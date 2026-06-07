Территория Героев...(210)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Старший лейтенант Раковский Евгений Старший лейтенант Евгений Раковский, командуя расчетом БПЛА, выполнял задачу по уничтожению техники противника. В ходе разведки с воздуха было выявлено скопление вражеских сил.

Оценив обстановку, Раковский точно рассчитал дистанцию и отдал команду на удар.

В результате были уничтожены восемь блиндажей, два склада с боеприпасами, три легкобронированных автомобиля, более десяти военнослужащих противника, а также три вражеских беспилотника, пытавшихся контратаковать.

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Сержант Чесноков Андрей Командир отделения сержант Андрей Чесноков в ходе разведки с применением БПЛА обнаружил замаскированную позицию миномёта противника. Организовав взаимодействие с артиллерийской позицией, он точно передал координаты расчёта и вёл корректировку огня.

Благодаря профессиональным действиям и бдительности Чеснокова миномётная позиция была вскрыта и уничтожена вместе с личным составом расчёта.

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Рядовой Дерда Александр Стрелок рядовой Александр Дерда в составе штурмовой группы обнаружил замаскированный опорный пункт и, вычислив вытяжки, забросил в них гранаты.

После взрывов группа атаковала: благодаря эффекту неожиданности и действиям Дерды штурм прошёл быстро. Опорный пункт был захвачен без потерь среди личного состава группы. Противник понёс значительные потери и потерял важную оборонительную позицию.

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Гвардии ефрейтор Номоконов Алексей Механик-водитель гвардии ефрейтор Алексей Номоконов выполнял боевую задачу по эвакуации автомобиля в условиях интенсивного миномётного обстрела противника.

При подвозе боеприпасов грузовой автомобиль вышел из строя в результате повреждения осколком и отказа двигателя.

Получив задачу, ефрейтор Номоконов незамедлительно выдвинулся на МТ-ЛБ к месту остановки техники. В ходе движения он дважды подвергся атакам четырёх FPV-дронов противника, однако благодаря опыту и грамотному маневрированию сумел уклониться от ударов.

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Гвардии сержант Семёнов Алексей Гвардии сержант Алексей Семёнов возглавил штурмовую группу и получил задачу прорваться в глубину обороны противника. Группа скрытно продвигалась с большими интервалами, но один боец был замечен — противник открыл миномётный огонь и задействовал ударные дроны.

Несмотря на обстрел и авиаудар, Семёнов принял решение атаковать и вместе с группой ворвался на вражеские позиции. В результате короткого боя миномётный расчёт и несколько боевиков были уничтожены.

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Младший сержант Логунов Иван Младший сержант Иван Логунов выполнял задачу по доставке материально-технических средств на позиции российских мотострелковых подразделений вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе движения он обнаружил на маршруте замаскированные самодельные взрывные устройства. Остановив группу, Логунов провёл осмотр местности и выявил несколько СВУ, препятствовавших дальнейшему продвижению.

Несмотря на угрозу артиллерийского обстрела и атак БПЛА, он приступил к разминированию и обезвредил все обнаруженные устройства, обеспечив безопасное продвижение группы.

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Гвардии старший лейтенант Алексашкин Сергей Командир штурмовой роты гвардии старший лейтенант Сергей Алексашкин выполнял боевую задачу по освобождению рубежей, занятых противником.

Организовав разведку вражеского оборонительного района, Алексашкин грамотно и профессионально спланировал штурм укрепленных позиций боевиков.

Умело используя результаты огневого поражения артиллерией и БПЛА, штурмовые группы под командованием Сергея, огнем из стрелкового оружия с ложных позиций в сочетании с отвлекающим маневром, выбили бойцов ВСУ с удерживаемых позиций.

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Военнослужащий Сардинов Олег Заместитель командира орудия расчёта «Мста‑С» Олег Сардинов успешно выполнил огневую задачу по поражению позиций, техники и живой силы противника. Благодаря слаженным действиям расчёта уничтожены два опорных пункта, боевая машина пехоты и свыше десяти вражеских боевиков.

Во время выполнения задания огневая позиция Сардинова подверглась обстрелу - оперативно сориентировавшись, расчёт перешёл в контрбатарейную борьбу и подавил вражескую огневую точку. В результате поражены самоходная гаубица, грузовик с боеприпасами и до десяти человек личного состава противника.

