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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55

Наша любимая рубрика: БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Задержан еще один участник банды Басаева и Хаттаба.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Речь идет о жителе Карачаево-Черкесской республики Абдуллялиме Джумагишиеве. Следствие установило, что он добровольно вступил в ряды банды Басаева и Хаттаба в 1998 году и принимал активное действие в их кровавых вылазках. Задержали его 4 апреля сотрудники ФСБ. Сейчас Джумагишиев находится под арестом.
Достанем всех!
https://t.me/rabotaembrat/5720

Война с памятниками на Украине продолжается – в этот раз «отличилась» Полтава.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Депутаты местного горсовета на внеочередной сессии согласовали снос памятников:
российскому поэту Александру Пушкину;
генералу советской армии Николаю Ватутину;
генералу советской армии Алексею Зыгину.
https://t.me/c/1524001401/8034

С пылу, с жаруНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55На оборонных предприятиях России кипит работа
До конца 2023 года выпуск отдельных образцов продукции оборонных предприятий, производящих боеприпасы, увеличится в семь-восемь раз.
https://t.me/mod_russia/25329
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Фото от нашего читателя (канал Специального назначения) из подразделения спецназа ФСВНГ России. 
https://t.me/ok_spn/23796
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Военнослужащий армейского спецназа России, и стрелянные трубы от РПГ-26, и огнемета МРО-А.
https://t.me/ok_spn/23800

Именно так и никак иначе! За наших павших воинов!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55А я ещё хочу добавить, что террор – это всегда оружие слабых и трусов. Террор – всегда оружие проигравших.
Сильному террор не нужен. Сильный выходит на открытый бой в чистое поле, против вооружённых противников.
https://t.me/basurin_e/520

Мы не молчим! 300,30,3!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Быть воином - жить вечно.
https://t.me/rusich_army/8277

Террористическая организация Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении блогеру Юрию Подоляке обвинения в государственной измене.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Отмечается, что на блогера собрана исчерпывающая доказательная база.
«Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины».
От всей души поздравляем Юру с такой высокой государственной наградой. Официальные лица Украины наконец-то признали его заслуги в борьбе с неофашизмом и достойно отметили настоящего  патриота своей Родины!
https://t.me/proofzzz/9718

Ничего нового: в Риге осквернили памятник ПушкинуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55У украинских беженцев очевидно по-прежнему слишком много свободного времени и лишних денег на краску.
От большого ума они раз за разом повторяют одно и тоже: преследуют и уродуют неподвижные памятники. В Риге псевдохудожники измазали памятник Пушкину в цвет крови, а цилиндр выкрасили в цвета хуторского флага.
Кто умеет — рисует, отсталые — раскрашивают.
https://t.me/tsargradtv/39729

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Градоначальник Петербурга Александр Беглов не стал приезжать к месту трагедии на Университетской набережной. По словам его пресс-службы, губернатор увлечен координацией работы силовиков.
При этом в Telegram-канале Александра Беглова появилось скупое сообщение о количестве пострадавших после взрыва, унесшего жизнь Владлена Татарского. В отличие от заявлений других государственных деятелей, текст заявления губернатора не содержал слов соболезнования ни в отношении погибшего защитника Отечества, ни в отношении пострадавших горожан. Губернатор Петербурга не смог даже произнести имени погибшего воина.
https://nevnov.ru/23972587-gubernator_beglov_ne_priehal_k_me...

В сети распространяются листовки расклеенные в г.Херсон‼️Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55В Херсоне подавляющее большинство местных жителей недовольны действующей украинской властью и беспределом, который чинят политические деятели и военные ВСУ. Жизнь в вечном страхе и неуверенность в завтрашнем дне, сподвигли мирных граждан напомнить преступной власти, что Херсон это русский город‼️и напоминание для преступного режима, что ему не рад.
https://t.me/HersonVestnik/15631

Меладзе после отмен своих концертов все же нашел свое настоящее место в России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Да мусор, даже биологический, должен находится в мусорках и местах для утилизации отходов
https://t.me/zloy_zhurnalist/3529

