь своему командиру, комбригу полковнику Александру П. Этот факт подтверждён лично командиром старшего лейтенанта Булгакова. Учителя и мама Романа Булгакова - Т.М. Пасынкова.

Роман погиб 7 июня 2022 года. 15 июля 2022 года указом Президента РФ Булгаков Роман Викторович награждён орденом Мужества, посмертно.

Сертификат о присвоении юнармейскому отряду «Самородок» имени защитника Отечества, участника специальной военной операции Булгакова Романа Викторовича вручала начальник штаба Юнармии г. Свободного Анна Батылина.

На торжественной церемонии присутствовала мама Романа - Татьяна Михайловна Пасынкова.

https://www.gzt-sv.ru/news/197296-imena-geroev-svobodnentsev... Глава района Владимир Семенов на своей странице в социальных сетях сообщил о гибели нашего земляка Дмитрия Анатольевича Кривошеева - написала Редакция газеты "Знамя", Сюмсинский район 3 июня 2022 года.

Дмитрий Анатольевич погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм. Его похороны прошли в Рязани.

Коллектив редакции выражает глубокое соболезнование семье погибшего военнослужащего . Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа.

К сожалению, больше не нашла никаких данных.

Как сообщает Союз добровольцев Донбасса Республики Коми, в ходе специальной военной операции погиб Дмитрий Павлович Куликов — уроженец поселка Мордино, что находится в Корткеросском районе республики. Гвардии старший сержант Дмитрий Куликов служил по контракту в должности заместителя командира взвода.

Приносим искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Куликова,- сообщил портал Ухта. Pro Город. Новости

https://vk.com/wall-39799826_319456

На Царьграде нашлась заметка:

В четверг, 9 марта 2023 года, пресс-служба правительства региона сообщила о гибели в ходе специальной военной операции двоих военнослужащих Ивановского гарнизона.

При исполнении воинского долга пали смертью храбрых командир разведывательного взвода Егор Лапшин и замкомвзвода Дмитрий Куликов.

Оба военнослужащих удостоены Орденами Мужества — посмертно. Каждый из них уже имел государственные награды и это в том числе.

Глава Ивановской области выразил свои искренние и глубокие соболезнования родным и близким героев. Станислав Воскресенский поручил профильным ведомствам оказать семьям погибших всемерную поддержку.

https://vladimir.tsargrad.tv/news/v-hode-svo-gerojski-pogibl...

ГТРК "Ивтелерадио" повторила эту информацию

https://ivteleradio.ru/news/2023/03/09/v_hode_specoperacii_g...

В областном центре простились с разведчиками 1-й разведывательной роты 215-го гвардейского отдельного разведывательного батальона 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии, погибшими в ходе выполнения задач СВО на Украине.

На Ново-Талицком кладбище, с воинским почестями были похоронены:

Лапшин Егор Михайлович-командир взвода, гвардии лейтенант.

Куликов Дмитрий Павлович-заместитель командира взвода, гвардии старший сержант контрактной службы. Вечная Память, гвардейцы!!!

https://zpobeda.ru/dmitrij-kulikov/

Дополнительных данных пока не найдено Смертельное ранение 23-летний Михаил Микита получил под Николаевом.

Еще один военнослужащий из Ростовской области погиб во время спецоперации в Украине. Михаил Микита получил смертельное ранение под Николевом. Об этом вчера, 11 июня (2022год), сообщил «DonDay».

Михаил родился и вырос в Таганроге. После армии он подписал контракт и отправился служить в Новороссийск. Там же 23-летний военнослужащий и жил.

Весной 2022 года десантник прибыл на спецоперацию. Как рассказали близкие парня в соцсетях, на их роту напали. Миша бросился к оружию, чтобы не терять ни секунды. В тот роковой день он забыл о бронежилете.

- Вызвав огонь на себя, он дал время и возможность ребятам подготовиться к нападению, - пишут они. - Но вскоре осколок попал Михаилу в сердце. И, к сожалению, ребята из роты уже ничем не смогли ему помочь.

На момент гибели таганрожцу было всего 23 года. Служил он в Новороссийске. На Украину его в рамках спецоперации направили весной этого года.

https://battime.ru/desantnik-iz-rostovskoj-oblasti-pogib-v-h...

