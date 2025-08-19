Стихи о главном 13

Начать материал хочу вот с этого стиха. Вроде и не в тему, но как знать...

Не знают истины потомки,

Не знали будущего предки,

Душа чужая - как потемки,

Своя душа - как птица в клетке.

Мы одинокие обломки.

Чьи мы потомки? Чьи мы предки?

Мы как оборванная пленка,

Мы как обломанные ветки.

На пьесу наша жизнь похожа,

Мир - театр, занавес - туман.



Мы люди. Нам всего дороже

Нас возвышающий обман.

Идем по призрачным дорогам,

Играем в прятки с давних пор,

Чтоб так играть, какой же с Богом

Мы заключили договор?

Заняв у вечности мгновенье,

Мы доживаем не спеша.

И после долгого терпенья

Из нас, как Божий знак спасенья,

Как выстрел, вырвется Душа.

Валентин Гафт

ВОР

Зимой сорок третьего года

видала своими глазами,

как вор воровал на базаре

говяжьего мяса кусок -

граммов семьсот

с костью.

Он сделал один бросок

и, щелкнув голодной пастью,

вцепился зубами в мякоть

и стал удирать и плакать.

Караул! Мое мясо украли! -

вопить начала торговка,

на воре сплелась веревка,

огрели его дубиной,

поддели его крюком,

дали в живот сапогом,

схватили его за глотку,

а он терзал и заглатывал

кровавый кусок коровы.

Тут подоспел патруль

и крикнул торговкам:

- Сволочи!

Вас и повесить мало!

Дайте ребенку сала!

Выпучив лютый взгляд,

оторопела свора

и разглядела вора:

вор на карачках ползал,

лет ему было десять,

десять или двенадцать,

слезы его и сопли

красного были цвета.

Бабы перекрестились:

- Господи Иисусе,

зверость на нас нашла! -

Стали сморкаться, плакать,

вору совать капусту,

луковицу, морковку,

круг молока замороженного.

Но вор ничего не взял,

только скулил, скулил,

только терзал, терзал

кровавый кусок коровы.

Зимний пылал закат,

когда его уводили

в патрульную караулку.

Он выбросил кость на дороге,

ее подняла торговка

и прилепила к мясу,

которое продала, -

кость была мозговая!

Кушайте на здоровье...

Юнна Мориц

«Море, жди нас…»

Который год не на печи

Лежу и согреваюсь;

В сыром окопе от свечи

Я кое-как спасаюсь.

Опять пришли к нам холода,

И снег не за горами.

Промёрзнет скудная еда,

Да и полёвки с нами.

Носки насквозь, хоть выжимай,

И в обуви болото.

Война, увы, совсем не рай,

Вот так живёт пехота.

Промёрзлый, вспомню, как бушлат,

Глаза невольно жмурю.

К нему пристывший автомат,

Я как залит глазурью.

Ну ладно, что здесь раскисать;

Отставим эти нюни.

Когда-то будем загорать

У морюшка в июне.

(Георгий 02.10.2024)

«Лучшие сыны Отечества»

Ехали ребята не на море:

Ехали ребята по домам.

И везли с собою они горе:

С телом да по цинковым гробам.

Было же ребятам лет не много;

За плечами лишь окончен ВУЗ.

И теперь в селеньях райских Бога

Грузовик с табличкой «двести груз»…

Ехали ребята в дом родимый,

И ждала ребят сыра земля.

Вой стоял в домах невыносимый,

Всем в округе сердце расколя.

Ехали ребята не на море:

Ехали ребята те с войны.

И везли с собою в гробах горе

Лучшие Отечества сыны…

(Георгий 03.09.2024)

Нашей психике нужен отдых,

Наша мимика умерла,

В наших снах, как февраль холодных,

Только сбросы с БПЛА...



Наши руки забыли женщин,

Нашей лексикой - черту льстить.

Как бы стать хоть чуть-чуть поменьше

И к противнику подползти?..



А созвездия Запорожья

Светят, словно бы говоря:

Скоро сбудется воля Божья

И последний уйдет снаряд



По последним координатам,

Что разведка вам принесет...

Потерпите немного. Надо!

Вы - солдаты России. Всё!



© Альгирдас Микульскис, позывной "Воркута",

ПВД добровольческого отряда БАРС-20

"Всем, кто освобождал Угледар!"

Два с половиной года брали Угледар

В боях кровопролитных по крупицам.

Здесь каждый из бойцов отважно воевал -

Вглядитесь в их улыбчивые лица.

В наполненные счастьем влажные глаза,

В глаза Героев, преданных Отчизне.

Пусть смело триколор взмывает в небеса -

Россия Вами искренне гордится!

Гордится каждым, Братья!... Павшим и Живым,

Дорогой Славы, Подвигов и чести.

Совсем мальчишками и до седых мужчин,

Кто добровольцем шёл и по повестке.

Кто офицерские погоны не пятнал,

Остался верен долгу и Присяге.

