Побываем на Мосфильме, ч.2

Продолжу рассказ об экскурсии на Мосфильм от Касперского. В первой части мы подышали нафталином осмотрели музей и бездонные запасники киностудии. Настало время прогуляться по уличным декорациям, которые воспроизводят Москву и Питер разных эпох.
1.2.На вопрос о торчащей на небе башне ответили, что раньше строительство высотных зданий вокруг Мосфильма было запрещено, но в "весёлые-90-е" всё вдруг стало можно. Теперь же эту колонну приходится закрашивать, благо современная техника позволяет.
3.Что это за арка такая - мне неизвестно. Но вроде бы здесь воссозданы существующие (или ранее существовавшие) объекты.
4.На самом деле всё здесь бутафорское. Если постучать по стенам, то по звуку сразу понятно - это совсем не камень :) Хотя выглядит вполне себе уверенно.
5.6.Чуть дальше - брусчатка, а здесь дорога вымощена камнем. Разные эпохи, разные дорожные технологии.
7.8.Наверное, старая Москва:
9.10.11.12.13.14.15.16.17.Вот такой "город в городе", просто чудесная прогулка. А сверху оно выглядит вот так:
18.19.И просто вот такая фотка в качестве завершения рассказа.
20.
Всё. Спасибо за внимание. Остальные фотки из киностудии "Мосфильм" здесь.
https://e-kaspersky.livejournal.com/826152.html
От себя хочу добавить, что скоро старую Москву только там и увидишь, с той скоростью уничтожения исторических мест Москвы, которая сегодня наступает на пятки.Еще несколько фото из сети.
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