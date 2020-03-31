Вертолёт летит на самолёте — вылет Ил-76ТД на Шпицберген

Авиакомпания «Авиакон-Цитотранс» — российская чартерная грузовая авиакомпания. Компания основана в 1995 году и располагает собственным парком из самолётов ИЛ-76ТД. Базовый аэропорт компании — екатеринбургский «Кольцово». С 2000-х компания работает с Организацией Объединённых Наций и занимается перевозкой гуманитарных грузов. Новости СМИ2

1. В парке «Авиакон-Цитротранс» — пять Ил-76ТД, то есть «транспортный дальний». Даже с максимальной загрузкой такие самолёты способны выполнять рейсы протяжённостью до 3900 км — это расстояние от Москвы до Лиссабона по прямой. 2. Максимальная полезная нагрузка Ил-76ТД — 49 тонн. Максимальная взлётная масса — 190 тонн. 3. Ил-76ТД на перроне ярославского аэропорта «Туношна». Именно отсюда самолёт возьмёт курс на северный архипелаг. 4. Самолёт оснащён четырьмя турбореактивными двигателями. 5. Лётный экипаж Ил-76ТД — пять человек. Ещё четыре человека — в кабинном экипаже. 6. РУДы — рычаги управления двигателями. 7. С помощью штурвала лётчики контролируют крен и тангаж воздушного судна. 8. Размах крыла Ил-76ТД — около 50 метров. 9. Кабина штурмана — находится снизу носовой части самолёта. Отсюда во время полёта открывается прекрасный вид. 10. За обилие кнопок огромную клавиатуру бортового компьютера называют пианино. С помощью этого устройства штурман задаёт координаты начальной и конечной точек маршрута и корректирует курс во время полёта. 11. У Ил-76ТД традиционная схема для грузовых самолётов: однофюзеляжный высокоплан со стреловидным крылом и однокилевым Т-образным оперением. 12. Длина воздушного судна — 46,6 метра — даже меньше размаха крыла. 13. Теперь погрузка Ми-8. Сначала в грузовую кабину заносят лопасти. 14. Лопасти крепят вдоль стенок грузового отсека. 15. Затем в Ил-76 ТД загружают редуктор — механизм для передачи крутящего момента от двигателей к несущему винту вертолёта. 16. И наконец грузят сам вертолёт. В грузовую кабину Ил-76ТД компании «Авиакон-Цитотранс» можно уместить или два вертолёта Ми-8/Ми-17, или пять внедорожников Toyota Land Cruiser, или три 20-футовых контейнера. 17. Для погрузки вертолёт крепят к лебёдкам внутри самолёта. 18. Пульт управления лебёдками — на Ил-76ТД их две. 19. Грузовая кабина Ил-76ТД оборудована двумя бортовыми кранами, двумя лебёдками. Грузоподъёмность задней рампы — до 30 тонн. 20. Вертолёт произвели на Улан-Удэнском авиазаводе, а потом он своим ходом добрался до Ярославля. Дальше его самолётом доставят на Шпицберген, где будут использовать для туристических экскурсий. 21. Перед погрузкой с вертолёта снимают даже шасси. 22. Лебёдка держит вес и тянет вертолёт в грузовую кабину, а груз вручную направляют люди, стоящие у бортов. 23. Масса вертолётов семейства Ми-8 — около 7 тонн. 24. Вся операция по погрузке заняла около 2 часов. 25. Топливозаправщик на перроне «Туношны». Ил-76ТД заправляют авиатопливом марки ТС-1. 26. Топливо размещается в кессонных баках в крыле. Из них оно поступает в двигатели, подвешенные под крылом. 27. Ёмкость баков Ил-76ТД — 109 000 литров. Средний расход топлива — около 9 тонн в час. 28. Высокое расположение крыла позволяет воздушному судну совершать посадку на грунтовых и снежных ВПП с меньшим риском для двигателей. 29. Подготовка к вылету: снятие защитных чехлов с двигателей и обязательный визуальный осмотр воздушного судна. 30. Воздушное судно начинает руление от места стоянки к исполнительному старту. 31. От Ярославля до Шпицбергена почти 2500 километров. Ил-76ТД преодолеет это расстояние примерно за 3,5 часа. Шпицберген принадлежит Норвегии, но благодаря особому статусу территории хозяйственную деятельность на островах может вести и Россия. 32. Для разбега на взлёте Ил-76ТД требуется полоса длиной 1,5–2 километров, для пробега при посадке — до 1 км. При этом большинство ВПП в крупных аэропортах России имеет длину до 3 километров. 33. В день, когда воздушное судно «Авиакон Цитотранс» прибыло в столицу архипелага Лонгйир, температура воздуха опускалась до –32ºC. Самолеты Ил-76 отлично зарекомендовали себя в суровых условиях Арктики, эксплуатация самолета допустима при низких температурах до -50С.

Роль ИЛ-76 в освоении российского Севера переоценить сложно, они и сегодня выполняют воздушные перевозки в полярных широтах, приходят на помощь людям в экстренных ситуациях. https://gelio.livejournal.com/250836.html