Кто за собой народ в атаку поднимал

И лично сам бывал от смерти в шаге!

Пусть смело триколор взмывает в небеса -

Россия Вами искренне гордится.

Не прячьте влажные уставшие глаза,

Ведь это слёзы счастья на ресницах!

Два с половиной года, бравших Угледар

В боях кровопролитных по крупицам.

Ведь это слёзы тех, кто жизнь свою отдал,

Чтоб в мире, вновь, фашизм не возродился!

©Юлия Некрасова, 2024.

Художник: ZaПобеду.

Мой сын, иди всегда вперёд,

Падений не боясь.

Когда засохнет - отпадёт

С локтей любая грязь.



Будь начеку: подшаг, нырок,

Ломай врагам носы.

Порою даже боль - урок.

Иди смелее, сын.



В пустые споры не вступай,

Поменьше суеты.

Запомни - ненависть слепа,

Ослабнешь в гневе ты.



Другие струсят, упадут,

Случайно, как на грех.

Тебя твои вершины ждут:

И счастье, и успех.



Лишь не снимай нательный крест,

Путь без него пустой.

Господь не выдаст, хряк не съест,

За Веру насмерть стой.



Пусть с каждым шагом ярче мир

И горизонт светлей.

Попросят хлеба - накорми,

Ни крошки не жалей.



Кто ослабел, тем руку дай,

Подставь своё плечо.

Утри слезу и побеждай -

И словом, и мечом.



Люби друзей, служи стране,

И хоть в каком году

Ты можешь просто верить мне,

А я не подведу.



Не бойся чёрной полосы,

В конце тоннеля свет.

Иди вперёд смелее, сын -

Мой для тебя совет.



Сергей Ефимов

Колосок



Вдруг земля поднялась, на мгновение встретившись с небом,

Кто остался в живых, ничего не успели понять.

И нас в кучу смешав с перезрелым неубранным хлебом,

Выбив воздух из лёгких, на место вернулась опять.



Я лежал на земле, припечатавшись грудью с размаха,

Кровь секундною стрелкой стучала мне в правый висок.

Понимал, что живой и совсем не испытывал страха,

Сжав в свой грязный кулак перезревший сухой колосок.



А потом отплевавшись землёй, кое-как проморгался,

И вокруг оглядевшись с трудом, попытался понять,

Кто из наших ребят в моей помощи срочно нуждался,

А кому не помочь, и в земле теперь вечно лежать.



Я с трудом, как в тумане, сейчас это всё вспоминаю,

Как кого-то таскал, бинтовал и чего-то орал,

Как со страхом я слышал, что пульс под рукой затихает,

Но из сжатых зубов колосок так и не выпускал.



Этот бой не забыть никогда, ни за что мне на свете.

И хотя колосок сам без зёрен давно и пустой,

Но его я храню меж страничек в военном билете,

И наверное, с ним я, похоже, приеду домой.



08.10.2024 Владимир Пушкарев (Якут Алданский)

ВОСПОМИНАНИЯ О «ЧЁРНОМ ТЮЛЬПАНЕ»

Я пёс войны. Простой сержант запаса.

Пройдут года, но не забуду, нет,

Как минами распахивало мясо,

Как от термита выгорал скелет.

Сопровождать «тюльпан» - петля на шею.

Там саван безымянного стрелка

Чернее ночи, на мешках белеют

Заглавные три буквы: «дэ-эн-ка».

Ростов. Рефрижератор. Боль в костяшках.

Братишки возвращаются домой

Запаянные в цинковых рубашках.

А я с «двухсотыми» на борт. Живой.

Аэродром. Заправщик на «Урале».

Вторые сутки сон рукой сняло́.

Намок рукав, пропитанный слезами.

Махну стакан, чтоб потушить нутро.

И бортовой, разлив по стопкам водку,

На мой вопрос - какой же в этом толк?

Сказал: «Земля им пухом, – сняв пилотку. –

Погибшим отдаём последний долг».

Сибирь встречала хмурою погодой.

Природа плакала, рыдала мать.

Хочу забыть, но пусть проходят годы,

Не дай нам Бог, всё это забывать.

©️ Андрей ЛЕДАЩЕВ. окт’24

"Ты только выживи, братишка !!!"

- А знаешь, брат, какие пирожки

Печёт по воскресеньям моя мама?

Клянусь, ты никогда не ел таких

Хлеб у неё из печки самый - самый!

Да ты лежи и силы экономь

Тебе и разговаривать не надо.

Терпи, браток, дождёмся пацанов

И выпишем по полной этим гадам.

У нас сейчас в деревне сенокос.

Эх-х-х, братка, видел бы ты это!

Сияющая бесконечность звёзд

Над залихватски-соловьиным летом.

Опять прилёт, всё ближе падлы бьют.

Хотят совсем отрезать нас от наших.

Ну ничего, братишки подойдут

И мы их поле Солнцепёком вспашем.

Не зацепило ?! Если что кивни!

И кровь сочиться вроде перестала.