"Десантный журнал ВДВ" написал:

Микита Михаил Александрович 17.07.1998 года рождения. Родился в городе Таганроге. Погиб под городом Николаев.

После срочной службы в армии, подписал контракт. Служил и проживал в Новороссийске.

Война на Украине это его вторая война, в которой, к большому горю семьи и друзей, он погиб. Когда на роту, в которой находился Михаил напали, он, не думая о бронежилете и не теряя ни секунды, побежал к своему оружию. Вызвав огонь на себя, он дал время и возможность ребятам подготовиться к нападению, успев победить часть напавшего на них врага. Но вскоре осколок попал Михаилу в сердце. И к сожалению, ребята из роты уже ничем не смогли ему помочь.

Этот герой останется в сердцах навсегда.

https://vk.com/wall-106160452_30778

Была небольшая заметка на "Царьграде" https://rostov.tsargrad.tv/news/desantnik-iz-taganroga-pogib...

Но подробностей я не нашла 19 мая 2022 года во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России на Украине погиб Переверзев Сергей.

Находясь под плотным огнем противника, младший сержант Переверзев Сергей корректировал огонь артиллерии. Благодаря смелым, решительным и профессиональным действиям младшего сержанта Переверзева было уничтожено свыше 20 националистов и 5 единиц техники. Понеся тяжёлые потери, противник вынужден был отступить. В неравном бою славный воин получил смертельное ранение...

Сергей проходил военную службу в 51 ПДП в городе Тула. Серёжа был замечательным парнем, хорошим другом, любящим сыном и братом.

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Переверзев Сергей награждён Орденом Мужества. Посмертно...

Светлая память.

https://vk.com/wall-150020650_1042826

Влад появился на свет в Барнауле. С мамой переехал в Усть-Мосиху, здесь пошел учиться в первый класс. Рос веселым, смышленым мальчишкой. Педагогический коллектив помнит, как на переменах он бегал с друзьями по школьному коридору, на уроках внимательно слушал свою первую учительницу Л.В.Малькову. Четвероклассником уехал в Барнаул, где жил с бабушкой Екатериной Андреевной Петраковой. Она воспитала отличного молодого человека. Влад стремился к знаниям. По окончании школы парень поступил в Алтайский государственный аграрный университет на экономический факультет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

В июле 2018 года после получения диплома о высшем образовании его призвали на срочную службу в ряды Российской армии. Демобилизовавшись, В.С.Петраков сразу устроился на работу бухгалтером в оптовую компанию продовольственных товаров в Барнауле.

Сильный, мужественный молодой человек, прадеды которого воевали на фронтах Второй мировой войны, принял твердое решение выполнить свой воинский долг в специальной военной операции. Заключив контракт, отбыл на место дислокации.

Седьмого сентября младший сержант, десантник погиб в поселке Каховка Херсонской области.

С теплотой и душевным трепетом вспоминали и рассказывали о Владе односельчане, родственники на прощальной панихиде, состоявшейся в Усть-Мосихинской средней школе. Сюда с множеством цветов приехали, пришли земляки, односельчане от мала до велика, одноклассники, чтобы отдать дань уважения, памяти земляку, родственнику, другу.

Днем раньше с Владиславом Сергеевичем прощались в Барнауле его друзья, сослуживцы, коллеги.

Под залпы почетного караула Владислава похоронили на сельском кладбище, где покоятся его родные, его прадеды-фронтовики, участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Николай Степанович Манцуров, Дмитрий Васильевич Петраков, ставшие правнуку вечным примером любви к людям, родной земле.

В честь русского солдата, отдавшего свою жизнь за мир, государственный флаг - Российский триколор вручили бабушке Е. А. Петраковой.

Владислав Сергеевич Петраков навсегда останется в сердцах людей молодым и жизнерадостным парнем. Вечная ему память.

https://ok.ru/rebrikhin/topic/155867600109030

Второго марта 2023 года в селе Усть-Мосиха состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски Петракову Владиславу Сергеевичу, погибшему в ходе спецоперации на Украине. Памятную доску разместили на здании школы, где учился погибший боец. Младший сержант, десантник,

Владислав Петраков погиб 7 сентября 2022 года при исполнении служебного долга. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, Владислав награжден орденом Мужества посмертно.

