МО РФ обнародовало новые свидетельства зверств украинских националистов в годы Великой Отечественной войны

© Фото: ТРК "Звезда"

Минобороны России на основе документов из фондов ЦАМО РФ открывает очередной исторический раздел мультимедийного проекта «Архивы помнят все!..». В нем помимо документальных свидетельств преступлений украинских националистов также представлены оперативные материалы, раскрывающие детали проведенных 1-м Белорусским фронтом Константина Константиновича Рокоссовского специальных войсковых операций по ликвидации банд УПА*, и переводы трофейных документов, среди которых немецкий план по полному разрушению Донбасса при отступлении фашистских войск.

Начинается раздел материалами военной прокураторы 1-го Белорусского фронта. В расследованиях военных юристов фронта зафиксированы вопиющие факты зверских преступлений отдельных украинских националистов против мирных жителей. Так, в докладе главному военному прокурору 1-го Белорусского фронта от 30 апреля 1944 года сообщается о деле приговоренного к смертной казни Александра Астаповца, который, будучи членом националистической банды, был причастен ко многим преступлениям, в частности, к массовым расстрелам, проводимыми фашистами.

«В м. Бережница арестовано и этапировано в г. Сарны 400 советских граждан, которые немцами и полицией были расстреляны... В д. Берестье убили грудного ребенка и пытались схватить партизана Тетеря, подожгли его дом, а когда он бежал, то открыли по нему огонь», - описано в материале.

© Минобороны России

Несмотря на все его попытки скрыться, 25 марта 1944 года Астаповец был задержан в красноармейской форме.

В докладе главному военному прокурору фронта от 23 мая 1944 года упоминается другой националист, причастный к массовым убийствам.

«Осенью 1942 года Денисюк принял участие в массовом расстреле еврейского населения д. Коблы Турийского района, где было расстреляно более 400 человек женщин, стариков и детей. В этот же день немцы устроили погром и расправу над евреями в местечке Турийск, где было расстреляно более 1500 человек», - указывается в тексте.

© Минобороны России

Военно-полевым судом Валентин Денисюк был приговорен к 20 годам каторжных работ.

В другом докладе (от 29 июня 1944 года) сообщается о сопричастности украинского националиста Константина Васько к пыткам советских граждан.

«В августе 1942 года при участии Васько полицейскими было арестовано 10 человек советских граждан за симпатию к партизанам и Советской власти, которые были зверски замучены», - обозначено в документе.

© Минобороны России

Согласно донесению прокурору 1-го Белорусского фронта генерал-майору Яченину от 20 июля 1944 года, приговоренный к смерти националист Никонор Радько активно помогал украинской повстанческой армии, совершая ужасные вещи.

«Весной 1943 года Радько при проческе леса в районе села Нивец убил железными вилами женщину и двух детей в возрасте от 3 до 6 лет», - гласит донесение.

О зверстве националистов свидетельствуют не только опубликованные материалы прокуратуры, но и, в частности, донесение от 22 августа 1944 года о чрезвычайном происшествии в 104-м гвардейском истребительно-авиационном полку. Здесь сообщается о зверском нападении 50-60 бандеровцев на трех военнослужащих Красной Армии, которые возле совершившего вынужденную посадку самолета «Аэрокобра» в течение нескольких дней ожидали благоприятной погоды, чтобы перегнать отремонтированный истребитель на аэродром. Среди них были два техника и летчик.

В результате нападения «Аэрокобра» была разбита, все вооружение и боекомплект сняты и похищены, а военнослужащие после жестоких издевательств и пыток были убиты. Впоследствии были сожженные тела двух из них (со следами издевательств) были обнаружены и опознаны.

«Труп тов. Лиховила лежал в яме лицом вниз. Череп головы в двух местах был проломлен ударом тупого оружия. На спине осталось несгоревшая небольшая часть майки, брюки были спущены до колне... Труп тов. Красненского также лежал лицом вниз, кисти на обоих руках отрублены. Тов. Красненский был опознан по сохранившейся челюсти - вставленному золотому зубу», - приводится описание в материале.

© Минобороны России

Значительная часть документов, опубликованных в разделе, посвящена специальным войсковым операциям по ликвидации банд УПА* на северо-западе Украины. Согласно приказу командующего войсками 1-го Белорусского фронта генерала армии Константина Рокоссовского от 19 мая 1944 года, к выявлению и уничтожению вооруженных формирований бандеровцев помимо подразделений фронтовых частей НКВД были привлечены четыре кавалерийских полка и два отдельных стрелковых батальона Красной Армии. Примечательно, что в приказе отмечается связь украинских националистов и гитлеровцев, в которой последние играли руководящую роль.

«В тылу фронта оперируют созданные и руководимые украинско-немецкими националистами банды УПА*, которые, действуя по заданию немецкого командования, ведут борьбу против органов советской власти и Красной Армии путем террора в отношении представителей партийно-советских органов, а также пытаются парализовать работу фронтового тыла, совершая диверсионно-террористические акты на коммуникациях, нападая на мелкие гарнизоны, отдельные группы и одиночек военнослужащих, особенно офицерского состава», - отмечено в документе.