Курить ? Конечно, на чуток курни

Водички жаль почти что не осталось.

Река у нас, браток, тебе скажу

Воды я чище никогда не видел.

Смотрю на небо, как в неё гляжу

И голова кружится этим видом.

Ещё и снайпер, сука, как рукой

На каждый чих кладёт по пуле ровно.

И если бы не знал что далеко

Подумал, будто он за той колонной.

Клуб деревенский рвут сейчас басы

Из стареньких динамиков колонки.

Все парни задирают вверх носы

Движеньями пленяют взгляд девчонки.

Эх, завалиться б мне сейчас туда

Пройтись по скрипу древнего танцпола.

Чтоб берцами по доскам дробью дать

Под старый, добрый выплеск рок-н-ролла.

Естественно, возьму тебя с собой

Подлечишься, откормишься в санчасти.

Смотаешься, на радостях, домой

И милости прошу в посёлок Счастье.

Всё будет, братка, только ты держись!!!

Я за тебя порву любого укра.

И мёртвой хваткой уцепись за жизнь

Придёт оно, братишка, наше утро!!!

автор А .Вашурин

Художник ZаПобеду

ВОРОНКА

В воро́нке умирают пацаны,

Как будто в сон их повела усталость.

Колян и Лёха - Родины сыны,

Страны мобилизованная малость.

Война им сушит души и тела,

Разрезав на куски тела и души.

А дома мир тусовок и бабла,

Там про войну никто не хочет слушать.

Среди кальянов, смузи и крипты,

Тик-тока, и «успешного успеха»,

Нет места для дымящей черноты,

Той, что клубит подорванная «бэха».

Нет места гулу полковой арты,

Нет грохоту прилётов и ответок.

Здесь в кабаках устали от войны,

Здесь возмущаются ценой креветок:

«Ах, если б не война – здесь был бы рай.

Хотя на Ба́ли отдых круче рая…»

В воро́нке Алексей и Николай,

Исполнив долг, навечно засыпают.

Я на крыльце у дома закурю,

Вогнав в себя стакан с холодным виски

За пацанов, оставшихся в строю,

За тех, чьи имена на обелисках.

©️ Андрей ЛЕДАЩЕВ

__

«бэха» - боевая машина пехоты (БМП)

"Здравствуй , мам..."

Бахмут. Бой. И я выбыл из жизни

Как разряженный в воздух патрон.

Смерть - бабёнка иных покапризней

Но прийти разрешила в твой сон.

Не на долго меня отпустили

Здравствуй, мама, хочу попросить

Перестань убиваться так сильно

И в душе мою гибель носить.

Здесь как дома, но к звёздам поближе

И берёзки белей и пышней.

Да и вас словно в телеке вижу

Перестал вспоминать о войне.

Я простил её, как и другие

Все которых она забрала.

И войну ждёт когда - нибудь гибель

Не она ведь себя начала.

Боли нет, раны все затянулись

Кроме кровоточащей любви.

Что с твоею тоскою вернулась

Отпусти меня, мам, и живи.

Знаю это не лечится быстро

Если в принципе можно лечить.

Это как тот убийственный выстрел

Сразу несколько раз получить.

Мы с тобой ещё будем встречаться

В добрых, успокоительных снах.

И со временем может быть статся

Твою зиму растопит весна.

Я люблю тебя, мам, и с молитвой

Голос твой долетает сюда.

Это я на земле был убитым

Небеса ж как живая вода.

Здесь так чисто, спокойно и тихо

И командует всеми Добро .

Нам, познавшим по чём фунты лиха

Тут комфортно светло и тепло.

Только ты, моя милая мама

Не терзай больше сердце своё.

Душа матери в чувстах упряма

И любить она не устаёт.

Ты не трать всю себя на страданья.

Хоть чуть-чуть для земного оставь.

А пока мне пора, до свиданья

Вон рассвет уж за окнами встал...

© А. Вашурин

Быть воином - Жить вечно!!!

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ

Люди времена не выбирают,

Остаётся только их принять.

Разные события бывают:

Могут ужасать и укреплять.

Каждому даётся лишь по силам -

Большего не сможем унести.

Пусть любовь течёт по нашим жилам,

Вера помогает на пути!

Будет день, а значит будет пища.

Поживём - увидим, что нас ждёт.

В мире вся история циклична:

Всевозможных дел круговорот.

Завершилась доблестной победой

Для Руси - Великая война!

Золотистым солнцем обогрета,

Милая Отчизна расцвела!

Только вновь беда прийти сумела:

Началась жестокая борьба.

Новость всю Россию облетела.

Плачет снова Матушка-земля!

Как бы ни было сегодня трудно -

Ценно человечность сохранить!

В нынешних реалиях нам нужно

Теплоту душевную дарить!

Люди времена не выбирают,

Остаётся только их принять.

Роли в жизни разные играют,

Важно доброту не растерять!..

