Ошибка Рокоссовского

Наша граница - на Курской дуге!





Они ещё и окопаться толком не успели, как появилась вражеская пехота при поддержке бронетранспортёров и лёгких танков. Пограничники приняли многочасовой бой, уничтожили множество гитлеровцев, подбили несколько машин противника, а когда не осталось боеприпасов, сошлись с врагом врукопашную. Все восемнадцать вместе со своим командиром погибли.





70-ю армию, которую иногда так и называли – армия войск НКВД, сформировали к началу 1943 года далеко в тылу – от Ташкента до Хабаровска, и сразу уравняли в правах с гвардейскими частями и соединениями. Сначала 70-ю отправили в резерв ставки, а затем – на Центральный фронт. К Рокоссовскому, под Поныри, на северный фланг Курского выступа.

И юль 1943 года. Одно из самых кровопролитных, отчаянных и ожесточенных сражений Великой Отечественной войны.

Бои на Курской дуге шли 50 дней и ночей.



В один из таких дней 224-й Памирский стрелковый полк вместе с танкистами в ожесточённом коротком бою овладел селом Тёплое. Отбросив остатки гитлеровцев, полк выдвинулся на высоту севернее этого населённого пункта. Приказ прикрывать фланг полка был назначен взвод лейтенанта Александра Романовского.



Немцы, воспользовавшись малочисленностью, подтянули против взвода из 18 человек до 200 автоматчиков с танками и бронетранспортёрами. Завязался ожесточённый бой. Неравный бой. Численное превосходство противника было подавляющим, взводный это конечно, видел. В такой ситуации обычно просят вышестоящего командира о поддержке или об отходе. Но видел Романовский и другое: отойдет – и оголит фланг батальона, откроет гитлеровцам возможность нанести удар с тыла. Тогда-то он и принял свое героическое решение – стоять насмерть!..



Просматриваемая с высоты местность, вкопанность в землю, боезапас поначалу позволяли опытным бойцам отражать одну атаку за другой. Но и стремление немцев сбросить их с высоты было неумолимо. В итоге «серым мундирам» удалось окружить красноармейцев, многие из которых к тому часу были ранены. Патроны были на исходе, и когда они закончились, Романовский поднял оставшихся бойцов в контратаку – рукопашную... Когда кончились боеприпасы, горстка героев бросилась в рукопашную.



Они смело шли на сближение с немцами, врывались в их окопы и в рукопашной схватке отбрасывали врага, который вынужден был отступать.



Взвод лейтенанта Романовского выполнил поставленную командованием задачу: пограничники не отдали фашистам ни одной пяди родной земли, приняв неравный бой. Враг был задержан, а затем разбит подошедшими на подкрепление силами.



Когда воины 224-го полка ворвались в Самодуровку, где сражался с врагом взвод Романовского, они увидели на небольшом клочке вспаханной снарядами земли 18 геройски погибших солдат и офицеров. Вокруг - больше сотни немцев, нашедших свою смерть на высоте, обороняемой горсткой пограничников… Именно здесь необходимо привести выдержку из одного наградного листа. Он подписан командиром 224-го Памирского стрелкового полка полковником Сурженковым на младшего сержанта Ильяса Арслангереева:



«В разгар июльских наступательных боев, когда враг любой ценой пытался прорваться к Курску, полк имел задачей занять высоту у села Теплое. Взводу лейтенанта Романовского было приказано перекрыть правый фланг для перегруппировки 1-го стрелкового батальона с выходом его к с. Самодуровка.

Курская дуга. 18 пограничников взвода под командованием лейтенанта Александра Романовского получают приказ занять стратегически важную высоту и удерживать её до подхода подкрепления.Они ещё и окопаться толком не успели, как появилась вражеская пехота при поддержке бронетранспортёров и лёгких танков. Пограничники приняли многочасовой бой, уничтожили множество гитлеровцев, подбили несколько машин противника, а когда не осталось боеприпасов, сошлись с врагом врукопашную. Все восемнадцать вместе со своим командиром погибли.Командование небезызвестной 70-й армии, сформированной из войск НКВД, в которой воевали пограничники и военнослужащие внутренних войск, представило всех погибших к присвоению звания Героя Советского Союза.70-ю армию, которую иногда так и называли – армия войск НКВД, сформировали к началу 1943 года далеко в тылу – от Ташкента до Хабаровска, и сразу уравняли в правах с гвардейскими частями и соединениями. Сначала 70-ю отправили в резерв ставки, а затем – на Центральный фронт. К Рокоссовскому, под Поныри, на северный фланг Курского выступа.Именно здесь необходимо привести выдержку из одного наградного листа. Он подписан командиром 224-го Памирского стрелкового полка полковником Сурженковым на младшего сержанта Ильяса Арслангереева:«В разгар июльских наступательных боев, когда враг любой ценой пытался прорваться к Курску, полк имел задачей занять высоту у села Теплое. Взводу лейтенанта Романовского было приказано перекрыть правый фланг для перегруппировки 1-го стрелкового батальона с выходом его к с. Самодуровка.

