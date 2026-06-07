Территория Героев...(210)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Старший лейтенант Раковский ЕвгенийСтарший лейтенант Евгений Раковский, командуя расчетом БПЛА, выполнял задачу по уничтожению техники противника. В ходе разведки с воздуха было выявлено скопление вражеских сил.
Оценив обстановку, Раковский точно рассчитал дистанцию и отдал команду на удар.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6CpvdteGk
Сержант Чесноков АндрейКомандир отделения сержант Андрей Чесноков в ходе разведки с применением БПЛА обнаружил замаскированную позицию миномёта противника. Организовав взаимодействие с артиллерийской позицией, он точно передал координаты расчёта и вёл корректировку огня.
Благодаря профессиональным действиям и бдительности Чеснокова миномётная позиция была вскрыта и уничтожена вместе с личным составом расчёта.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ5qNljkHug
Рядовой Дерда АлександрСтрелок рядовой Александр Дерда в составе штурмовой группы обнаружил замаскированный опорный пункт и, вычислив вытяжки, забросил в них гранаты.
После взрывов группа атаковала: благодаря эффекту неожиданности и действиям Дерды штурм прошёл быстро. Опорный пункт был захвачен без потерь среди личного состава группы. Противник понёс значительные потери и потерял важную оборонительную позицию.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ5uQ_UQbPM
Гвардии ефрейтор Номоконов АлексейМеханик-водитель гвардии ефрейтор Алексей Номоконов выполнял боевую задачу по эвакуации автомобиля в условиях интенсивного миномётного обстрела противника.
При подвозе боеприпасов грузовой автомобиль вышел из строя в результате повреждения осколком и отказа двигателя.
Получив задачу, ефрейтор Номоконов незамедлительно выдвинулся на МТ-ЛБ к месту остановки техники. В ходе движения он дважды подвергся атакам четырёх FPV-дронов противника, однако благодаря опыту и грамотному маневрированию сумел уклониться от ударов.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6NKjV1MlA
Гвардии сержант Семёнов АлексейГвардии сержант Алексей Семёнов возглавил штурмовую группу и получил задачу прорваться в глубину обороны противника. Группа скрытно продвигалась с большими интервалами, но один боец был замечен — противник открыл миномётный огонь и задействовал ударные дроны.
Несмотря на обстрел и авиаудар, Семёнов принял решение атаковать и вместе с группой ворвался на вражеские позиции. В результате короткого боя миномётный расчёт и несколько боевиков были уничтожены.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ5usv54RSA
Младший сержант Логунов ИванМладший сержант Иван Логунов выполнял задачу по доставке материально-технических средств на позиции российских мотострелковых подразделений вблизи линии боевого соприкосновения.
В ходе движения он обнаружил на маршруте замаскированные самодельные взрывные устройства. Остановив группу, Логунов провёл осмотр местности и выявил несколько СВУ, препятствовавших дальнейшему продвижению.
Несмотря на угрозу артиллерийского обстрела и атак БПЛА, он приступил к разминированию и обезвредил все обнаруженные устройства, обеспечив безопасное продвижение группы.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6YwQbiA9E
Гвардии старший лейтенант Алексашкин СергейКомандир штурмовой роты гвардии старший лейтенант Сергей Алексашкин выполнял боевую задачу по освобождению рубежей, занятых противником.
Организовав разведку вражеского оборонительного района, Алексашкин грамотно и профессионально спланировал штурм укрепленных позиций боевиков.
Умело используя результаты огневого поражения артиллерией и БПЛА, штурмовые группы под командованием Сергея, огнем из стрелкового оружия с ложных позиций в сочетании с отвлекающим маневром, выбили бойцов ВСУ с удерживаемых позиций.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6DFNgcf9s
Военнослужащий Сардинов ОлегЗаместитель командира орудия расчёта «Мста‑С» Олег Сардинов успешно выполнил огневую задачу по поражению позиций, техники и живой силы противника. Благодаря слаженным действиям расчёта уничтожены два опорных пункта, боевая машина пехоты и свыше десяти вражеских боевиков.