© Юлия, жена героя (https://t.me/+LpFK8BatVo03MDcy)

12.10.2024

"Мне снится бой"

Мне снится бой - мы вновь идём на штурм

Авдеевской проклятой этой "промки"...

Опять контузило и в голове лишь шум -

Мы под огонь попали миномётки...

Мне снятся лица тех, кто навсегда

Лежать остался там - на поле боя,

Я вижу их застывшие глаза -

В них отражение вечного покоя...

Я ранен, но не сильно - буду жить,

Осколок будет мне напоминанием

О том, что мне так хочется забыть,

Что по ночам вторгается в сознание

Вновь этот бой, огонь и боль и братьев неживые лица -

Они зовут меня с собой, но я лишь"триста"!

И мой ещё не вышел срок, не прОбил час,

Кто так решил - судьба иль Бог, за всех за нас?

Я дома, ночью в тишине пытаюсь вновь уснуть -

Во сне опять я на войне и труден путь...

И кажется мне будто я остался там лежать

И подо мной сырА земля, а не кровать...

Лишь время сгладит шрам в душе, притупит боль,

Но прежним мне не стать уже - теперь другой!..

Зайду я в храм, зажгу свечу за пАвших братьев...

Ночь, тот же сон, а поутрУ...на фронт опять я!..

автор Марина Смирнова

"У матерей своя война"

Воюют сердцем матери солдат

Молитвами детей обороняя.

Их , у икон, позиции стоят

В огни свечей надежду слёз роняя

Тоской о милых взгляды их болят

Тревогою пронзая мир упрямо.

Ведь каждое ранение ребят

Ложится им на души новым шрамом.

Никто не видит жуткой глубины

Закрытых от других переживаний.

Там каждое мгновение войны

В груди тисками страха всё сжимает.

И отрешённость вежливо в ответ

Скупой улыбкой встретит утешенья.

Да на Земле и слов то нужных нет

Чтоб выразить к той боли отношенье.

Им, героиням внутренних боёв,

Подобных по накалу настоящим

Поклоном люд спасённый воздаёт

За сыновей , щитом его стоящих.

Война, ну пожалей ты матерей!!!

Они в тебе совсем не виноваты.

Верни им долгожданностью детей

Их возвращенья ждёт надежда свято!

Осядет пыль , вновь созданных , руин.

Преобретут вид памяти руины.

Для Матушки-России каждый сын

Останется навеки лучшим сыном!

А . Вашурин

За настоящих мужиков!

За тех, кто жизнь отдать готов,

Сниму фуражку.

За настоящих мужиков

Махну рюмашку.

За тех, кто жизнью рисковал,

Наград за мужество не ждал,

За тех, кто мог отдать последнюю рубашку.

Ну как же так случилось вдруг,

Что нет тебя со мной, мой друг?

Стакан налитый до краев и корка хлеба.

Дым сигарет до потолка.

Дрожит в волнении рука.

Терзает душу: "Почему я рядом не был?"

За тех, кто выбрал этот путь

По воле долга,

Кто не пытался повернуть

С прямой дороги,

Кто спину друга прикрывал,

И кто Россию не преда‌л,

За всех героев, кто ушел на небо к Богу.

Ну как же так случилось вдруг,

Что нет тебя со мной, мой друг?

Стакан, налитый до краев и корка хлеба.

Дым сигарет до потолка.

Дрожит в волнении рука.

Терзает душу: "Почему я рядом не был?"

© Александр Томенко

«Только вместе мы сила!»

Да что ты знаешь о войне…

Дай Бог, что если лишь с картинок.

Сгорала молодость в огне,

Вода стекала из ботинок.

Как надоел мне «Доширак»,

И от тушёнки уж изжога.

Война, поверьте, это мрак!

Мы прогневили где-то Бога…

На фронте гибнут пацаны,

Другие в клубе ночном скачут.

И всё на карте у страны,

Кого коснулось, те и плачут…

А нам бы всем в один кулак

Где не бывает чужим горе

Иначе же увы никак

Из лужи крови будет море…

(Георгий 19.10.2024)

"В глазах солдата"

Вы можете взглянуть в глаза солдату?

Казалось бы, не трудно посмотреть.

Но что вы в них увидите, ребята?

То что они пусты? И в душу запертую дверь?

***

Они вам не откроют эти двери.

Не потому, что закалились и черствы.

А потому что своей правде верят.

И защищают вас от нечистей войны.

***

Солдаты надевают маски в разговорах.

Они улыбчивы общаясь и добры.

Не надо расстилаться в уговорах,

Чтоб вам поведали о подвигах они.

***

Ведь там, где радость подвига былого,

Есть и большая горечь от потерь.

В глазах солдата сухо, слёз не много.

Их слезы в слезах жен и матерей.

***

Солдат не скажет вам, что в сердце больно.

И не покажет вам рубцы души своей

Он скажет вам с улыбкою спокойно:

Я жив! Здоров! И за себя, и за друзей.

***

Глаза солдата могут расказать о многом,

Но не в стихах и прозах от людей.

