Побываем на Мосфильме, ч.2

Продолжу рассказ об экскурсии на Мосфильм от Касперского. В первой части мы подышали нафталином осмотрели музей и бездонные запасники киностудии. Настало время прогуляться по уличным декорациям, которые воспроизводят Москву и Питер разных эпох.

1. 2. На вопрос о торчащей на небе башне ответили, что раньше строительство высотных зданий вокруг Мосфильма было запрещено, но в "весёлые-90-е" всё вдруг стало можно. Теперь же эту колонну приходится закрашивать, благо современная техника позволяет.

3. Что это за арка такая - мне неизвестно. Но вроде бы здесь воссозданы существующие (или ранее существовавшие) объекты.

4. На самом деле всё здесь бутафорское. Если постучать по стенам, то по звуку сразу понятно - это совсем не камень :) Хотя выглядит вполне себе уверенно.

5. 6. Чуть дальше - брусчатка, а здесь дорога вымощена камнем. Разные эпохи, разные дорожные технологии.

7. 8. Наверное, старая Москва:

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вот такой "город в городе", просто чудесная прогулка. А сверху оно выглядит вот так:

18. 19. И просто вот такая фотка в качестве завершения рассказа.

20.

Всё. Спасибо за внимание. Остальные фотки из киностудии "Мосфильм" здесь.

https://e-kaspersky.livejournal.com/826152.html

От себя хочу добавить, что скоро старую Москву только там и увидишь, с той скоростью уничтожения исторических мест Москвы, которая сегодня наступает на пятки.

Еще несколько фото из сети.