Немцы, воспользовавшись малочисленностью нашего прикрытия, подтянули против взвода из 18 человек до 200 автоматчиков и, пользуясь выгодной позицией, прячась во ржи, постепенно окружили наш взвод. Разгадав замысел врага, лейтенант Романовский вступил в неравный бой. Каждый боец твердо шёл на сближение с врагом, врывался в окопы, расстреливал в упор, разил штыком, бил лопатой.



Немцы попятились, пытались окопаться, но герои продолжали настигать и уничтожать их. Ряды гитлеровцев редели. На месте этого напряженного огневого и рукопашного боя было насчитано 84 убитых немецких солдата. Романовский и все 18 героев-бойцов погибли, но они не отступили ни на шаг. Приказ командования был выполнен. Младший сержант И.А.Арслангереев достоин посмертно присвоения звания Героя Советского Союза». Наградные материалы прошли все предварительные инстанции и были согласованы последней из них 12 ноября 1943 года, спустя 4 месяца со дня гибели взвода. Однако наградная комиссия Народного комиссариата обороны и командующий Белорусским фронтом генерал армии К. К. Рокоссовский, в подчинении которого в то время находилась 70-я армия, документы не подписали. Наградной лист А. Д. Романовского. Генерал не подписал Однако командующий Центральным фронтом генерал армии Константин Рокоссовский отложил тогда подписание наградных листов. Лишь спустя несколько месяцев он повторно вернулся к рассмотрению подвига бойцов взвода Романовского. Генерал армии наверняка долго думал, как бы вспоминая то, что довелось ему пережить в застенках НКВД в Ленинграде и Москве.

Нет, Константин Константинович ничего не забыл – ни сломанные ребра, ни выбитые зубы. И всех своих истязателей он помнил в лицо. Будучи на фронте и попадая ненароком на глаза командующему, они страшно боялись, что им припомнятся творимые зверства. Однако командующий Центральным фронтом генерал армии Константин Рокоссовский отложил тогда подписание наградных листов. Лишь спустя несколько месяцев он повторно вернулся к рассмотрению подвига бойцов взвода Романовского. Генерал армии наверняка долго думал, как бы вспоминая то, что довелось ему пережить в застенках НКВД в Ленинграде и Москве.

Но не таким был Рокоссовский. Всякий раз встречая в боевых условиях бывших живодёров, он подавлял в себе закипающий гнев. Но в тот самый день, скорее всего, так и не разобравшись детально с подвигом пограничников взвода Романовского, генерал перечеркнул всё ранее предложенное подчинёнными.

Кто теперь скажет, почему Рокоссовский по-своему решил, что все они достойны награждения... лишь орденами Отечественной войны I степени. По тем временам, быть может, это была очень достойная награда для павших. Но спустя много лет, когда все, кто воевал или даже просто пребывал в боевых порядках, награждались такими же орденами, значение этой награды, увы, серьёзно обесценилось.

К слову, стоит упомянуть, что никто из воевавших тогда с врагом офицеров и бойцов 70-й армии так и не был представлен Рокоссовским к званию Героя Советского Союза. Официально считается, что 78-ми героям Золотые Звёзды всё-таки были присвоены, но их награждали в то время, когда 70-я армия не входила в состав фронта под командованием Рокоссовского.

Скорее всего, это случилось весной 1944 года во 2-м Белорусском фронте у генерал-полковника П.А.Курочкина, которого при переформировании фронта сменил генерал И.Е.Петров, прославленный писателем Карповым «Полководец».



