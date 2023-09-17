Бахмут - сквозь невозможное

Как проходила легендарная «Бахмутская мясорубка».

Ровно три месяца назад подразделения ЧВК «Вагнер» поставили точку в операции по освобождении Артемовска, получившей название «Бахмутская мясорубка». В эти же августовские дни, только уже год назад, передовые штурмовые отряды «вагнеровцев» вели бои на юго-восточных окраинах города. Сама же операция, которая по итогу значительно вымотала украинские подразделения и позволила сохранить оборонительный потенциал ВС РФ, началась в октябре 2022 года.

«Бахмутская мясорубка» стала наиболее крупной операцией, в которой проявились все возможности подразделений ЧВК «Вагнер». Из сражения за Артемовск вышла полноценная русская «частная армия», которая смогла конкурировать с военспецами стран-членов НАТО и забронзовевшими военными элитами по обе стороны фронта. Несмотря на тяжелые потери, нехватку боеприпасов и различные бюрократические препоны, ЧВК «Вагнер» смогла продемонстрировать свои таланты и возможности – отчего уже сейчас их боится Европа и опасаются США.

О том, каким образом и в каких условиях планировалась операция по демилитаризации украинского военного потенциала в одном отдельно взятом городе, как силы ЧВК «Вагнер» в одиночку встали против элитных подразделений ВСУ и иностранных наемников, и как «фортеця Бахмут» снова стала городом Артемовском, вспоминает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Цветы Попасной

Если посмотреть на события прошлого года, то станет ясно: появление штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» в Донбассе перевернуло весь ход специальной военной операции по демилитаризации Украины. Весной 2022 года российская армия и силы ДНР и ЛНР столкнулись с большими сложностями по всей линии фронта: накачанные западным оружием и деньгами украинские формирования засели в укрепленных районах по всей линии соприкосновения в Донбассе, которые специально создавали в рамках подготовки глубоко эшелонированной обороны. Многие из этих укрепрайонов строились украинцами в первую очередь для того, чтобы поддерживать силы ВСУ в планировавшемся наступлении киевского режима в Донбассе – ну, или в случае обороны, если что-то пойдет не плану.

@yaremshooter Попасная, 7 мая 2022 года. Фото: Александр Яремчук

В итоге весной 2022-го украинские подразделения засели в укрепрайонах по всей «ленточке» и не дали Вооруженным Силам РФ перейти к освобождению всех оккупированных территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Западные аналитики тогда предполагали, что российские силы не смогут прорвать столь тщательно развитую систему укрепрайонов и «завязнут» в Донбассе. Этому исходу событий и помешала методичная работа «вагнеровцев» в Попасной в апреле-мае 2022 года: после того, как ЧВК «Вагнер» взломала там оборону ВСУ, результатом чего стал коллапс оборонительных линий, который дал возможность освободить большую часть территории ЛНР и дал дорогу на Артемовск (Бахмут).

Расцветший вскоре поле падения укрепрайона «Цветок Попасной» стал единственным местом, где русскому воинству удалось добиться хоть каких-то значительных успехов по взлому укрепленной линии обороны ВСУ в Донбассе. Расширение прорыва позволило ВС РФ впоследствии освободить Лисичанск и Северодонецк, а подразделения ЧВК «Вагнер» продолжили свое продвижение на Артемовск, переименованный киевским режимом в Бахмут.

Для того, чтобы выйти к окраинам Артемовска, силам ЧВК «Вагнер» предстояло нанеси удар по украинским формированиям, отступившим от Попасной, с нескольких направлений. Командование «Оркестра» принимает решение действовать в обход – через освобожденное после прорыва под Попасной село Троицкое в сторону Светлодарска. В результате отряды музыкантов получили возможность зачистить окрестности этого города и вышли к «Светлодарской дуге» — ключевому выступу обороны ВСУ. До начала СВО многие эксперты склонялись к тому, что именно выступ под Светлодарском, оставшийся после «Дебальцевского котла», может стать ключевым плацдармом для наступления ВСУ на Донбасс.

Окрестности Светлодарска. Фото: Степан Яцко @ photopmc

В результате молниеносного продвижения ЧВК «Вагнер», освобождения Троицкого и захода в Мироновское, 24 мая 2022 – спустя всего две недели после окончания штурма Попасной – противник был вынужден бросить позиции в районе Светлодарска и отходить в направлении Артемовска. Фактически, именно в этот момент стало понятно, куда пойдут «вагнера» в самое ближайшее время.