Верховный Главнокомандующий Владимир Путин по представлению командующего Центральным военным округом генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева наградил бойцов спецназа «АХМАТ» высокими государственными наградами. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, двое бойцов удостоены орденов Мужества, еще троим вручены медали «За отвагу».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Старший лейтенант Власов Олег РомановичНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Прапорщик Авеленцев Алексей ВикторовичНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Старшина Орлов Евгений АнатольевичНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Рядовой Лазаренко Владислав ВалерьевичНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Рядовой Потапов Егор Владимирович
Почётную миссию вручения наград выполнили командующий ЦВО Андрей Мордвичев и дорогой БРАТ, командир спецназа «АХМАТ», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55"Вне всякого сомнения, каждый из этих парней настоящий профессионал своего дела. Ратным трудом они доказали свою приверженность к ценностям и идеалам нашего Отечества и в полной мере заслужили эти почётные награды. Мне очень приятно, что Владимир Владимирович внимательно следит за успехами наших бойцов и не оставляет без должного внимания и соответствующего поощрения их боевые заслуги." - написал Кадыров.
https://t.me/RKadyrov_95/3498
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55⠀Спасибо большое детям! Вы греете наши сердца 
https://t.me/rusich_army/8287
ЗНАКОМСТВО С БАРС-23:
Боевой путь подразделения Союза добровольцев Донбасса "Орёл" БАРС-23  начался весной 2022 года на харьковском направлении - Изюм, Балаклея, Волчий Яр.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Сейчас БАРСы работают под Угледаром. 
Как я давно заметила, БАРСы - самые пестрые подразделения по своему составу - в них служат бойцы совершенно полярные как по возрасту, а я встречала и 19-ти, и 65-летних, как по гражданским профессиям так и по боевому опыту.
Мы побывали у ребят в расположении,  где нас угостили вкусным чаем с печеньками, экипировались и выехали на позиции, которые находятся где-то метрах в восьмистах от "немецких" окопов. По пути заехали к военным медикам, пообщались с группой эвакуации, парнями, которые своими руками вытаскивают наших ребят с "того" на "этот" свет. Непосредственно из окопов корректировали наши миномёты и наблюдали за работой авиации - это было круто!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55
Ваша Марьяна НаумоваНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55
https://t.me/maryananaumova/1132
Больше фотографий можно посмотреть в фотоальбоме: https://vk.com/album104916144_290403345

Герой России рассказал о захвате позиций ВСУНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Герой России, командир мотострелковой роты Николай Ткач рассказал журналистам, что получил награду за захват своим подразделением позиций противника без потерь.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55 «С подразделением выдвинулись на высотку, дошли до нужного рубежа. Там мы держались три дня. Выдержали артиллерию противника. После этого начали продвигаться. Получилось у нас с левого фланга обойти противника. Захватить его получалось даже без потерь. Нами было взято 10 человек пленных», — рассказал Ткач.
https://t.me/c/1801542020/3797
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Разведчик ВДВ в зоне проведения спецоперации. ㅤ
https://t.me/orchestra_w/5967

"Я не крыса, я пойду".
Волгоградец Джамбулат погиб, прикрыв собой боевых товарищей. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Джамбулат отучился на сварщика. После окончания обучения он успел поработать на разных должностях. Последнее место работы - крупный продуктовый магазин в Москве. Там Джамбулат был комплектовщиком - сортировал продукты и готовил их к продаже.
-Когда только все это началось, он сразу ждал повестки, - говорит его жена
-  Переживал, что она все никак не приходит. Говорил: "Я - не крыса, я пойду".
После походов в военкомат в итоге - его призвали, он оказался на передовой.
На фронте он погиб 17 марта 2023 года. Как говорят сослуживцы, квадрокоптер летел в сторону Джамбулата и других бойцов, он прикрыл грудью других товарищей, пожертвовав собой.
https://t.me/c/1801542020/3884

На купянском направлении был сбит громадный дрон «Баба Яга» с тремя кумулятивамиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Данные промышленные дроны предназначены для охоты на бронетехнику, что было вполне очевидным решением ввиду готовящегося контрнаступления. Дрон был сбит огнём из автомата, большой дрон размером с 2 письменных стола с зарядом кумулятивных мин для поражения бронетехники.
Т.к. этот БПЛА не может летать высоко, то перед ним посылается дрон разведчик для поиска цели, вслед за ним уже вылетает этот гигант.
https://t.me/c/1801542020/3891