Военное мемориальное кладбище в Варшаве, где вместе с другими похоронены воины 70-й армии А годы летят, наши годы как птицы... Прошли годы, и мы стали забывать о тех, кто сражался с врагом. Героев Советского Союза не помним, не говоря уже о тех, кто был награжден другими наградами. Всё как-то сливается в памяти.

Долгое время напрасно пытаются офицер-пограничник из Курска Владимир Королёв и родные погибших напомнить о том, что подвиг бойцов взвода Романовского должен быть оценен иначе. Тщетно: все их потуги остаются напрасными.

А ведь 70-я армия, которой не довелось стать гвардейской, прошла путь ничуть не менее славный, чем у большинства других армий в той войне. После Курской дуги у неё были и Полесская, и Белорусская, а также освобождение Польши, Восточно-Прусская, Восточно-Померанская и Берлинская операции.Прошли годы, и мы стали забывать о тех, кто сражался с врагом. Героев Советского Союза не помним, не говоря уже о тех, кто был награжден другими наградами. Всё как-то сливается в памяти.Долгое время напрасно пытаются офицер-пограничник из Курска Владимир Королёв и родные погибших напомнить о том, что подвиг бойцов взвода Романовского должен быть оценен иначе. Тщетно: все их потуги остаются напрасными.Вряд ли кто-то осмелится признаться в том, что командующий Константин Константинович Рокоссовский тогда, в трудные для страны сороковые годы совершил ошибку. Об этом размышляют многие, но почему-то никто так и не скажет: «Да, он был не прав, и все эти герои, начиная с Александра Романовского (на фото), должны получить звания Героев Советского Союза».

Все они полегли в том бою под Курской дугой и похоронены в одной могиле. За всю историю Великой Отечественной войны известны три случая, когда Звезды Героев получали бойцы одного из подразделений целиком.



17 февраля 2016 года вблизи поселка Ольховатка Поныровского района установили пограничный столб и мемориальную плиту в честь погибших пограничников. А пока, как это не прискорбно, никто не желает более разбираться с наградами погибших пограничников интернационального взвода: русских, украинцев, казаха, татарина, чеченца и запорожского казака. Да и не вспоминают больше о них… Погибшие 16 июля 1943 года в бою у деревни Самодуровка (ныне поселок Игишево Поныровского района Курской области):



1. Лейтенант Романовский Александр Демьянович, Казахская ССР

2. Ст. сержант Гайдаматченко Григорий Дорофеевич, Украинская ССР

3. Сержант Воеводин Иван Антонович, Орловская область

4. Сержант Пикалов Василий Данилович, Украинская ССР

5. Мл. сержант Иванов Степан Александрович, Оренбургская область

6. Младший сержант Арслангереев Ильяс Акбулатович, Дагестанская АССР

7. Ефрейтор Емельянов Василий Алексеевич, Оренбургская область

8. Рядовой Рафиков Рахман Офетакович, Оренбургская область

9. Рядовой Амельчуков Григорий Алексеевич, Алтайская край

10. Рядовой Патрихин Петр Павлович, Украинская ССР

11. Рядовой Енин Анатолий Федотович, Орловская область

12. Рядовой Золотухин Семен Егорович, Курская область

13. Рядовой Воскобоев Михаил Ульянович, Орловская область

14. Рядовой Новоселов Николай Афанасьевич, Челябинская область

15. Рядовой Кокашкин Иван Николаевич, Оренбургская область

16. Рядовой Сендеров Тимофей Афанасьевич, Новосибирская область

17. Рядовой Дурнаков Михаил Николаевич, Орловская область

18. Рядовой Жургенов Ордалбай, Казахская ССР

Все они посмертно награждены орденами Отечественной войны 1-й степени. Пограничники взвода Романовского вполне могли стать четвёртыми. Но этого не произошло. Почему? И пусть кто-то скажет, что всё прошло, и к этому не стоит вновь возвращаться. Нет, стоит. Для этого нужны только воля и смелость, нужно стучаться в двери и приёмные разных инстанций.Погибшие 16 июля 1943 года в бою у деревни Самодуровка (ныне поселок Игишево Поныровского района Курской области):Все они посмертно награждены орденами Отечественной войны 1-й степени.

https://feldgrau.info/other/20590-podvig-vzvoda-pogranichnik...

https://vegchel.ru/?newsid=29050

https://naspravdi.info/novosti/kak-vzvod-pogranichnikov-osta...