Выход на Бахмут

В качестве заслона на пути ЧВК «Вагнер» ВСУ оставили часть сбежавших украинских формирований на территории Углегорской ТЭС. В связи с этим, летом 2022 подразделения ЧВК «Вагнер» продолжили бои за ТЭС для того, чтобы обеспечить оперативный простор для продвижения на Артемовск. Сложностей на этом участке добавлял тот факт, что засевшие на Углегорской ТЭС украинские боевики из батальона «Айдар» отключили электричество и воду во всех окрестных населенных пунктах. Кроме того, боевики изнутри подорвали одну из труб электростанции и несколько раз пытались взорвать плотину, чтобы затопить окрестности и не дать силам ЧВК «Вагнер» занять станцию. Однако усилия «айдаровцев» оказались напрасными: 26 июля Углегорская ТЭС была освобождена штурмовыми отрядами «музыкантов» с минимальными разрушениями.

После взятия Углегорской ТЭС силы ЧВК «Вагнер» выровняли линию сопротивления с противником, заняв населенный пункт Покровское. Освобождение села – ценой тяжелых боев с отрядами ВСУ, которые оборудовали свои позиции прямо в жилой застройке Покровского и вели огонь по школе и детскому саду - позволило штурмовым подразделениям к началу августа приблизиться к восточным окраинам Бахмута – наступая в районе населенного пункта Кодема, штурмуя села Клиновое и Зайцево, охватывая город с нескольких сторон. Весь август передовые подразделения «вагнеровцев» - а именно, 5-й штурмовой отряд под командованием Алексея Нагина («Терек») - вели ожесточенные бои с подразделениями ВСУ в районе улицы Патриса Лумумбы и в начале сентября 2022-го закрепились на окраине дачного кооператива.

Несмотря на попытки украинских формирований провести массированные контратаки на позиции «вагнеровцев» на окраинах Бахмута с применением артиллерии и бронетехники, штурмовые отряды «оркестра» продолжали проламывать оборону противника. 19 сентября стало известно о взятии силами штурмовых отрядов подстанции «Донбасская 750» - важный стратегический объект на господствующей высоте перед Артемовском. Украинские военные сделали свою первую линию обороны станции достаточно грамотно, с преимуществом в высоте, оставив перед окопами большое открытое пространство, которое сложно преодолеть наступающим – однако преодолеть их удалось одновременной атакой с трех направлений.

Алексей Нагин, позывной «Терек». Фото: Александр Яремчук @ yaremshooter

Не обошлось и без потерь в составе «оркестра»: 20 сентября в ходе боев на подступах к Бахмуту погиб командир ЧВК «Вагнер» Алексей Нагин («Терек») – один из наиболее опытных «вагнеровцев», который фактически руководил освобождением Попасной в мае 22-го. Однако столь болезненная потеря не сломила дух бойцов – ведь не в последнюю очередь благодаря «Тереку» штурмовым отрядам «Вагнера» удалось прорубиться к Артемовску.

План Пригожина - Суровикина

К моменту начала боев за Артемовск Вооруженные Силы РФ оказались в крайне сложной ситуации. В начале сентября 2022-го происходит печально известная «перегруппировка» подразделений ВС РФ в Харьковской области, в результате которой ВСУ захватили Балаклею, Изюм и Купянск, в конце сентября подразделения ВС РФ оставляют Лиман. Параллельно с этим замерло продвижение РС РФ и на других участках фронта – в частности, под Северском и Соледаром. В этих условиях переход к следующей фазе наступления в Донбассе – с выходом на Славянск и Краматорск – оказался невозможен, а Бахмут/Артемовск в связи с этим потерял стратегическую значимость.

@voenkors На въезде в Изюм. Фото: Сергей Среда

Выход из патовой ситуации был предложен руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в начале октября 2022-го. Согласно новому оперативному плану, который по сути был творчески переработанным изначальным планом по штурму «донбасского кольца» (Часов Яр – Константиновка – Краматорск - Славянск), только без перспектив выравнивания фронта, подразделения ЧВК «Вагнер» будут сковывать силы противника, заняв ключевые высоты, окружающие город как с севера, так и с юга. Последующая тяжелая и затяжная битва за город, в ходе которой силы «вагнеровцев» будут сдерживать атаки ВСУ и расстреливать подходящие подкрепления противника, позволит разорвать логистические цепочки, в которых Бахмут играл ключевую цель еще со времен Попасной.

Самым же главным предложением Пригожина стало то, что активное ввязывание «Вагнера» в бой за Бахмут позволит сделать из ненужного в стратегическом смысле города знаковую точку, где противник сосредоточит силы – и при этом ослабит другие направления. Это даст ВС РФ возможность окопаться, зафиксировать фронт и выровнять линию соприкосновению, тем самым подготовившись к новому наступлению украинских войск.