Снайпер подразделения спецназа Вооруженных сил России во время работы с винтовки Orsis в калибре .338 на Авдеевском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Во время работы он сделал результативный выстрел по противнику на дистанции 1030 метров. 
https://t.me/ok_spn/23841

Почему наступать тяжелее, чем обороняться и почему наступление идёт медленно.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55На темп наступления могут повлиять множество факторов. Одним из них является работа инженерно-сапёрных подразделений противника. 
Конкретно - минирование местности. 
Многим известно, как выглядит зона боевых действий на Украине. Это степные поля с лесополосами и дорогами рядом. 
Соответственно, противник начинает минировать предполагаемые пути наступления всем, чем можно и нельзя. Появляются смешанные минные поля (противотанковые мины + противопехотные).
В основном встречаются противотанковые минные поля. Как всем известно, танки без пехоты, как и пехота, без поддержки бронетехники больших успехов не добьются. 
Противник просто усеивает поля противотанковыми минами (в основном ТМ-62М), учитывая рельеф местности и, если сапер хорошо замаскировал мину, то ее практически не будет видно. При наезде на мину, она точно выведет любое транспортное средство из строя, будь-то танк, БТР, Тигр, Урал и тд. 
Что, соответственно, приводит к потере темпов наступления, потере огневой мощи, техники, а самое главное к потере личного состава. 
Провести инженерную разведку местности на непосредственной линии соприкосновения с противником практически невозможно. Соответственно, наши подразделения в большинстве случаев наступают без неё.
https://t.me/rusich_army/8289

Посетил зону ответственности Союза добровольцев Донбасса, пообщался с личным составом и командирами. Многие ребята в 2014 году были в Крыму, передают приветы своим родным и близким.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Благодарю Александра Юрьевича Бородая и Константина Валерьевича Малофеева за содействие, которое они оказывают. Еще раз подчеркну: именно консолидация общества, наша общая поддержка придает военнослужащим сил.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Спасибо бойцам за их работу. Наше дело правое и справедливое. Все задачи будут выполнены, Победа будет за нами!
https://t.me/Aksenov82/2318

Пам ятников им мало. Жгут храмы! На Украине жгут храмы. Нацисты дали добро…Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Украинский нацист Корчинский призвал сжигать храмы православные храмы:
"Зашли в церковь, слышите московский звон - все, поджигайте, это нормально, в этом ничего страшного нет", - заявил он.
И вот прямо сейчас мы узнаём об очередной трагедии на Украине. В посёлке Новополтавка, что в Николаевской области, радикалы устроили пожар в храме Украинской Православной Церкви.
https://t.me/tsargradtv/39904

Российской стороне удалось получить секретные данные от американского ударно-разведывательного БПЛА MQ-9 ReaperНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5514 марта он упал в Черное море недалеко от Крыма после того, как пилоты российских истребителей, следившие за «Жнецом», устроили ему «дождь из керосина». Как пишут СМИ, специалисты двух «серьезных организаций» получили возможность изучить распайку сверхвысокочастотных блоков радиолокационной системы APY-8, определить энергетические параметры ее работы, рассчитали уровень помехозащищенности и разрешение радара американского беспилотника и «научились определять увеличение длиннофокусных приборов и устройств оптико-электронного комплекса AN/AAS-52.
Ранее американцы заявляли, что они уничтожили «Жнеца» дистанционно, он превратился в металлолом и его потенциальное обнаружение русскими не представляет никакой опасности. Как говорится, не говори гоп, пока...
https://t.me/tsargradtv/39910

Российские снайперы ликвидируют украинских боевиков из дальнобойной крупнокалиберной винтовки СВК. Работать нужно в паре: один стреляет, второй корректирует. Третий человек прикрывает обоих.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55"Я осуществляю охрану стреляющей пары. Ребята легли, я помог замаскироваться и отхожу на позицию чуть дальше от них", — поделился снайпер с позывным "Техас".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Снайпер и наводчик.
С тонкостями работы ознакомилась корреспондент "Известий" Наталия Графчикова. Она узнала, что для маскировки винтовки используют обычный хлопковый шарф. Он скрывает контуры оружия, его цвет и блики оптического прицела. Важно, чтобы винтовка не контрастировала с окружающей средой.
https://t.me/izvestia/127204