В памятном мероприятии приняли участие родные погибшего военнослужащего, односельчане, учащиеся школы.

К присутствующим на митинге обратились глава района Шлаузер Л.В., военный комиссар Ребрихинского района Колтаков А.Н., председатель Совета ветеранов боевых действий Тарасов А.Г., председатель совета ветеранов Корнеев А.М., педагог школы Хохрякова С.А.

После торжественного открытия собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы

https://rebriha.bezformata.com/listnews/dosku-v-pamyat-o-ger... Тарасов Николай Николаевич-участник СВО на Украине, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 21.05.1987 года в селе Фёдоровка Мариинского района Кемеровской области.

С мая 2005 по май 2007 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ в Московской области. Уволен в воинском звании ефрейтор.

С июня 2010 года находился на военной службе по контракту в воинской части в г. Кострома.

В 2014 г был награждён медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия».

В 2019 году был награждён медалью Министерства обороны РФ «За отличия в военной службе 3 степени».

16 февраля 2022 года отправился в зону СВО в составе самоходного артиллерийского дивизиона 1-й самоходной батареи 1065-го гвардейского артиллерийского Краснознаменного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

Погиб 27.04.2022 года в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Похоронен на родине.

Награждён орденом Мужества (посмертно), медалями «За боевые отличия», «За отличия в военной службе 3 степени».

Сведения из Книги Памяти Ивановской области.

https://37kp.ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%...

Сегодня в деревне Новая Уситва Палкинского района у местной школы откроют памятный стенд погибшему в спецоперации Артёму Артемьеву. 12 февраля ему бы исполнилось 28 лет. Он служил в 234 полку 76 дивизии, командовал БТР. Вывозил с поля боя раненых однополчан. Погиб, попав под шквальный миномётный огонь противника. Награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества (посмертно) - сообщает ГТРК "Псков"

https://news.myseldon.com/ru/news/index/279064976

Видео открытия памятного стенда:

https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/36345-pogibshemu-...

Любовь Долгова на своей страничке в ВК написала:

15 февраля состоялось открытие памятного стенда выпускнику Добычинской школы Артёму Александровичу Артемьеву, погибшему 24 сентября 2022 года в зоне проведения СВО.

12 февраля Артёму исполнилось бы 28 лет…

Своими воспоминаниями об Артёме поделилась Герасимова Светлана Валентина, первая учительница, Казакова Олимпиада Владимировна, одноклассница, Федорова Светлана Евгеньевна, Глава Новоуситовской волости.

Дети прочли стихи, закончился митинг возложением цветов у памятного стенда.

Вечная память, Артём. Там же есть видео об Артёме:

https://vk.com/wall14211999_9247 Старший лейтенант Белый Николай Сергеевич, выпускник 2019 РВВВДКУ, командир взвода десантно- штурмовой роты 247 десантно- штурмового полка г. Ставрополя, героически погиб в ходе спецоперации на Украине 26.02.2022 года, награждён орденом мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/belyj-nikolaj/

В спортивном комплексе и школе №3 станицы Старощербиновской открыли мемориальные доски в память о Николае Белом.

- Старший лейтенант Николай Сергеевич Белый, участник специальной военной операции, погиб 26 февраля 2022 года. Он награжден орденом Мужества посмертно. Николаю было 25 лет. У него остались жена и маленькая дочь, - сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. Фото: t.me/kazakikubani

Родился Белый 10 октября 1996 года. Николай Белый после окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище. В числе лучших курсантов 9 мая 2015 года Николай принимал участие в параде в честь 70-летия Победы на Красной площади в Москве. В 2019 году служил в Ставрополе, награжден медалями «За службу на Северном Кавказе», «За службу в ВДВ».

17 марта 2022 года Указом Президента Российской Федерации старший лейтенант Белый Николай Сергеевич награжден орденом Мужества посмертно. Награду парень получил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

- Николай был хорошим сыном, мужем, отцом, другом, а еще настоящим сыном своего Отечества и своей Родины, - на церемонии открытия мемориальных досок отмечали братья Сергей и Евгений.