@zCephei Вид на центр Бахмута с улицы Патриса Лумумбы. Фото: Сергей Чемеков

Оставалось только придумать название операции. Как считается, обозначение «Бахмутская мясорубка» - страшное, кровавое, с отсылками к тяжелым битвам Первой Мировой и полностью отражающее суть по уничтожению военных ресурсов противника – предложил Евгений Пригожин. Кстати, тогда же глава «оркестра» впервые сделал публичное заявление о том, что является основателем и руководителем подразделения. Как заявлял Пригожин, он долгое время скрывал свое положение главы ЧВК «Вагнер» потому, что не хотел подставлять бойцов под удар западной и российской либеральной прессы.

«Теперь наступило время откровения – заявлял тогда Пригожин. - Эти парни – герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали одной из опор нашей Родины. Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или погибнуть. Живи по правилам, делай, что должен и будь, что будет».

В итоге план Пригожина был утвержден с генералом армии Сергеем Суровикиным, который на тот момент занимал пост командующего Объединённой группировкой российских войск на Украине – и был принят к исполнению штурмовиками «Вагнера». С этого момента и началась «Бахмутская мясорубка» - операция, которая обессмертит русских «музыкантов» и доставит немало головной боли киевскому режиму.

Первый оборот «мясорубки»

К середине октября 2022 года отряды ЧВК «Вагнер» уверено держали фронт от Лисичанска на севере до Николаевки на юге, освободили населенный пункт Зайцево и продолжали ожесточенные бои ️в районе Спорного, ️на подходах к Бахмуту с юго-восточной стороны, ️в районе Опытного и ️на опорных пунктах ВСУ в районе Николаевки. Чтобы затормозить работу штурмовых групп, ВСУ постоянно перебрасывали отряды подкрепления практически на все участки фронта и оборудовали новые позиции – в том числе и внутри города.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Опытном. Фото: Сергей Чемеков @zCephei

Сдержать, впрочем, наступление «Вагнера» ВСУ не смогло. 27 октября штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль асфальтовый завод на юго-восточных окраинах Бахмута. На этом фоне развернувшаяся артиллерия «музыкантов» начала наносить крайне болезненные удары с господствующих высот по опорным пунктам противника. К ноябрю отряды ЧВК «Вагнер» ликвидировали опорные пункты ВСУ к западу от Отрадовки на участке трассы Николаевка-2 — Горловка, а также значительно продвинувшись в сторону Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки. На северном фланге «вагнера» полностью зачистили пригород Соледара - Бахмутское, и соединились правым флангом с подразделениями ЛНР на гипсовом заводе Knauf.

РСЗО «Град» ЧВК «Вагнер» поражает позиции ВСУ под Бахмутом. Фото: Александр Васильев @krovmeshki

Следом, уже в конце ноября, подразделения ЧВК «Вагнер» освободили Озаряновку, Андреевку и Зеленополье, и значительно расширили свою зону контроля вблизи Бахмута. К концу года, прорубаясь сквозь линию обороны ВСУ, ЧВК «Вагнер» продвинулись к юго-востоку от Бахмута, заняли территорию Артемовского завода шампанских вин и завода «Синиат», а также вплотную подошли к мусоросортирующему заводу. Одновременно с этим, развивая наступление со стороны Асфальтового завода подразделения «музыкантов» также заняли участок северной части улицы Фёдора Максименко и завязали бои в северной части промзоны Бахмута.

Параллельно с военными достижениями шел еще один фронт «Бахмутской мясорубки» - медийный. Для того, чтобы вывести из себя украинское верховное командование, Пригожин начинает делать активные выпады в СМИ в адрес Владимира Зеленского. Цель в данном контексте читалась очевидно – глава ЧВК «Вагнер» принуждал украинского президента к тому, чтобы тот (как бы из личных побуждений) превратил Бахмут в «символ» украинской обороны и тем самым завел в подготовленную ловушку как можно больше солдат ВСУ. Украинцы же, в свою очередь, охотно подхватили игру и начали активно раскачивать тему про оборону Бахмута в СМИ и заявлениях политиков, через визиты украинских генералов, видных политических деятелей из стран-членов НАТО и, наконец, самого Владимира Зеленского. Видимо, в Киеве предполагали, что ЧВК «Вагнер» не сможет выдержать в одиночку натиск украинских войск, и для ВСУ штурм Бахмута войдет в историю как пример несломленного сопротивления.

