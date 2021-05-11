А в чем правда?

Расскажу здесь историю про своего деда, Балевского Валентина Эдуардовича. Историю, которая ломает все пропагандистские штампы, которые сейчас насаждаются в головы украинцам.

Во Львов он приехал в 1940 году как высококлассный технический специалист в пищевой промышленности. Львов тогда не был украинским городом. Большинство населения составляли поляки, значительная часть которых продавали свои квартиры, чтобы вернуться в Польшу. Чем и воспользовалась семья моего деда, потратив все свои сбережения (зарплату директора завода за несколько лет) на покупку собственного жилья, вместо того чтобы вселяться в бесплатное ведомственное жилье.

Сихов и Левандовка тогда еще Львовом не были, а Стрыйский парк был городской окраиной. Современный центр города — это и был почти весь Львов!

Когда наша пропаганда говорит об «оккупантах», она почему-то умалчивает о технических специалистах, как мой дед. Но учитывая количество новых производств во Львове, которые обеспечили местных жителей постоянной работой, заработком и жильем, благодаря чему Львов наконец (!) стал украинским, — таких специалистов приехало много.

Интересно, кого было больше среди «понаехавших»? Партийных функционеров и НКВДистов или технических спецов?

Отовсюду слышу байки о диких монголах-москалях, которые шокировали изысканную львовскую интеллигенцию. Возможно какой-то солдат, только что призванный из села, и выглядел иногда смешным для какого-то профессора Политехники. Зато могу сказать, что, по рассказам моих родных, время от времени они подкармливали местных ребятишек. Некоторые из детей никогда не видели даже белого хлеба и думали, что его надо есть, как сало, положив на кусок черного.

Это имеет десятое значение, но сам мой дед родом из Одессы, бабка из Полтавы, притом с идеальным знанием польского (папа у бабки был поляк). Поэтому басни исключительно о москальском нашествии — это немного преувеличение.

Мой дед никого не пытал и не убивал, а наоборот — когда надо было, спасал людей (см. ниже).

Потому что мой дед был не «крашеным» коммунистом, а самым настоящим! И считал своим долгом отстаивание правды, ставя это выше личных интересов и даже безопасности.

По факту своей работой по специальности мой дед сделал значительный реальный вклад, чтобы предотвратить голодоморы на Украине. В отличие от Степана Андреевича Бандеры с его организацией убийства в советском консульстве во Львове в 1933 году, что не принесло ничего, кроме роста взаимной ненависти.

Первопричина же всех голодоморов — неурожайные годы и мелкотоварное производство, что доказывают польские газеты тех времен. Так, в частности, писалось о голоде в Галичине, что в 1932-м была в составе Польши: на Гуцульщине число хозяйств, которые голодали, было более 80%…

Во время Великой Отечественной мой дед воевал в Красной Армии. Если бы не миллионы таких, как мой дед, — Гитлер, как и планировал, дошел бы за несколько недель до Урала. И в Европе, и в Африке — фашизм остался бы надолго. И холодная война с ядерным противостоянием были бы между США и нацистской Германией. И чем бы оно закончилось — одному богу известно: не исключено, что радиоактивной гарью на месте, где некогда жили украинцы…

После войны дед работал директором львовской кондитерской фабрики №1 — не с нее ли впоследствии начался знаменитый «Свиточ»? Затем из-за контузии на войне дед начал терять зрение. Всю жизнь, что я его знал, дед ходил с толстенными линзами.

Далее опровергну еще один популярный пропагандистский миф: что всех инвалидов войны в СССР отправляли на Соловки. Всех инвалидов в СССР, кроме пенсии, обеспечивали посильной работой. Став инвалидом, мой дед работал надомником, клепая наконечники на шнурки для обуви, для чего прямо дома было установлено необходимое простенькое оборудование. Несмотря на то, что большую часть жизни он работал на руководящей должности, — дед не считал эту работу какой-то ничтожной. Зато и проявил себя как инженер: заинтересовался производством на шнурочной фабрике и усовершенствовал головку вязального станка.