Фото: t.me/kazakikubani

https://www.kuban.kp.ru/daily/27482/4739149/ Новость о гибели Андрея Болдырева появилась 11 сентября в паблике «Моя Первомайка» социальной сети ВКонтакте.«6 сентября в селе Белогорка Херсонской области во время минометного обстрела мужчина, рискуя жизнью, пытался вытащить из окопа раненого товарища, но был убит осколком снаряда», – говорится в сообщении паблика.

Известно, что Андрей родился 1 июля 1991 года в Первомайском районе, занимался боксом в местном клубе и закончил 128-ой технический лицей. Далее он был призван в армию, а после завершения срочной службы решил стать профессиональным военнослужащим.

«За время службы Андрей успел принять участие в нескольких боевых конфликтах, был удостоен Ордена Мужества и медали «Участнику военной операции в Сирии», – сообщает паблик «Моя Первомайка». Также Андрея увлекался спортом и имел значок «парашютиста отличника».

По словам родных и близких, Андрей был улыбчивым парнем с большим и добрым сердцем, «каменной стеной, за которой находили место и его родители, и маленькая дочь. Он не был человеком, гибель которого не трогает души». Фото - паблик "Моя Первомайка"

Добавим, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников обращался к главам районов с просьбой проявлять заботу о близких родственниках погибших сибиряков.

https://vn.ru/news-serzhant-andrey-boldyrev-iz-novosibirska-...

Андрей Болдырев жил в Первомайском районе столицы Сибири. В юношестве занимался боксом в спортклубе «Первомаец», закончил 128-й технический лицей и был призван в армию. Служил Андрей во Владивостоке. Вернувшись домой, решил подписать контракт, сообщает паблик «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

Став профессиональным военным, его определили в 24-ю бригаду спецназа ГРУ, в 2020 году он перевёлся в НВВКУ. Ранее Андрей Болдырев успел поучаствовать в локальных конфликтах, проявив себя героически. Он спасал раненых товарищей. За свои качества Андрей получил награду от Президента РФ и Министра обороны лично – Орден Мужества, медали «Участнику военной операции в Сирии» и «5 лет на военной службе».

Спасая под Херсоном товарищей, военный попал под миномётный обстрел. Осколок угодил ему в грудь. У Андрея осталась маленькая дочь. Сообщение с Горсайта.

https://gorsite.ru/news/armiia/boets_iz_novosibirska_pogib_n... Военнослужащий Иван Вишневский погиб в ходе военной спецоперации на Украине 25 мая. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» педагог Лукояновского педагогического колледжа, где учился Иван, Ирина Бешенова.

Молодому человеку было 20 лет. Он занимался боксом, учился по специальности «физическая культура» и после окончания колледжа в 2021 году был призван в ряды Воздушно-десантных войск РФ.

Помним. Гордимся. Погиб 25 мая 2022 года при исполнении воинского долга на Украине. Очень жаль... — написала Ирина Бешенова.

Как рассказали в соцсетях родственники рядового, церемония прощания и похороны Ивана Вишневского предварительно пройдут в четверг 2 июня. Отпевание будет проходить в родном доме молодого человека в селе Старинское Пильнинского района.

Редакция ИА «В городе N» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

https://www.vgoroden.ru/novosti/ivan-vishnevskiy-iz-lukoyano...

Военнослужащий Воздушно-десантных войск Иван Вишневский погиб 25 мая. Об этом сообщает группа ВКонтакте лукояновского педагогического колледжа им.А.М.Горького, который Иван закончил в июне 2021 года.

«Он был веселым и добрым парнем, всегда готовым помочь, мужественным и отзывчивым, честным, любил шутить. С проблемами справлялся просто, немного подумает, расставит все по полочкам и найдет выход из положения, либо советовался с друзьями. С одногруппниками был в дружеских отношениях, не конфликтовал, поддерживал все идеи группы», — рассказали об Иване его бывшие одногруппники.

В колледже военнослужащий учился по специальности «Физическая культура». Его вспоминают как старательного, ответственного и активного студента.