Во время выполнения задания огневая позиция Сардинова подверглась обстрелу - оперативно сориентировавшись, расчёт перешёл в контрбатарейную борьбу и подавил вражескую огневую точку. В результате поражены самоходная гаубица, грузовик с боеприпасами и до десяти человек личного состава противника.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ5qg5nwe7c
Гвардии прапорщик Толмачёв ДенисСтрелок-сапёр гвардии прапорщик Денис Толмачёв, действуя в составе группы подвоза материальных средств, выполнял задачу по обеспечению штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения.
В ходе выполнения задачи Толмачёв своевременно обнаружил угрозы со стороны противника и огнём из стрелкового оружия уничтожил шесть противопехотных мин, а также три FPV-дрона, пытавшихся сорвать действия штурмовых групп.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ597nOjM0E
Ефрейтор Потапов АлексейЕфрейтор Алексей Потапов выполнял задачи по захвату и удержанию позиций противника в районе линии боевого соприкосновения.
Действуя в составе штурмовой группы, получил задачу выдвинуться в заданный район, обнаружить замаскированную позицию противника, уничтожить её и закрепиться на рубеже.
В ходе выдвижения группа обнаружила подразделение противника, направлявшееся к российским позициям. Противник открыл огонь, в том числе с применением тяжёлого вооружения. Благодаря навыкам ориентирования на местности ефрейтор Потапов оперативно скорректировал маршрут, организовав обход с фланга с последующим выходом в тыл противника.
В результате внезапных и слаженных действий штурмовая группа уничтожила противника и продолжила выполнение поставленной задачи.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6TLOqIakE
Военнослужащий Хайдуков АлександрВ одном из районов местности Александр Хайдуков, действуя в составе артиллерийского расчёта, выполнял задачу по нанесению огневого поражения противнику.
Получив координаты целей от расчёта беспилотных летательных аппаратов, Александр оперативно оценил обстановку и открыл огонь. В результате точного и скоординированного огневого воздействия были уничтожены 82-мм миномёт с расчётом, а также точка запуска вражеских БПЛА. Потери противника в живой силе составили до десяти военнослужащих ВСУ.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6HzVdGTI0
Военнослужащий Коцюба АндрейПодразделение Андрея Коцюбы выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.
В ходе выполнения задачи Андрей обнаружил замаскированную пулемётную точку. Умело используя рельеф местности, он скрытно приблизился к позиции противника и двумя гранатами уничтожил пулемёт вместе с расчётом, после чего приступил к зачистке опорного пункта ВСУ.
Благодаря смелым и решительным действиям Андрея Коцюбы опорный пункт противника был взят под контроль российских военнослужащих.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ53tet5DlM
Младший сержант Кондрашев СергейНа одном из тактических направлений подразделение младшего сержанта Сергея Кондрашева выполняло задачу по штурму опорного пункта противника.
В ходе наступления взвод подвергся миномётному обстрелу. Младший сержант Кондрашев принял решение подавить огневую точку противника и, ведя отвлекающий огонь, создал условия для обхода и атаки во фланг.
В ходе непосредственного боевого соприкосновения Сергей, применяя гранаты, уничтожил до пяти военнослужащих ВСУ.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6IOzdmLyA
Рядовой Соколов ДаниилПодразделение рядового Даниила Соколова выполняло задачу по захвату опорного пункта противника.
В ходе выполнения задачи Даниил попал под интенсивный стрелковый огонь противника. Скрытно обойдя неприятеля с фланга, он приблизился к ближайшей огневой позиции и с применением ручных гранат уничтожил её.
После этого боец первым ворвался во вражеские траншеи и приступил к зачистке опорного пункта. В ходе боя он лично уничтожил трёх военнослужащих ВСУ.
Благодаря смелым и решительным действиям рядового боевая задача была успешно выполнена.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ54Iq6iVLU
Старшина 2-й статьи Липовцев СергейСтаршина 2-й статьи Сергей Липовцев выполнял задачи по прикрытию российских штурмовых подразделений в районе линии боевого соприкосновения.
Действуя в условиях интенсивных артиллерийских обстрелов и угрозы со стороны FPV-дронов противника, он проявил мужество и личную храбрость, грамотно организовал работу расчёта. В результате чётких и слаженных действий миномётного расчёта огнём была поражена живая сила противника, уничтожено более десяти боевиков.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6S9eFkSDQ
Старший сержант Шипорев АлександрОператор ПТРК, старший сержант Александр Шипорев, выполнял задачу по обороне ранее занятых позиций.