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Гвардии прапорщик Толмачёв Денис Стрелок-сапёр гвардии прапорщик Денис Толмачёв, действуя в составе группы подвоза материальных средств, выполнял задачу по обеспечению штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения.

В ходе выполнения задачи Толмачёв своевременно обнаружил угрозы со стороны противника и огнём из стрелкового оружия уничтожил шесть противопехотных мин, а также три FPV-дрона, пытавшихся сорвать действия штурмовых групп.

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Ефрейтор Потапов Алексей Ефрейтор Алексей Потапов выполнял задачи по захвату и удержанию позиций противника в районе линии боевого соприкосновения.

Действуя в составе штурмовой группы, получил задачу выдвинуться в заданный район, обнаружить замаскированную позицию противника, уничтожить её и закрепиться на рубеже.

В ходе выдвижения группа обнаружила подразделение противника, направлявшееся к российским позициям. Противник открыл огонь, в том числе с применением тяжёлого вооружения. Благодаря навыкам ориентирования на местности ефрейтор Потапов оперативно скорректировал маршрут, организовав обход с фланга с последующим выходом в тыл противника.

В результате внезапных и слаженных действий штурмовая группа уничтожила противника и продолжила выполнение поставленной задачи.

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Военнослужащий Хайдуков Александр В одном из районов местности Александр Хайдуков, действуя в составе артиллерийского расчёта, выполнял задачу по нанесению огневого поражения противнику.

Получив координаты целей от расчёта беспилотных летательных аппаратов, Александр оперативно оценил обстановку и открыл огонь. В результате точного и скоординированного огневого воздействия были уничтожены 82-мм миномёт с расчётом, а также точка запуска вражеских БПЛА. Потери противника в живой силе составили до десяти военнослужащих ВСУ.

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Военнослужащий Коцюба Андрей Подразделение Андрея Коцюбы выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.

В ходе выполнения задачи Андрей обнаружил замаскированную пулемётную точку. Умело используя рельеф местности, он скрытно приблизился к позиции противника и двумя гранатами уничтожил пулемёт вместе с расчётом, после чего приступил к зачистке опорного пункта ВСУ.

Благодаря смелым и решительным действиям Андрея Коцюбы опорный пункт противника был взят под контроль российских военнослужащих.

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Младший сержант Кондрашев Сергей На одном из тактических направлений подразделение младшего сержанта Сергея Кондрашева выполняло задачу по штурму опорного пункта противника.

В ходе наступления взвод подвергся миномётному обстрелу. Младший сержант Кондрашев принял решение подавить огневую точку противника и, ведя отвлекающий огонь, создал условия для обхода и атаки во фланг.

В ходе непосредственного боевого соприкосновения Сергей, применяя гранаты, уничтожил до пяти военнослужащих ВСУ.

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Рядовой Соколов Даниил Подразделение рядового Даниила Соколова выполняло задачу по захвату опорного пункта противника.

В ходе выполнения задачи Даниил попал под интенсивный стрелковый огонь противника. Скрытно обойдя неприятеля с фланга, он приблизился к ближайшей огневой позиции и с применением ручных гранат уничтожил её.

После этого боец первым ворвался во вражеские траншеи и приступил к зачистке опорного пункта. В ходе боя он лично уничтожил трёх военнослужащих ВСУ.

Благодаря смелым и решительным действиям рядового боевая задача была успешно выполнена.

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Старшина 2-й статьи Липовцев Сергей Старшина 2-й статьи Сергей Липовцев выполнял задачи по прикрытию российских штурмовых подразделений в районе линии боевого соприкосновения.

Действуя в условиях интенсивных артиллерийских обстрелов и угрозы со стороны FPV-дронов противника, он проявил мужество и личную храбрость, грамотно организовал работу расчёта. В результате чётких и слаженных действий миномётного расчёта огнём была поражена живая сила противника, уничтожено более десяти боевиков.

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Старший сержант Шипорев Александр Оператор ПТРК, старший сержант Александр Шипорев, выполнял задачу по обороне ранее занятых позиций.

Находясь на наблюдательном посту, он обнаружил автомобиль противника, задействованный для ротации личного состава ВСУ и снабжения передовых подразделений.