Бойцы ЧВК «Вагнер» на фоне подбитого ими танка ВСУ. Фото: Александр Яремчук @ yaremshooter

Однако для ВСУ все пошло не по плану. Переброшенные под Бахмут силы ️27(!) бригад ВСУ и территориальной обороны, ️5 отдельных батальонов, сводного отряда сил специальных операций и боевиков националистического полка «Азов» никак не могли переломить нарастающую критическую ситуацию для украинских войск. Рассредоточение артиллерии ЧВК «Вагнер» на наиболее значимых высотах к югу и востоку от Артемовска привело к тому, что все больше украинских подразделений и отрядов западных наемников попадали в «замес» и выходили из боя с большими потерями. В отдельных случаях счет доходил до практически полного уничтожения целых подразделений противника – вплоть до того, что впоследствии те же самые отряды возвращались на поле боя в Бахмут поле доукомплектования с новым составом и снова несли потери.

На этом фоне все чаще раздаются тревожные голоса с украинской стороны о том, что под Бахмутом началось что-то невообразимое. Согласно данным объективного контроля и других источников, ежедневные общелюдские потери ВСУ на Артемовском (Бахмутском) направлении достигают до 500 человек за сутки, а местные медицинские учреждения докладывают о переизбытке раненых украинских солдат, которых приходится размещать в антисанитарных условиях. В результате, уже с началом 2023 года число погибших украинских военных и боевиков нацбатальонов стремительно приближалось к цифре в 20 тысяч человек, а солдаты ВСУ начали поднимать первые робкие попытки оспорить решения собственного командования.

@mydrawingdiary Александр Антонов и Владимир Никишин. Работа

К сожалению, не обошлось и без потерь в стане «Вагнера». 2 декабря 2022 года в районе Клещеевки был сбит самолет «музыкантов» Су-24М, в результате чего погибли командир экипажа Александр Антонов и штурман Владимир Никишин. Во время выполнения экипажем боевой задачи в районе Клещеевки противник предпринял попытку бронетанкового прорыва из-за чего возникла серьезная угроза потери занятых «музыкантами» позиций. При развороте на боевой курс по самолету был нанесён удар из ПЗРК. В ответ из горящего Су-24М в радиоэфире прозвучала фраза «Встречайте, суки, Папу…» - и через несколько секунд самолёт врезался в скопление бронетехники ВСУ.

Соледар: там, где не пройдут войска

Следующий этап боев за Бахмут оказался сопряжен с серьезно стратегической сложностью. К концу 2022 года украинские подразделения все еще держали под своим контролем Соледар – крупный промышленный центр и стратегический узел обороны ВСУ. Подразделения ВС РФ и армейские соединения ЛНР подошли к окрестностям Соледара еще в августе – на фоне стремительного продвижения ЧВК «Вагнер» под Бахмутом. Однако на протяжении нескольких месяцев российским подразделениям не удавалось прорвать линию обороны, ведущую в город – а без взятия Соледара нельзя было и подумать о взятии Бахмута в клещи.

Антон Елизаров ("Лотос"). Герой России. Командир ЧВК "Вагнер"

Решать стратегическую задачу по взятию Соледара пришлось подразделениям ЧВК «Вагнер» под командованием Антона Елизарова (позывной «Лотос»). Чтобы вскрыть дорогу на Соледар и приступить к штурму городских кварталов, штурмовые отряды «Вагнера» для начала заняли 16 декабря село Яковлевка – и пока подразделения ВС РФ подтягивались со второй линии фронта, развили наступление со стороны занятого села и освобожденного месяцем ранее Бахмутского. В результате упорный боев штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» к 3 января 2023 года прорвали оборону ВСУ в Соледаре и почти вышли к знаменитым рудникам предприятия «Артемсоль», соляные шахты которого украинские силы использовали для скрытой переброски техники и личного состава.

Завод строительных материалов Knauf под Соледаром. Фото: Александр Васильев @krovmeshki

К Рождеству ситуация в городе стала для ВСУ критической: отряды ЧВК «Вагнер» начали методичное продвижение в шахтах «Артемсоли», стремясь подавить сопротивление ВСУ. На этом фоне украинские военные начали методичный обстрел Соледара, в результате чего под ударом оказались мирные жители, оставшиеся в охваченном боями городе. Задачу по эвакуации гражданского населения взяли на себя «вагнеровцы»: рискуя собственными жизнями, штурмовики выводили стариков из зоны поражения.