Глаза солдата повествуют взглядом.

И повествуют для таких, как он парней.

***

В моих глазах вы тоже не старайтесь,

Увидеть то, чего в них тоже нет.

Скрывая в балаклавах лица, глаз не прячем.

В них всë равно вы не увидите ответ...

***

Вы можете взглянуть в глаза солдату?...

24.10.24 "Чинитель" 8й гвардейский АП

БАЛЛАДА О СЕРДЦЕ И БЛУЖДАЮЩЕЙ ПУЛЕ

Александру Николаевичу ЛИЩУКУ, великому кардиохирургу и великому человеку посвящается



Привезли бойца с кровавой битвы

с пулею, блуждающей внутри.

И деревья встали на молитвы,

И замолкли птицы до зари.

А когда заря, в кроваво-алом,

госпиталю окна подожгла,

пуля-дура возле сердца встала,

тихо постояла - и вошла.

И, как бы по знаку демиурга,

сердце стало тяжелей земли,

и его уже на стол хирурга

только сами ангелы внесли.

…Ах, война-война, война-войнушка,

к твоему приблизясь куражу,

я тебе скажу, война, на ушко

то, что никому не расскажу:

Это и не драма и не проза,

а поэма Господа и рук

русича, точнее - малоросса,

гения по имени Лищук.

Вот стоит он военврач, ученый,

победитель смерти в СВО, -

двести пуль, из сердца извлеченных,

все хранятся в сердце у него.

В сердце, где с молитвою о сыне

старенькая матушка в окно

день и ночь глядит на Украине,

или в Украине - все равно.

Сердце у нее висит на льдинке.

Тает льдинка… Но сквозь боль и плач

вновь сойдутся в страшном поединке

снайпер и боец. И военврач.

Вот он снова в операционной,

и к нему, а не на Страшный суд -

с пулею, в блуждания влюбленной,

раненого - ангелы несут…

© Надежда Кондакова, русский литератор, филолог

Художник – Слава Бамов

Ты можешь сказать: Всё пройдено.

Ты можешь сказать: Постой.

Но держится нами родина

И образ еë святой.

Но держатся нами святости,

Серебряные кресты.

И нет больше в сердце радости,

Чем в окнах родных цветы!

И нет больше в сердце вечности,

Чем жизнь отдавать свою

За правило человечности,

За право сказать: Люблю.

© Ян Березкин, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры Республики Южная Осетия

Жить в ожиданье Рождества –

От самой Пасхи.

Слетает рыжая листва –

Древесной паствой

На замирающую твердь

Земли осенней.

…Я верю всей душой не в смерть,

А в воскресенье.

Горчит небесная вода

Слезою Божьей.

Мне с детства первая звезда

Всех звёзд дороже.

О чём я, Господи, Тебя

Просить не смею?..

Спаси солдат, спаси ребят –

И пожалей их.

Кресты на шлемах-куполах

В холодной сини

Горят – и отступает враг

С земель России.

О чём я, Господи, сквозь дым

Прошу молитвой?..

Даруй спасение живым,

Покой – убитым.

От Рождества – до Рождества

Пустые речи.

Летят слова,

Горят слова.

А плакать – нечем.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

"Последние мысли..."

В окопе с ранением. Тебя вспоминаю.

Дроны кружат над моей головой.

Мыслями , мам, я уже попрощался...

Прости , что к тебе не вернусь я живой...

Мама, ты знаешь, я помню как в детстве

Разбил любимую вазу твою....

А ты не ругалась. Спросила-"Ты целый?

Осколком не ранило руку твою? "

Я помню, как стыдно мне было за вазу....

И стыдно сейчас за осколки во мне...

Ведь я обещал , что вернусь к тебе, мама....

Обещал, что вернусь, дорогая ,к тебе..

Прости меня , мама, что домой не приеду.

Прости , что свои не сдержал я слова.

Ты самая лучшая мама на свете.

Я жизнь свою , мам , отдаю за тебя....

Екатерина Селезенева....01.06.2024

ПОЛКОВАЯ РАЗВЕДКА



Шла вперёд полковая разведка,

Командир её вёл вперёд,

Своей жизнью рискуя нередко,

Зная: Родина-мать зовёт.



Шла вперёд по чужим дорогам,

Шла вперёд под обстрелы и смерть,

Не боясь ни чёрта, ни Бога,

Не надеясь в бою уцелеть.



Шла вперёд на танки, ракеты,

Как глаза и уши полка,

Под обстрел «ураганов», «кассеты»,

Выявляя любого врага.



Все российские бравые парни,

Закалённые в грозных боях,

Постигали, что жизнь – не в казарме,

А в суровых военных краях.



И приказ был выполнен точно,

Своевременно выявлен враг,

Кто-то в небо ушёл досрочно,

Кто-то дальше чеканит шаг.

© Данил Гайфуллин, член Союза писателей России, гвардии капитан ВДВ, участник СВО

03-02-2018 года в Сирии при выполнении служебно-боевой задачи ушёл в бессмертие майор Роман Филипов.