Заняв скрытую огневую позицию, Александр Шипорев произвёл прицельный пуск из ПТРК, в результате чего техника противника и находившийся в ней личный состав были уничтожены.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6Nl5DJQzM

Ефрейтор Жилин Александр Ефрейтор Александр Жилин выполнял боевую задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения.

Действуя в составе эвакуационной группы, он получил приказ выдвинуться в район для оказания помощи и вывоза российских военнослужащих, получивших ранения.

Несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел и угрозу применения ударных БПЛА противника, Жилин своевременно прибыл к месту, оказал первую медицинскую помощь двум раненым бойцам и поочерёдно эвакуировал их в безопасный район.

В дальнейшем ефрейтор Жилин организовал доставку раненых в медицинское учреждение, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6b-t4qEZE

Сержант Якимов Егор В подразделениях войск БПС ценят не только операторов, но и тех, кто умеет налаживать быт. Сержант Егор Якимов — как раз из таких. Бывший учитель столярного дела стал для сослуживцев незаменимым мастером на все руки и надежным товарищем.

Большая часть личного состава в подразделениях БПС – молодёжь, представители которой легко справляются с пультом управления БПЛА, но с ручной пилой едва ли. И всё же полевой быт обустраивать надо, поэтому сержант Якимов вновь занялся обучением. Но оказалось, ему есть что перенять и у сослуживцев.

«Я сам учусь у ребят, они в современных технологиях разбираются куда лучше меня. Разбираться с гаджетами, например. Я в этом плане «динозавр». Вот они мне помогли мессенджер поставить и освоить, чтобы с родными можно было по вечерам связываться. А я их учу руками работать. Они знают, что в жизни это ещё пригодится. Коллектив у нас крепкий, проблем со взаимопониманием не бывает», – объяснил Егор.

Подробностями службы в подразделении БПС Егор поделился в беседе с корреспондентом газеты «Уральские военные вести»

https://max.ru/morf/AZ6bcoQNT6U

Военнослужащий Фитисов Вадим Студент Усть-Кутского института водного транспорта Вадим Фитисов рассказал о своем выборе – служить в войсках беспилотных систем.

Всё началось с новостей и видеороликов в сети: сибиряк за занавесом телеэкрана разглядел технологии будущего. Беспилотники так увлекли жителя Иркутской области, что он принял твёрдое решение – подписать контракт с Минобороны и освоить управление дронами в войсках БПС.

Такой контракт подписывается минимум на год. Служба проходит строго в подразделениях БПС, без согласия самого бойца перевести его в другую часть не могут.

Вадим уже девять месяцев служит оператором по сбору и обработке информации. Он собирает данные от операторов БПЛА с передовой, осуществляет ее обработку и своевременно докладывает командиру.

Контракт военнослужащего скоро закончится, но он решил его продлить. После завершения СВО в планах рядового Фитисова – вернуться в институт и отучиться до конца. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ6JmK7AX5s

Военнослужащий Михайлов Дмитрий Выпускник Пашковского сельскохозяйственного колледжа Дмитрий Михайлов рассказал о подготовке дроноводов.

Дмитрий – семейный человек, у него жена и двое детей. Решение подписать контракт он принял твердо: хотел помочь товарищам и поскорее приблизить победу. Родные сначала сильно переживали, но сейчас полностью поддерживают его выбор.

Боец отмечает, что подготовка на полигоне организована на высшем уровне:

«Коллектив у нас опытный, но и очень много молодых бойцов. Инструкторы объясняют все очень доходчиво и быстро, в том плане, что «птички» разные бывают, и при выборе того, кому что лучше подойдет, лучше опираться на опыт инструкторов».

https://max.ru/morf/AZ6YHf0HSjs Военнослужащие 41-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» отрабатывают ведение штурмовых действий на одном из полигонов в тыловом районе зоны СВО.

Об основных ошибках при подготовке у бойцов рассказал инструктор Александр Зеленый. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ527noQH-w Студент УралГУФК Денис Мавлютов рассказал, как родители отреагировали на его решение взять академический отпуск и поступить на службу в войска беспилотных систем.