К 11 января сопротивление противника в Соледаре было полностью локализовано, а отряды ЧВК «Вагнер» приступили к зачистке уже освобожденных кварталов города. 12 января 2023 года город полностью перешел под контроль штурмовиков: остававшиеся украинские подразделения отошли от города на западные позиции вдоль железной дороги, а некоторые бойцы ВСУ, не пожелав сдаваться в плен, совершали акты коллективного самоубийства.

Медаль «За взятие Соледара». Фото: Александр Симонов @brussinf

Ни командование ВСУ, ни западные военные не хотели признавать столь быструю потерю стратегического города Фактически, Соледар был взят бойцами ЧВК «Вагнер» штурмом буквально за две недели – это выглядело удивительным, особенно после четырех месяцев позиционных боев. В итоге, официальное признание ВСУ о потере города поступило только 26 января: когда «вагнеровцы» вели зачистку западных пригородов Соледара, а под контролем штурмовых отрядов находилась станция Соль, перерезавшая снабжение Бахмута с Северском, скрыть провал украинской армии стало просто невозможно.

По всем флангам

После освобождения Соледара бойцы ЧВК «Вагнер» сохранили инициативу, закрепившись на северных окраинах Красной Горы и заняв ряд позиций ВСУ в районе Парасковиевки и Подгородного. Таким образом, штурмовые отряды смогли решить важную стратегическую задачу в короткий срок и приблизили блокирование Бахмута с северной и северо-восточной стороны. Тем временем, пока шли бои за Соледар и зачистка соляных шахт, штурмовые группы ЧВК «Вагнер» существенно продвинулись в районах Бахмута.

Опорник ВСУ к северо-западу от Клещеевки. Фото: Александр Яремчук @yaremshooter

К этому моменту бой за город постепенно растянулся на всю восточную окраину, особо тяжелые бои проходили в районах «Мясокомбинат» и «Забахмутка», а также в поселке Опытное к югу от города. На фоне падения обороны ВСУ в Соледаре фронт под Бахмутом также начал трещать – 11 января Опытное полностью перешло под контроль ЧВК «Вагнер», 19 января после долгих и упорных боев была освобождена Клещеевка, а 29 января – село Благодатное. Фактически, к концу января ЧВК «Вагнер» зажала группировку ВСУ в клещи с нескольких направлений и методично готовилась к наступлению на город с северной стороны, от образовавшейся после освобождения Соледара дыры в обороне противника.

Начиная с февраля 2023 года, сразу после завершения зачистки вокруг Соледара, подразделения ЧВК «Вагнер» начали огибать окраины Бахмута с северо-востока. Зафиксировав фланги в районе села Сакко и Ванцетти, освобожденного 1 февраля, отряды «Вагнера» продолжили ожесточенные бои в селах Парасковиевка и Красная Гора, а также на южном направлении, расширили зону контроля на юге Бахмута со стороны Опытного. Развивая наступление со стороны Клещеевки отряды «музыкантов» продвинулись в сторону трассы Бахмут — Константиновка — одной из линий снабжения местной группировки ВСУ. 2 февраля был освобожден поселок Николаевка, а уже к 5 февраля первые штурмовые группы зашли в северный район Бахмута – Ступки и продолжили постепенное продвижение в южных и восточных кварталах города.

Вид на Бахмут. Фото: Александр Харченко и Сергей Шилов @bayraktar1070

К середине февраля штурмовые подразделения смогли освободить населенные пункты Парасковиевка и Красная Гора, вклиниться в узел обороны ВСУ в районе Берховки к северу от Бахмута и перерезать пути снабжения из Северска и Славянска. В самом Бахмуте «вагнеровцы» зашли в район Буденовка на юго-западе города, а также вплотную приблизились к промзоне бывшего Артемовского завода по обработке металла – АЗОМ.

Снарядный голод и другие неприятности

В феврале 2023 года особо остро на фоне продолжающихся боев за окраины Артемовска встал вопрос о поставках снарядов для наступающих штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». 16 февраля бойцы-артиллеристы ЧВК «Вагнер», обеспечивающие прикрытие штурмовых подразделений, обратились публично к руководству Минобороны и сообщили, что на данный момент подразделения полностью отрезаны от поставок боеприпасов. По сложившейся ситуации высказался также и Евгений Пригожин: руководитель ЧВК «Вагнер» подтвердил нехватку боеприпасов и подчеркнул, что неравнодушные командиры откликнулись на призыв и передадут часть необходимых боеприпасов.

22 февраля Евгений Пригожин в интервью военкору Владлену Татарскому сообщал, что никаких шагов для выдачи боеприпасов не сделано. В этот же день пресс-служба Пригожина опубликовала фотографию тел бойцов «Вагнера», погибших «по причине так называемого снарядного голода», а также списки, где подробно показано требуемое количество боеприпасов. В итоге, 23 февраля Евгений Пригожин сообщил, что подписаны необходимые бумаги на отгрузку боеприпасов для ЧВК «Вагнер» - однако впоследствии вопрос о поставках снарядов для продолжения операции под Бахмутом поднимался не один раз.