Давайте помолчим минуту, Люди!

Пусть слышится пульсация в висках.

Средь миллионов всевозможных судеб

Одна у всех сегодня на устах.

Он выше звезд всегда летать стремился.

Гордясь отцом, он ратный выбрал путь.

С полком бессмертным он навеки слился,

И ты его, Отчизна, не забудь!

Его зовут майор Филиппов.

Погиб. Утрата из утрат.

Помяним сдержанно, без всхлипов,

как и положенно солдат.

Накрыта хлебом с водкой кружка,

О Представлении строка...

Была подбита наша "Сушка"

Врагами из ПЗРКа.

Осатанев, шакалов свора

В тупом неистовстве своем,

Похоже, нашего майора,

Хотела захватить живьем.

Но не возникло "либо - либо",

Распорядился он судьбой.

Запомнят валуны Идлиба

Неравный тот, смертельный бой.

Увы, нет выбора порою...

Рванул чеку:"За пацанов!"

И для Отечества Героем

Ушел в пределы вечных снов!

Военным медикам.

Уснувший мир луной объят

Туман крадёся, звуки тают...

В пространстве отблески парят

И тени в сумраке витают

Ночной покой, святой покой...

В сплетеньи дивном небезгрешен

И свет, подаренный звездой,

Далёк и так призывно-нежен...

Вуалью лёгкой тишина

Как будто сказкой мир накрыла

И словно вечность влюблена...

...И тень... стояла и курила...

И отблеск от луны в глазницах

Смотрящих, словно в никуда

Лицо усталостью томится

И в белых нитках борода...

И перед ним, в тени тумана

В волшебной тишине святой -

Чьи кости не тревожат раны -

Сидела в саване с косой...

Они смотрели друг на друга -

Она-бездушна, он-с душой

И шёпот был: "Уйди с дороги

Уставший жизни часовой

Ты врач, не бог - наступит время -

Ты для меня уже как свой -

Своим фатальным дуновеньем

Я подарю тебе покой

Сплошная нить ночей бессонных

Тебя к добру не приведёт -

Твоё итерзанное сердце

Тебя взведёт на эшафот

Уж сколько дней, в крови и стонах

На свете всех святых кляня

Себя нисколько не жалея

Ты рвёшь добычу у меня...

Так отдохни..." -И врач окурок

Швырнул куда-то в темноту

И он пошёл - туда, где нужно

Стоять у жизни на посту...

Автор не известен

Я не боюсь, когда во мне зола,

когда я словно между двух эпох.

Мне б дотянуться взглядом до угла!

Там Новый год и век, и новый вздох…

Дороги Дон Кихотов не просты,

усталость бьет снежинками в глаза.

Летим сквозь боевые блокпосты

к братве. К братве опаздывать нельзя.

Из песен предков вырванный мотив,

понятных слов сигнальные огни

в созвездье новорожденных молитв -

вот свежий русский Дух - скорей вдохни!

Мы не хотим, чтоб было «как у них».

Здесь из оживших каменных пород

армейских разношерстых позывных

повзводно возрождается Народ.

Тупая, душу выжегшая боль,

нательный крест иль дедовский Коран

ведут туда, где новый трудный бой

очистит жизнь от старых личных ран.

Как ни тяжел твой крест, дано - неси,

старайся улыбаться на ходу

и путь под горку Бога не проси,

чтоб с дьяволом не встретиться в аду…

© Михаил Мамаев, актëр, военкор

Художник – Я вижу



Нам честь досталась - быть солдатами,

Наш Путь почётен, но суров.

Сегодня мёрзнем под бушлатами,

Для печки не осталось дров.

И так всегда: от громких лозунгов

До дел насущных и простых,

Наш Путь совсем не устлан розами,

Но параллельно нам на них.

Я в три затяжки смачно выкурил,

На звёзды молча посмотрел.

На станции связист пиликает,

Напарник чайник подогрел.

Для дочки в тихих сообщениях

Я сказку наболтаю в ночь,

Чтобы смешные приключения

Порадовать могли бы дочь.

В войне ни красоты, ни пафоса,

В ней только боль, бинты и жгут.

Отогреваю сердце сказками,

Чтоб не очерстветь душою тут.

А завтра спорить вновь с безносою,

Ей не давать своих парней.

Мы так живём здесь, не геройствуя

На этой как бы «невойне».

Подошву поскоблил лопатою,

Теперь в блиндаж и будь здоров.

Сегодня мёрзнем под бушлатами,

Для печки не осталось дров.

©️ Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

НАС НЕ УБИТЬ



Война поменяла всё в душах за раз,

Что было при жизни у нас довоенной.

Простая вода вызывает экстаз,

И слёзы не те вышибает из глаз,

Как в детстве от сбитых до крови коленок.



Сейчас понимаю, вернувшись с войны,

Не стану, как прежде, разыгрывать драмы,

Услышав когда-то упрёки жены,

А будем терпимы мы с ней и дружны,

И словно пацан, буду слушаться маму.