Денис отметил, что в учебном заведении поддерживают его выбор и всегда идут навстречу:

«Каждый год я продлеваю контракт и академ, когда езжу в отпуск. В университете желают удачи, чтобы вернулся живым и здоровым». См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ6SP8M6ai8 Павел Бабинецкий учится в Брянском государственном техническом университете. Когда начались атаки на его родную Брянщину, парень не смог оставаться в стороне. Прямо во время учебы он подписал контракт и четко обозначил цель – служить в войсках беспилотных систем.

Технический склад ума и огромное желание помогли Павлу быстро освоить новую специальность. Сейчас он – оператор ударного FPV-дрона.

За плечами Павла уже больше 350 часов налета на симуляторах. При этом службу он успешно совмещает с учебой. Этим летом командование пошло навстречу бойцу и отпустило его в университет, чтобы закрыть сессию и сдать все экзамены. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ6Sy0-eQ84 Военнослужащие 1614-го отдельного инженерно-сапёрного батальона группировки «Центр» дистанционно минируют территории противника на Добропольском направлении.

Какие боеприпасы используются инженерами, рассказал командир роты Виктор Павлов. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ6X4nMDXuE Один в поле воин: штурмовик 428-го мотострелкового полка группировки «Центр» в течение двух месяцев находился на передовой точке линии боевого соприкосновения в окрестностях Новопавловки.

Владимир Штульберг – командир штурмового взвода, в замаскированном блиндаже он принимал бойцов, распределял их по укрытиям и объяснял безопасные маршруты перед штурмом лесополос и окраин посёлка. После боя штурмовик координировал отход групп и всё время оставался с ними на связи по рации.

Через его точку также проходили раненые. Им сразу оказывали первую помощь. Иногда прямо на месте из подручных средств он мастерил костыли и трости, чтобы бойцы с травмами конечностей могли сами дойти до пунктов эвакуации.

На 00:25 Владимир рассказал о том, как удавалось вводить в заблуждение противника ложной информацией. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ6TDWpbU9Y «Уже много работы проделано. Останавливаться нельзя», — считает Алексей Орлов. Он родом из Кемеровской области, где работал на угледобывающем предприятии водителем БелАЗа. Осенью 2022 года он вместе с коллегами по работе ушел служить в ВС РФ.

Сейчас Алексей работает техником-сапером расчета FPV, который перехватывает в небе вражеские разведчики. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ6b8kiHTdw Старший сержант Павел Замокин приехал в зону СВО осенью 2022 года из Москвы. Сейчас он служит номером расчета пулемета.

Павел награжден Георгиевским крестом IV степени за участие в освобождении Работино (Запорожская область). История этой боевой награды такова.

В один из дней наши бойцы выдвинулись на помощь товарищам, которые удерживали занятую позицию, и были атакованы группой противника. Сохраняя самообладание, при поддержке операторов дронов-разведчиков и артиллерии, наш герой уничтожил пятерых врагов. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ535cJea38 Разведка сегодня — совсем не то, что годы назад. Ефрейтор Алексей Балаганский, начальник расчета БПЛА, совсем иначе представлял себе боевые задачи разведчика. А оказалось, что нужно летать на беспилотниках.

Алексей прошел обучение и теперь умеет буквально всё: летать и днем, и по ночам, делать сбросы, подбирать боеприпас под конкретную задачу. А на груди у него - медаль «За храбрость» II степени, которой он удостоен за уничтожение трех позиций ВСУ, мешавших проходу штурмовых групп. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ6MFNfBXSU Эвакуация раненых — работа для смелых, сильных и выносливых. Сержант Константин Качаев без колебаний шагнул вперед из строя, когда объявили, что в группу эвакуации требуются бойцы. С тех пор, с 2023 года, он спасает товарищей, получивших ранения во время боевых действий.

За мужество, отвагу и героизм Константин награжден медалями «За спасение погибавших» и «За храбрость» II степени. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ6RN6cKV_A Продолжаем рассказывать о ветеранах СВО, которые принимали участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Один из них, Алексей Самков — командир танка. Он награжден Георгиевским крестом IV степени и орденом Мужества.

Одна из этих наград — за блестящее выполнение боевой задачи: танкисты прикрывали штурмовиков, которые благодаря поддержке взяли населенный пункт без потерь.

Алексей служит в зоне СВО практически с самого начала. Он уверен: когда начатое дело будет доведено до конца, после Победы, наши воины смогут со спокойной душой и совестью вернуться к своим семьям. Алексея ждут дома дети, жена, родители. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ59DBq7I1A