Находясь на наблюдательном посту, он обнаружил автомобиль противника, задействованный для ротации личного состава ВСУ и снабжения передовых подразделений.
Заняв скрытую огневую позицию, Александр Шипорев произвёл прицельный пуск из ПТРК, в результате чего техника противника и находившийся в ней личный состав были уничтожены.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6Nl5DJQzM
Ефрейтор Жилин АлександрЕфрейтор Александр Жилин выполнял боевую задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения.
Действуя в составе эвакуационной группы, он получил приказ выдвинуться в район для оказания помощи и вывоза российских военнослужащих, получивших ранения.
Несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел и угрозу применения ударных БПЛА противника, Жилин своевременно прибыл к месту, оказал первую медицинскую помощь двум раненым бойцам и поочерёдно эвакуировал их в безопасный район.
В дальнейшем ефрейтор Жилин организовал доставку раненых в медицинское учреждение, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6b-t4qEZE
Сержант Якимов ЕгорВ подразделениях войск БПС ценят не только операторов, но и тех, кто умеет налаживать быт. Сержант Егор Якимов — как раз из таких. Бывший учитель столярного дела стал для сослуживцев незаменимым мастером на все руки и надежным товарищем.
Большая часть личного состава в подразделениях БПС – молодёжь, представители которой легко справляются с пультом управления БПЛА, но с ручной пилой едва ли. И всё же полевой быт обустраивать надо, поэтому сержант Якимов вновь занялся обучением. Но оказалось, ему есть что перенять и у сослуживцев.
«Я сам учусь у ребят, они в современных технологиях разбираются куда лучше меня. Разбираться с гаджетами, например. Я в этом плане «динозавр». Вот они мне помогли мессенджер поставить и освоить, чтобы с родными можно было по вечерам связываться. А я их учу руками работать. Они знают, что в жизни это ещё пригодится. Коллектив у нас крепкий, проблем со взаимопониманием не бывает», – объяснил Егор.
Подробностями службы в подразделении БПС Егор поделился в беседе с корреспондентом газеты «Уральские военные вести»
https://max.ru/morf/AZ6bcoQNT6U
Военнослужащий Фитисов ВадимСтудент Усть-Кутского института водного транспорта Вадим Фитисов рассказал о своем выборе – служить в войсках беспилотных систем.
Всё началось с новостей и видеороликов в сети: сибиряк за занавесом телеэкрана разглядел технологии будущего. Беспилотники так увлекли жителя Иркутской области, что он принял твёрдое решение – подписать контракт с Минобороны и освоить управление дронами в войсках БПС.
Такой контракт подписывается минимум на год. Служба проходит строго в подразделениях БПС, без согласия самого бойца перевести его в другую часть не могут.
Вадим уже девять месяцев служит оператором по сбору и обработке информации. Он собирает данные от операторов БПЛА с передовой, осуществляет ее обработку и своевременно докладывает командиру.
Контракт военнослужащего скоро закончится, но он решил его продлить. После завершения СВО в планах рядового Фитисова – вернуться в институт и отучиться до конца. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ6JmK7AX5s
Военнослужащий Михайлов ДмитрийВыпускник Пашковского сельскохозяйственного колледжа Дмитрий Михайлов рассказал о подготовке дроноводов.
Дмитрий – семейный человек, у него жена и двое детей. Решение подписать контракт он принял твердо: хотел помочь товарищам и поскорее приблизить победу. Родные сначала сильно переживали, но сейчас полностью поддерживают его выбор.
Боец отмечает, что подготовка на полигоне организована на высшем уровне:
«Коллектив у нас опытный, но и очень много молодых бойцов. Инструкторы объясняют все очень доходчиво и быстро, в том плане, что «птички» разные бывают, и при выборе того, кому что лучше подойдет, лучше опираться на опыт инструкторов».
https://max.ru/morf/AZ6YHf0HSjsВоеннослужащие 41-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» отрабатывают ведение штурмовых действий на одном из полигонов в тыловом районе зоны СВО.