Настанет пора разобраться в друзьях.

Нет, я укорять ни за что их не буду,

Я просто хочу разглядеть в их глазах,

Кто прямо глядит, а кто прячет в них страх,

И взгляды ничьи, никогда не забуду.



Я помню, как стало в груди горячо,

Уже отойдя от наркоза в палате,

Внезапно, когда говорили с врачом,

К отцу захотелось прижаться плечом,

И слушать, как раньше, молчание бати.



Я видел тех, кто за порог болевой,

Шагнуть смог и снова вернулся обратно,

И выдержав муки, остался собой,

Морально не сломленный, с чистой душой,

И мы перед ними в долгу неоплатном.



Всё в душах у нас поменяла война,

И много во взглядах чего изменила.

И как не жестока была бы она,

Хоть многие горя испили сполна,

Но в сердце у нас ничего не убила.



Владимир Пушкарев (Якут Алданский)

02.04.2025

ЖЕНЩИНАМ-ВОЛОНТЁРАМ РОССИИ

В далёкой российской окраине

При свете вечерних огней

Мне руки усталые мамины

Узоры плетут масксетей.

Пусть мама другого солдата,

Вдова или, может, жена,

Но он мне родимее брата

И, значит, родная она.

За малой петелькой молитва,

А каждый узор, что броня.

Ей новости острою бритвой,

Молчит, никого не виня

Вдова или мама героя,

Которого больше здесь нет,

Но есть незнакомый ей воин,

Ему она вяжет жилет.

Нелишние деньги в снарягу,

Одежду детишкам в Донецк...

Подруги ворчливые рядом,

У каждой на сердце рубец.

В далёкой уральской глубинке,

В таёжной сибирской глуши

Без пафоса и под сурдинку

Великое дело вершит

Простая российская баба:

И мать, и жена, и вдова,

В масксеть мирового масштаба

Вплетает она кружева.

Нас всех породнило бедою,

Узлом повязала война,

Но, словно крылом, надо мною

Встаёт оберега стена.

Та сеть, что связала мне мама,

Вдова и сестра, и жена.

Вы - тыл наш надежнейший самый,

Вы - Родина-мать, Вы - страна.

От дальней российской окраины

До самых днепровских равнин

Рукой и молитвою маминой,

Как будто щитом я храним.

© Игорь Ефремов (позывной Кобзарь), участник СВО

ИСПОВЕДЬ​​



Бессмысленно ждать и просить.

Не будет мечты и награды!

И Бога о личном молить

В пустынных соборах – не надо!



Владыко! Пусть Слуги Твои

В заботе о малых радеют!

Для многих споют соловьи.

Их жены младенцев взлелеют…



На трудных забытых путях

Мне чудилось – жизнь бесполезна.

Но счастье у женщин в глазах

Плескалось, как теплая бездна.



Средь горя, удачи шальной,

Безденежья, слез, тяжких споров

Я верил, что Промысел Твой

Спасет от невзгод и раздоров.



Я видел… пороки и сны,

Безбожье, азартность разврата,

Но слышал звук горней струны,

Но реяли крылья собрата.



Я знаю, что в деле любви

Отпущено мне по заслугам.

Молю! Моих близких Храни!

Не мне – им Будь, Господи, Другом!

© Александр Артамонов, военный и международный обозреватель канала "Правда.Ру", военный специалист по разведке и армиям стран НАТО, авиатор, аналитик

ЭРА ДОСТОЕВСКОГО

Плачет по сыночкам Богородица -

в бранном поле крепок дух стяжается -

супостаты в поле насмерть сходятся

да в полку Бессмертном прибавляется.

Кровью красной да слезами чистыми

у солдатика лицо омоется,

ведь куётся дух в горниле истово,

ведь прочнее стали он становится.

Проскользнула тень крыла по брустверу. -

Ангелы ль за грешников стараются?

Воздух окроплён словами русскими:

"Смерти нет!" И битва продолжается.

Отвергаю быт эпохи Фауста,

в новый день гляжу с любовью детскою

и, переступив устои хаоса,

я вступаю в эру Достоевского.

© Василий Борисов, офицер запаса

Страж, не выдай меня тем, кто целится в спину,

Я танцую в тенях на заклятых руинах.

Этот мир обречён на войну и печали,

И влечёт нас в одну из финальных баталий!



Замахнулся - ударь!

Пощадил - не раскайся!

Я - закатная тварь

Смертоносного танца!

Но сегодня не я

Небесам угрожаю -

Душит, словно змея,

Мир наш сила чужая.



Свет и тьму никому не свести воедино,

Но вступать ни к чему в роковой поединок.

Встань спиною к спине - не предам и не струшу -

Против тех, кто извне мир наш хочет разрушить!



Не погибнешь - ликуй!

Уцелею - победа!

Ядом жжёт поцелуй

Золотого рассвета!