«Ваня был человеком, к которому можно было прийти в любой момент и он тебя выручит, рассказать абсолютно все и он подскажет как лучше и как правильней. Учился он хорошо, со всеми трудностями справлялся на отлично» — отмечают знакомые Ивана.

https://pravda-nn.ru/news/voennosluzhashhij-iz-lukoyanovskog...

20-летний житель Пильнинского района Иван Вишневский погиб в спецоперации на Украине. Об этом «Открытому Нижнему» рассказали родственники военнослужащего.

Иван пал смертью храбрых 25 мая. В свое время он учился в Лукояновском педагогическом колледже на специальности «физическая культура», который окончил в июне 2021 года. Кроме этого, он был мастером спорта по боксу. 29 июня Иван был призван в армию, а уже в ноябре прошлого года заключил контракт. Близкие погибшего отмечают, что в спецоперации на Украине молодой человек участвовал с самого начала.

В армии он всегда хотел служить. С 6-7 класса хотел стать военным, - добавила собеседница нашего портала.

Траурный митинг в честь погибшего военнослужащего состоится 2 июня в 11:00 в селе малое Андосово по адресу Коммунальная, 10. Похороны Ивана Вишневского пройдут на кладбище села Старинское.

Он наша гордость, самый светлый, добрый и отзывчивый человек. Всегда поддержит, всегда поможет, - рассказала сестра погибшего Ирина Вишневская.

Редакция портала «Открытый Нижний» выражает соболезнования родным и близким Ивана Вишневского.

https://opennov.ru/?q=news/society/2022-06-01/63835



Десантник Павел Никитин сдержал слово, данное брату и невесте.

21-летний ефрейтор Павел Никитин из ростовского села Маргаритово служил в легендарной Тульской дивизии. За короткий период времени он поучаствовал в освобождении двух десятков населённых пунктов на Украине. И из всех боёв выходил невредимым. Силы ему давала фотография, которую он носил в нагрудном кармане. О подвиге десантника читайте в материале Царьграда.

Павел Никитин родился в Азовском районе Ростовской области. Мама, Виктория – воспитатель в детском саду. Отец, Владимир – водитель. Учителя вспоминают, что с первых дней в школе он был лидером класса. Никогда не врал и умел настоять на своём.

Как-то в селе случился большой пожар. Паша быстрее всех прибежал на место и первым принялся тушить огонь. И не ушёл, даже когда на помощь пришли взрослые. Потом родителям вручили благодарственное письмо со словами "Спасибо вам за достойное воспитание сына".

После девятого класса Никитин поступил в Азовское профессиональное училище № 45, где получил сразу две профессии – станочника и сварщика. Для него было важно прийти в армию и уже что-то уметь.

Директор училища Андрей Петров хорошо запомнил студента Никитина: «Павел был светлым человеком, всем помогал. Во время каникул заработал на машину и ездил на ней на учёбу. Часто после занятий подвозил преподавателей и друзей до дома, даже если ему было не по пути».



"Не ругай меня, брат…"

Брат Павла Николай был старше на 13 лет. Когда младшему исполнилось два года, мать вышла на работу и все заботы о нём легли на плечи старшего.

«Пашка всегда был со мной. На море, на речке. Куда я, туда и он. Всех моих друзей знал. С ним они общались, как со взрослым. Иногда мы хулиганили, но когда меня дома допытывали, он не выдавал. Секреты держать умел», – вспоминает Николай.

Но один случай из детства Коля не забудет никогда. Он с друзьями ремонтировал мотоцикл. Разобрали двигатель, сложили детали на столе и ушли в школу.

«Иду я домой и вижу: Пашка раскидывает подшипники по дороге возле дома. А тогда их было не купить. Я был вне себя. Пашка увидел моё лицо и понял, что натворил. Подбежал, обнял: "Не ругай, ты же мне брат". Как было не простить? Но собрать мотоцикл я уже не смог…»



Подарок на Новый год

Диану Павел знал с детства. Жили в одном посёлке, ходили в одну школу. Когда выросли, их пути разошлись. У каждого – своя учёба. Из армии Павел написал Диане, что решил начать новую жизнь, что остаётся на сверхсрочную службу.