Об основных ошибках при подготовке у бойцов рассказал инструктор Александр Зеленый. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ527noQH-wСтудент УралГУФК Денис Мавлютов рассказал, как родители отреагировали на его решение взять академический отпуск и поступить на службу в войска беспилотных систем.
Денис отметил, что в учебном заведении поддерживают его выбор и всегда идут навстречу:
«Каждый год я продлеваю контракт и академ, когда езжу в отпуск. В университете желают удачи, чтобы вернулся живым и здоровым». См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ6SP8M6ai8Павел Бабинецкий учится в Брянском государственном техническом университете. Когда начались атаки на его родную Брянщину, парень не смог оставаться в стороне. Прямо во время учебы он подписал контракт и четко обозначил цель – служить в войсках беспилотных систем.
Технический склад ума и огромное желание помогли Павлу быстро освоить новую специальность. Сейчас он – оператор ударного FPV-дрона.
За плечами Павла уже больше 350 часов налета на симуляторах. При этом службу он успешно совмещает с учебой. Этим летом командование пошло навстречу бойцу и отпустило его в университет, чтобы закрыть сессию и сдать все экзамены. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ6Sy0-eQ84Военнослужащие 1614-го отдельного инженерно-сапёрного батальона группировки «Центр» дистанционно минируют территории противника на Добропольском направлении.
Какие боеприпасы используются инженерами, рассказал командир роты Виктор Павлов. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ6X4nMDXuEОдин в поле воин: штурмовик 428-го мотострелкового полка группировки «Центр» в течение двух месяцев находился на передовой точке линии боевого соприкосновения в окрестностях Новопавловки.
Владимир Штульберг – командир штурмового взвода, в замаскированном блиндаже он принимал бойцов, распределял их по укрытиям и объяснял безопасные маршруты перед штурмом лесополос и окраин посёлка. После боя штурмовик координировал отход групп и всё время оставался с ними на связи по рации.
Через его точку также проходили раненые. Им сразу оказывали первую помощь. Иногда прямо на месте из подручных средств он мастерил костыли и трости, чтобы бойцы с травмами конечностей могли сами дойти до пунктов эвакуации.
На 00:25 Владимир рассказал о том, как удавалось вводить в заблуждение противника ложной информацией. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ6TDWpbU9Y«Уже много работы проделано. Останавливаться нельзя», — считает Алексей Орлов. Он родом из Кемеровской области, где работал на угледобывающем предприятии водителем БелАЗа. Осенью 2022 года он вместе с коллегами по работе ушел служить в ВС РФ.
Сейчас Алексей работает техником-сапером расчета FPV, который перехватывает в небе вражеские разведчики. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ6b8kiHTdwСтарший сержант Павел Замокин приехал в зону СВО осенью 2022 года из Москвы. Сейчас он служит номером расчета пулемета.
Павел награжден Георгиевским крестом IV степени за участие в освобождении Работино (Запорожская область). История этой боевой награды такова.
В один из дней наши бойцы выдвинулись на помощь товарищам, которые удерживали занятую позицию, и были атакованы группой противника. Сохраняя самообладание, при поддержке операторов дронов-разведчиков и артиллерии, наш герой уничтожил пятерых врагов. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ535cJea38Разведка сегодня — совсем не то, что годы назад. Ефрейтор Алексей Балаганский, начальник расчета БПЛА, совсем иначе представлял себе боевые задачи разведчика. А оказалось, что нужно летать на беспилотниках.
Алексей прошел обучение и теперь умеет буквально всё: летать и днем, и по ночам, делать сбросы, подбирать боеприпас под конкретную задачу. А на груди у него - медаль «За храбрость» II степени, которой он удостоен за уничтожение трех позиций ВСУ, мешавших проходу штурмовых групп. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ6MFNfBXSUЭвакуация раненых — работа для смелых, сильных и выносливых. Сержант Константин Качаев без колебаний шагнул вперед из строя, когда объявили, что в группу эвакуации требуются бойцы. С тех пор, с 2023 года, он спасает товарищей, получивших ранения во время боевых действий.