Взорванный ВСУ мост через реку Бахмутка. Фото: Александр Яремчук @yaremshooter

Еще одна неприятность произошла в кадровых решениях для «музыкантов». На протяжении боев за Артемовск в рядах ЧВК «Вагнер» успешно действовали заключенные, которые приняли решение добровольно пойти на защиту отечества. После прохождения шести месяцев службы по контракту с ЧВК «Вагнер» в рамках так называемого «Проекта К» бывшие заключённые получали помилование. Многие из тех, кто в свое время оказался за решеткой и решил смыть с себя грехи прошлого, впоследствии получали Ордена Мужества и награды ЧВК «Вагнер», в том числе за освобождение Соледара и районов Бахмута. Однако 9 февраля Евгений Пригожин сообщил о том, что прием желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер» из числа заключенных прекращен – при этом, все обязательства перед теми, кто уже пришел на службу из мест лишения свободы, будут выполнятся в полном объеме.

Штурмовик ЧВК "Вагнер", бывший заключенный. Фото: Александр Яремчук @yaremshooter

Позднее глава подразделения подчеркнул, что прекращение приема заключенных - это процесс обескровливания ЧВК «Вагнер» и лишение его наступательного потенциала, и отметил, что запрет на участие заключенных поступал от Министерства обороны. Тем не менее, служба в рядах ЧВК «Вагнер» дала возможность бывшим арестантам начать жизнь с чистого листа, увидеть родных и близких после многих лет разлуки и встать на защиту Отечества.

Флаги над горсоветом

К началу марта отряды ЧВК «Вагнер» полностью зачистили район мясокомбината и вышли к бахмутскому автодрому. На южных окраинах города «вагнеровцы» увеличили зону контроля на улицах Щедрая и Карла Маркса, продвинувшись на север по улице Независимости. Главным же успехом месяца стал фактический огневой контроль над ключевыми трассами и дорогами, ведущими в Бахмут с запада. Украинские формирования вынуждены были перекидывать помощь для гарнизона Бахмута просёлочными дорогами и объездными путями. Однако значительная часть резервов ВСУ перехватывалась и уничтожалась на подъездах в город. Особую известность приобрела так называемая Дорога смерти – грунтовая дорога, усеянная обгоревшими остовами подбитой техники.

Сожженная техника ВСУ под Бахмутом. Фото: GREY ZONE @grey_zone

К середине марта до 50% территории Бахмута была взята под контроль штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин сообщил об освобождении всей восточной части Бахмута вплоть до русла реки Бахмутка. Под контроль «вагнеровцев» также перешли цеха завода «Востокмаш» и территория АЗОМа.

Успешные действия в северных и восточных кварталах позволили штурмовым подразделениям ЧВК «Вагнер» начать поэтапное продвижение в центральный район Бахмута. Форсировав в конце марта реку Бахмутка, штурмовые отряды закрепились в районе центрального рынка и завязали бои близ стройрынка, стадиона «Авангард» и железнодорожной станции. К этому моменту, согласно данным объективного контроля, потери ВСУ в Артёмовске выросли до 500 человек в сутки.

2 апреля, после прорыва в центр города, «вагнеровцы» освободили жилые кварталы и установили контроль над зданием Бахмутского горсовета. При отступлении здание было подорвано военнослужащими ВСУ, однако бойцы ЧВК «Вагнер» установили все же флаги России и своего подразделения на месте здания горсовета. Комментируя продвижение сил «Вагнера» и фактический контроль над большей частью центра Бахмута, Евгений Пригожин заявил, что город «юридически» освобожден. Развивая успех в центральном районе, «музыканты» заняли стадион «Металлург» и вышли к району Верхнего парка к западу от горсовета.

А те самые флаги России и ЧВК «Вагнер», поднятые над Бахмутским горсоветом, Пригожин посвятил памяти военного журналиста, писателя и ополченца Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), погибшего в результате теракта в Петербурге.

Борьба с бюрократией

Операция по штурму Артемовска вскрыла назревшую необходимость реформирования российского военного аппарата, особенно в вопросах борьбы с «военной бюрократией». Евгений Пригожин на протяжении полугода критиковал военные элиты России за отсутствие успехов на фронте. Вскоре после отстранения структур ЧВК «Вагнер» от приглашения заключенных, Пригожин высказывался о том, что взятию Бахмута мешает «чудовищная военная бюрократия», которая ставит палки в колеса штурмовым подразделениям. Пригожин также отметил, что подразделения Минобороны, воюющие на других участках фронта, «не проявляют активности».