Луганский авиационный ремонтный завод начал работу после длительного периода простоя. В тестовом режиме запущен испытательный стенд для вертолетных двигателей ТВ3-117. Это основной двигатель, который установлен на Ми-8 и Ми-17.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55"Сегодняшний день, наверное, войдет в историю, это большой прорыв как для промышленности ЛНР, так и для РФ в целом", — отметил министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Решение о восстановлении предприятия было принято после визита Дениса Мантурова. Он вместе с Леонидом Пасечником посетил завод и отметил необходимость в сжатые сроки возобновить работу.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55В России таких заводов три. Это - четвертый.
https://t.me/izvestia/127215

В Минобороны РФ опубликовали фотоответ на вступление Финляндии в НАТО Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Это крышка ракетной шахты, на внутренней стороне которой будет написано «Хельсинки».
Когда-то президенту Франции де Голлю во время визита в СССР показали ракету с названием «Париж». После этого де Голль вывел страну из НАТО.
https://t.me/c/1801542020/3902

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55
В ДНР начали вывешивать билборды с надписью "Одесса жди".
https://t.me/c/1524001401/7991

Разведчики Южного военного округа участвующие в штурме одного из населенных пунктов Донбасса.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Разведчики Южного военного округа участвующие в штурме одного из населенных пунктов Донбасса. 
https://t.me/razvedkavperedZ/444

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Трофейный финский бронетранспортер XA-180 на службе Российской армии.
https://t.me/boris_rozhin/82379

Работа армейской авиации в зоне проведения СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Работа армейской авиации в зоне проведения СВО
https://t.me/rosich_ru/39582

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов обратился к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с предложением рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России. Копия письма депутата есть в распоряжении ТАСС.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55По словам Миронова, необходимость возвращения к высшей мере наказания обусловлена изменившейся геополитической ситуацией, враждебными действиями коллективного Запада против России, а также в осуществлении на ее территории терактов и убийстве мирных граждан.
https://t.me/radioARBAT/28803

Как становятся воинами "Ахмата"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55"Каждый боец проходит строгую проверку на соответствие кодексу чести «Ахмата». Тем, кто идет воевать ради наград или денег, здесь не место", —  командир Апти Алаудинов.

У меня тут 25 национальностей. Из Бурятии, из Якутии, из Алтая, из Подмосковья. Практически всех вероисповеданий. Есть даже староверы. - рассказывает командир взвода.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Дитя родил, дерево посадил, дом построил, надо и за Отчизну постоять. А сам я из Москвы. Москаль я - и засмеялся.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55
https://t.me/c/1801542020/3931

«Ильич ему там иголку такую огромную вставил в лёгкое… И потом боец начал дышать, и он начал оживать!»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55
 За девять лет на передовой эта полевая бригада врачей спасла немало жизней. Работа в стенах госпиталя не останавливается ни на миг — даже под самым тяжёлым огнём. Кто-то из спасённых возвращается в строй, кто-то находит себя на гражданской службе, но нет ни одного бойца, который бы забыл тех, кто буквально вернул его с того света.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55
 В этом сюжете военные медики вспоминают сложные случаи из своей практики. Их истории кажутся невероятными, но для наших врачей делать невозможное — это каждодневная работа, и в этой работе их призвание. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Это только за прошлую неделю.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Благодарим медиков за их труд!
https://t.me/rtdru/1266

«Купно заедино» – вместе заодно – написано на машине скорой помощи, которую сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг передал сегодня военнослужащим 132-й бригады 3-го мотострелкового батальона «Лавина».
Автомобиль произведен в Нижнем Новгороде, а там очень популярен этот призыв Минина, который вместе с Пожарским поднимал народ против польско-литовских захватчиков. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Ребята на передовой чувствуют это единство страны и не сомневаются в победе. Это отметил Герой ДНР, заместитель командира батальона по организации и ведению боевых действий гвардии майор Остап Черный, который получил ключи от автомобиля.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Он буквально вышел из боя и опять возвращается на передовую. Подразделение наступает, и эта скорая спасет не одну жизнь. По словам командира, машина будет передана медроте, в которой с ранеными работает хирург от Бога Юрий Ильич. Он оказал помощь громадному количеству военнослужащих, в том числе и Остапу, который отметил, что в подразделении все уверены: если попал к Ильичу, то 99%, что человек остается жив.
https://t.me/pushilindenis/3309