«На этом наше общение снова оборвалось. Павел осенью приехал домой в отпуск, мы встретились, пообщались, и тут поняли, что расставание будет тяжёлым для нас обоих», – вспоминает Диана.

Под Новый год Паша приехал в отпуск и подарил девушке кольцо. Сокрушался, что нет времени, чтобы сделать красивое предложение – его срочно вызвали в часть, в стране намечались большие перемены.

«Предложение он планировал сделать летом. Однако поспешил, как будто чувствовал что-то. Сказал, что это пока не предложение, а просто подарок, на память о себе», – говорит Диана.

На прощанье влюблённые сделали совместное фото. Диана маркером написала на нём: "Люблю тебя". И нарисовала сердце. Павел обещал устроить красивую свадьбу после возвращения и сказал, что будет эту фотографию носить с собой теперь всегда.



Последний звонок

В детстве Пашка ездил с мамой в Подмосковье к брату на присягу. И тогда пообещал ему, что будет таким же, как он – солдатом! И стал. Отслужив в гвардейском парашютно-десантном полку, он подписал контракт. Был заместителем командира боевой машины десанта в знаменитой 106-й Тульской дивизии. В его личном деле есть запись: "Зарекомендовал себя как высокопрофессиональный и дисциплинированный воин".

В специальной военной операции на Украине ефрейтор Никитин принимал участие с первых дней. Их подразделение подняли по тревоге 24 февраля. До 6 апреля часть находилась на границе с Украиной. А 9 апреля он позвонил Диане, это был их последний разговор…

Тяжёлая переправа

Павел со своими сослуживцами обеспечивал беспрепятственный переход государственной границы пункту управления и основным силам своей дивизии. Однажды пришлось форсировать реку. Националисты ВСУ поливали переправу из пулемётов и миномётов. Павлу приходилось брать огонь на себя, но он умело менял огневые позиции, сбивая врага с толку. И благодаря ему часть смогла успешно форсировать водную преграду. Основные силы обороны были оттеснены. Тульская дивизия укрепилась на новом рубеже.

Ефрейтор Никитин принимал участие в освобождении двадцати населённых пунктов Донбасса. И из всех столкновений выходил целым и невредимым. Силы ему давала любовь: хотел вернуться к той, чью фотографию носил под сердцем. Однако случайный осколок не оставил надежды…



Последний бой десантника

21 апреля шёл очень жестокий бой под Изюмом, в селе Малая Камышеваха Харьковской области. Отдельный разведывательный батальон Тульской дивизии, где служил Павел, попал в тяжёлую ситуацию при выполнении боевого задания. Противник не давал десантникам поднять головы, обстреливая подразделение из артиллерийских орудий. Осколком задело и Павла.

Никитин был серьёзно ранен, истекал кровью. Его пытались спасти, отправив в санитарный батальон, но он умер на руках товарищей.



Снимок из кармана

25 апреля Диане позвонили из части, попросили выслать снимки Павла для точного опознания. Она до последнего не хотела в это верить. Говорит, в ту ночь он ей приснился.

«Я ему говорю, что меня обманули, сказали, что ты погиб. А он обнял меня, улыбнулся и сказал: "Ты же понимаешь, это просто сон". Вот так пришёл попрощаться со мной».

Когда тело погибшего десантника привезли в часть, из нагрудного кармана вынули фотографию влюблённых.

«Как и обещал, он не расставался с этим снимком. Лучше бы он пообещал, что не погибнет… Теперь этот снимок я всегда ношу с собой».

В память о бойце в азовском училище появилась гранитная плита и монумент: боец снял шлем и склонил голову. Чтобы все помнили о подвиге Павла, слайд с его портретом ночью проецируется на здание училища.

Героя похоронили в селе Маргаритово 1 мая под залпы почётного караула. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Павла Никитина орденом Мужества.

https://dzen.ru/a/Y4TPEOtdDiXmB-31

Уважаемые Игарчани! В ходе специальной военной операции в Украине погиб наш Игарчанин Баннов Иван Сергеевич.

https://vk.com/wall-36470795_8654

О Бехтереве Владиславе ничего не найдено

К сожалению, больше сюда ничего не вставляется. Так что, продолжу завтра

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