Ключевыми вопросами в полемике вокруг военной бюрократии стали так называемый «снарядный голод» и отсутствие управления в воинских подразделениях. В большом интервью проекту WarGonzo Евгений Пригожин заявил, что в армии накопились огромные проблемы, которые в неудачном исходе обстоятельств могут привести к катастрофе. По мнению руководителя «Вагнера», управление армии сильно пострадало после отставок наиболее эффективных командиров, знавших о положении на фронте. Продолжающаяся нехватка боеприпасов, по мнению Пригожина, уже привела к значительным потерям в личном составе штурмовых подразделений.

Противодействие застоявшейся системе военной бюрократии, нужда в поставках снарядов, высокие потери и сложная обстановка на флангах чуть не вынудила подразделения ЧВК «Вагнер» приостановить операцию. Так, 5 мая Евгений Пригожин сообщил, что штурмовые отряды продолжат наступательные действия в Артемовске вплоть до 9 мая включительно и 10 мая снимается с места, так как вопрос с снарядами не решается и заявки на боеприпасы не рассматриваются.

За день до назначенной даты Пригожин сообщил, что получил боевое распоряжение, в котором указывалось, что военные обязаны снабдить ЧВК «Вагнер» всем необходимым. Несмотря на то, что представители МО РФ провели совещание и решили передать штурмовым отрядам только 10% от необходимого количества снарядов, Пригожин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» пока продолжает вести бои в Бахмуте.

Развязка

Несмотря на тяжелый «снарядный голод» и полемику с «военной бюрократией», подразделения ЧВК «Вагнер» продолжали продвижение в Бахмуте. К середине апреля группировка ВСУ оказалась практически полностью блокирована в западной части города. В результате постепенного продвижения штурмовые отряды «Вагнера» смогли расширить плацдарм западнее железной дороги и завязали бои за контроль над юго-западными кварталами города. К концу апреля под контролем ЧВК «Вагнер» находилось уже более 85% Артемовска, а силы ВСУ оказались прижаты к западным окраинам в районе многоэтажек, но при этом продолжали ожесточенное сопротивление.

27 апреля штурмовые группы «вагнеровцев» смогли взять одну из ключевых точек в Бахмуте — элеватор на железной дороге, который считался одним из тяжелейших участков артемовской операции. Спустя менее суток под контроль «Вагнера» полностью перешла войсковая часть в западных районах Бахмута, за которую шли ожесточенные бои – и которая считалась ключом к району многоэтажных зданий. После того, как бойцы ВСУ расстреляли раненого бойца ЧВК «Вагнер» попавшего в плен, Евгений Пригожин сообщил, что больше никого в Артемовске в плен из украинских солдат брать не будут.

Железнодорожная станция «Бахмут-2». Фото: Александр Яремчук @yaremshooter

С началом мая штурмовики взяли приоритетную для ВСУ высоту на западе Бахмута – район Медицинского колледжа, откуда украинские силы вели корректировку огня танков и артиллерии. К 9 Мая под контролем ВСУ оставалось всего 2,5 квадратных километра – менее 5% территории города, а подразделения ЧВК «Вагнер» продвигались по 100-200 метров в сутки. После потери воинской части подразделения ВСУ отступили и выстроили оборону в нескольких укрепрайонах в районе Самолет – эти позиции получили наименования «Гнездо», «Конструктор» и «Домино». В этих многоэтажных «крепостях» и отдельных позициях в частном секторе Бахмута собралось до 3—5 тыс. украинских солдат.

Начиная с 11 мая подразделения ЧВК «Вагнер» вели продолжительные уличные бои за самый большой укрепрайон - «Гнездо». По самым скромным подсчетам, численность основного гарнизона этого укрепрайона составляла порядка 1 тыс. человек, при этом штаб, центр связи и медицинский пункт укрепрайона находились в подвалах. После недели ожесточенных боев, 16 мая штурмовые отряды взяли под свой контроль «Гнездо» и опорный пункт «Конструктор».

Сложные условия местности и перекрестный огонь украинских подразделений требовали особой аккуратности в проведении операции. Однако развязка «бахмутской мясорубки» наступила 20 мая: в этот день, после 224 дней ожесточенных боев основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о том, что город Артемовск полностью перешел под контроль штурмовых отрядов.