Звание Героя России посмертно присвоено уроженцу Дагестана Шамилю Магомедову, рассказал глава республики Сергей Меликов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Старший лейтенант Магомедов был командиром мотострелкового взвода, его подразделение попало в окружение в Харьковской области.
Бойцы два дня держали оборону. Когда украинские военные пошли в атаку, старший лейтенант поднялся с гранатометом на крышу здания и открыл огонь. Погиб, прикрывая отход сослуживцев.
https://t.me/rosich_ru/39622

Четыре брата работают в одном артиллерийском расчете на участке линии фронта Сватово – Кременная.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Трое пошли на фронт после мобилизации, а четвертый (старший) – добровольцем, несмотря на то что его жена ждала ребенка.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55В марте жена родила сына. Их 6 братьев, самый маленький, чуть постарше, эти трое, которых мы называем одинаковыми и старший брат. Когда трое получили повестки, старший брат сказал: куда они без меня, они со мной везде привыкли, я за них боюсь и пошел добровольцем с ними.
https://t.me/rosich_ru/39634

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55«Тигр-М СпН» в зоне СВО.
https://t.me/ok_spn/23866

Любительское Фото 1982 года. СССРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Большинство жителей Советского союза и не подозревали, что жили под санкциями разной степени извращенности аж с 1917 года (сначала против РСФСР, а затем и против СССР).
https://t.me/c/1791511030/4358

Авиационные боеприпасы — фронтуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55На предприятиях ОПК в Нижегородской области кипит работа по производству современных средств поражения.
https://t.me/mod_russia/25473

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Разведчики Южного военного округа в одном из населенных пунктов Донбасса. Фото @razvedkavperedZ
https://t.me/ok_spn/23891

Самая опасная посевная в ДНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Начав сельхозработы, аграрии Донецка обнаружили на своем пути кассетные боеприпасы. Поэтому первыми в поля вышли сапёры МЧС ДНР. Они провели работы по разминированию территории Ленинского района Донецка.
Сейчас — это их повседневная работа. Всего за 3 месяца с начала года сотрудники МЧС ДНР уничтожили более 15 тысяч взрывоопасных предметов.
https://t.me/tsargradtv/40111

В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Из глаз святого Феодосия Печерского потекли слезы в виде миры красноватого оттенка.
https://t.me/c/1524001401/8086

Вчера (6 апреля) состоялось награждение бойцов Барса "КАСКАД" и военнослужащих 2-го армейского корпуса ВС РФ боевыми наградами. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55С большой радостью поздравляю своих боевых товарищей (в мирное время Депутата Государственной Думы, а сейчас настоящего воина) Евгения Первашова и Валеру Гусева, а также всех остальных бойцов с получением действительно заслуженных наград!
https://t.me/c/1801542020/3956

В новых регионах РФ созданы части и соединения противовоздушной обороны ВКС РФНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55В Минобороны отметили, что они успешно прикрывают важные объекты и крупные административно-промышленные центры в зоне СВО. 
В ходе спецоперации на Украине применяются все современные средства противовоздушной обороны: боевые машины «Панцирь-С», система ПВО дальнего действия С-400 «Триумф» и комплексы «Бук-М3» и С-300В4.
https://t.me/c/1801542020/3958

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Минобороны сообщило, что российская армия высокоточным ракетным ударом уничтожила возле подконтрольного украинским властям города Запорожье хранилище Вооружённых сил Украины, где находилось около 70 тысяч тонн топлива.
Уточняется, что данное топливо украинские войска накопили с целью обеспечения действий своей группировки для будущего наступления. 
https://t.me/proofzzz/9876

Военнослужащие 810-й гв. отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота на Запорожье.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Военнослужащие 810-й гв. отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота на Запорожье.
https://t.me/ok_spn/23904

Наши парни едут бить врага вместе с четвероногим другом, по кличке Бандит.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55На передке у бойцов атмосферно.
https://t.me/boris_rozhin/82608
Ну и традиционно еще несколько кошачьей породыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.55И на этом обзор завершаю.

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