© Минобороны России

Как следует из плана операции по проверке населенных пунктов и проческе лесных массивов от 19 мая 1944 года, для ликвидации националистов в областях, где их активность значительна, территория была поделена на восемь секторов, за каждым из которых был назначен ответственный военачальник. Операция началась одновременно во всех обозначенных секторах. В этом документе также отмечена связь националистов с немцами: банды УПА* «ведут широкую разведывательную деятельность в пользу немецкой армии».

Несомненный интерес пользователей вызовет опубликованная в разделе топографическая карта-схема к плану операции по ликвидации бандитизма в тылу 1-го Белорусского фронта. На карте нанесены границы всех восьми секторов, на которые была условно разделена область освобожденной части Украинской ССР от Ковеля до Коростеня, с указанием привлекаемых для операции частей Красной Армии и НКВД и фамилиями руководителей операций в пределах секторов. Согласно схеме, обозначенные в тылу 1-го Белорусского фронта секторы охватывали районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей. Части и подразделения Красной Армии, действуя в пределах 1-го, 2-го, 3-го и 7-го секторов, выполняли в основном задачи на территориях Волынской и Ровенской областей. © Минобороны России

Эти воинские формирования входили в состав 4-й и 16-й гвардейских кавалерийских дивизий, оперативные документы которых опубликованы в разделе. Эти материалы (боевых донесений и сводок) свидетельствуют, что советские военнослужащие шаг за шагом проводили зачистку болотистой и лесистой местности, в которой скрывались украинские националисты. Выявляя бандитские лагеря, подразделения фронта оцепляли районы и затем специальными ударными группами проводили ликвидацию националистов. Нередки были и ночные вылазки, в результате которых красноармейцы брали пленных. Последние давали ценные показания о местонахождении банд и их главарей.

Всем любителям отечественной истории будет небезынтересным ознакомиться с опубликованными в разделе переводами трофейных немецко-фашистских документов.

К примеру, в тексте «присяги» добровольца украинской освободительной армии указывается, что каждый вступивший в нее украинец должен был поклясться в верности и безоговорочном повиновении лично Адольфу Гитлеру.

«Этот бой на стороне Германии и связительных армий против всеобщего врага ведем. Вверяя Адольфу Гитлеру, как вождю и старшему приказателю освободительных армий, честность и обязательное подчинение», - описано в материале.

© Минобороны России

О варварском отношении немецко-фашистских оккупантов к территории и жителям своих коллаборантов свидетельствует перевод немецкой директивы «О полном разрушении Донбасса при его эвакуации» от 2 сентября 1943 года.

«При всех нижеуказанных мероприятиях нужно исходить из того, что весь Донецкий Бассейн восточнее позиции "Черепаха" должен быть эвакуирован в хозяйственном отношении и полностью разрушен... Помимо вывоза ценных машин и ценного имущества внимание, главным образом, следует обратить на вывоз зерна. Скот должен быть угнан гуртом на запад... Запрещается выдача местному населению продовольствия, средств ширпотреба (дефицитных товаров) и горючего. Все, что не может быть вывезено, подлежит уничтожению... Разрушения следует произвести не в последний момент, когда войска уже будут вести бой или отступать, а своевременно, так, чтобы можно было полностью использовать команды, выделенные для разрушения», - указано в материале.

© Минобороны России

На протяжении последних восьми лет словно указаниям этой немецко-фашистской директивы следуют современные последователи нацизма и украинского национализма, раз за разом обстреливая населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик.

В разделе также опубликован перевод немецкой пропагандистской статьи 1943 года «Военные цели Советской России», которая подтверждает изощренность фашисткой пропаганды русофобии. Автор данного материала, используя образный язык, пытался убедить своих читателей в том, что Россия на протяжении почти всей своей истории стремилась к экспансии и мировому господству, и что, если бы Германия не напала на Советский Союз, то советские люди пришли бы в Европу и злонамерено истребили бы миллионы ее жителей.

«Эта цель, цель покорить мир, уничтожить Европу, а, в частности, -Германию, как сердце Европы, цель навязывать свои большевистские идеи всему миру, - часто высказывались большевизмом в 1918 году, и мы пережили столько мероприятий, которые должны были служить этим целям, что для нас сейчас звучит смешно, когда Сталин вдруг, маскируясь национально-русским, пытается убедить нас и свой народ, что он ведет только освободительную войну... Сейчас он старается убедить мир, что Германия напала на трудолюбивую и свободолюбивую Советскую Россию, и тем самым большевистские войска были вынуждены к ведению освободительной войны», - пишет немецкий автор.

Трофейные документы свидетельствуют, что многие нынешние руководители европейских «просвещенных» стран поразительным образом следуют той же немецко-фашистской риторике 79-летней давности.

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом.

*УПА - организация запрещена на территории РФ