А сейчас какие-то господа заявляют, что мой дед был преступником. И чтобы «очиститься», — я должен от моего деда отречься. Да кто они, черт побери, такие?!

И у меня есть ответ. «Крашеные лисы», о которых вы найдете сообщение в стихотворной форме в моем профиле. В частности, идейные наследники тех нелюдей со старых фоток Львова в 1941 году, принимавших участие в еврейском погроме. И не какие-то бомжи — с виду «интелигентные», в костюмчиках!

И я вовсе не хочу катить бочку на галичан и украинцев — у французов есть точно такие же фотки! Когда жители Парижа на своих улицах пинали взятых в плен во время десанта в Нормандии американцев и англичан. А не прошло и года — они же устроили «акции» по стрижке налысо всех женщин-колаборанток.

А наши львовские «активисты», те, что на фотках еврейского погрома, после прихода Красной армии вовсе не были все расстреляны и отправлены на Колыму! Некоторые из них очередной раз «перекрасились», провозглашая «правильные лозунги», клеймя «правильных» врагов, вступив в «правильную» партию и найдя работу в нужных структурах. Не для того, чтобы служить народу, а чтобы обеспечить себе больше выгод.

А теперь скажите, где процент таких «крашеных» был большим: в НКВД и партийных органах бывшего СССР — или в депутатском корпусе современной Украины? Сложно? А сколько было и есть таких, кто спокойно смотрел, как творится какая-то несправедливость или откровенное зло — и молчит! Ведь это не его дело!

За свою жизнь в довольно простых ситуациях и в спокойные времена, уже в независимой Украине (!), я был не раз свидетелем такого! Когда, например, 20 человек с высшим техническим образованием в кабинете у начальника, вместо того чтобы четко прояснить ситуацию, от которой в конечном итоге зависит судьба предприятия, — проводят бесконечные совещания, смотрят начальнику в рот и готовы обвинить друг друга во всех грехах, чтобы самому остаться в покое. А потом один из них к тебе подбегает со словами: «Ах ты враг народа, тебе больше всех надо!» Причем все — искренние украинцы, ходят в церковь, празднуют Рождество, Пасху и День Ангела! А тот, что подбегал, — даже живет на улице имени своего отца, выдающегося львовского художника!

И голодомор я видел в независимой Украине… в отдельно взятом детском лагере! Где начальница, рафинированная украинская дама, требуя беспрекословного выполнения всех приказов, угрожала персоналу всевозможными репрессиями! Например, девушкам, выпускницам кулинарного колледжа, которые были там на практике: «В случае чего скажу кому надо, и вас нигде на работу не возьмут!» И экономила буквально на всем: в том числе на ужин давали два сырника (буквально!!!) диаметром 30 мм и толщиной 4 мм! И моему коту того было бы мало! И за этим ужином 120 детей должны были еще час выстоять в очереди! Поскольку у Натальи все рассчитано до копейки, и к раздаче тарелок она детей не допускает, чтобы хотя бы лишнего сырника не украли. А кто не наелся, — имеет карманные деньги, может что-то докупить и в магазине…

И я тогда себе думал: если бы времена были неспокойные, а если реальный голод, а если война? Какие могли бы быть жертвы? А если такие люди будут иметь больше власти? И они ведь не с Луны прилетели, и это не «злые москали»…

Поэтому мой вывод! Надеюсь, вы его прочитаете! И у вас хватит мозгов, а главное — смелости, чтобы его понять.

Когда в той или иной стране время от времени проходят резкие изменения (а это неотъемлемая часть исторического процесса), — это дает много возможностей, как для добра, так и для зла. Это своеобразная проверка общества на человечность. И, судя по всему, до той идеальной общины, которую описал Франко в «Захаре Беркуте», где общиной воспитывается неприятие любой несправедливости и лжи, — нам еще надо пройти большой путь…

И еще об одной важной штуке!

Бесконечное нытье, страдания, траур и ненависть к соседям — приводят только к комплексу неполноценности! Это не вызывает никаких сомнений, когда речь идет об отдельном человеке. Почему же, когда речь идет о нации, — должно быть что-то другое?

Нацию формируют победы! Настоящие победы!

