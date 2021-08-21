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Побываем на Мосфильме, ч.2

Продолжу рассказ об экскурсии на Мосфильм от Касперского. В первой части мы подышали нафталином осмотрели музей и бездонные запасники киностудии. Настало время прогуляться по уличным декорациям, которые воспроизводят Москву и Питер разных эпох.
1.DSC001542.DSC00155На вопрос о торчащей на небе башне ответили, что раньше строительство высотных зданий вокруг Мосфильма было запрещено, но в "весёлые-90-е" всё вдруг стало можно. Теперь же эту колонну приходится закрашивать, благо современная техника позволяет.
3.DSC00153Что это за арка такая - мне неизвестно. Но вроде бы здесь воссозданы существующие (или ранее существовавшие) объекты.
4.DSC00158На самом деле всё здесь бутафорское. Если постучать по стенам, то по звуку сразу понятно - это совсем не камень :) Хотя выглядит вполне себе уверенно.
5.DSC001596.DSC00160Чуть дальше - брусчатка, а здесь дорога вымощена камнем. Разные эпохи, разные дорожные технологии.
7.DSC001628.DSC00164Наверное, старая Москва:
9.DSC0016510.DSC0016911.DSC0017012.DSC0017113.DSC0017214.DSC0017415.DSC0017516.DSC0017817.DSC00181Вот такой "город в городе", просто чудесная прогулка. А сверху оно выглядит вот так:
18.DSC0018219.DSC00183И просто вот такая фотка в качестве завершения рассказа.
20.DSC00184
Всё. Спасибо за внимание. Остальные фотки из киностудии "Мосфильм" здесь.

https://e-kaspersky.livejournal.com/826152.html

От себя хочу добавить, что скоро старую Москву только там и увидишь, с той скоростью уничтожения исторических мест Москвы, которая сегодня наступает на пятки.

Еще несколько фото из сети.Побываем на Мосфильме, ч.2Побываем на Мосфильме, ч.2Побываем на Мосфильме, ч.2Побываем на Мосфильме, ч.2Побываем на Мосфильме, ч.2Побываем на Мосфильме, ч.2Побываем на Мосфильме, ч.2Побываем на Мосфильме, ч.2Побываем на Мосфильме, ч.2Побываем на Мосфильме, ч.2
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