За мужество, отвагу и героизм Константин награжден медалями «За спасение погибавших» и «За храбрость» II степени. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ6RN6cKV_AПродолжаем рассказывать о ветеранах СВО, которые принимали участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Один из них, Алексей Самков — командир танка. Он награжден Георгиевским крестом IV степени и орденом Мужества.
Одна из этих наград — за блестящее выполнение боевой задачи: танкисты прикрывали штурмовиков, которые благодаря поддержке взяли населенный пункт без потерь.
Алексей служит в зоне СВО практически с самого начала. Он уверен: когда начатое дело будет доведено до конца, после Победы, наши воины смогут со спокойной душой и совестью вернуться к своим семьям. Алексея ждут дома дети, жена, родители. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ59DBq7I1A
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Рядовой Бахтин ЮрийБахтин Юрий Александрович
22.04.2000 — 28.05.2024
Алтайский край
Не вернулся с первой боевой задачи, погиб в лесополосе у пгт Очеретино, Покровского района, Донецкой области.
https://герои-сво.рф/geroi/bahtin-jurij-aleksandrovich
Рядовой Молчанов ДмитрийМолчанов Дмитрий Владимирович
09.05.1989 — 26.10.2025
г. Пермь
Снайпер отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты
Молчанов Дмитрий Владимирович погиб в ходе специальной военной операции.
Дмитрий Молчанов родился 9 мая 1989 года в селе Елово Еловского района Пермской области.
В 2002 году вместе с родителями переехал в Пермь, где окончил девять классов в школе №65. Позднее он получил профессию автослесаря, продолжив обучение в профессиональном училище №27.
В Перми Дмитрий Владимирович создал семью.В 2012 году у него родилась дочь.
В последние годы перед уходом на службу он работал пескоструйщиком в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
В апреле 2025 года Дмитрий Молчанов заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился для участия в специальной военной операции.
Во время службы он занимал должность снайпера отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты в звании рядового.
В мае получил тяжёлое ранение, прошёл лечение в военном госпитале, после чего вернулся на передовую.
26 октября 2025 года Дмитрий Владимирович Молчанов погиб в бою.
Награждён Орденом мужества
https://герои-сво.рф/geroi/molchanov-dmitriy-vladimirovich
Старший лейтенант Феоктистов АлексейФеоктистов Алексей Евгеньевич
24.12.1972 — 24.07.2025
г. Тюмень
Командир инженерно-саперного батальона
Погиб: с. Торское, ДНР
Всю свою жизнь боролся за справедливость. Работая в милиции, неоднократно поощрялся, имеет множество наград. Принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. На пенсию уволился в звании полковника полиции, с должности заместителя начальника наркоконтроля Тюменской области.
С начала специальной военной операции готовил бойцов, а затем и сам ушел на фронт.
24 июля 2025 года, выполняя боевую задачу, отряд был атакован группой fpv-дронов. Спасая жизни бойцов, принял огонь на себя.
Награды:
За отвагу
За разминирование
Медаль Суворова
Орден мужества
https://герои-сво.рф/geroi/feoktistov-aleksej-evgenevich
Ефрейтор Кольцов АлександрКольцов Александр Васильевич
10.05.1977 — 20.09.2025
поселок Краснолучский, Антрацитовский район, Луганская Народная Республика
Кольцов Александр Васильевич ранее замещал воинскую должность старшего стрелка мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона (на автомобилях).
В Вооруженных Силах с 30.12.2022 г.
Погиб 20.09.2025 г. с. Васюковка, в период прохождения военной службы, связано с исполнением обязанностей военной службы.
https://герои-сво.рф/geroi/koltsov-aleksandr-vasilevich
Ефрейтор Глазычев ЕгорГлазычев Егор Максимович
06.04.1993 — 27.05.2026
поселок Краснолучский, Севастополь
Оператор
Погиб: Малая Такмачка
Он был отважным героем служил во благо нашей страны
Награды:
За боевые заслуги
За боевые отличия
За отвагу
https://герои-сво.рф/geroi/glazychev-egor-maksimovich
Военнослужащий Идрисов МансурИдрисов Мансур Сеткайевич – житель села Александров-Гай, Саратовская область, для которого защита Отечества стала естественным долгом.