Окончательное объединение исторических украинских земель в 1939 году — это настоящая победа, которая имела продолжение. В отличие от Акта Воссоединения, что остался только на бумаге.

9 Мая — это настоящая победа, к которой приобщились миллионы дедов и прадедов современных украинцев! Победа, которая сформировала современный мир, в котором мы сейчас живем. И по факту (!) украинцев, приобщившихся к той Победе, было на порядок больше, чем в рядах УПА.

В конце концов, попробуем спросить у здорового украинца: которому герою ты хочешь подражать, Сидору Артемовичу Ковпаку или Бандере?

Первый — искусный хозяйственник и руководитель не селе; настоящий боевой командир, одержавший не одну победу, некоторые из которых имели существенное влияние на ход всей войны; а после войны — занимал высшие руководящие должности в Верховном Совете УССР.

Второй — несостоявшийся агроном; террорист; политик-авантюрист, потому что втравил свой народ в войну, которую так и не смог выиграть; ну и просто неудачник, потому что умер от того же, чем занимался сам: коварное убийство.

Вы бы кого выбрали?

Полет Гагарина менее чем через 16 лет после самой страшной войны в истории человечества, прошедшей через наши земли — это тоже настоящая победа!

И хотя я родился только в 1968-м, — я работал именно на том львовском предприятии, где был сделан тот самый специальный автобус, который подвез первого космонавта планеты к старту. И я держал в руках ту самую конструкторскую документацию на систему вентиляции космических скафандров для того автобуса. Это меня вдохновляло!

А что вдохновляет вас?

Политики и различные политические «тренды» — и в Украине, и в России — приходят и уходят со временем в небытие. Земля и люди, которые на ней живут и работают — это нечто более длящееся во времени.

День Победы — это не праздник для ничегонеделания или всяких там политических митингов. День Победы — это время для осознания силы, потенциальных возможностей и общих интересов всех, кто являются потомками народов СССР.

Поэтому всех, кто это понимает и разделяет — с Днем Победы!

Евгений Корчинский

https://telegra.ph/A-v-chem-pravda-05-10

В это сложное для страны время нам всем, как никогда, нужно поступать правильно!

И я хочу привести пример такой правильности из истории моей семьи.

Приведенная здесь древняя фотография - из газеты «Пищевая индустрия» от 3-го июня 1938 года.

Целая страница этой газеты целиком была посвящена рекордному достижению сахарного завода им. Микояна посёлка Ольховатка Курской области – 230 суток бесперебойной работы на свежей свёкле.

Крайний слева – мой дед, бывший тогда там директором – Балевский Валентин Эдуардович.

Но речь не о том, как правильно мой дед организовал производство, а о том, что было за год до этого, и без чего эта статья не вышла бы, и рекорд не состоялся.

А в 1937 году в кабинет директора (моего деда) вошли сотрудники НКВД и предложили подписать список врагов народа, состоявшего из ведущих специалистов завода.

При этом намекнули, что с польской фамилией моему деду лучше не упрямиться и сделать всё быстро и по-тихому, чтоб самому в список не попасть.

Дед под каким-то предлогом вышел из кабинета. И неделю никто - ни жена, моя бабушка с двумя маленькими дочками (моя мама и тётя), ни сотрудники НКВД, ни работники завода – никто не знал, куда пропал мой дед.

А мой дед прямо из кабинета , поставив на второй план и свою личную безопасность, и благополучие своей семьи, - отправился прямо в Москву искать правду.

В Москве дед дошел до самого Микояна и сумел отстоять своих людей.

А через год состоялся рекорд.

В 1940-м был переезд на новое место службы во Львов, потом война, во время которой мой дед возводил и взрывал переправы, а так же получил боевой орден Отечественной Войны за вывод части из окружения. А эта газета прошла вместе с ним в его планшете весь боевой путь от Львова до Сталинграда, и от Сталинграда до Дрездена.

К сожалению я узнал об этой истории уже после смерти деда. Никто в семье не считал это чем-то особенным – просто дед поступил ПРАВИЛЬНО, как привык поступать всегда.

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