С этого момента Бахмут снова стал Артемовском…

Сквозь невозможное

Значение операции по освобождению Артемовска, проведенной силами ЧВК «Вагнер», для всего хода СВО нельзя недооценивать. На всем протяжении операции бойцы штурмовых отрядов смогли сковать огромные силы противника в одной отдельно взятой точке на карте и вывести из строя огромное количество техники и личного состава ВСУ, отрядов западных наемников и боевиков нацбатальонов. По оценкам Евгения Пригожина, потери украинской стороны в боях за Бахмут насчитывают более 50 тысяч убитыми и 50—70 тысяч ранеными – страшные цифры, особенно если учесть, что такие потери регулярной армии смогла нанести нерегулярная, «частная» сила.



- медаль «За заслуги перед Отечеством (II степени) Награды одного из участков боев за Артемовск. Фото: GREY ZONE @grey_zone - медаль «За заслуги перед Отечеством (II степени)

- медаль «За Отвагу»

- награда «Группы Вагнера» – «Черный крест»

- медаль «За взятие Бахмута»

- медаль за участие в «Бахмутской мясорубке»

Бойцы «Вагнера» совершили настоящий воинский подвиг – вопреки всем тяготам и невзгодам, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, Артемовск был взят гораздо меньшим числом воинов и с мизерным количеством боеприпасов. Согласно данным, озвученным Пригожиным, если брать методику расчетов, принятую Генштабом, то «вагнера» должны были бы в теории брать Артёмовск 23-кратно увеличенным составом, а вооружения должно было быть в 27 раз больше. Но даже с тем, что имели штурмовые подразделения на руках, им удалось пройти сквозь невозможное.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Парасковиевке. Фото: Сергей Чемеков @zCephei

Гораздо сильнее на украинскую армию и ее союзников/кураторов подействовал не только процент потерь личного состава – но и вся обстановка на поле боя. Методичное и последовательное продвижение ЧВК «Вагнер» буквально сквозь испугало не на шутку западных специалистов, которые до недавних пор могли еще слепо верить в победу украинской армии, накаченной помощью США и стран ЕС. Сейчас, после переброски ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, фантомные боли от «фортеци Бахмут» не дают спокойно спать Польше и Прибалтике. Пока вчерашние герои «Бахмутской мясорубки» обучают и тренируют армию Белоруссии, Европа, которая успела увидеть, как ее помощь сгорает на подступах к Артемовску, трепещет и боится новых сражений, в которых может оказаться ЧВК «Вагнер».

Однако самым важным следствием боев за Артемовск стала подготовка Вооруженных Сил РФ к новым сражениям с украинскими войсками. Еще в период острой фазы «мясорубки» по Сети расходилась мысль о том, что, как только силы ЧВК «Вагнер» возьмут Бахмут штурмом – украинские формирования, высвободившиеся с театра военных действий, будут переброшены на другое направление для готовившегося контрнаступления. В связи с этим, ВС РФ получили возможность подготовиться к отражению атак ВСУ на наиболее значимых участках фронта. В итоге, когда в июне 23-го года измотанная долгим сражением за Бахмут украинская армия все-таки начала ползучее контрнаступление в Запорожской области, она напоролась на подготовленную линию обороны ВС РФ и завязла в тяжелых позиционных боях.

Цена этой передышки для российской армии оказалась высокой. Для того, чтобы пройти сквозь невозможное, освободить Артемовск и измотать силы противника, ЧВК «Вагнер» принесла в жертву 20 тысяч своих бойцов: 10 тысяч из штатного состава подразделения, и еще 10 тысяч – из состава бывших заключенных, которые добровольно заключили контракт с «оркестром».

@photopmc Вид на Артемовск. Фото: Степан Яцко

Спустя месяц тема освобождения Артемовска стала предметом для дешевого торга в СМИ – особенно после событий 23-24 июня. Упражняясь в словоблудии, многие из тех, кто еще недавно превозносил победу русского воинства, стали критиковать ЧВК «Вагнер» за якобы «медлительное» освобождение города. Словно забыв, что целью был не сам Артемовск – а сковывание сил неприятеля на этом направлении. Однако, как говорится, после драки кулаками не машут – ЧВК «Вагнер» стала после этого сражения самой сильной и эффективной «частной армией» мира и уже все доказала своими действиями по освобождению Артемовска.

И впереди у русских воинов – я в этом уверен – будут новые победы и новые подвиги. Если Родина позовет, бойцы ЧВК «Вагнер» вновь встанут на защиту русских людей - и снова пройдут сквозь огонь и воду, сквозь позиции противника.

Сквозь невозможное…

Автор: Комиссар Яррик