Он погиб, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции.
Мансур был известен принципиальностью и честью, и для близких он оставался любящим сыном и верным другом.
https://герои-сво.рф/geroi/idrisov-mansur-setkajevich
Военнослужащий Власов МаксимВласов Максим Юрьевич
посёлок Жирнов, Ростовская область
Максим родился и проживал большую часть жизни в поселке Жирнов, Тацинского района. Здесь он окончил Жирновскую общеобразовательную школу. После школы Максим связал свою жизнь с армией, став военнослужащим Воздушно-десантных войск. Он прошел службу в горячих точках, где приобрел бесценный боевой опыт и закалил характер.
Во время специальной военной операции Максим отправился на фронт вслед за младшим братом, который числится без вести пропавшим. Для него это решение стало не просто воинским долгом, но и личным поиском правды и справедливости.
Сослуживцы вспоминают Максима как надежного товарища и верного друга, который был готов прийти на помощь в любой момент.
Максим Власов погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.
https://герои-сво.рф/geroi/vlasov-maksim-jurevich
Военнослужащий Котляров ЕвгенийКотляров Евгений Викторович
г. Киров
Выполняя боевое задание в ходе Специальной Военной Операции на территории Украины, ДНР, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб 01.05.2026 г.
Награжден:
медалью За отвагу,
медалью За боевые заслуги
https://герои-сво.рф/geroi/kotlyarov-evgenij-viktorovich
Военнослужащий Корниенко ПавелКорниенко Павел Викторович
Мелеуз, Республика Башкортостан
В зоне специальной военной операции Павел проявлял стойкость и мужество. Его товарищи помнят его как надёжного боца, который ставил честь и Родину выше всего.
https://герои-сво.рф/geroi/viktorovich-kornienko-pavel
Рядовой Замесов Константиндеревня Торопово, Бабаевского округа, Вологодской области
Константин был человеком, который не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита. Его решение отправиться на фронт стало осознанным шагом, продиктованным чувством ответственности перед страной и готовностью защищать её рубежи.
В зоне специальной военной операции рядовой Замесов проявлял стойкость и мужество. Товарищи вспоминают его как надёжного боца, который ставил честь и Родину выше всего и никогда не отступал перед трудностями.
Погиб в ходе специальной военной операции.
https://герои-сво.рф/geroi/zamesov-konstantin
Доброволец Канев Николайсело Мохча, Республика Коми
Николай Канев – гранатомётчик из Коми, для которого защита Родины стала делом всей жизни.
Николай родился и вырос в селе Мохча, где сформировался его характер человека, готового всегда прийти на помощь. Перед тем как отправиться на фронт, он жил обычной жизнью, работал и заботился о близких, но никогда не стоял в стороне, когда требовалась поддержка.
Когда началась специальная военная операция, он добровольно заключил контракт, понимая, что его опыт и сила нужны для защиты страны. Службу гранатомётчиком он нес с честью, проявляя стойкость и мужество в самых сложных условиях, и товарищи вспоминают его как надёжного бойца.
Николай Канев погиб при выполнении боевого задания, оставив после себя память о настоящем воине.
https://герои-сво.рф/geroi/kanev-nikolaj
Рядовой Донейко МихаилДонейко Михаил Александрович
18.06.1993 — 06.05.2026
Ставропольский край
Водитель-стрелок
Был водителем в штурмовом отряде Самарканда, 123 бригады.
Имеет две медали За отвагу и два значка За штурм.
Погиб при исполнении боевого задания в городе Северск, который когда-то штурмовал.
https://герои-сво.рф/geroi/donejko-mihail-aleksandrovich
Военнослужащий Козлов АлексейДимитровград, Ульяновская область.
Алексей Козлов ушёл из жизни, выполняя боевое задание в зоне специальной военной операции.
Героя проводили в последний путь с воинскими почестями.
Алексею Козлову 13 января должно было исполниться 50 лет.
https://герои-сво.рф/geroi/kozlov-aleksej
Военнослужащий Хамнуев БорисХамнуев Борис
посёлок Новонукутский, Иркутская область
Командир взвода штурмовой роты
Борис Хамнуев, отец пятерых детей, погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции.