Поздно что-то менять,

Всё вернулось обратно,

Я укроюсь в тенях

Дикой тварью закатной.



Замахнулся - ударь!

Пожалел - не раскайся!

Я - закатная тварь

Беспощадного танца!

Поздно что-то менять,

Всё вернулось обратно,

Я укроюсь в тенях -

Ты не встретишь заката.



© Светлана Алексеева

ОПЕРАЦИЯ «ПОТОК – КУРСКАЯ ТРУБА»

Поля под Курском от боёв дымятся,

Нацисты убивают, грабят, бьют,

Над мирным населением глумятся,

И люди со слезами русских ждут.

Три месяца готовились к прорыву

Секретно восемьсот штурмовиков.

Продуманно, дотошно, терпеливо

Учили командиры мужиков.

Учли в Генштабе множество моментов.

Под Суджей в героической борьбе

Прошли бойцы пятнадцать километров

По магистральной газовой трубе,

Полутораметровой тесной, узкой,

Без воздуха почти и без воды,

Не налегке, а с боевой нагрузкой,

С боекомплектом и пайком еды.

Внутри трубы остатки масла были

И газовый токсичный конденсат,

Пары метана и скопленья пыли.

Полусогнувшись, шли солдаты в ад.

Страдали от одышки, гипоксии,

Хотелось разогнуться, есть и пить;

Все чёрные, голодные и злые,

Но жаждали дойти и победить.

Тут каждый доброволец ждал Победы

И про себя твердил: «Смогу, дойду!

Под Курском бились насмерть наши деды

Здесь в сорок третьем памятном году.

Опасен газ для зрения и слуха,

Кого-то рвало, кто-то угорал,

Но с нами были Бог и сила духа,

Священник и чеченский генерал.

Людская жизнь – великое богатство!

Тут силу духа учишься стяжать.

Война сроднила боевое братство,

Старался каждый брата поддержать:

Воспоминанья слышались и шутки,

Глухие взрывы сверху вдалеке.

В трубе сидели люди третьи сутки

В кромешной тьме, на мизерном пайке.

Терпение и силы на исходе,

А над трубой сражение идёт.

И на четвёртый день приказ: «Выходим!

Из-под земли – и сразу в бой! Вперёд!»

Мы захватили зоны тыловые,

Понять нацисты долго не могли:

Кто эти люди, чёрные и злые,

Что выскочили к ним из-под земли?!

Мотострелки ворвались в Суджу рано,

Десантников Бурятии отряд,

Бойцы бригад: «Восток» и «Ветераны»,

Спецназ подразделения «Ахмат».

Неразбериха, бегство, наступленье!

За каждый дом ожесточённый бой.

Возмездие пришло за преступленья!

И каждый русский жертвовал собой.

У ВСУ – тяжёлые потери:

Враги позорно обращались в бег,

Сдавались в плен, метались, словно звери…

Их было десять тысяч человек.

Блестящий штурм! Восторженные чувства!

Масштабный исторический итог.

В учебниках военного искусства

Опишут операцию «Поток».

Над Курскою землёю солнце всходит,

Благослови, Господь, и помоги!

Россия за своим всегда приходит, –

Пусть это помнят и дрожат враги!

© Татьяна Кутузова-Романова, член Союза писателей России

Как странно погибнуть 9-го мая,

Когда наконец объявили победу,

И чья-то гитара, до срока немая,

Поёт фронтовые баллады с обеду.

А он, в луже крови, в бреду небывалом,

Не в силах и крика подать санитару,

Лежит, погребённый войной под завалом,

И слушает, слушает эту гитару.

Но что тут страдать. Не один он, однако.

Чуть дальше такой же лежит и не стонет,

Никто не подаст ни единого знака,

Их первый же мирный закат похоронит.

Уходят из жизни они, понимая,

Что сделали всё ради общего блага,

Что славно погибнуть 9-го мая,

Под песни, у самых развалин Рейхстага...

© Инна Кучерова, член Союза писателей России

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ВОЙНЫ

Кадры старых кинохроник

В День Победы

Шли неровным строем.

С медалями на ветхих

Пиджаках.

Никто себя не чувствовал

Героем,

Шли бабы русские

Раскрытые,

В платках.

Холодный ветер

Обдувал их лица.

За ними шла

Огромная страна.

По бездорожью,

Словно колесница,

Ползла и вязла

Юбилейная весна.

Шли молча,

Как не на параде.

А словно уходящие полки

Под Курском

Или в Ленинграде -

На Вас шинели,

Ружья, вещмешки.

Как светлы ленты

Серых кинохроник.

Лишенные парадности

И лжи,

И театральных представлений,

И гармоник.

У кухни полевой

Картонные ежи.

Смотрю с тоской -

Вы были живы, живы -

Свидетели измученной

Страны.

Сейчас вас нет

И дни стоят дождливы,

И нет предела

Грусти и вины.

© Геннадий Рязанцев, поэт, прозаик, литературный критик, член Союза писателей России