Борис Хамнуев родился в селе Хадахан.
Ещё в школьные годы он увлекался футболом, участвовал в районных и окружных соревнованиях и становился их призёром.
В 2004 году поступил в техникум физической культуры, после чего прошёл срочную службу в армии. До ухода на военную службу Борис жил семейной жизнью: вместе с супругой воспитывал пятерых детей.
В январе 2024 года он отправился в зону специальной военной операции.
На службе был назначен командиром взвода штурмовой роты.
Сослуживцы и представители администрации отмечали его храбрость, чувство справедливости и ответственное отношение к поставленным задачам.
За короткий период службы Борис Хамнуев был удостоен трёх медалей, среди которых медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени.
В марте 2026 года он был посмертно награждён орденом Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/hamnuev-boris
Доброволец Сковородко СергейСковородко Сергей Петрович
Кирово-Чепецк, Кировская область
Сергей Петрович Сковородко – житель Кирово-Чепецка. Он ушёл из жизни, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции.
Сергей Петрович был известен своим спокойствием и надёжностью. Для близких он был опорой, человеком слова и дела. О его характере говорили без лишних слов – если брался за дело, то доводил до конца. Такой он был и в гражданской жизни, и на службе.
Когда началась специальная военная операция, Сергей Петрович не остался в стороне.
На фронте Сергей Петрович проявлял стойкость и мужество. Сослуживцы вспоминают его как надёжного товарища, который никогда не жаловался на трудности и всегда поддерживал боевых друзей. Он не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь, и был примером для многих.
Сергей Петрович погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.
https://герои-сво.рф/geroi/skovorodko-sergej-petrovich
Рядовой Вовченко АлександрВовченко Александр Иванович
12.12.1975 — 08.01.2025
село Трудовое, Республика Крым
Гранатомётчик
Ушёл добровольцем в октябре 2024 года.
Был очень добрым и отзывчивым, никогда не унывал и шутил даже в самых сложных жизненных ситуациях.
Погиб в зоне СВО, Белогоровка, ЛНР.
Награждён Орденом мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/vovchenko-aleksandr-ivanovich
Младший сержант Поганюк ВиталийПоганюк Виталий Игоревич
Иловайск, Донецкая Народная Республика
Поганюк Виталий Игоревич, родился 11 апреля 1994 года.
В августе 2022 года был мобилизирован и отправлен за службу.
Был отважным, добрым и хорошим человеком. Спас двоих друзей в бою. Нес одного раненного на спине 2 км
В декабре 2022 года был отправлен на выполнение боевой задачи, держали оборону 4 часа, помощи не дождались. Их обстреливали танками в открытом поле. Получил ранение в руку, перевязал себя сам. Получил еще одно ранение, после которого не выжил.
Погиб в Донецкой области, в с.Веселое 14 декабря 2022 года.
Награждён Орденом мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/poganyuk-vitaliy-igorevich
Доброволец Первушов ВиталийПервушов Виталий Алексеевич
деревня Мазнева, Брянская область
Виталий вырос в деревне Мазнева Карачевского района, где прошло его детство и юность. Он был воспитан в простой семье, где ценили честность и труд. После школы он строил свою жизнь, но, как говорят его односельчане, в нём всегда чувствовался тот самый характер, который не позволяет стоять в стороне, когда Родине нужна помощь.
Когда началась специальная военная операция, Виталий не раздумывал. Он добровольно встал на защиту страны, понимая, что это его гражданский и человеческий выбор. В зоне СВО он проявлял стойкость и мужество, служил так, как того требовала совесть и воспитание.
Сослуживцы вспоминают его как надёжного товарища, который был опорой для всех вокруг. Для близких он оставался тем самым человеком, который ставил честь и долг выше всего. Его сильный дух и готовность прийти на помощь стали примером для тех, кто знал его лично.
Виталий Первушов погиб при выполнении боевого задания на фронте.
https://герои-сво.рф/geroi/pervushov-vitalij-alekseevich
Младший сержант Салахов АлмазСалахов Алмаз Динарович
30.09.2005 — 11.12.2025
г.Уфа, Республика Башкортостан
Разведчик-снайпер
Погиб: ДНР, Красноармейский район, село Елизаветовка.
Отзывчивый парень, который в таком юном возрасте отправился защищать свою Родину.
https://герои-сво.рф/geroi/salahov-almaz-dinarovich
Военнослужащий Гребенников АндрейГребенников Андрей Сергеевич
23.12.1987 — 10.08.2025
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
Андрей родился и вырос в Нижневартовске, где сложил свою судьбу и создал семью. Для своих он был любящим мужем, заботливым отцом и верным сыном, опорой для которых становился в любой ситуации. Его характер, по словам родных, сочетал твердость и доброту, а в кругу друзей он был известен как человек слова и надежный товарищ.
В зоне СВО Андрей проявил себя как храбрый и дисциплированный воин. Товарищи по службе вспоминают его как надежного бойца, который не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита. Он добровольно вернулся на фронт, руководствуясь чувством ответственности перед Родиной и близкими.
При несении боевого дежурства на боевых позициях, Андрей Гребенников героически погиб.
https://герои-сво.рф/geroi/grebennikov-andrej-sergeevich
Военнослужащий Ткачев ВадимТкачев Вадим Анатольевич
г. Иваново
Участник боевых действий в Сирии
Награждён медалью За боевые отличия
https://герои-сво.рф/geroi/tkachev-vadim-anatolevich
Полковник Козеечев АндрейКозеечев Андрей Владимирович
Андрей Владимирович Козеечев родился 27 ноября 1976 г. в городе Брянске. С 1983-го по 1992 год он учился в школе № 11 имени П. М. Камозина.
В марте 1995 года Андрей Владимирович был призван в Вооруженные Силы Российской Федерации. Он проходил службу в 16-й отдельной Гвардейской бригаде специального назначения Воздушно-десантных войск в Рязанской области.
С юношеских лет Андрей Владимирович мечтал стать военным. Во время срочной службы в бригаде особого назначения ГРУ он показал себя с лучшей стороны, и в 1996 году командование части рекомендовало его к поступлению в Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации. В 2001 году после окончания военного института он был зачислен в боевое подразделение специального назначения пограничной службы «Сигма».
Андрей Владимирович принимал участие в мероприятиях по охране и обороне границы в Северо-Кавказском регионе и Республике Таджикистан. За особые заслуги он был награждён медалью «За отличие в охране государственной границы» и нагрудным знаком «Отличник погранслужбы» ІII и IІ степеней.
В 2004 году, как наиболее подготовленный офицер, он был переведен для прохождения военной службы в Управление «А» Центра специального назначения ФСБ России. Андрей Владимирович прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника отдела Управления «А» ЦСН ФСБ России. За годы службы он зарекомендовал себя как целеустремлённый и инициативный сотрудник, смелый и решительный боец спецназа, а также грамотный и требовательный командир. Неоднократно с риском для жизни Андрей Владимирович участвовал в различных боевых операциях.
За самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов, он был награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображением мечей, медалью «За отвагу», медалью Суворова.
Во время участия в Специальной военной операции полковник Козеечев Андрей Владимирович осуществлял умелое руководство личным составом, проявлял при этом мужество, отвагу и выдержку. 22 мая 2023 года в шесть часов утра с массированного обстрела началась атака диверсионно-разведывательной группы Вооружённых сил Украины на Белгородскую область. В нападении на городской округ Грайворона участвовали десять единиц бронетехники и группа пехоты неустановленной численности. Под обстрелом с утра 23 мая в Грайворонском городском округе находились 12 населенных пунктов. Огонь велся из реактивных систем залпового огня, минометов, а также с использованием беспилотников. 23 мая 2023 года Андрей Владимирович погиб при исполнении воинского долга.
За мужество, отвагу и самоотверженность полковник ЦСН ФСБ России Козеечев Андрей Владимирович награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей (посмертно).
12 декабря 2024 года в МБОУ СОШ № 11 г. Брянска состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Козеечеву Андрею Владимировичу. Мы всегда будем помнить нашего земляка, храброго бойца, доблестного, отважного и мужественного человека, который с честью защищал Отечество.
https://gorod32.moy.su/index/kozeechev_andrej_vladimirovich/0-178
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
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